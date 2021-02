Nhiều Mục sư tiên tri Trump sẽ vào lại Bạch Ốc trong năm 2021. Trong khi TNS Ted Cruz (Cộng Hòa, T.X.) chạy trốn bão tuyết Texas, DB Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ-N.Y.) sẽ bay tới Texas, trao tặng 1 triệu đô cho 5 hội từ thiện. Liên Hội Y Tá Hoa Kỳ phản đối các cuộc tấn công dân gốc Á. Kỳ thị chống người gốc Á tại Canada cũng tăng vọt. Cảnh sát Capitol ngưng việc, điều tra 6 cảnh sát yểm trợ b

Hình trên: DB Alexandria Ocasio-Cortez. Trong khi TNS Ted Cruz (Cộng Hòa, T.X.) chạy trốn bão tuyết Texas, DB Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ-N.Y.) sẽ bay tới Texas, trao tặng 1 triệu đô cho 5 hội từ thiện.

.

Nhiều Mục sư tiên tri Trump sẽ vào lại Bạch Ốc trong năm 2021. Trong khi TNS Ted Cruz (Cộng Hòa, T.X.) chạy trốn bão tuyết Texas, DB Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ-N.Y.) sẽ bay tới Texas, trao tặng 1 triệu đô cho 5 hội từ thiện. Liên Hội Y Tá Hoa Kỳ phản đối các cuộc tấn công dân gốc Á. Kỳ thị chống người gốc Á tại Canada cũng tăng vọt. Cảnh sát Capitol ngưng việc, điều tra 6 cảnh sát yểm trợ bạo loạn 6/1/2021. Tặng 1 triệu đô cho cựu TT Trump, cũng bị án tù 12 năm. California: 37% cử tri Cộng Hòa nói nhiều phần là họ không muốn chích ngừa. Cộng Hòa Georgia ra dự luật siết chặt việc bầu cử khiếm diện. Bộ Trưởng Tư Pháp South Dakota lái xe đụng chết người, truy tố khinh tội. 1 Thượng nghị sĩ tiểu bang Arkansas rời bỏ đảng Cộng Hòa. Hơn 68,000 đảng viên Cộng Hòa đã rời đảng tại Florida, Pennsylvania và North Carolina. Walmart tăng lương trung bình là hơn 15$/giờ đối với 425,000 công nhân. Gallup: 56% bất mãn đối với chính sách và luật súng. Cộng Hòa rủ nhau bứng ghế Thống Đốc California. Đại Học University of Kentucky dạy Thiền chánh niệm miễn phí. Bão tuyết 7 tiểu bang: 34 người chết; nhiều nhất là ở Texas, 20 người chết. HỎI 1: Có thể đổ nước nóng lên mặt kính xe để mau chóng làm tăng lớp băng hay không? ĐÁP 1: Sai, đừng làm thế. HỎI 2: Có phải California không xác minh chữ ký trên phiếu bầu qua thư? ĐÁP 2: California có xác minh chữ ký.

.

WASHINGTON (VB - 19/2/2021) --- Hội National Nurses United (NNU - Liên Hội Y Tá Hoa Kỳ) hôm Thứ Sáu 19/2/2021 lên tiếng phản đối các cuộc tấn công nhắm vào người già trong cộng đồng gốc Á châu Thái Bình Dương gần đây, kể từ khi đại dịch COVID-19 tiến vào Hoa Kỳ.

.

Hội NNU kêu gọi đoàn kết với các cộng đồng gốc Á để kết thúc thái độ kỳ thị sắc tộc. Tổ chức Stop AAPI Hate bản doanh ở San Francisco mới đây đưa ra thống kê hơn 2,808 trường hợp kỳ thị toàn quốc Hoa Kỳ, từ chửi mắng bằng lời cho tới tấn công cơ thể, nhắm vào người gốc Á từ tháng 3/2020 tới tháng 9/2020.

.

