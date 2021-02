Miến Điện: có thể giam bà Suu Kyi vô hạn định, nhiều ngàn SV biểu tình đòi dân chủ tại các thành phố lớn.

Phố Tàu Oakland hết bình an cho người gốc Á. Thăm dò Quinnipiac University: 75% người Cộng Hòa muốn Trump tiếp tục làm ông trùm Cộng Hòa. TNS McConnell: Trump có thể giúp kiếm phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa 2022. David Perdue nộp hồ sơ ứng cử giữa kỳ 2022 để bứng ghế Thượng nghị sĩ của Raphael Warnock. Pelosi: sẽ lập một ủy ban độc lập điều tra bạo loạn 6/1/2021. DB Gaetz: ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024 nên là Ron DeSantis, Thống Đốc Florida. Biden nới thời hạn cấm tịch thu nhà. Texas, North Carolina giông bão, tuyết lạnh, nhà sập, chết người. VN căng thẳng chống dịch COVID-19. Miến Điện: có thể giam bà Suu Kyi vô hạn định, SV biểu tình đòi dân chủ. Thăm dò Gallup: 62% dân Mỹ nói dân Mỹ cần đảng thứ 3. HỎI 1: Một bài viết nói rằng "không có tòa nào nhìn vào các chứng cớ trong hàng chục đơn kiện về gian lận bầu cử do Trump đưa lên" có phải không? ĐÁP 1: Sai. HỎI 2: Có phải 2 dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Ilhan Omar liên minh nhau để ra lệnh cấm Bản Văn Tuyên Thệ Trung Thành Với Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Sai. Không hề cấm gì.

WASHINGTON (VB - 16/2/2021) --- Cuộc thăm dò Quinnipiac University cho thấy Trump vẫn là thế lực bao trùm phủ lên Đảng Cộng Hòa. Thăm dò này phổ biến hôm Thứ Hai 15/2/2021, hai ngày sau khi Trump được Thượng Viện tha tội.

. 75% người Cộng Hòa muốn Trump tiếp tục đóng vai chủ lực trong đảng Cộng Hòa, trong khi 21% nói không muốn như thế.

. 60% toàn bộ dân Mỹ nói không muốn Trump đóng vai quan trọng trong Cộng Hòa, trong đó 96% là Dân Chủ, 61% là độc lập.

. 55% nói không nên cho Trump nắm giữ chức vụ công quyền tương lai.

. 87% Cộng Hòa nói nên cho Trump giữ chức vụ công quyền tương lai.

. 51% nói họ ủng hộ Thượng Viện để kết tội Trump, trong đó 92% Dân Chủ và 50% độc lập.

. 89% Cộng Hòa nói họ chống việc kết tội Trump.

. 54% nói họ tin rằng Trump trách nhiệm kích động bạo loạn ngày 6/1/2021.

. 68% nói họ không nghĩ là Trump đã làm tận lực để ngăn cản bạo loạn.

--- David Perdue, cựu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa từ Georgia, đã nộp hồ sơ để ra tranh cử lần nữa trong bầu cử giữa kỳ 2022 để bứng ghế Thượng nghị sĩ mà Raphael Warnock đang nắm giữ sau khi Warnock thắng phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 5/1/2021.

.

Nộp hồ sơ chưa có nghĩa là sẽ tranh cử thực sự cho bầu cử 2022. Perdue mất ghế Thượng nghị sĩ về tay Jon Ossoff trong bầu cử đặc biệt ở Georgia. Trong khi đó, đồng minh của Trump là Doug Collins, cựu Dân biểu từ Georgia, cũng đang suy tính ra trang ghế Thượng nghị sĩ của Warnock vào giữa kỳ 2022.

--- Trump thua phiếu Biden tới 7 triệu phiếu bầu, ngay cả sau khi Trump gài người vào phá hoại Bưu Điện để phiếu bầu bằng thư tới quá trễ. Điểm Trump xuống thê thảm, kể cả sau khi được thoát bị kết tội trong hồ sơ luận tội về kích động bạo loạn. Trump có thể ra ứng cử 2024 nữa hay không?

Nhiều người Cộng Hòa, kể cả các đồng minh của Trump, đã nghĩ tới các ứng cử viên khác. Dân biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa, Florida) tuy thân thiết với Trump, nhưng đang nghĩ tới người khác. Gaetz lên đài Fox News hôm Chủ Nhật ám chỉ rằng ứng cử viên Cộng Hòa cho chức Tổng Thống 2024 có khả năng là Ron DeSantis, Thống Đốc Florida.

