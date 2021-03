Canada muốn dân lãng mạn thêm. Bưu Điện Canada tặng bưu thiếp để dân viết cho nhau. Hình trên là 6 mẫu bưu thiếp miễn bưu phí.

.

Thủ đô Kazakhstan kiện lên tòa Mỹ: Mafia Nga trộm 440 triệu đô, đưa cho Trump rửa tiền, đầu tư. Trump lên Fox News: biểu tình 6/1/2021 là một "lễ hội tình yêu" (lovefest). TNS Rick Scott (Cộng Hòa): Biden thắng cử hợp pháp, Cộng Hòa không phải Đảng Trump. Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tòa xử 3 năm tù. Bưu Điện Canada tặng bưu thiếp để dân viết cho nhau. New Jersey bao cấp 2 năm học phí cao đẳng. California: thuế thu vào tăng vọt. Georgia chuyển sang Dân Chủ. Trump kể tên hàng chục TNS, DB Cộng Hòa sẽ bị Trump đánh mất ghế. Tình cờ, Trump khen Joe Biden điều hành kinh tế xuất sắc. Trump tự khoe nói dối với các nước khác, ghìm các khoản viện trợ. Texas lạnh, cá chết cóng, Brennen Nguyen tình nguyện vét cá chết làm sạch dòng kênh. HỎI 1: Có phải hôm Chủ Nhật Trump đã đưa ra đầy những lời bịa đặt về bầu cử, điện gió, Trung Quốc, Di trú, Kinh tế? ĐÁP 1: Đầy những bịa đặt. HỎI 2: Có phải hãng xe GM sẽ ngưng sản xuất xe chạy xăng kể từ 2035? ĐÁP 2: Gần đúng như thế.

.

QUẬN CAM (VB-1/3/2021) --- Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tòa án xử là có tội tham nhũng và gây ảnh hưởng bất hợp pháp trong một phiên tòa kết thúc hôm Thứ Hai.

.

Sarkozy bị cáo buộc tội ghi âm lén nhằm lấy thông tin bí mật từ thẩm phán Gilbert Azibert để sẽ làm áp lực lấy ưu đãi. Sarkozy, Azibert và Thierry Herzog (luật sư của Sarkozy) mỗi người đều bị kêu án 1 năm ngồi tù và 2 năm tù treo. Riêng Herzog lãnh thêm án 5 năm cấm hành nghề luật.

.

--- Cựu Tổng Thống Trump trong cuộc phỏng vấn khuya Chủ Nhật trên đài Fox News nói rằng buổi biểu tình ngày 6/1/2021 trước khi bạo loạn là một "lễ hội tình yêu" (lovefest): "Đó là buổi tập họp rất nhiều người, không nói chuyện Capitol (tấn công Quốc Hội), tôi chỉ muốn nói riêng về biểu tình (sáng ngày 6/1/2021). Đó là lễ hội tình yêu. Đẹp tuyệt vời."

.

Tuy nhiên, cũng chính trong buổi sáng 6/1/2021, Trump thúc giục hàng ngàn người ủng hộ Trump hãy tiến vào khu vực Capitol và áp lực các dân cử đừng xác định chiến thắng bầu cử của Joe Biden, Trump nói là hãy "bày tỏ sức mạnh" vì nếu không thì sẽ làm mất Hoa Kỳ.

.

--- Tòa án Hoa Kỳ đang nhìn thấy Trump có những hoạt động tài chánh liên hệ tư bản đỏ và mafia Nga, mạng lưới tội phạm này thuê Felix Sater, một trong những tay thân tín của Trump để che giấu tài sản họ cướp từ Kazakhstan, một nước cựu Liên Xô. Tài sản bị trộm này trong hồ sơ tòa liên bang chỉ mới là mảng nhìn thấy được, lên tới 440 triệu đôla đã chuyển vào đầu tư tại Hoa Kỳ và điều hành bởi quỹ tín thác Moses & Singer (công ty luật này bảnd oanh ở New York City từ lâu đã đại diện cho Sater, một công dân Mỹ sinh tại Liên Xô).