Hội Stop AAPI Hate nói có 1,226 trường hợp bạo lực kỳ thị riêng tại California – trong đó 700 vụ là tại các cộng đồng gốc Á ở ba thành phố Bắc California: San Francisco, Oakland, và San Jose. Tương tự là thành phố New York City ở tiểu bang New York cũng tăng vọt kỳ thị.

.

Y tá Bonnie Castillo, Giám đốc điều hành hội NNU, nói cựu Tổng Thống Trump với ngôn ngữ kỳ thị và đặc biệt là cách gọi "siêu vi khuẩn Trung Hoa" đã góp phần làm tăng kỳ thị. Castillo nói rằng nên suy nghĩ rằng một vụ tấn công vào một người gốc Á trong khu phố của mình cũng chính là tấn công vào toàn bộ chúng ra và chúng ta có trách nhiệm trong cương vị của hội phải lên án và ngăn chận.

.

--- Đa số dân Mỹ bất mãn đối với luật về súng và chính sách về súng tại Hoa Kỳ, theo cuộc thăm dò phổ biến hôm Thứ Sáu 19/2/2021 của viện Gallup. Bản khảo sát 547 người thành niên của Gallup cho thấy:

.

. 56% bất mãn đối với chính sách và luật súng.

. 42% hài lòng đối với luật súng.

. 69% Cộng Hòa hay thân Cộng Hòa hài lòng đối với luật súng.

. 22% Dân Chủ hay thân Dân Chủ hài lòng đối với luật súng.

. 41% công chúng bất mãn đối với luật súng hiện nay và muốn siết luật này.

. 8% công chúng bất mãn đối với luật súng hiện nay và muốn nới tự do hơn cho luật này.

. 7% bất mãn nhưng muốn để y vậy.

.

--- Ngủ ngon hơn, bớt căng thẳng hơn, từ ái với chính mình hơn và đủ thứ lợi ích khác. Nghiên cứu cho thấy thiền chánh niệm chỉ 10 phút/ngày có thể có lợi ích như thế. Một đại học Hoa Kỳ tại Kentucky kết luận như thế. Đại Học University of Kentucky cho biết đã quyết định dạy chương trình Koru Mindfulness cho sinh viên, ban giảng huấn và nhân viên miễn phí.

.

Thế giới thu nhỏ lại: lớp này của đại học Mỹ sẽ học từ các thiền sư Anh quốc. Ghi danh chương trình này không cần kinh nghiệm. Sẽ có lớp học dài 75 phút/tuần trong 4 tuần lễ. Phần lớn lớp này sẽ dạy qua Zoom, hướng dẫn bởi 25 huấn luyện viên Koru Mindfulness từ Anh quốc. Ghi danh liên lạc với: Ashley Hinton tại: Ashley.Hinton@uky.edu .

.

--- Trận bão mùa đông mấy ngày qua đã gây nhiều thương vong. Tính vào sáng Thứ Sáu 19/2/2021, có 34 người chết vì khí hậu khắc nghiệt ở 7 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhiều nhất là ở Texas, với 20 người chết vì các trường hợp liên hệ tới bão: Houston (7 người), Taylor County (6), Sugarland (4), Galveston County (2) và San Antonio (1).

.

Do tình hình cúp điện, nhiều cái chết và bị thương là liên hệ tới đốt lửa để sưởi ấm. Đầu tuần này, một bà nội/ngoại và 3 cháu nhỏ đã chết trong trận cháy nhà ở thị trấn Sugarland, Texas; thành phố nói khu vực này trước đó bị cúp điện. Tính toàn tiểu bang Texas có 450 cú điện thoại cấp cứu xin cứu vì ngộ độc khói độc (carbon monoxide), theo Bộ Y Tế Texas.

.

Ủy ban Môi Trường Texas (Texas Commission of Environmental Quality) loan tin sáng Thứ Sáu 19/2/2021 rằng nước từ các đường ống tiểu bang lấy ra nên được đun sôi trước khi uống hay sử dụng nấu ăn. Ủy ban nói vẫn còn 12 triệu cư dân Texas chưa có nước sạch. Trong khi đó vẫn còn 187,000 hộ dân cư bị cúp điện.

