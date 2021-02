Công Tố đã nhận hồ sơ thuế mà Trump giấu nhiều thập niên. Cậu Jared Kushner, rể Trump, bị ngân hàng siết 1 cao ốc. Thống Đốc New York bị tố quậy sex. Ấn Độ mở khóa dạy về di sản PG Ấn Độ cho các quan ngoại giao 10 nước ASEAN, chống quyền lực mềm TQ. Bạo loạn đốt hơn 30 triệu đô tại tòa nhà Quốc Hội. Viện trưởng thần học UTS: Kinh Thánh bị bóp méo để trở thành thượng tôn da trắng, bị Trump lợi dụng

Trưởng Văn Phòng Công Tố Cyrus Vance Jr. đã nhận hồ sơ thuế mà cựu Tổng Thống Donald Trump tìm cách giữ bí mật nhiều thập niên. Có vẻ như cửa nhà tù sắp mở cho một ông trùm từng tự hào rằng người thông minh là miễn thuế.

QUẬN CAM (VB-25/2/2021) --- Bộ Ngoại Giao Ấn Độ kết hợp với đại học Phật giáo Gautam Buddha University (GBU) để thực hiện khóa dạy 3 ngày về di sản Phật Giáo của Ấn Độ giành riêng cho các viên chức ngoại giao, công chức và học giả khối ASEAN.

Khóa học có tên là ‘Engaged Buddhism: A joint way forward for India and ASEAN’ (Phật Giáo Dấn Thân: Chung sức tiến bước cho Ấn Độ và ASEAN). Đây là lần đầu tiên Bộ kết hợp với 1 đại học để dạy các quan chức ngoại giao quốc tế. Khóa 3 ngày từ 4 tới 6/3/2021, dạy viễn liên.

Đây là một cuộc chiến nhiều phương diện: thực tiễn là mặt trận du lịch, vì Bộ Du Lịch Ấn Độ kết hợp với nhiều bộ khác xây dựng các hạ tầng nối kết các điểm thu hút du khách Phật Tử tới hành hương, mở rộng nhiều tuyến đường xa lộ và xe lửa nối các địa danh có ghi trong kinh điển Phật Giáo. Nhưng với Bộ Ngoại Giao Ấn Độ, khóa học là trận phản công đối với quyền lực mềm Trung Quốc khi du khách TQ ào ạt tới hành hướng và chính phủ TQ liên tục hỗ trợ các hội nghị Phật Giáo, và nói rằng khi PG suy tàn ở Ấn Độ thì lại hưng thịnh tại TQ.

Bộ Ngoại Giao Ấn Độ sẽ đề cao đặc điểm yêu hòa bình của Phật Giáo, đặc biệt là tính bao dung khi Ấn Độ mở vòng tay chào đón hàng trăm ngàn dân tỵ nạn Tây Tạng bị TQ áp bức, phải rời bỏ quê nhà để lưu vong.

--- Trưởng Văn Phòng Công Tố Cyrus Vance Jr. đã nhận hồ sơ thuế mà cựu Tổng Thống Donald Trump tìm cách giữ bí mật nhiều thập niên. Công tố khu vực Manhattan nhận hồ sơ thuế hôm Thứ Hai, vài tiếng đồng hồ sau khi Tòa Tối Cao bác đơn của Trump xin giấu thuế.

Các nguồn tin nói rằng công tố đã nhận nhiều triệu trang hồ sơ chứa đựng việc khai thuế của Trump từ tháng 1/2011 tới tháng 8/2019, cũng như các tờ khai tài chánh, các hợp đồng kinh doanh, các hồ sơ liên hệ việc soạn thuế và khai thuế, kể cả các thư từ liên lạc liên hệ tới thuế.

Các hồ sơ thuế của Trump do công ty kế toán Mazars soạn thảo và bây giờ đã nộp, trên nguyên tắc vẫn là bí mật vì để cho đại bồi thẩm đoàn điều tra về các nghi vấn gian lận tài chánh và trốn thuế của Trump, kể cả vi phạm luật tài chánh bầu cử khi Trump ra lệnh cho LS Cohen chi tiền bịt miệng các cô tình nhân của Trump. Có vẻ nhà tù New York sẽ ồn ào hơn.