.

Hồ sơ tòa Hoa Kỳ cáo buộc Sater là từ đơn kiện của thành phố Almaty, thủ đô Kazakhstan, và từ ngân hàng BTA Bank (nơi bị bọn tư bản đỏ và Mafia Nga trộm tiền) trong thành phố này. Một số trong khoản 440 triệu đô nhằm tài trợ tòa cao ốc Trump tại Moscow, theo hồ sơ tòa. Trong ban vận động tranh cử 2016 của Trump, luật sư Michael Cohen lúc đó trong ban vận động này nói với một phụ tá cao cấp của Vladimir Putin rằng Putin sẽ được trao tặng căn cao nhất trên tòa tháp Trump trị giá 50 triệu đôla, nhưng tòa tháp Moscow tới giờ vẫn chưa được xây.

.

--- Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa - Fla.) hôm Chủ Nhật từ chối gọi Đảng Cộng Hòa là Đảng của Trump. TNS Scott cũng nói rằng Tổng Thống Joe Biden đã thắng cử hợp pháp và tuyệt đối trong cuộc bầu cử 2020.

.

Trả lời phòng vấn trên chương trình “Fox News Sunday,” TNS Scott — cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Thượng Viện Cộng Hòa Toàn Quốc (National Republican Senatorial Committee) — lập lại rằng "cuộc nội chiến Cộng Hòa đã bị hủy bỏ."

.

Được bình luận gia Chris Wallace hỏi rằng Cộng Hòa có còn là Đảng của Trump, Scott nói Cộng Hòa là đảng của cử tri và luôn luôn là đảng của cử tri. Scott nói đã gặp TRump tuần trước, và "tôi nói với Trump, 'Đây là nhiệm vụ của tôi, là giúp các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa thắng trên toàn bộ Hoa Kỳ."

.

Scott kể, lúc đó Trump nói Trump "sẽ giúp tôi làm như thế." Mặc dù Trump hăm dọa trả thù một số dân cử Cộng Hòa bằng cách góp sức lật đổ nơi vòng sơ bộ --- trong đó có lãnh đạo cao cấp, như Thượng nghị sĩ John Thune (Cộng Hòa-S.D.), người sẽ tái cử vào năm 2022 --- TNS Scott nhấn mạnh rằng ông sẽ yểm trợ tất cả các TNS Cộng Hòa đương nhiệm trong bầu cử giữa kỳ.

.

TNS Scott cũng nói rằng Biden đã thắng cử Tổng Thống hồi tháng 11/2020 trong cuộc bầu cử rất công bằng. Phỏng vấn này thực hiện sau khi Scott xuất hiện hôm Thứ Sáu tại đại hội CPAC ở Florida, nơi Scott nói trong bài diễn văn rằng Scott sẽ không làm trung gian tranh luận giữa các đảng viên Cộng Hòa về vai trò của Trump trong Cộng Hòa.

.

--- Chủ nghĩa xã hội lại thắng thế ở tiểu bang New Jersey: tiền học phí cao đẳng cộng đồng sẽ được chính quyền tiểu bang bao cấp theo một kế hoạch vĩnh viễn. Thống Đốc Phil Murphy đã ký thành luật chương trình "Community College Opportunity Grant" (Tài Trợ Cơ Hội Cao Đẳng Cộng Đồng) để sẽ giúp 13,000 sinh viên đủ điều kiện -- từ các gia đình có lương $65,000 trở xuống --- một cơ hội học 2 năm miễn phí cao đẳng cộng đồng.

.

