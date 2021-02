Hạ Viện OK dự luật 1.9 ngàn tỷ đô, cứu trợ $1,400/dân Mỹ, tiền thất nghiệp liên bang $400/tuần. Los Angeles: chùa Nhật trong khu phố Little Tokyo bị đốt, đập phá. Người bạo loạn bị truy tố nổi giận vì Cộng Hòa đổ tội Antifa: chúng tôi người yêu nước đã tấn công Capitol. Truy tố 300 người bạo loạn ngày 6/1/2021, đã bắt 280 người.

Cảnh sát Los Angeles đang điều tra vụ phóng hỏa và đập phá ngôi chùa Higashi Honganji Buddhist Temple trong khu phố Little Tokyo vào đêm Thứ Năm 25/2/2021.

QUẬN CAM (VB-27/2/2021) --- Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy thông qua gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đôla do TT Joe Biden đưa ra, một bước quan trọng để kiểm soát đại dịch và hồi phục kinh tế, vài ngày sau khi Hoa Kỳ qua dấu mốc 500,000 người chết dịch.

Hạ Viện bỏ phiếu tỷ lệ 219-212 thông qua, trong đó có khoản tài trợ trực tiếp $1,400/dân Mỹ, tiền thất nghiệp liên bang $400/tuần, trợ cấp mỗi đầu con nhỏ tới $3,600 cho một năm, nhiều tỷ đôla để cung cấp thuốc chủng ngừa coronavirus, trợ giúp trường học và các chính quyền địa phương. Dự luật sẽ lên Thượng Viện.

--- Cảnh sát Los Angeles đang điều tra vụ phóng hỏa và đập phá ngôi chùa Higashi Honganji Buddhist Temple trong khu phố Little Tokyo vào đêm Thứ Năm 25/2/2021. Hiện trường cho thấy cột kèo bị cháy thành than, các lồng đèn bị lật ngã, đập phá... một cửa kính bị đập bể, bây giờ đã đóng ván ép lên trong khi chờ sửa chữa.

David Ikeda, một viên chức trong chùa, nói rằng ngôi chùa chưa bao giờ bị phá hoại mức độ thế này, trước kia chỉ là sơn xịt, và trong băng hình giám sát cho thấy kẻ đốt chùa và đập phá là một người đàn ông da trắng. Cảnh sát nói chưa rõ đây có phải tội ác căm ghét kỳ thị hay không, nhưng sẽ tiếp tục điều tra, và hiện chưa bắt được nghi can.

--- Sau khi các viên chức Cộng Hòa nói rằng người phe tả Antifa ngụy trang chen vào bạo loạn ngày 6/1/2021, nhiều người tham dự và đang bị FBI truy tố nổi giận, nói rằng họ là người yêu nước bảo thủ và không liên hệ gì tới Antifa. Jonathan Mellis, một người ủng hộ Trump tham dự bạo loạn và đang bị truy tố, viết lên mạng, "Đừng bảo tôi rằng người ta quy trách chuyện này cho Antifa và BLM. Chúng tôi tự hào nhận trách nhiệm tấn công tòa nhà Quốc Hội."

Tương tự, Jose Padilla, một người dự bạo loạn và đang bị FBI truy tố, viết trên Facebook, "Đang có nhiều lời bịa đặt rằng những người chiến đấu bảo thủ đều là bọn Antifa kích động, vân vân. Tôi chỉ muốn nói trong cương vị người quan sát rằng đó không phải Antifa. Người tham dự tấn công là những Người Yêu Nước muốn Hồi Phục Nền Cộng Hòa."

--- Công tố liên bang đã truy tố hơn 300 người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, theo lời Bộ Tư Pháp hôm Thứ Sáu 26/2/2021, và ít nhất 280 người trong số bị truy tố trên đã bị bắt giam.

Quyền Thứ Trưởng Tư Pháp John Carlin nói rằng cuộc điều tra với tốc độ nhanh chưa từng có, và tất cả những kẻ trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó một ngày, Quyền Tư Lệnh Cảnh Sát Capitol là bà Yogananda Pittman nói hôm Thứ Năm trước Quốc Hội rằng có một số thành phần cực hữu liên hệ các nhóm tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 đã lên âm mưu cho nổ lớn để tấn công Quốc Hội và giết dân cử càng nhiều càng tốt, và có thể nhắm vào ngày Joe Biden đọc diễn văn trước lưỡng viện. Nhưng ngày Biden đọc diễn văn vẫn chưa ấn định.