--- Dao Tran, chủ tiệm sửa xe đạp Abby Bike Shop tại Canada, đêm Thứ Ba 23/2/2021 cho biết sẽ ra tranh cử chức nghị viên thị trấn Abbotsford. Ông là người thứ 3 tuyên bố tranh cử chức này. Dao Tran lần đầu vàoc hính trị là khi ứng cử năm 2018 vào chức nghị viên Abbotsford rồi đứng hàng thứ 14 với 5,394 phiếu bầu.

Dao Tran đã sống ở Abbotsford trong 35 năm từ khi 21 tuổi. Trước khi vào Canada, ông sống ở một trại tỵ nạn Hong Kong sau khi bỏ chạy khỏi Việt Nam. Tran làm việc 32 năm ở tiệm The Bike Shop trên đường Ware Street trước khi ông chủ Ralph Bergen về hưu. Sau đó Tran mở tiệm riêng ở đường Gladwin Road. Tran nổi tiếng về hoạt động từ thiện, gần đây đã tặng 10,000$ cho hội từ thiện Salvation Army tháng 5/2020.

--- Mục sư Tiến sĩ Serene Jones, viện trưởng viện thần học Union Theological Seminary, viết bài trên báo USA Today, nói rằng nhiều mục sư và tín đồ đã bóp méo Thiên chúa giáo, giải thích Kinh Thánh chệch hướng để trở thành những người cực hữu và thượng tôn da trắng --- chính những kẻ như thế đã bị Donald TRump và các chính khách cực hữu lợi dụng.

Bản thân bà, một mục sư da trắng chủ hòa, trong những ngày cuối năm 2020 đã bị một người da trắng cực đoan lạ mặt xông tới trước mặt bà ở đường phố New York, nói "Tụi tao là Proud Boys” và tự đấm vào ngực, la hét chửi thề, hăm dọa giết bà. Nữ mục sư Jones trong cương vị Viện Trưởng Thần Học, nổi tiếng vì được mời nói chuyện trên các đài TV, có lẽ đã bị kẻ cực đoan nhận diện ngoài phố.

Bá đã báo cáo cảnh sát sự kiện bị hăm dọa, vài tuần sau nhận diện kẻ kia từ hình ảnh do cảnh sát cung cấp sau khi y bị bắt. Khi FBI bắt Eduard Florea, họ thấy nhiều dao, hơn 1,000 viên đạn, và một tuyên bố công khai sẽ ám sát Thượng nghị sĩ Dân Chủ tân nhiệm Raphael Warnock, một mục sư da đen nổi tiếng ở Georgia --- mục sư này cũng từng là sinhv iên của bà.

MS Jones viết rằng nhiều người tham dự bạo loạn theo lời kêu gọi của Trump ngày 6/1/2021 đã mang theo trong người cuốn Kinh Thánh, một thánh giá lớn và các huy hiểu mang chữ “Jesus 2020” (Chúa Jesus 2000, ám chỉ Trump tái ứng cử 2020) và “Jesus or Hellfire” (Jesus hay Lửa Địa Ngục). Bà nói những lời nói dối từ các mục sư cực hữu đã dẫn tới bạo loạn. Chính Trump và kẻ ủng hộ đã thổi lên ngọn lửa đức tin chệch hướng, làm ít nhất 5 người chết.

--- Liên minh dược phòng Pfizer Inc. và BioNTech SE hôm Thứ Năm cho biết bắt đầu thử nghiệm xem có cần chích ngừa mũi thứ ba để chống biến chủng mới của dịch COVID-19. Họ sẽ thử nghiệm ở các nhóm tuổi đã chích xong 2 mũi.

Nhóm đầu tiên được thử nghiệm là những người tuổi 18–55, nhóm thứ nhì lứa tuổi 65–85. Công ty thêm rằng không có chứng cớ cho thấy biến chủng mới làm mất hiệu lực thuốc chủng ngừa của công ty, nhưng thêm rằng công ty tiếp tục nghiên cứu thuốc chủng mới nếu cần thiết để đối phó biến chủng mới.