Thống đốc Murphy đã thử nghiệm một chương trình từ 3 năm trước với kế hoạch có tên là "Garden State Guarantee" --- bao cấp học phí và lệ phí tại 13 trường cao đẳng tiểu bang, cũng sẽ cho các sinh viên muốn hoàn tất học vị 4 năm (Cử nhân) cơ hội 2 năm miễn phí. Murphy nói trong vòng 3 năm, chương trình thành công tới mức số lượng sinh viên tăng gấp 3 lần, giúp các em cơ hội thành công. Tiểu bang cũng sẽ cấp thêm 50 triệu đôla để giúp các sinh viên gia đình lương thấp vào bất kỳ cao đẳng công lập nào hay đại học công lập nào trong tiểu bang trong 2 năm. (Ghi chú để phân biệt: Cao đẳng là hệ 2 năm; đại học là hệ 4 năm cho Cử nhân, và thêm nhiều năm cho học vị cao hơn.)

.

--- Trong tình hình mọi người rủ nhau lên mạng, Bưu Điện Canada ít bận rộn hơn. Nhưng chính phủ Canada nghĩ ra mưu kế để làm bưu điện bận rộn, và để làm cho cư dân giữ một thói quen lãng mạn thời xa xưa: viết bưu thiếp cho nhau.

.

Bắt đầu từ Thứ Hai 1/3/2021, Bưu Điện Canada sẽ gửi các bưu thiếp trống, với bưu phí chính phủ đã trả xong, tới tất cả các hộ dân Canada, tức là gửi tới 13.5 triệu bưu thiếp. Dân Canada được khuyến khích là hãy nghĩ về ai đó mà bạn có tình thân mà bâyg iờ đang xa cách, "Hãy viết lên bưu thiép những gì bạn cảm thấy về người kia."

.

Doug Ettinger, Tổng quản trị Bưu Điện Canada, nói rằng sau khi bạn viết, hãy bỏ bưu thiếp vào một thùng thư hay tới trụ sở bưu điện để gửi miễn phí. Sẽ có 6 mẫu bưu thiếp khác nhau, mỗi mẫu bưu thiếp có sẵn một thông điệp đơn giản về tình yêu, lòng biết ơn. Bưu Điện Canada sẽ gửi tặng bạn một mẫu bưu thiếp bất kỳ.

.

--- Tiểu bang Georgia, nơi truyền thống là Cộng Hòa, bây giờ đang chuyển sang Dân Chủ nhanh chóng, theo bản tin của NBC hôm Chủ Nhật 28/2/2021. Các số liệu bầu cử Tổng Thống cho thấy chuyển biến này.

.

Năm 2008, Barrack Obama có 52.8% phiếu phổ thông toàn quốc. Hồi tháng 11/2020, TT Joe Biden thắng ít hơn, chỉ 51.2% phiếu toàn quốc, tức là kém 1.6% phiếu toàn quốc. Nhưng tính riêng về tiểu bang Georgia thì Biden nhảy vọt: Biden có 2.5% phiếu nhiều hơn Obama tại Georgia, gần 50% phiếu, trong khi Obama chưa tới 47% trong năm 2008.

.

Mức độ Dân Chủ ưu thắng ở Georgia tăng đều theo năm tháng:

. năm 2000, Al Gore được phiếu ở mức 43%.

. năm 2004, John Kerry với 41% (tức là giảm).

. năm 2008, Obama được 47% (tức là tăng).

. năm 2016, Hillary Clinton được 45% (tức là giảm).

. năm 2020, Biden được 50% (tăng nhảy vọt).

.

Đặc biệt là các thành phố, nơi dân trí cao, tỷ lệ theo Dân Chủ tăng vọt. So sánh 2008 với 2020, có 7 trong 10 quận Georgia tăng vọt phiếu bầu cho Dân Chủ là ở vùng thành thị trong và quanh Atlanta. Trong 7 quận thành thị này (Cobb, Douglas, Fayette, Forsyth, Gwinnett, Henry và Rockdale) Biden trong năm 2020 vượt hơn 11% điểm so với Obama trong năm 2008. Đà tăng phiếu của Dân Chủ ở các thành thị Georgia trông y hệt như tiểu bang Virginia hồi 12 năm trước.

