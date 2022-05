Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Chùa Điều Ngự long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2566-2022

HT. Thích Viên Huy trưởng ban tổ chức chào mừng quan khách và đồng hương Phật tử





HT. Thích Viên Lý tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản Westminster (Bình Sa)-- Trưa Chủ Nhật, ngày 08 tháng 5, 2022, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Chùa Điều Ngự đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2566-2022, với sự tham dự hàng trăm chư tôn Gíao Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông.



Quan khách có: ông Chánh Án Nguyễn trọng Nho và phu nhân Giáo Sư Vân Bằng; ông Lý Vĩnh Phong đại diện dân biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Thu Hà Nguyễn Jessica Cha (tranh cử chánh án Quận Cam), Jay Chen (ủy viên quản trị đại học cộng đồng)





Buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ trưa trước Chánh Điện chùa Điều Ngự tọa lạc tại 14472 Chestnut St, thành phố Westminster, đây cũng là trụ sở của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại do Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất làm Viện Chủ và Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN làm Trụ Trì.

Điều hợp chương trình buổi lễ do Nữ Sĩ Ái Cầm, Nhà Thơ, nhà báo Thái Tú Hạp và MC Tuyết Nha.

Mở đầu buổi lễ với nghi thức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử trang nghiêm cử hành lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán.

Sau đó Hòa Thượng Thích Viên Huy, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản, được cung thỉnh lên lễ đài đọc diễn văn khai mạc. HT.Cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị quan khách cùng đồng hương đã quang lâm tham dự ngày đại lễ Phật Đản. HT. cũng đã nhắc lại ý nghĩa cao cả của ngày Dản Sinh đối với nhân loại…

Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Viên Lý Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN lên đọc Thông Bạch Phật Đản trong Thông Bạch có đoạn: “ Ngày Phật Đản là ngày thiêng liêng trọng đại, ngày đánh dấu cho sự mở đầu của một nền giáo dục toàn giác và một cuộc chuyển hoá toàn diện. Hoà cùng niềm hân hoan vô tận của tất cả muôn loài, đặc biệt là của gần cả tỷ tín đồ Phật giáo trên khắp năm châu, xin hãy để trái tim của mỗi chúng ta tiếp xúc với những lời dạy vĩ đại của Đức Phật và tiếp tục phát huy lòng từ bi, tích cực dấn thân phục vụ cho hòa bình, an lạc của thế giới nhân loại.





Đức Phật dạy: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có hận thù trong giọt nước mắt cùng mặn”. “Hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù. Là định luật ngàn thu”.





Những lời dạy của Đức Phật vẫn tồn tại mãi với thời gian nhất là giữa bối cảnh xã hội bất ổn, phức tạp mà chúng ta đang hiện hữu, đặc biệt là với mức độ thù địch, bất khoan dung chưa từng có; chiến tranh, xung đột và bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong cộng đồng toàn cầu. Vì vậy, vào ngày này, chúng ta cần lùi lại một bước, cẩn trọng suy nghiệm những lời dạy của Đức Phật để vạch ra một quang lộ mới trên nền tảng của Lục Hoà Kính…





Cuộc đời của Đức Phật đã làm phong phú và giá trị thêm cuộc sống của bất kỳ ai từng tiếp xúc với Ngài và giáo pháp được Ngài khai thị. Bất kỳ chủ đề hoặc hoàn cảnh cụ thể nào cũng không hạn chế sức ảnh hưởng của những thông điệp hoà bình, từ bi, trí tuệ và vô ngã của Đức Phật. Đây là lý do tại sao ngay cả khi thời thế và thế giới thay đổi, những thông điệp của Đức Phật vẫn bất biến và không ngừng tác động lên những lý tưởng cao đẹp vô giá.





Trong thời điểm thế giới có nhiều bất an, khổ đau và xáo trộn, những lời dạy của Đức Phật cần được tinh cần ứng dụng. Tất cả chúng ta nên xây dựng lòng nhẫn nhục, tình yêu thương, hiểu biết và sự hy sinh bản thân để lan tỏa niềm vui trên toàn thế giới. Đức Phật luôn dạy rằng, con người phải không ngừng nỗ lực để vượt qua thử thách. Chúng ta nên nắm tay nhau để cùng nhau bước ra khỏi cuộc sống dẫy đầy phiền não khổ đau này. Bất chấp những thách đố được xuất phát từ bất cứ đâu, với nội lực thanh tịnh tổng hợp, chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng duyên, trở lực.