--- Chính sách của chính phủ Trump đối với 2 miền Nam Hàn và Bắc Hàn đã gây thiệt hại cho liên minh với Nam Hàn, theo lời các phân tích gia Hoa Kỳ và Nam Hàn trong hội nghị quốc tế có tên là "International Forum on One Korea's Congressional Roundtable and Forum" tổ chức hôm Thứ Tư 24/2/2021.

Hậu quả là Nam Hàn trở thành người quan sát thụ động, khi TRump liên tục nói chuyện riêng với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Trump lần đầu thăm Nam Hàn năm 2017, nói chuyện ở Quốc Hội Nam Hàn, hứa tăng quan hệ. Nhưng tháng 6/2018, Trump họp riêng với Kim Jong Un tại Singapore; sau thượng đỉnh này Trump ca ngợi Kim là một "lãnh tụ vĩ đại" và là một "người bạn" của Hoa Kỳ.

Trong hội nghị thượng đỉnh Trump và Kim Jong-un tại Việt Nam năm 2019, Trump ngỏ ý mời Kim Jong-un về Bắc Hàn bằng phi cơ Air Force One, nhưng Kim từ chối. Trong tất cả những diễn biến đó, Nam Hàn trở thành người bên lề thụ động.

--- Chính phủ Trung Quốc cho biết: các nhà ngoại giao Hoa Kỳ không cần phải tuột quần hay kéo váy lên để thử nghiệm COVID-19 theo phương pháp mới của Hoa Lục. Tuyên bố này của TQ đưa ra sau khi có than phiền từ Bộ Ngoại Giao Mỹ về chuyện một số du khách Mỹ tới TQ bị buộc phải chổng mông để lấy dịch nhờn xét nghiệm COVID.

Hôm Thứ Năm 25/2/2021, một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ nói rằng TQ chưa từng yêu cầu nhà ngoại giao Hoa Kỳ phải xét nghiệm COVID-19 kiểu chổng mông thử dịch hậu môn. Bản tin Reuters nói, TQ chưa bao giờ đòi hỏi như thế với các nhân viên ngoại giao Mỹ.

--- Vậy mà nhiều tín đồ cuồng Trump vẫn tin: mục sư cực hữu Shane Vaughn đưa ra lý thuyết mới rằng Trump thất cử năm 2020 là một phần trong kế hoạch của Thượng Đế để Trump sẽ trở thành Tổng Thống thêm 3 nhiệm kỳ nữa. Vaughn dẫn lời "Nhà Tiên Tri Của Thiên Chúa" Kim Clement, người được ca ngợi là trung gian truyền ý Thiên Chúa tiên trị về Donald Trump. Clement chính là người trong năm 2007 tiên đoán rằng Trump sẽ trở thành Tổng Thống theo ý Thượng Đế.

.

May sao, tiên tri đúng, vào bầu cử năm 2016 thế là cả triệu tín đồ rủ nhau gọi Trump là "Đấng Chúa Chọn." Thế rồi, nhà tiên tri Clement lại tiên đoán là Trump sẽ bị luận tội 2 lần và đều hỏng cả 2 lần. Thế là giáo dân rủ nhau tin sâu nữa. Mục sư Vaughn giải thích thêm Kinh Thánh. nói rằng có thể là Trump sẽ phục vụ 12 năm trong cương vị Tổng Thống, dẫn theo Tu Chánh Án thứ 12 Hiến Pháp Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là các chuyên gia Hiến Pháp không đồng ý. Nhưng nếu bạn muốn hiểu về chuyện giáo lý hiểu lệch để bơm TRump lên thì xem ở đây:

https://youtu.be/EBcQ26ha0Ho

--- Dân Biểu Dân Chủ Florida Stephanie Murphy (có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung) đang xem xét nghiêm túc về việc bứng ghế Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio trong cuộc tái tranh cử của ông này vào năm 2022, hôm Thứ Tư, 24 tháng 2 năm 2021 tuyên bố rằng bà đang thực hiện các chuyến đi vận động khắp tiểu bang và đã thuê một nhân viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ để điều hành nỗ lực này, theo bản tin của báo Politico tường thuật hôm Thứ Tư.