.

--- Trận bão tuyết Texas dẫn tới trận bão chính trị: Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz bị chỉ trích nặng nề vì đưa vợ con đi trốn tuyết bằng cách bay sang thành phố du lịch Cancun, Mexico, trong khi Texas ngập trong băng tuyết, hàng chục triệu dân mất điện, thiếu nước và nhiều siêu thị trống trơn vì không đủ cung ứng nhu cầu ăn cho cư dân.

.

Một Dân biểu Dân Chủ từ New York đã bày tỏ lòng từ bi đối với cư dân Texas: DB Alexandria Ocasio-Cortez chỉ trong một ngày đã quyên góp được 1 triệu đôla để giúp dân Texas, tất cả chia cho 5 hội từ thiện: The Bridge Homeless Recovery Center, Ending Community Homeless Coalition, Family Eldercare, Houston Food Bank và Feeding Texas.

.

Trong khi TNS Ted Cruz bỏ chạy khỏi tuyến đầu bão tuyết Texas, Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ-N.Y.) nói rằng cô sẽ bay tới Houston cuối tuần này. DB AOC bay tới là để trực tiếp chia sẻ với cư dân Texas, để cảm ơn tất cả những người đã góp tiền cứu trợ, và cũng để dạy bài học về lãnh đạo, yêu thương và quản lý công quyền.

.

--- Có 6 cảnh sát đơn vị bảo vệ khu vực Quốc Hội (Lực lượng Capitol Police) bị cho tạm nghỉ không lương vì hành động của họ trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Một người chụp hình selfie với người biểu tình, một cảnh sát khác đội nón MAGA và chỉ hướng cho người bạo loạn tấn công vào Quốc Hội.

.

Trong khi đó, 29 cảnh sát khác còn bị điều tra. Cảnh sát Capitol vẫn đang xem xét hình ảnh và băng hình về cuộc bạo loạn để truy tìm các cảnh sát yểm trợ người bạo loạn. Cũng chính Lực lượng Cảnh sát Capitol đang bị điều tra bởi 4 ủy ban Quốc Hội.

.

Hiện thời có ít nhất 7 cảnh sát bị điều tra vì tham dự bạo loạn 6/1/2021 bởi chính ty cảnh sát của họ ở New York, Philadelphia, Seattle, Virginia, và Texas --- trong đó có 1 cảnh sát gốc việt ở Texas.

.

--- Kể như chắc chắn sẽ đủ chữ ký để tiểu bang California phải mở ra cuộc bầu cử đặc biệt 2021 với câu hỏi cho cử tri: truất phế Thống Đốc Gavin Newsom hay không, và nếu thế, sẽ bầu ai lên thay. Bâyg iờ là lúc các dân cử Cộng Hòa ráo riết chạy đua để tranh ghế Thống Đốc California. Doanh gia John Cox đã bơm 1 triệu đô cho ban vận động tranh cử của ông.

.

Fox News nói rằng, với 1 triệu đô tiền túi đã bơm vào, hôm Thứ Năm bơm thêm 1 triệu đô vào ban vận động, John Cox hy vọng bứng ghế Thống Đốc Dân Chủ Newsom, người liên tục nhiều tháng qua làm mất lòng dân vì đối phó đại dịch lúng túng. Cox đưa ra bản văn tấn công Newsom hôm Thứ Năm viết: "Trường học còn đóng cửa, nhiều người già vẫn chưa được chích ngừa, bây giờ có tin Newsom đưa các hợp đồng miễn đấu thầu cho những người góp tiền vận động..."

.

Hợp đồng miễn đấu thầu mà Cox nói là chỉ về cuộc điều tra từ bản tin Capital Public Radio, nói một số công ty tặng tiền vận động cho Newsom rồi nhận một số hợp đồng miễn tranh thầu từ tiểu bang. Tuy là Newsom không phạm luật nhưng hiển nhiên là Newsom có thiên vị, và như thế sẽ tai tiếng bất lợi, theo Fox News.