Ngày Phật Đản đánh dấu cho sự kết thúc của một giai đoạn lịch sử đen tối và khởi đầu cho một đạo lộ tươi sáng, giải thoát, an lạc cho tất cả muôn loại. Nhân ngày Đản sanh của Đức Phật, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi cầu chúc chư liệt vị luôn an trú trong chánh niệm và tỉnh giác.



Cuối cùng, xin hết lòng thâm tạ tất cả những người đã vận dụng mùa Phật Đản năm nay để khơi dậy sức mạnh từ bi và thắp sáng tuệ giác siêu việt cho và vì mục tiêu hạnh phúc, hoà bình, thịnh vượng trong những thời điểm đầy thử thách của thế giới hiện nay.”



HT. Thích Viên Lý tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản Cuối cùng, xin hết lòng thâm tạ tất cả những người đã vận dụng mùa Phật Đản năm nay để khơi dậy sức mạnh từ bi và thắp sáng tuệ giác siêu việt cho và vì mục tiêu hạnh phúc, hoà bình, thịnh vượng trong những thời điểm đầy thử thách của thế giới hiện nay.”

Tiếp theo HT.Thích Chơn Trí, Tổng Thư Ký Tăng Đoàn GHPGVNTNHN lên tuyên đọc Tăng Điệp của Trưởng Lão HT. Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTNHN trong Tăng Điệp có đoạn:









Quang cảnh buổi lễ “Một lần nữa, mùa trăng tròn Phật Đản lại trở về với người con Phật khắp nơi trên thế giới. Là đệ tử Phật, tất cả chúng ta đều hướng về đức Phật, thành kính tưởng niệm ngày đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni thị hiện ra đời. Đức Phật ra đời vì lòng đại bi cứu khổ độ sinh, đem tuệ giác vô thượng soi sáng vô minh tăm tối, nhằm giúp chúng sinh cứu cánh được giải thoát, giác ngộ như Ngài. Sau gần hai năm, Tăng Đoàn GHPVNTN Hải Ngoại không thể tổ chức Đại Lễ Phật Đản chung vì tình hình dịch bệnh, nay Tăng Ni và Phật tử chúng ta lại có dịp về lại bên nhau, trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh của Tăng-già, chung lòng chung sức làm lễ tưởng niệm và tri ân một cách trang nghiêm, long trọng ngày Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật ra đời. Với tư cách Chủ Tịch HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, tôi có đôi lời nhắn gởi đến Tăng Ni và Quý Phật Tử khắp nơi nhân ngày lễ trọng đại này. Kính thưa đại chúng, Tăng Đoàn chúng ta là một khối hòa hợp thống nhất, luôn hướng đến mục đích và lý tưởng cao thượng là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên, dù ở bất cứ thời kỳ và hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được quên mục đích và lý tưởng cao cả trên. Vì vậy, nhân ngày Phật Đản, tôi chân thành kêu gọi tất cả thành viên Tăng Đoàn, dù xuất gia hay tại gia, phải sống với tinh thần tương thân tương kính, vô ngã vị tha, từ bi hỷ xả, để cùng nhau gánh vác Phật sự, giúp cho sự phát triển và lớn mạnh của Tăng Đoàn, nhằm thật hiện mục đích và lý tưởng cao thượng nói trên. Kế nữa, tôi kêu gọi sự tinh tấn tu học của tất cả thành viên Tăng Đoàn. Là người con Phật xuất gia, gọi là sa-môn, có nghĩa “cần tức”. ‘Cần’ là tinh cần tu tập ba môn vô lậu học: giới định tuệ. ‘Tức’ là chấm dứt ba độc phiền não: tham sân si. Có tinh tấn tu tập và hành trì như vậy, chúng ta mới mong xuất phiền não gia, xứng đáng khoác lên mình y ca-sa, làm Trưởng tử Đức Như Lai…”

Tiếp theo Gia Đình Phật Tử Điều Ngự lên hợp ca bản “Mừng Phật Đản Sanh”.





Nghi thức đại lễ Phật Đản bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh khánh đản.





Sau đó là lễ Tắm Phật.





Tiếp theo là cảm từ của Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và GS. Vân Bằng, lời phát biểu và trao tặng bằng tưởng lục của qúy vị dân cử.





Tiếp theo là lễ phóng sanh.





Sau lễ phóng sanh Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức về lại trai đường thọ trai, mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Mừng Phật Đản Sinh do anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình diễn.





Kết thúc chương trình với lễ Quy Y Tam Bảo và lễ cúng thí thực.