Murphy, 42 tuổi, đã đắc cử 3 nhiệm kỳ tại một trong những địa hạt quốc hội cạnh tranh nhất tại Orlando, và là người đầu tiên thắng ghế dân biểu bằng cách đánh bại Dân Biểu Cộng Hòa 12 nhiệm kỳ John Mica trong khi có ít người nghĩ bà có thể làm được điều đó. Đó là một thành công to lớn mà Dân Chủ hy vọng bà có thể lập lại nếu bà nhắm vào Rubio, một thượng nghị sĩ đương nhiệm được cho là khó đánh bại.

--- Cậu Jared Kushner, con rể của Trump, cơ nguy bị ngân hàng tịch biên một tài sản địa ốc ở New York. Thủ tục tịch biên đã nộp hồ sơ, theo bản phúc trình tư ngân hàng chủ nợ là Wells Fargo & Co.

Tài sản địa ốc trong hồ sơ sẽ bị tịch biên là tòa cao ốc ở địa chỉ 229 West 43rd Street, nơi trước kia là địa chỉ tòa soạn báo New York Times. Tòa cao ốc này tái định giá là $92.5 triệu đô trong năm 2020, và có các công ty thuê văn phòng ở đây là Bowlmor và cho tới tháng 12/2020 là Guitar Center. Cao ốc này định giá là 470 triệu đô trong năm 2016. nghĩa là, trong 4 năm đã mất 4/5 trị giá.

Ngân hàng Deutsche Bank AG đưa ra khoản cho vay $285 triệu đô trong năm 2016 để tái tài chánh (refinance) 6 tầng lầu không gian bán lẻ trong tòa nhà trước kia là trụ sở báo New York Times. Tòa nhà cũng có khoản nợ trị giá 85 triệu đôla từ SL Green Realty Corp. và Paramount Group Inc.

Từ trước khi có đại dịch, tòa nhà cũng đã thê thảm và rồi đại dịch tới, biến toàn bộ khu vực Times Square vắng tiêu điều. Lợi nhuận từ việc cho thuê suy giảm, không đủ tra tiền lời của món nợ từ hồi tháng 11/2019. Một tháng sau đó, khoản nợ chuyển sang thủ tục dịchv ụ đặc biệt "vì trễ nợ," theo lời ngân hàng Wells Fargo.

--- Một cựu phụ tá cao cấp của Andrew Cuomo, Thống Đốc New York, tố cáo Cuomo hăm dọa và quấy nhiễu tình dục, nói thêm về các cáo buộc bà đã nói từ tháng 12/2020.

Trong bài viết đăng trên báo Medium hôm Thứ Tư, bà Lindsey Boylan, cựu phụ tá của Cuomo, tố cáo Cuomo đã sờ vào "phía dưới lưng, cánh tay và cẳng chân của bà" và hôn bà trong một buổi họp chỉ riêng ông Cuomo và bà Boylan.

Bà Lindsey Boylan là cựu Chánh văn phòng Sở kinh tế tiểu bang New York, nói rằng Thống Đốc đã có quan tâm "bất hảo" về bà sau khi bà nhậm chức vào năm 2015. Bà viết rằng chẳng bao lâu thì Thống đốc Cuomo nói với bà rằng Cuomo đã phải lòng ngay khi gặp bà. Rồi Giám Đốc Văn Phòng Thống Đốc nói với bà rằng Cuomo nói rằng đề nghị bà "ngó trông theo Lisa Shields — người được đồn là bạn gái cũ của Cuomo — bởi vì 'chúng tôi có thể là chị em' và tôi là 'cô em gái xinh đẹp hơn."

Thế rồi Cuono bắt đầu gọi bà Boylan là 'Lisa' trước mặt người khác, "Thiệt là hư hỏng." Bây giờ bà Boylan đang tranh cử chức quận trưởng Manhattan (Thành phố New York City chia làm 5 quận), thế rồi Cuomo "quấy nhiễu tình dục tôi trong nhiều năm." Dĩ nhiên, Thống Đốc Cuomo chối rằng các cáo buộc đó không đúng.