.

--- Một thẩm phán liên bang tại California hôm Thứ Năm tuyên án 12 năm tù đối với một nhà đầu tư đã hiến tặng gần 1 triệu đô cho cựu TT Trump để dùng trong ủy ban tổ chức lễ đăng quang 2017, vì giả giấy tờ để che giấu vai trò hoạt động cho nước ngoài trong khi vận động hành lang đối với các viên chức cấp cao Hoa Kỳ.

.

Imaad Zuberi, 50 tuổi, cũng bị phạt $1.75 triệu đô và buộc phải trả $15.7 tiền bồi hoàn. Zuberi đã thú tội năm 2019 về các cáo buộc trốn thuế, giả giấy tờ đăng bộ làm đại diện vận động hành lang cho quốc tế. Zuberi từng tặng tiền cho nhiều chính khách trong 2 đảng như tặng tiền cho: Hillary Clinton năm 2015; Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Cộng Hòa-S.C., năm 2014, Kamala Harris năm 2015, và cho ban vận động tái cử của Barack Obama năm 2011.

.

Tiền phần lớn đưa tới cho Zuberi không được tòa tiết lộ là nguồn từ đâu, nhưng công tố nói tiền bất hợp pháp dồn vào từ các tác nhân nước ngoài từ 2012 tới 2016. Tòa cũng không cho biết nguồn tiền $900,000 mà Zuberi tặng cho ủy ban đăng quang của Trump hồi tháng 12/2016. Công tố có nói Zuberi nhận số tiền $1 triệu đô từ nhà tư bản Dmytro Firtash từ Ukraine hồi tháng 3/2015.

.

--- Theo một cuộc thăm dò của viện nghiên cứu công quyền (Institute of Governmental Studies - IGS) tại đại học UC Berkeley nhiều cử tri Cộng Hòa tại California không muốn chích ngừa đại dịch và ít bày tỏ ý muốn hỗ trợ cho kinh doanh nhỏ, nhân viên y tế và công nhân nhiều rủi ro. Khảo sát thực hiện các ngày 23-29 tháng 1/2021.

.

. chỉ 58% cử tri Cộng Hòa nói họ rất muốn hay một phần là muốn được chích ngừa.

. trong khi 88% cử tri Dân Chủ, 72% cử tri không đảng muốn được chích ngừa.

. 37% cử tri Cộng Hòa nói nhiều phần là họ không muốn chích ngừa.

. 8% cử tri Dân Chủ, 22% cử tri không đảng nói không muốn chích ngừa.

.

Về cứu trợ tài chánh cho kinh doanh nhỏ:

. 52% cử tri California muốn chính quyền cứu trợ tài chánh để tiểu thương khỏi đóng cửa và bảo vệ cả chủ và thợ.

. 73% cử tri Dân Chủ muốn cứu trợ tài chánh tiểu thương.

. chỉ 16% Cộng Hòa muốn cứu trợ tài chánh tiểu thương.

.

--- Các dân biểu Cộng Hòa tại Georgia hôm Thứ Năm đưa ra một dự luật về bầu cử để siết chặt việc bầu cử khiếm diện và sẽ cấm các quận không được cho bầu cử sớm vào các ngày Chủ Nhật, một ngày được cử tri da đen ưa thích đi bầu sau khi đi nhà thờ.

.

Dự luật House Bill 531 cũng yêu cầu một căn cước có hình đối với người bầu qua thư, hạn chế thời gian xin bầu qua thư, hạn chế nơi các thùng nhận phiếu bầu có thể đặt, cấm các quận cho bầu sớm trong các ngày Chủ Nhật, và hạn chế việc sử dụng các đơn vị bầu phiếu di động, cùng với một số thay đổi khác.

.

