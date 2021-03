Đức Giáo Hoàng Francis thăm Iraq. Cựu quan chức chính phủ Trump dự bạo loạn 6/1/2021, giựt khiên, đánh cảnh sát, cạy cửa nhà Quốc Hội. Cô Jennifer “Mimi” Pham đòi 93 triệu đô từ kinh doanh của bạn trai quá cố, Tony Hsieh. Cựu Phó Giám Đốc FBI: điều tra bạo loạn 6/1/2021 sẽ dính một số dân cử Quốc Hội. Ban Tuyên Giáo của Trump gia nhập các TV bảo thủ.

Đức Giáo Hoàng Francis đã tới Iraq hôm Thứ Sáu, trong chuyến đầu tiên tới quốc gia này, trong khi an ninh dày đặc để bảo vệ tại quốc gia bị xem là một trong vài nơi nguy hiểm nhất thế giới.

QUẬN CAM (VB-5/3/2021) --- Bản tin báo Las Vegas Review-Journal hôm 4/4/2021 ghi rằng sau khi kiện gia đình của bạn trai quá cố Tony Hsieh ra tòa về vi phạm hợp đồng, cô bạn gái và là phụ tá kinh doanh lâu năm -- Jennifer “Mimi” Pham --- đưa đơn đòi hơn 90 triệu đô từ tài sản của Tony Hsieh.



Tony Hsieh và Jennifer “Mimi” Pham (Photo: celebritycovernews.com)

Luật sư của cô Jennifer “Mimi” Pham hôm Thứ Tư nộp nhiều hồ sơ lên tòa Clark County District Court liên hệ các hợp đồng cô có với Hsieh, ông chủ quá cố của công ty Zappos người chết hồi tháng 11/2020 ở tuổi 46 trong một trận cháy nhà ở Connecticut. Cô Pham đòi khoản 75 triệu đô là "lợi tức dự kiến" từ kinh doanh của Hsieh trong lĩnh vực phim tài liệu.

Khoản tiền thứ nhì là $7.5 triệu đô là "lợi tức dự kiến" từ kinh doanh của câu lạc bộ Big Moose Yacht Club tại Park City, Utah. Tính chung tất cả các khoản tiền đòi từ hồ sơ nộp hôm Thứ Tư là gần $93.1 triệu đô.

Hsieh không để lại di chúc nào, đã bán công ty Zappos cho Amazon với giá hơn $1 tỷ đôla năm 2009, từ đó tham gia nhiều kinh doanh khác. Cô Mimi Pham là bạn và nhiều năm, địa chỉ ở cùng nhà, và là phụ tá trong nhiều kinh doanh của Hsieh.

--- Ban Tuyên Giáo của Trump bây giờ đang gia nhập nhiều làn sóng truyền hình bảo thủ. Mới nhất là đài Newsmax thuê Andrew Giuliani (con trai luật sư Rudy Giuliani) làm cộng tác viên. Andrew Giuliani làm việc trong Bạch Ốc từ 2017 với chức vụ Phó giám đốc Phòng Liên Lạc Công Chúng, chỉ huy các liên hệ với các nhóm lợi ích. Năm 2018, được Trump thăng chức và mới tháng 12/2020 được Trump bổ nhiệm vào Hội đồng tưởng niệm "United States Memorial Holocaust Council."

Giuliani không phải người duy nhất vào Newsmax, nơi này đã thuê cựu Thư Ký Báo Chí Bạch Ốc Sean Spicer vào làm chương trình “Spicer & Co.” từ tháng 3/2020.

Trong khi đó, đài Fox News hôm Thứ Ba 2/3/2021 thuê cựu phát ngôn nhân của Trump là cô Kayleigh McEnany trong cương vị cộng tác bình luận gia.

--- Đức Giáo Hoàng Francis đã tới Iraq hôm Thứ Sáu, trong chuyến đầu tiên tới quốc gia này, trong khi an ninh dày đặc để bảo vệ tại quốc gia bị xem là một trong vài nơi nguy hiểm nhất thế giới. Đức Giáo Hoàng bay từ Vatican City rạng sáng Thứ Sáu, vài giờ sau là tới Baghdad.

Đức Giáo Hoàng nói ngài tới Iraq vì nơi này đau khổ quá nhiều. Thủ Tướng Mustafa al-Kadhimi và Tổng Thống Barham Salih của Iraq có mặt đón ngài, cùng với nhiều lãnh tụ giáo hội Thiên Chúa Giáo. Chuyến đi sẽ kéo dài 3 ngày. Iraq chỉ còn 500,000 tín đồ Công Giáo, sau khi hơn 1 triệu giáo dân đã chạy khỏi nước này để tỵ nạn chiến tranh.