.

--- Bản tin từ đài KZTV/10 kể rằng Texas trong những ngày qua lạnh tới mức cá dọc nơi ven bờ rủ nhau chết cóng hàng loạt. Thế là, Brennen Nguyen, cư dân thị trấn Rockport, và người em sinh đôi là Brandon lội xuống nước lạnh để vét cá chết đang trôi lềnh bềnh nhằm làm sạch con kênh.

.

Nghề của Brennen Nguyen là hướng dẫn viên câu cá địa phương, nhưng việc làm trong mùa lạnh chậm lại, thế cho nên anh có thì giờ làm thiện nguyện vét cá chết. Từ khi Nguyen thiện nguyện như thế, anh được địa phương trao cho một số hợp đồng vét cá chết lên cho sạch dòng.

.

--- Thất nghiệp tăng, nhưng tiền thuế thu vào lại tăng, đó là nghịch lý bất ngờ xảy ra cho tiểu bang California. Vào cuối năm 2020, California mất tới kỷ lục 1.6 triệu việc làm trong mùa đại dịch. Gần nửa triệu người ngưng tìm việc vì tuyệt vọng. Các tài sản địa ốc văn phòng sụt giá 30%.

.

Nhưng mức thuế California thu vào lại tăng vọt: tính vào tháng 1/2021, Calif. thu thuế khoảng 10.5 tỷ đôla. Tính vào cuối tài khóa là ngày 1/7/2021, Thống Đốc Gavin Newsom và lưỡng viện tiểu bang có thể có thặng dư $19 tỷ đôla để xài. Tiền ở đâu ra? Chris Hoene, Giám đốc California Budget and Policy Center, nói rằng California đánh thuế vào lợi tức "capital gains" (lợi tức từ đầu tư và chứng khoán) --- chủ yếu đánh thuế vào 1% dân số giàu nhất tiểu bang.

.

Nhóm 1% cư dân giàu nhất tiểu bang đã hốt bạc trong năm 2020: th5i trường chứng khoán tăng 16% so với trước đại dịch, tính vào tháng 2/2020. Nhiều công ty kỹ thuật California, dẫn đầu là Airbnb và DoorDash, khai trương trên thị trường chứng khoán năm 2020, làm tăng số người tỷ phú và triệu phú cho tiểu bang. Dự kiến dân Calif. sẽ có lợi tức $185 tỷ đô từ "capital gains" — nhiều kỷ lục — sẽ cho $18.5 tỷ đôla tiền thuế thu vào cho Calif.

.

--- Một cách tình cờ, Trump lại khen ngợi Joe Biden. Trong thời vận động phiếu 2020, Trump từng hù dọa rằng hễ Joe Biden mà thắng cử, thì thị trường chứng khoán sẽ bị khai tử và nước Mỹ sẽ biến thành cộng sản. Thế những, chứng khoán trong năm 2020 sụt giảm vì đại dịch và rồi tăng từ từ trong năm 2021, khi chích ngừa bắt đầu nhiều hơn.

.

Trong bài diễn văn hôm Chủ Nhật ở đại hội CPAC, Trump ca ngợi rằng kinh tế Mỹ đang có kỷ lục cao trong thị trường chứng khoán, hóa ra điều này xảy ra dưới quyền chỉ huy của Joe Biden trong 5 tuần qua, và đặc biệt là mới tuần qua thị trường chứng khoán tăng tới kỷ lục.

.

--- Trong bài diễn văn nói trước đại hội CPAC, Trump nói rằng Trump đã nói dối với các quốc gia khác, đã phù phép các nước đó, và đã ghìm lại các khoản viện trợ. Theo lời Trump, Trump ghìm các viện trợ quốc tế đó trừ phi các nước đó làm cho phù hợp một số điều kiện.

.