Trên Thượng Viện Georgia cũng có dự luật Senate Bill 67, đã được ủy ban đạo đức Thượng Viện thông qua, sẽ đòi người muốn xin phiếu bầu khiếm diện phải trình ra bằng lái xe, một căn cước của tiểu bang khác hay một bản sao căn cước khi lấy cớ xin bầu khiếm diện vì đang cư ngụ tạm ở tiểu bang khác. Các dân cử Dân Chủ nói rằng các dự luật lưỡng viện Georgia chỉ nhằm chèn ép phiếu bầu của cử tri Dân Chủ.

.

--- Hơn 68,000 đảng viên Cộng Hòa đã rời đảng này trong mấy tuần lễ gần đây tại 3 tiểu bang Florida, Pennsylvania và North Carolina, các tiểu bang chiến trường mà Dân chủ hy vọng sẽ dựa vào để kiểm soát đa số ở Quốc Hội trong bầu cử giữa kỳ 2022.

.

Như thế là gấp 3 lần con số 23,000 đảng viên Dân Chủ rời đảng này tại cùng các tiểu bang trong cùng thời kỳ trên. Những người rời Đảng Cộng Hòa thường tập trung ở các quận nghiêng về phía tả quanh các thành phố lớn, cho nên các phân tích gia đoán rằng các cử tri Cộng Hòa lập trường trung dung chiếm đa số trong nhóm rời bỏ Cộng Hòa.

.

Nếu đà cử tri Cộng Hòa bỏ đảng cứ đều đặn như thế, sẽ gây khó khăn cho các ứng cử viên Cộng Hòa đánh bại Dân Chủ tại một số địa hạt các tiểu bang chiền trường nêu trên, theo lời Morris Fiorina, nhà nghiên cứu khoa học chính trị ở Stanford University, bất kể rằng nhiều cử tri Cộng Hòa sau khi bỏ đảng đã chọn vị trí độc lập.

.

--- Jason Ravnsborg, Bộ Trưởng Tư Pháp South Dakota, bị truy tố vì lái xe đụng chết một người đàn ông mùa thu vừa qua, theo tin báo Daily Beast. Lúc đó Joe Boever đang đi bộ dọc xa lộ U.S. Highway 14 vào ngày 12/9/2020 thì Ravnsborg lái xe trờ tới, đụng chết Boever.

.

Ravnsborg bị truy tố về tội vừa lái xe vừa sử dụng một thiết bị điện tử di động, không lái xe trúng làn xe và lái xe bất cẩn, tất cả đều là khinh tội. Thế là, chết người mà lại khinh tội? Gia đình của Boever bất mãn, vì đụng chết người lẽ ra phải truyt ố tội đại hình.

.

--- Bạo lực kỳ thị người gốc Á không riêng xảy ra ở New York và California... mà cũng xảy ra ở Canada. Tình hình kỳ thị chống người gốc Á tại Montreal đã tới mức quan ngại. Laura Luu, 37 tuổi, sinh tại Quebec, nói với trang báo MTL Blog rằng trước đại dịch COVID-19 thi cô không nghĩ gì về chuyện là người dân tỉnh Quebec của Canada hay người có dòng máu Việt.

.

Khi đại dịch tới, mọi chuyện thay đổi. Bây giờ đại dịch đã giết khoảng 10,000 người trong tỉnh, thế là người và cở sở kinh doanh gốc Á trở thành mục tiêu quấy nhiễu. Laura Luu và nhiều bạn quyết định thành lập một nhóm hỗ trợ trên mạng lấy tên là "Groupe d’Entraide contre le racisme envers les asiatiques au Québec" để chống lại kỳ thị và để tăng thượng sức khỏe tâm lý.

.

Bây giờ, nhóm này có 5,800 thành viên rồi. Cô Lưu nói người gốc Á truyền thống thầm lặng, không ưa ồn ào, nhưng bây giờ phải giúp mọi người nói lên rằng không thể chấp nhận chuyện gây tổn thương người gốc Á, cũng như không để bọn kỳ thị đập phá các nơi chốn của người gốc Á. Lưu đang ghi nhận các lời khai cá nhân và các bản tin về kỳ thị, kể cả "xúc phạm trên đường phố, trên xe điện, phá hoại nhà chùa và đôi khi nhà riêng."