--- Hôm Thứ Năm, báo Politico loan tin rằng một cựu quan chức trong chính phủ Trump đã bị bắt vì liên hệ trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021.

Bản tin ghi rằng FBI hôm Thứ Năm 4/3/2021 đã bắt Federico Klein, 42 tuổi, cựu viên chức Bộ Ngoại Giao về tội liên hệ cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, và là trường hợp đầu tiên là một viên chức bổ nhiệm bởi TT Trump bị truy tố hình sự trong cuộc tấn công Quốc Hội để đòi lật ngược chiến thắng của Joe Biden.

Klein đã bị đưa về giam ở Virginia, theo lời Samantha Shero, một phát ngôn nhân của FBI thủ đô. Klein làm việc trong ban vận động của Trump 2016, sau đó được bổ nhiệm vào Bộ Ngoại Giao, vào mùa thu 2020 là chuyên gia phụ tá Văn Phòng Ngoại Giao Tây Bán Cầu và là "chính trị bổ nhiệm 'Schedule C' --- một chức ngạch liên bang.

FBI cho biết Klein vẫn làm việc tại Bộ Ngoại Giao trong ngày Klien cùng đám đông xông vào đường hầm dẫn tới điện Capitol, la hét hù dọa cảnh sát Capitol, dùng một khiên giựt từ cảnh sát để tấn công cảnh sát, dùng khiên này cạy một cửa vào nhà Quốc Hội. Klein từ chức khỏi Bộ Ngoại Giao ngày 19/1/2021, một ngày trước khi Biden đăng quang.

--- Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki lại chọc quê Trump hôm Thứ Năm. Trong buổi họp báo, một phóng viên hỏi là TT Biden có dự định tăng một phần lương cho chính phủ như cựu TT Trump đã nói Trump tặng lại cho công quỹ khi Trump là Tổng Thống. Phóng viên này cũng nói rằng bà biết hoàn cảnh tài chánh khác nhua giữa Biden và Trump.

Thế là Jen Psaki trả lời rằng trong cương vị Trưởng Phòng Báo Chí bà không rõ hoàn cảnh tài chánh Biden có khác Trump hay không, bởi vì hồ sơ thuế của Trump giấu nhẹm từ nhiều thập niên: "Chúng tôi không biết, chúng tôi không được xem hồ sơ thuế của Trump. Chúng tôi không biết chắc." Rồi Psaki nói bà sẽ nói với Biden xem Biden có tặng phầnt iền lương nào hay không.

Trump từ trước tới giờ vẫn liên tục giấu hồ sơ thuế, thậm chí kiện liên tục ra tòa xin giấu, kể cả kiện lên Tòa Tối Cao. Mới tháng 2/2021, Biện Lý Manhattan mới được Tòa Tối Cao cho nhận hồ sơ thuế của Trump, nhưng thủ tục bồi thẩm đoàn điều tra không cho tiết lộ cho công chúng. Báo New York Times tìm được hồ sơ thuế của Trump theo đường riêng, nói rằng Trump không đóng xu thuế nào trong 20 năm, và chỉ nộp thuế 750$ cho thuế lợi tức năm 2016, và lúc đó Trump nói về bài báo NYT rằng chỉ người thông minh mới trốn thuế được. Có vẻ như Trump ám chỉ cả nước Mỹ chỉ có Trump thông minh?

--- Nói chuyện trên đài CNN hôm Thứ Năm, cựu Phó Giám Đốc FBI Andrew McCabe nói về một bản tin cho biết FBI đang điều tra về liên hệ giữa người bạo loạn ngày 6/1/2021 với có thể là một số dân cử Quốc Hội liên bang. McCabe nói rằng bản tin của Evan Perez nói FBI có dữ kiện về liên lạc giữa nhiều dân cử và người bạo loạn liên hệ ngày 6/1/2021 thì đó là kỹ thuật điều tra kinh điển của FBI.

Trước tiên là bắt đợt đầu, vài trăm người xuất hiện trong bạo loạn tấn công Quốc Hội, từ đó điều tra về chứng cớ có sự điều hợp giữa người bạo loạn, nhìn về những cuộc gọi điện thoại của dân bạo loạn xem họ nói gì và lên kế hoạch thế nào cho bạo loạn, và bây giờ thì có vẻ có chứng cớ một số dân cử Quốc Hội dính tới người bạo loạn. McCabe nói rằng điều chắc chắn là FBI sẽ không để xổng mất các chuyện này, như Giám đốc FBI Chris Wray nói mấy hôm trước thì biết.