--- Chỉ trong vài giờ đồng hồ, tiền của dân Mỹ bốc hơi hơn 30 triệu đô: quân bạo loạn gây ra thiệt hại hơn 30 triệu đô tại tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021, và sửa chữa là tiền công quỹ thôi. CBS nói rằng đó là chi phí cần thiết để dọn sạch và tu sửa, vì kính vỡ, cửa bị đập bể, bàn ghế đập gãy, sơn xịt tùm lum, sửa tượng, vẽ lại tranh tường, vân vân.

Chi phí 30 triệu đô bao gồm cả bức tường rào sắt vây quanh tòa nhà Quốc Hội sẽ giữ cho qua ngày 4 tháng 3/2021, ngày được nhiều người cuồng nhiệt ủng hộ Trump tin là ngày Trump sẽ đăng quang Tổng Thống. Dự kiến chi phí sẽ tăng lên khi hợp đồng nới rộng để giữ hàng rào sắt tới ngày 31/3/2021.

--- Trong khi một số dân cử bóp méo sự thật khi nói rằng chính phe tả đã ngụy trang làm người ủng hộ Trump để đi biểu tình và bạo loạn ngày 6/1/2021, FBI không đồng ý và vẫn nói rằng chính các nhóm cực hữu và da trắng thượng tôn đã chủ mưu tấn công bạo loạn, vì chính những người bị bắt đã khai rằng họ ủng hộ Trump từ lâu rồi.

Bây giờ lộ thêm một chuyện: một trong những người tấn công Quốc Hội là một người tên là Anthony Aguero. CNN nói rằng Aguero là một "bạn rất thân" của Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene. CNN ghi được chính lời nói của ông Aguero thú nhận rằng tấn công bạo loạn là do những người ủng hộ Trump như ông.

Người ta chưa rõ cuộc điều tra Aguero sẽ có văng miểng tới bà dân biểu Greene hay không. Nhưng hiển nhiên là có thể sẽ lộ ra chuyện bà dân biểu Greene từng hoạt động cực hữu và có bạn thân trong các nhóm bạo loạn.

--- Cuộc thăm dò Politico/Morning Consult phổ biến hôm Thứ Tư cho thấy 60% dân Mỹ ủng hộ chính sách của TT Biden khi đưa ra lộ trình 8 năm để nhiều triệu di dân bất hợp pháp có quốc tịch Mỹ, một dấu hiệu lạc quan chính sách này sẽ dễ dàng thông qua Quốc Hội. Một số chi tiết như sau.

. 32% cử tri có đăng bộ ủng hộ mạnh mẽ lộ trình 8 năm vào quốc tịch.

. 28% ủng hộ tương đối.

. 24% chống lại lộ trình đó (trong ngày 14% chống mạnh mẽ).

. 16% không có ý kiến.

Dự luật Dân Chủ đưa ra lộ trình nhập tịch cho những người được ba mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ em, gọi là Dreamers, cho phép các công nhân nông trại di dân hưởng quy chế Bảo vệ Tạm thời để sẽ mau chóng có thẻ xanh, và sẽ cho di dân lậu có thẻ xanh trong vòng 5 năm. Mỗi nhóm vừa nói sẽ có quốc tịch Mỹ ba năm sau khi nhận thẻ xanh.