.

Cô nói về một cuộc nghiên cứu rằng có hơn 600 trường hợp kỳ thị gốc Á tại Canada đã báo cáo lên elimin8hate.org và covidracism.ca từ khi có đại dịch cho tới tháng 9/2020. Khoảng 65% trường hợp hầu hết là xúc phạm bằng lời nói, gần 30% là tấn công, bao gồm "ho vào, khạc nhổ vào, tấn công bạo lực nhắm vào nạn nhân gốc Á."

.

--- Các mục sư có khả năng tiên tri? Nhiều mục sư tự nhận có khả năng đó, và họ tiên tri rằng Donald Trump sẽ trở lại ngôi Tổng Thống -- không phải là vào năm 2024, mà là ngay năm nay, năm 2021. Như trường hợp Mục sư Johnny Enlow, 61 tuổi, thuộc hệ phái Tin Lành Ngũ Tuần (Pentecostal) bản doanh ở California. Enlow nói trong một video ngày 29/1/2021 và đã có hơn 100,000 người xem trên YouTube, rằng không phải riêng ông tiên trí được Ý Chúa như thế, mà hơn 100 mục sư tiên tri khác cũng tuyên bố rằng Trump sẽ vào lại Bạch Ốc năm 2021.

.

Như Mục sư Greg Locke ở Nashville, cũng nói rằng 100% là Trump sẽ trở lại Bạch Ốc sớm. Hay như Mục sư Kat Kerr, từ Jacksonville, Florida. Nhiều tín đô Tin Lành Ngũ Tuần tin rằng Trump là hiện thân của Thiên Ý. Câu chuyện ban đầu là năm 2015, một lời tiên tri dài dòng từ mục sư Jeremiah Johnson nói rằng Chúa Trời đã chọn Trump để hồi phục nước Trời cho Hoa Kỳ.

.

Thế rồi Trump thắng cử Tổng Thống trong bầu cử 2016. Và hàng chục nhà tiên tri khác lại tiên báo rằng Trump sẽ thắng cử 2020 lần nữa, vì đó là ý Chúa. Vậy mà Trump thất cử. Nhiều nhà tiên tri nói rằng Joe Biden là hiện thân ngoài ý Trời, và họ vẫn tin là Trump sẽ lại lên ngôi Tổng Thống ngay trong năm 2021. Vì sao? Các nhà tiên tri nói, đây là phép lạ. Báo Politico viết chi tiết về các nhà tiên tri này.

.

--- Hệ thống siêu thị Walmart cho biết sẽ tăng lương trung bình là hơn 15$/giờ đối với 425,000 công nhân phân xưởng về bán hàng trực tuyến. Cụ thể, Walmart sẽ cho tăng lương khoảng từ 13$/giờ và 19$/giờ, tùy theo địa điểm của tiệm. Tuy nhiên, sẽ không tăng lương tối thiểu 11$/giờ cho người mới vào làm việc.

.

CNBC nói rằng các công ty đối thủ của Walmart là Target và Amazon đều đã tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ cho toàn bộ công nhân. Hãng Walmart hiện thời có 1.5 triệu nhân viên tại Hoa Kỳ.

.

Tổng quản trị Doug McMillon của Walmart nói rằng $15/giờ là quá cao với một vài địa phương. Nhưng phần bán trực tuyến thì hợp lý, vì thương vụ bán qua mạng đã tăng 69% trong quý 4, sau khi tăng 80% trong quý trước đó. Thương vụ chung toàn bộ tăng 8.6% trong quý, tăng từ 6.4% trong quý 3.

.

--- Jim Hendren, Thượng nghị sĩ tiểu bang của Arkansas và là cháu trai của Thống Đốc Cộng Hòa của tiểu bang này, nói hôm Thứ Năm rằng ông rời bỏ Cộng Hòa, vì ngôn ngữ Trump và vì vụ Trump kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Như thế, Jim Hendren cũng tự làm khó vì trước đó ông dự tính tìm kiếm đề cử từ Cộng Hòa để ứng cử chức Thống Đốc năm tới.