Gaetz cũng biết răng Trump là lạoi người thù vặt và thù dai. Tại sao Gaetz dám lên đài Fox News, một đài Trump ưa chuộng, ca ngợi rằng DeSantiz có thể khởi động thế lực Cộng Hòa để giảnh lại ghế Tổng Thống trong năm 2024 mà không sợ Trump nổi giận? Gaetz trên đài Fox News ca ngợi DeSantis đã làm cho kinh tế Florida thịnh vượng bất chấp đại dịch, và đã làm cho Florida trở thành nơi hấp dẫn trong khi nhiều tiểu bang khác phải chịu đựng phong tỏa.

--- Khu Phố Tàu Oakland không còn bình an cho người gốc Á, vì gần đây lại xảy ra chuyện bạo lực tấn công các cụ gốc Á. Sau khi anh Azevedo, 26 tuổi, nhìn thấy 2 vụ tấn công các cụ gốc Á trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ, anh đưa ra đề nghị hộ tống bất kỳ ai muốn đi bộ trong khu Phố Tàu mà cảm thấy không an toàn. Trong vài ngày, có 300 người ký tên tình nguyện để cùng anh giúp giữ an toàn cho những người sợ bị tấn công.

.

Chương trình của anh Azevedo và nhóm thiện nguyện này có tên là Compassion in Oakland (Từ Bi Tại Oakland). Quấy nhiễu người gốc Á tăng vọt từ khi có chuyện siêu vi coronavirus nghi là xuất phát từ Wuhan, Trung Quốc. Azevedo tuy là gốc Latino nhưng nói rằng người thiểu số nên đoàn kết để bênh người gốc Á đang bị cô lập, tấn công.

Một bản tin nói là có hơn 2,808 trường hợp chống người gốc Á tại 47 tiểu bang và thủ đô DC kể từ tháng 3/2020 cho tới hết năm 2020. Trong đó, 7.3% nạn nhân là người trên 60 tuổi. Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm chương trình Compassion in Oakland, xin mời xem ở:

https://compassioninoakland.org/

--- Lãnh tụ thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nói rằng cựu Tổng Thống Donald Trump có thể giúp các cuộc vận động tranh cử Cộng Hòa nhằm chiếm lại đa số Thượng Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022, bằng cách giúp các ứng cử viên Cộng Hòa.

McConnell nói với báo Wall Street Journal trong cuộc phỏng vấn sau khi bỏ phiếu tha bổng Trump về tội kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Tương tự, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng vai trò của Trump trong bầu cử giữa kỳ sẽ là chủ yếu và nói rằng Trump sẽ giúp các ứng cử viên Cộng Hòa thắng nhiêu ghế trong năm 2022.

--- Tuy nhiên, có thể Trump sẽ lãnh các án tù hình sự sớm? Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi loan báo hôm Thứ Hai thiết lập một ủy ban độc lập kiểu như cuộc điều tra 9/11, nhằm "nghiên cứu và báo cáo về các sự kiện và nguyên nhân liên hệ trận khủng bố nội địa tấn công ngày 6/1/2021" nhắm vào tòa nhà Quốc Hội.

Điều tra cũng sẽ lượng định về phản ứng của giới an ninh công lực trong việc bảo vệ tòa nhà Quốc Hội hôm đó. Bà Pelosi nói là trong vài tuần qua, Tướng Russel L. Honoré đã đánh giá về nhu cầu an ninh Quốc Hội bằng cách duyệt lại những gì đã xảy ra ngày 6/1/2021 và về cách phải bảo đảm là các chuyện kia không thể xảy ra nữa. Về pháp lý, ủy ban mà Pelosi nêu ra cần lưỡng viện chấp thuận và ký thành luật bởi Tổng Thống, các ủy viên trong đó không phải là các dân cử và phải nằm ngoài chính quyền.

--- VN chống dịch COVID-19 căng thẳng: trong ngày 16-2, Hải Dương thêm 38 ca COVID-19 mới, Hà Nội 1, Quảng Ninh 1. Như thế, tính đến 18h ngày 16/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.311 ca mắc COVID-19. Hà Nội từ 0h ngày 16/2/2021, đã tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, quán cà phê. Tại Sài Gòn, tính đến 18 giờ ngày 16/2, chỉ còn lại 12 điểm phong toả vì liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Sài Gòn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách đến Thành phố bằng các phương tiện công cộng: lấy mẫu 10-20% hành khách ngẫu nhiên đến từ các tỉnh, thành có dịch ngay tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Ga Sài Gòn, Bến xe Ngã tư Ga, Bến xe miền Đông cũ, Bến xe miền Đông mới lấy 100 mẫu đơn/ngày/địa điểm…

Toàn quốc, có 39 tỉnh, thành cho học sinh ngừng đến trường để phòng chống Covid-19. Sài Gòn, Hà Nội sẽ cho học sinh tới trường lại từ ngày 28/2/2021. Nhiều nơi như Cần Thơ, Hải Phòng... đóng cửa trường tới khi có thông báo mới. Riêng tỉnh Hải Dương, nơi đang giãn cách toàn tỉnh 15 ngày, học sinh sẽ đi học lài từ ngày 2/3/2021.