Thế rồi Trump khoe rằng, ngay cả sau khi các điều kiện được các nước thi hành phù hợp, Trump vẫn từ chối cung cấp viện trợ đó. Không rõ Trump nói về viện trợ cho quốc gia nào. Nhưng chuyện luận tội đầu tiên của Trump là vì Trump hăm dọa ghìm viện trợ cho tới khi Tổng Thống Ukraine là Volodymyr Zelensky đồng ý mở ra cuộc điều tra giả tạo nhắm vào người bây giờ là Tổng Thống Joe Biden. Trump không kể tên các nước mà Trump đã nói dối.

.

--- Trong bài diễn văn ở CPAC, Trump không giấu kế hoạch trả thù nhắm vào nhiều dân cử Cộng Hòa. Trump khởi đâu, nói rằng Trump không có ý lập đảng riêng. Trump nói rằng ạti sao lại phải nghĩ tới lập đảng mới trong khi Trump đang sở hữu Đảng Cộng Hòa rồi.

.

Trong bài diễn văn, Trump nói rõ rằng Trump sẽ hỗ trợ các đối thủ để bầu cử sơ bộ sẽ bứng ghế nhiều dân cử Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu luận tội Trump. Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ bị Trump tìm cách đánh cho mất ghế là: Mitt Romney (R-UT), Ben Sasse (R-NE), Richard Burr (R-NC), Bill Cassidy (R-LA), Susan Collins (R-ME), Lisa Murkowski (R-AK) và Pat Toomey (R-PA).

.

Tương tự, Trump kể tên các Dân Biểu sẽ bị Trump tìm cách đánh cho mất ghế là: Tom Rice (R-SC), Adam Kinzinger (R-IL) Dan Newhouse (R-WA), Anthony Gonzalez (R-OH), Fred Upton (R-MI), Jaime Herrera Beutler (R-WA), Peter Meijer (R-MI), John Katko (R-NY), David Valadao (R-CA), và Liz Cheney (R-WY)."

.

--- HỎI 1: Có phải hôm Chủ Nhật Trump đã đưa ra đầy những lời bịa đặt về bầu cử, điện gió, Trung Quốc, Di trú, Kinh tế...?

.

ĐÁP 1: Đầy những bịa đặt. Bản tin AP kiểm chứng sự kiện ghi rằng Trump nói trong bài diễn văn đầy những lời bịa đặt. Như Điện gió, Trump nói Texas mất điện trong bão tuyết tháng 2/2021 vì thảm họa điện gió, vì Biden muốn điện gió và khi hữu sự thì điện gió mất điện. Sự thật là: mất điện Texas phần lớn vì các hệ thống khí đốt tự nhiên, than nhiệt điện và điện nguyên tử, không phải vì điện gió và mặt trời. Điện gió chỉ cung cấp 1/4 điện lực Texas, không phải là hung thủ chính. Trump cũng nói sai, khi nói là "windmills" (quạt gió) nhưng điện gió Texas chỉ xài "turbines" (động cơ quay); tức là 2 khái niệm khác nhau.

. Về Bầu cử, Trump nói rằng bầu cử ngày 3/11/2020 không công bằng, di dân lậu và người chết đi bầu phiếu, rằng bầu cử có gian lận, trong khi Tòa Tối Cao và các tòa án không muốn can thiệp. Tất cả lời Trump như thế đều là bịa đặt, chỉ đúng một điều là Tòa Tối Cao không muốn can thiệp vì các thẩm phán (có những người do Trump bổ nhiệm) thấy không có lý do để can thiệp. Sự thật là Biden thắng cử, phiếu đếm công bằng, một số nơi phiếu đếm lại nhiều lần Biden đều thắng. Quốc Hội xác nhận Biden thắng cử, Phó Tổng Thống của Trump chủ tọa tiến trình xác minh chiến thắng của Biden ở Thượng Viện, và giờ sau khi Trump kích động bạo loạn tấn công Quốc Hội. Tất cả các ban bầu cử của 50 tiểu bang, các phiên tòa ở nhiều tiểu bang và ngay cả Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr trongc hính phủ Trump cũng xác định rằng không hề có chứng cớ diện rộng sai trái trong bầu cử, dù là chuyện người chết hay di dân lậu bầu phiếu.