.

Hendren là cháu của Thống Đốc Asa Hutchinson, trước đó cũng từng chỉ trích Trump. Trong băng video dài 9 phút, Hendren loan báo về quyết định bỏ Đảng Cộng Hòa, dẫn ra lời Trump xúc phạm di dân, phụ nữ và cả John McCain, cũng như chuyện Trump bịa đặt về các cái gọi là "gian lận bầu cử" mà chẳng đưa ra chứng cớ nào.

.

Nhưng khi xảy ra vụ bạo loạn ngày 6/1/2021, thì đó là giọt nước cuối cùng. Hendren nói: "Đối với tôi. Ngày đó là giọt nước tràn ly. Tôit ự hỏi, tôi sẽ nói với các cháu nội/ngoại của tôi những gì khi một ngày được hỏi, rằng những gì đã xảy ra và những gì tôi đã làm về chuyện đó."

.

--- HỎI 1: Mùa đông băng giá đang gây kinh hoàng nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Câu hỏi là có thể đổ nước nóng lên mặt kính xe để mau chóng làm tăng lớp băng hay không?

.

ĐÁP 1: Sai, đừng làm thế. Nước nóng đổ lên kính xe đang phủ lớp băng có thể làm nứt, vỡ kính. Trong mấy ngày qua, băng tuyết ảnh hưởng tới 100 triệu dân Hoa Kỳ. Chính phủ khuyên dân nên ở nhà, tránh đi lại. Một số lời khuyên phóng lên mạng xã hội nói rằng đổ nước nóng lên kính xe hơi sẽ làm tan băng nhanh chóng. Phóng viên USA Today đã hỏi các chuyên gia tại côngt y chuyên về sửa và thay kính xe hơi Glass Doctor thì câu trả lời rằng đừng có đổ nước nóng lên mặt kính xe để làm tan băng, vì sẽ làm nứt kính hay bể kính. Chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/18/fact-check-pouring-hot-water-your-windshield-could-damage-glass/6784746002/

.

--- HỎI 2: Có phải California không xác minh chữ ký trên phiếu bầu qua thư?

.

ĐÁP 2: California có xác minh chữ ký. Các chuyện tranh cãi này khởi lên từ nỗ lực của Cộng Hòa đi tìm 1.5 triệu chữ ký để truất phế Thống Đốc Gavin Newsom. Diễn viên Kevin Sorbo phóng tweet ngày 15/2/2021 rằng California sẽ xác minh chữ ký trên danh sách đòi truất phế Thống Đốc, nhưng không xác minh chữ ký đối với cử tri bầu qua bưu điện. Nhưng nói thế là sai. Văn phòng Bộ Trưởng Hành Chánh Shirley N. Weber phóng tweet trả lời rằng luật tiểu bang buộc xác minh chữ ký trên phiếu bầu.

Theo luật, các viên chức bầu cử phải so sánh chữ ký trên phong bì của phiếu bầu qua thư (hoặc từ phong bì của phiếu bầu tạm thời) với chữ ký có trong hồ sơ ghi danh. Có hơn 15.4 triệu cử tri California bầu phiếu qua thư trong bầu cử 2020, tức là 87% trong 17.8 triệu phiếu bầu ở tiểu bang. Trong 86,401 phiếu bầu ở California bị bác bỏ trong bầu cử 2020, có 49,816 phiếu bị bác bỏ vì chữ ký không giống bản gốc, và 14,666 phiếu bị bác bỏ vì không có chữ ký. Chữ ký không đòi hỏi giống 100%, nhưng chỉ cần "đặc tính hao hao tương tự" (“similar characteristics”) là chấp nhận. Đặc tính đó là: độ nghiêng chữ ký, ký chữ IN hay chữ móc câu, cách gạch ngang trên chữ T, dấu chấm trên chữ I và các vòng quanh các chữ. Chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/16/fact-check-california-requires-mail-ballot-signature-verification/6770483002/

.

.