Được hỏi cơ nguy này hôm Thứ Sáu, một quan chức FBI nói vẫn đang theo dõi sát các âm mưu tấn công này. Bộ Tư Pháp nói đã tăng số lượng điều tra viên cho lĩnh vực khủng bố nội địa. Thái độ kỳ thị sắc tộc và chống chính quyền là 2 động cơ chính yếu để bọn khủng bố nội địa tấn công, theo lời quan chức này.

--- Các điều tra viên của FBI cũng đã nhận diện ra người trực tiếp gây ra cái chết trong ngày bạo loạn 6/1/2021 của cảnh sát viên Brian D. Sicknick, thuộc Ty Cảnh Sát Capitol. Báo New York Times hôm Thứ Sáu cho biết như trên, dẫn lời 2 viên chức an ninh.

Cuộc điều tra cho biết sát thủ này sử dụng ống xịt hơi cay tấn công nhiều cảnh sát trong khi tấn công tòa nhà Quốc Hội, và y đã xịt hơi cay trực tiếp vào mắt và mũi cảnh sát Sicknick, và cái chết của cảnh sát này một phần vì hít hơi cay này trực tiếp vào người làm tê liệt một thời gian ngắn, và sau đó là nhiều người tham gia đánh đập làm cảnh sát Sicknick tử vong.

FBI đã có một video cho thấy sát thủ cầm ống xịt hơi cay tấn công nhiều người, kể cả tấn công cảnh sát Sicknick. Và cũng có video cho thấy trước đó hung thủ này đã nói rằng y sẽ dùng ống xịt hơi cay khi tấn công Quốc Hội. FBI còn giữ kín tên hung thủ. FBI tìm được các video từ các mạng xã hội.

--- Trả lời phỏng vấn của báo Daily Beast, bà Mary Trump (cháu gái của Donald Trump) nói rằng bà ca ngợi Biện Lý Cyrus Vance Jr. của địa hạt Manhattan trong việc truy tố và điều tra Donald Trump. Bà nói bản thân bà đã giúp các công tố điều tra cựu Tổng Thống Donald Trump.

Bà Mary Trump nói rằng bà không tiếp cận được hồ sơ thuế các năm gần đây của Donald TRump, nhưng bà tiếp cận được hồ sơ thuế của ông nội bà là cụ Fred Trump, một phần trong đơn bà kiện người chú là Donald Trump. Bà nói hồ sơ thuế của cụ Fred Trump sẽ giúp các công tố đối chiếu những con số với các con số của Trump Organization -- cùng với trị giá tài sản địa ốc xưa và nay --- và sẽ tìm thấy dị biệt. Bà nói Donald TRump cũng y hệt trùm Al Capone bị bắt giam vì thuế gian năm 1931, và Donald Trump sẽ vào tù sớm vì gian thuế, theo lời bà.

--- Các bạn nào không thích chủ trương xã hội chủ nghĩa của Tổng Thống Joe Biden thì không nên xin trợ cấp này: cơ quan FCC hôm Thứ Năm bật đèn xanh cho một chính sách trị giá 3.2 tỷ đôla nhằm giúp dân nghèo Hoa Kỳ có thể nối mạng Internet cao tốc.

Chương trình có tên là Emergency Broadband Benefit sẽ tài trợ 50$/tháng cho các gia đình lương thấp để mua dịch vụ Internet băng thông rộng (tức là caot ốc) và giúp 75$/tháng cho các gia đình đang sống trong các vùng đất bộ tộc da đỏ. Chương trình cũng sẽ tài trợ một lần trị giá 100$/gia đình để mua một máy laptop hoặc một máy điện toán để bàn. Mục đích chương trình là giúp các gia đình gần mức nghèo hay dưới mức nghèo.

Jessica Rosenworcel, quyền Chủ Tịch cơ quan viễn thông liên bang FCC, nói rằng FCC đang làm nên lịch sử, nhằm giúp dân Mỹ không còn phải ngồi trong sân đậu xe để dò vào các sóng Wifi, cũng như giúp các gia đình nghèo không phải nhín tiền chợ để trả hóa đơn Internet.

--- Nói chuyện tại một điểm chích ngừa tại Houston, Texas, Tổng Thống Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ nhiều phần sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trênt hế giới có 100 triệu liều thuốc chích ngừa coronavirus chích xong.

Biden nói bây giờ là nửa đường rồi, và hứa sẽ giữ lời hứa chích cho dân Mỹ 100 triệu liều chích ngừa trong 100 ngày đầu tiên. Joe Biden đi cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden, họp với các quan chức địa phương để nói chuyện về cứu trợ sau bão tuyết, tới thăm Harris County Emergency Operations, và thăm bếp ăn từ thiện cho dân nghèo Houston Food Bank. Và nhiều nơi khác.