. Về Di trú, Trump nói các nước khác không đưa vào Mỹ những người xuất sắc nhất của họ. Như thế là Trump vu khống, vì các nước không lựa người để đưa vào Mỹ. Ý Trump muốn nói là chương trình xổ số cấp visa (the diversity visa lottery program) mặc dù Trump không nói cụ thể. Khi giữ chức Tổng Thống, Trump thường xuyên chỉ trích chương trình này, nhầm lẫn rằng các nước khác chọn và gửi công dân học vào Mỹ. Chương trình thực sự do chính phủ Mỹ thực hiện, chỉ đòi người dự có bằng trung học hay ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong 5 năm qua trong một lĩnh vực nghề nghiệp mà Bộ Lao Động Mỹ đưa ra. Từ những người đủ điều kiện đó, Bộ Ngoại Giao Mỹ xổ số, chọn một số người, nhưng không phải tất cả những người trúng số này đều sẽ được vào Mỹ vì sẽ còn chọn thêm.

. Về Trung Quốc, Trump nói "Hoa Kỳ thu vào từ TQ hàng trăm tỷ đôla trong khi tôi làm Tổng Thống. Họ không bao giờ cho chúng ta tới 10 cents." Sự thật là Trump bịa đặt. Sẽ là sai khi nói Mỹ chưa bao giờ thu được xu nào từ thuế quan trên hàng TQ trước khi Trump ra tay chiến tranh thương mại với TQ. Cũng là sai khi nói thuế quan do TQ chi trả. Tiền áp thuế quan chủ yếu là tiền từ các công ty Mỹ và khách hàng Mỹ chi ra, không phải từ TQ. Thuề quan như thế là thuế đánh vào dân Mỹ.

. Về Kinh tế, Trump nói "Chúng tôi đã xây dựng nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử thế giới." Sự thật là, TRump bịa đặt. Các con số cho thấy kinh tế trong thời Trump không phải là lớn nhất trong lịch sử Mỹ, nói gì tới lịch sử thế giới. Trump cũng thực sự là Tổng Thống đầu tiên kể từ Herbert Hoover trong thời Đại Suy Thoái rời Bạch Ốc với việc làm ít hơn là khi mới vào Bạch Ốc. Kinh tế gia Paul Romer (Giải Nobel kinh Tế) phân tích, thấy rằng sức tăng kinh tế thời Trump là trung bình 2.48% mỗi năm trước đại dịch, một chút cao hơn mức tăng 2.41% trong nhiệm kỳ 2 của Barack Obama. Ngược lại, mức tăng kinh tế khởi sự năm 1982 trong thời Tổng Thống Ronald Reagan trung bình 4.2%/năm. Phân tích các lời bịa đặt của Trump ở đây:

https://wkow.com/2021/02/28/ap-fact-check-trump-clings-to-his-core-election-falsehoods/

.

--- HỎI 2: Có phải hãng xe GM sẽ ngưng sản xuất xe chạy xăng kể từ 2035?

.

ĐÁP 2: Gần đúng như thế. Câu hỏi nêu lên vì, Tổng quản trị hãng xe GM là Mary Barra nói trong tháng 1/2021 rằng GM hy vọng trở thành điển hình có trách nhiệm trong một thế giới đối mặt với biến đổi khí hậu. Do vậy GM cam kết ngưng sản xuất các loại xe con, xe van, xe thể thao tiện ích chạy xăng vào năm 2035. Thực tế, GM không cam kết đối với loại xe vận tải nặng. Công ty GM trả lời báo Washington Post rằng các loại xe có nhiệm vụ chở nặng sẽ vẫn phải chạy bằng xăng. Câu trả lời là: gần đúng như thế. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/gm-gas-free-2035/

.

.