--- Dân Biểu Lance Gooden (Cộng Hòa - Texas) đêm Thứ Tư đã bấm nút ủng hộ một dự luật cải tổ cảnh sát, mà luật này cấm cảnh sát siết cổ các nghi can, cùng với một số biện pháp ngăn bạo lực khác. Bấm nút nhầm. DB Gooden nói ông bấm nút nhầm, và vài phút sau là không sửa đ8ổi ý kiến được.

DB Gooden là DB Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu thông qua dự luật George Floyd Justice in Policing Act, nói rằng ông bấm nút nhầm và muốn cử tri trong địa hạt của ông biết rằng ông ân hận đã bấm nhầm nút, "Dĩ nhiên, tôi sẽ không ủng hộ dự luật chống lại cảnh sát này của phe tả cực đoan. Tôi đã đổi hồ sơ chính thức của tôi để bày tỏ chống lại dự luật này của Dân Chủ." Dự luật thông qua 220-212, phía Cộng Hòa chỉ có riêng Gooden bỏ phiếu ủng hộ.

.\

Dillion Nguyen

--- Dillon Nguyen, 23 tuổi, cư dân Westminster, California, đã bị cảnh sát bắt hôm Thứ Năm 4/3/2021, vì trả thù bạn tình cũ bằng cách phóng lên mạng hình ảnh và video tình dục từ các bạn gái cũ, trong đó có một thiếu nữ vị thành niên. Nguyen đã bị bắt giam về tình nghi phổ biến hình ảnh tình dục trẻ em, sở hữu và kiểm soát hình ảnh tình dục trẻ em và phổ biến hình ảnh tình dục của người khác, theo lời Ty Cảnh Sát Santa Ana.

Cảnh sát nói rằng ban đầu được báo tin là Dillon Nguyen đã "phổ biến lên mạng hình ảnh và video tình tứ liên hệ các bạn gái cũ sau khi họ tan vỡ." Cảnh sát nói Nguyen đã mở ra nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng hình và video chuyên giường chiếu của y với các bạn gái cũ, trong đó có một thiếu nữ vị thành niên.

Cảnh sát nói Nguyen cũng đăng đi đăng lại hình ảnh và video hàng trăm lần, kèm theo những thông tin về lai lịch nạn nhân và các lời chỉ trích. Cảnh sát xin trát tòa điều tra 16 tài khoản mạng xã hội, đều dẫn tới chủ tại khoản là Nguyen và địa chỉ nhà y trong Quận Cam. Cảnh sát xin trát khám xét nhà Nguyen tại Westminster, tịcht hu máy móc, chứng cớ và khoảng 500 hình ảnh tình dục.

--- Cảnh sát tiểu bang Iowa hôm Thứ Năm đã giúp bắt Nhin Tat Ho, 85 tuổi, người bị Ty Cảnh Sát San Gabriel tại quận Los Angeles County, California, truy nã về tội lạm dụng trẻ em.

Ho bị kể tên trong hồ sơ truy tố 17 tội từ tháng 4/2019, vì lạm dụng trẻ em với nhiều nạn nhân từ 1987. Tiền tại ngoại ấn định cho Ho là $4.45 triệu đô. Cảnh sát Iowa bắt Ho tại một căn nhà trên đường Central Avenue, đưa về giam ở nhà tù quận Linn County, nơi Ho sẽ bị làm thủ tục dẫn độ về xử ở California.

--- HỎI 1: Một viên chức FBI nói rằng FBI không tịch thu khẩu súng nào trong cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021, đúng không?