--- Cậu Donald Trump Jr. trả lời phỏng vấn Fox News, nói rằng Đảng Cộng Hòa vẫn là Đảng Trump, ngay cả sau khi Donald Trump rời Bạch Ốc. Cậu nói rằng nhận định đó hiện ra minh bạch trong các bài diễn văn của nhiều người trong đại hội CPAC: "Tôi nghĩ là quý vị nghe như thế trong tiếng nói của họ, trong các bài diễn văn của nhiều người khác hiện trong chính quyền.

Cậu Trump Jr. cũng hăm dọa rằng nhiều dân cử Cộng Hòa sẽ bị thách thức vì đã không trung thành với Donald Trump. Cậu không kể tên cụ thể ai sẽ bị thách thức tranh ghế. Nhưng cựu Tổng Thống Donald TRump hôm Thứ Sáu đã tuyên bố ủng hộ Max Miller ra tranh sơ bộ để bứng ghế Dân biểu đương nhiệm Anthony Gonzalez (Cộng Hòa-Ohio).

Tương tự, các Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney (Wyo.) và Adam Kinzinger (Ill.), cả hai đều đã bỏ phiếu luận tội Trump về kích động bạo loạn ngày 6/1/2021, đã thấy nhiều đối thủ Cộng Hòa xuất hiện để tranh sơ bộ. Cả hai đều bị Donald Trump chỉ trích nhiều lần gần đây.



Dân biểu tiểu bang Kathy Trần (Dân Chủ, Virginia)

--- Kathy Tran, Dân biểu Dân chủ tiểu bang Virginia, đã trình dự luật House Bill 2163, để bảo vệ thông tin cho những người lái xe ở Virginia: Nha Lộ Vận DMV sẽ không có quyền lộ thông tin về người lái xe cho cảnh sát và các cơ quan công quyền. Các thông tin bao gồm cả địa chỉ, loại xe và một tấm ảnh chân dung.

DB Kathy Trần nói các thông tin chỉ được phép phổ biến cho các nơi cần thiết, nếu có trát tòa. Mục đích dự luật là để bảo vệ thông tin cho các di dân bất hợp pháp sẽ không bị cơ quan thuế quan và di trú ICE truy tầm.

--- Theo báo VnExpress, dựa vào số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN, trong hai tháng đầu năm có hơn 18.000 doanh nghiệp được lập mới nhưng có tới 33.600 doanh nghiệp rút lùi khỏi thị trường. Như thế, hai tháng đầu năm ghi nhận hơn 18.100 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng giảm gần 8%, chỉ với hơn 11.000 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm ở 12/17 lĩnh vực, chủ yếu là các ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19 như nghệ thuật, vui chơi và giải trí; giáo dục và đào tạo; dịch vụ lưu trú và ăn uống; khai khoáng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vận tải kho bãi... Có 11 trong số 17 ngành ghi nhận lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ, tập trung ở nhóm thiết yếu như sản xuất và phân phối điện, nước, gas, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, kinh doanh bất động sản.

--- HỎI 1: Có phải đại hội CPAC của Cộng Hòa tuần này đang tung ra nhiều tin giả?

ĐÁP 1: Đúng vậy, CPAC đã trở thành hang ổ tin giả. Đại hội CPAC (Conservative Political Action Conference) hôm Thứ Sáu 26/2/2021 mở màn ở Florida với hàng loạt lời nói dối và bịa đặt về bầu cử 2020 và các chủ đề khác. Trong vòng ba ngày, nghị trình CPAC bao gồm 7 ủy ban riêng biệt nhau dưới chủ đề "bảo vệ bầu cử" --- cùng với xuất hiện nhiều nhân vật lớn của Cộng Hòa, kể cả cựu Tổng Thống Donald Trump, người đã bịa đặt rằng cuộc bầu cử đã bị trộm cắp.