--- HỎI 1: Có phải các tổ chức da trắng thượng tôn đã tấn công tòa nhà Quốc Hội?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Câu hỏi này nêu ra vì bình luận gia Tucker Carlson trên đài Fox News nói rằng "không có chứng cớ các tổ chức da trắng thượng tôn trách nhiệm chuyện xảy ra ngày 6/1/2021." Câu nói của Carlson là sai. Ý Carlson nói những người tấn công tòa nhà Quốc Hội không có ai là người da trắng thượng tôn, "và trái ngược những gì các bạn nghe, cũng không có chứng cớ nổi loạn vũ trang." Trước tiên, đây là nổi loạn vũ trang: gọi nổi loạn vì họ muốn chận thủ tục xác minh phiếu bầu của Quốc Hội với ý định trao chiến thắng của Biden sang cho Trump, gọi là vũ trang vì nhiều người hô khẩu hiệu xử bắn Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence, trong khi nhiều người mang vũ khí. Tham dự bạo loạn là cả ngàn người, nhưng cảnh sát chỉ bắt nóng được vài chục người, trong đó đa số mặc trang phục tác chiến, một số mang súng điện, súng xịt hơi cay, dây nhựa trói tù, và ngoài khuôn viên Quốc Hội thì tịch thu nhiều bom, và súng. Các chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan, trong đó có Giám đốc FBI Christopher Wray đã mô tả người da trắng thượng tôn là hiểm họa khủng bố nội địa cao nhất.

Nhiều người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 không được chỉ danh minh bạch là da trắng thượng tôn, và trong khi còn điều tra, sẽ khó để nói rằng người này hay nhóm này, nhóm kia trách nhiệm bạo loạn. Nhưng hồ sơ tòa, chứng cớ tài liệu cho thấy nhiều người có liên hệ với các nhóm da trắng thượng đẳng liên hệ trong vụ tấn công Quốc Hội, và rằng các biểu tượng và cờ hiệu của da trắng thượng tôn đã xuất hiện tràn ngập trong bạo loạn này. Brian Levin --- giám đốc trung tâm Center for the Study of Hate & Extremism tại California State University, San Bernardino --- nói rằng chắc chắn là da trắng thượng đẳng và các nhóm cực hữu đã tham dự bạo loạn, nhưng mức độ có khác, vì vẫn có những người không hoàn toàn tự thấy là da trắng thượng tôn. Ngày 23/2/2021, trong buổi điều trần về thất bại an ninh của các lực lượng an ninh Capitol, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Dân Chủ-Minn.) đã hỏi 3 lãnh đạo về an ninh khu vực (quyền Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô, cựu Tư Lệnh Lực Lượng Cảnh Sát Capitol, và giám đốc an ninh Thượng viện) rằng có phải tấn công là từ "những người da trắng thượng tôn và các nhóm cực đoan." Tất cả các quan an ninh đều nói: "Đúng vậy." Trong nhóm 230 người tới giờ đã bị bắt và truy tố về bạo loạn, có 31 người là dân quân vũ trang. Trong nhóm cực đoan nổi bật là băng đảng cực hữu Proud Boys, có bày tỏ quan điểm da trắng thượng đẳng. Cũng như hai nhóm khác là Oath Keepers, và Groypers. Khôngc hỉ mang cờ hay hiệu kỳ, nhiều người mặc áo mang huy hiệu da trắng thượng tôn. Như Robert Packer, mặc áo T-shirt mang chữ "Camp Auschwitz" ám chỉ đề cao tư tưởng da trắng của Hitler, nhiều người khác mang cờ liên quân Confederate (chủ trương làm chủ nô lệ da màu), và đưa tay lên chào theo thủ hiệu "quyền lực da trắng." Chi tiết ở đây:

https://www.statesman.com/story/news/politics/politifact/2021/02/24/tucker-carlsons-false-claim-downplayed-role-white-supremacists-capitol-riot/6800617002/

--- HỎI 2: Có phải lon Coca-Cola bây giờ mang dòng chữ ‘Try To Be Less White’ (Cố gắng đề bớt trắng)?

ĐÁP 2: Không phải, không có dòng chữ đó. Tấm hình các lon Coca-Cola mang dòng chữ ‘Try To Be Less White’ là hình giả mạo. Nguyên do là vì công ty Coca-Cola mời gọi nhân viên xem một video giáo dục, trong đó có chương trình tôn trọng đa văn hóa, đa sắc tộc, và do vậy có câu nói ‘Try To Be Less White’ (Cố gắng đề bớt trắng) nhưng thực tế không có lon kiểu mới nào hết, không có lon nào mang dòng chữ đó. Tấm hình có lon Coca-Cola mang dòng chữ đó là giả mạo. Xem chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/coca-cola-try-to-be-less-white/

.