ĐÁP 1: FBI không tịch thu được súng, nhưng Ty Cảnh Sát Capitol và Tổng Nha Cảnh Sát Thủ Đô đã tịch thu cả súng và bom. Trả lời một ủy ban Thượng Viện hôm 3/3/2021, Jill Sanborn, Phó Giám Đốc đơn vị chống khủng bố của FBI, nói rằng FBI không tịch thu khẩu súng nào trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Câu hỏi nêu lên là từ Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wis.), hỏi rằng FBI tịch thu khẩu súng nào hôm bạo loạn hay không. Sanborn nói rằng bà không nói thay cho Tổng Nha Cảnh Sát Thủ Đô (D.C. Metropolitan Police Department) và Ty Cảnh Sát Capitol (U.S. Capitol Police), nhưng riêng FBI không tịch thu khẩu súng nào trong bạo loạn đó. Lập tức nhiều truyền thông, trong đó có báo The Epoch Times, đăng rằng bạo loạn ngày 6/1/2021 không có khẩu súng nào bị tịch thu. Thực ra là có súng bị tịch thu: Bộ Tư Pháp đã truy tố ít nhất 3 người về tội sử dụng súng trong bạo loạn 6/1/2021, trong đó một người bị cảnh sát thủ đô mô tả là trong người có súng đã lên đạn và ngoài ra còn có một băng đạn thặng dư. Các vũ khí khác thì nhiều: gậy, dây nhựa trói tù binh, cán cờ dùng làm vũ khí, súng điện, bình xịt hơi cay... Lý do có câu hỏi của TNS Johnson vì ông này nói là không công bằng để gọi bạo loạn ngày 6/1/2021 là "nổi loạn vũ trang" (“armed insurrection”) như lời Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và nhiều người khác gọi. Sanborn sau đó nói rằng điều tra viên sau đó thấy một khẩu súng trên một xe chở nhiều bom xăng chế tạo theo hinh thức Molotov.

. Christopher Alberts, cư dân Maryland, bị truy tố mang khẩu súng khi tấn công vào tòa nhà Quốc Hội, súng này không giấy tờ và có bộ phận cơ khí tiếp đạn liên thanh. Alberts cũng mặc 1 áo giáp chống đạn, phía bên phải dắt một khẩu súng đã nạp đạn, và một băng đạn 12 viên phòng hờ.

. Cảnh sát cũng truy tố Lonnie Coffman, cư dân Alabama, sở hữu một khẩu súng không giấy đăng bộ và một khẩu súng lục không giấy phép. Cảnh sát nói Coffman để khẩu súng lục nơi ghế ngồi trên xe pickup của y, và một khẩu súng trường loại tấn công và một số băng đạn nơi sau xe, cùng một một số thiết bị nổ gần hai nơi đã bị gài bom ống là bản doanh Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc và Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc. Cảnh sát tìm thấy trên xe Coffman có 11 bom xăng Molotov, và Coffman cũng mang 2 khẩu súng tay.

. Ngày 7/1/2021, một ngày sau bạo loạn, FBI điều tra tin nhắn mà Cleveland Meredith, cư dân Georgia, nói rằng y sẽ bắn một viên đạn vào Nancy Pelosi ngay trước ống kính TV. Cảnh sát lục xét thấy một khẩu súng lục, một súng trường tấn công và vài trăm viên đạn. Chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/04/fact-check-fbi-says-bureau-didnt-recover-guns-capitol-riot/4578286001/

--- HỎI 2: Tốc độ chích ngừa của Mỹ nhanh nhất thế giới?

ĐÁP 2: Không phải. Tổng Thống Biden nói rằng Hoa Kỳ sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chích ngừa 100 triệu người. Điều đó đúng, nhưng khi tính trên đầu dân số, thì Mỹ không đứng đầu thế giới. Tính tỷ lệ, Israel chích ngừa các liều thuốc trên mỗi 100 đầu dân tỷ lệ gấp 4 lần Hoa Kỳ, tương tự là United Arab Emirates và Anh quốc cũng chích liều thuốc tỷ lệ cao hơn Hoa Kỳ.

Theo số liệu CDC, Hoa Kỳ đã chích hơn 78 triệu liều thuốc chủng ngừa vào ngày 1 tháng 3/2021, với hơn 57 triệu liều thuốc trong đó là tới từ khi Biden nhậm chức.

Theo thống kê tính vào ngày 1/3/2021, đối với các quốc gia có dân số hơn 1 triệu người, Israel đứng đầu thế giới về chích ngừa, với 94.9 liều thuốc trên 100 người. Thứ nhì là UAE với 60.9 liều thuốc mỗi 100 người, Anh quốc thứ ba với 31.1 liều thuốc trên mỗi 100 người. Hoa Kỳ hàng thứ tư thế giới, với 23.2 liều thuốc mỗi 100 người. Đó là nói số người được chích ít nhất 1 liều, trong khi thuốc Moderna và Pfizer đều cần 2 liều thuốc chích mới hiệu lực cao. Chi tiết xem ở đây:

https://www.factcheck.org/2021/03/pace-of-u-s-vaccinations-vs-the-world/