Khởi đầu hôm Thứ Sáu, CPAC chiếu một đoạn video trong đó vu cáo là có gian lận bầu cử hàng loạt trong bầu cử 2020 (điều này đã bị 50 ban bầu cử của 50 tiểu bang bác bỏ, và hàng chục phiên tòa xét các đơn kiện của Trump đưa ra phán quyết rằng bầu cử 2020 rất an toàn). Trong băng hình đã vu khống rằng Joe Biden thắng phiếu trễ trong đêm bầu cử khi đếm phiếu các tiểu bang chiến trường --- cho thấy một bình luận gia nói điều đó "là bất kả về thống kê" -- trong khi người khác nói trong băng video rằng "rất mực kỳ lạ" và lời cố bình luận gai phát thanh Rush Limbaugh nói có "nữ thần phiếu bầu" bay tới trong đêm để cứu Biden. Sự kiện là: không hề có gian lận gì hết, ạti sao CPAC vẫn nói là có gian lận bầu cử? Chính Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr của chính phủ Trump đã nói là bầu cử 2020 an toàn tuyệt vời, không có chuyện gian lận gì hết. Đơn giản vì Biden thắng phiếu trong số phiếu bầu gửi qua bưu điện.



Cũng trong đại hội CPAC, TW Shannon (cựu dân cử Cộng Hòa ở tiểu bang Oklahoma) nói rằng đám đông bạo loạn ngày 6/1/2021 vì họ "thấy tuyệt vọng vì cuộc bầu cử gian lận." (Lại vu khống nữa.) Sự kiện là, bầu cử không có gì gian lận, và Biden là người thắng phiếu hợp pháp, hợp hiến.



Lời bịa đặt khác là từ bình luận gia bảo thủ Deroy Murdock nói: "Người Dân Chủ, không phải Cộng Hòa, đã gắn các thùng nhận phiếu nơi hè phố, nơi không ai giám sát. Có bao nhiêu phiếu gian lận tống vào thùng như thế?" Sự kiện là: không hề có dấu hiệu có thùng phiếu nào trong bầu cử 2020 bị gian lận, vì đều gắn thùng nơi có máy quay phim 24 giờ/ngày, trong khi thùng gắn chặt xuống mặt đất và để nới có giám sát. Thực tế, nhiều quận và tiểu bang điều hành bởi Cộng Hòa và chính Cộng Hòa gắn các thùng này.



CPAC cũng thừa cơ bịa đặt: bình luận gia đài phát thanh bảo thủ Wayne Dupree nói rằng bạo loạn ngày 6/1/2021 có nhiều người hiện diện, "có Antifa, có BLM, có MAGA, có mọi người ở đó" và Dupree nói rằng chính cánh tả Antifa cũng là thành phần tấn công Quốc Hội. Sự kiện là: FBI nói không hề thấy thành viên Antifa nào giả làm người ủng hộ Trump để chen vào bạo loạn ngày 6/1/2021, và hầu hết trong những người bị truy tố bạo loạn là những người từ nhiều năm hoạt động trong giới cực hữu, và rồi tích cực ủng hộ Trump. Trong nhóm 300 người bị FBI truy tố, chỉ có một người bị xem là Antifa, nhưng chính người này bác bỏ, nói y không phải là Antifa gì hết. Và CPAC cũng tung ra đủ thứ lời bịa đặt khác, nhắm vào Tổng Thống Joe Biden và vào Thống Đốc Gavin Newsom của California. Phân tích CPAC là hang ổ tin giả ở đây:

https://www.cnn.com/2021/02/26/politics/cpac-first-day-fact-check-2021/index.html

--- HỎI 2: Muốn vào thủ đô Washington DC bây giờ phải có thẻ căn cước ID?

ĐÁP 2: Sai, không cần. Kỳ lạ, sau khi Biden vào Bạch Ốc, là đủ thứ tin giả xuất hiện liên hệ tới thủ đô. Có một bài viết trên mạng rằng thẻ ID của bạn sẽ được kiểm soát trước khi bạn được phép vào thủ đô. Sự kiện là: Tình hình thủ đô có nghiêm ngặt hơn kể từ bạo loạn 6/1/2021, và Vệ Binh đã vào giữ an ninh cho Lễ Đăng Quang của TT Joe Biden, nhưng không ai hỏi giấy tờ cả. Hiện nay vẫn còn một đơn vị Vệ Binh ở lại giữ an ninh cho tới có lẽ là cuối tháng 3/2021. Tuy nhiên, mọi chuyện đi lại vẫn bình thường, không ai xét giấy tờ của bạn. Alaina Gertz, chuyên viên đặc trách quan hệ công chúng trong Ty Cảnh Sát Thủ Đô (Metropolitan Police Department) nói với báo USA Today rằng không hề có kiểm soát giấy tờ người ra vào hay đi ngang qua thủ đô: "Tôi cũng không thể nhớ là có lúc nào chúng tôi từng có đòi hỏi xét giấy tờ như thế ở thủ đô." Chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/26/fact-check-washington-has-no-id-requirement-entry-post-claims/6820433002/

.