--- Cảnh sát Miến Điện đã khởi tố lãnh tụ Aung San Suu Kyi, theo lời luật sư của bà, trong một quyết định có thể sẽ giam bà Suu Kyi vô thời hạn mà không cần đưa ra tòa xét xử. Bà Suu Kyi bị giam từ sau cuộc đảo chánh quân sự ngày 1/2/2021, trước đó bị quy chụp sở hữu máy bộ đàm, một cớ để khám xét nhà của bà để dẫn tới quản chế tại gia. Cáo buộc mới bây giờ là bà Suu Kyi bị cho là vi phạm luật về quản lý thiên tai, bộ luật dùng khởi tố người vi phạm hạn chế trong khi đại dịch COVID-19.

Biểu tình đòi trả tự do cho bà Suu Kyi vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Hôm Thứ Hai, cảnh sát chĩa súng vào nhóm 1,000 người biểu tình, dùng gậy, súng bắn đạn cao su và giàng ná tấn công, giải tán cuộc biểu tình tại thành phố Mandalay; một số người bị thương. Yangon, thành phố lớn nhất nước, và nhiều nơi vẫn biểu tình trên đường phố. Nhiều nhà sư biểu tình trước trụ sở LHQ ở Yangon. Hôm Thứ Ba, khoảng 3,000 người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, xuống đường ở Mandalay, mang hình ảnh bà Suu Kyi và hô khẩu hiệu đòi dân chủ. Các tướng Miến Điện cam kết sẽ bầu cử lại và trao quyền cho các dân cử được dân bầu lên.

--- Một trận bão mùa đông tràn vào nhiều tiểu bang. Có ít nhất 50 căn nhà ở quận Brunswick County, North Carolina, bị giông bão phá sập, bẻ gãy cây cối. Có ít nhất 3 người chết, 10 người bị thương khi bão quét qua ven biển North Carolina.

Hơn 4.2 triệu người mất điện ở Texas, khi tuyết lạnh bao phủ làm lưới điện chịu không nổi. Cảnh sát Houston nói có 2 người chết. trong đó một là trẻ em, vì khói độc trong xe làm ngạt thở, khi họ dùng sưởi ấm trong xe cho đỡ lạnh. Kể từ Thứ Năm, có ít nhất 25 người chết vì thời tiết lạnh bất thường, hầu hết là ở Texas.

--- Bạch Ốc hôm Thứ Ba loan báo TT Biden đã ra lệnh nới thời hạn cấm tịch thu nhà đối với các hồ sơ nợ do liên bang tài trợ cho tới cuối tháng 6/2021. Bản văn nói rằng TT Biden cam kết bảo vệ quyền sở hữu nhà và giữ gìn sự ổn định gia cư cho Hoa Kỳ, trong khi khủng hoảng đang chuyển vào thời kỳ phục hồi kinh tế.

--- Cuộc thăm dò Gallup mới phổ biến hôm Thứ Hai 15/2/2021 cho thấy rằng đa số (gần 2/3) dân Mỹ tin rằng Hoa Kỳ cần có đảng chính trị thứ ba bởi vì Cộng Hòa và Dân Chủ không đại diện đầy đủ cho dân Hoa Kỳ.

. 62% dân Mỹ nói dân Mỹ cần đảng thứ 3.

. 33% nói 2 đảng đương hữu là đủ đại diện đa số quan điểm chính trị Hoa Kỳ.

. 48% dân Mỹ hài lòng với Đảng Dân Chủ.

. 37% nói hài lòng với Cộng Hòa.

. 4/10 Cộng Hòa nói họ muốn đảng này bảo thủ hơn; 34% nói cứ giữ y vậy, 24% nói cần trung dung hơn.

. 34% Dân Chủ nói muốn đảng này cấp tiến hơn, 34% nói cứ giữ y vậy, 31% nói cần bảo thủ hơn.

--- HỎI 1: Từ khi Joe Biden đăng quang ngày 20/1/2021, một bài viết truyền đi trên mạng xã hội nói rằng "không có tòa nào nhìn vào các chứng cớ trong hàng chục đơn kiện về gian lận bầu cử do Trump đưa lên" có phải không?

ĐÁP 1: Sai. Tòa bác bỏ hàng chục đơn kiện với trả lời lý do đầy đủ vì sao bác bỏ các hồ sơ kiện. Các thẩm phán liên bang và tiểu bang đã bác bỏ hơn 50 đơn kiện do Trump và đồng minh đưa lên thách thức kết quả bầu cử. Các viên chức an ninh liên bang và về bầu cử nói rằng bầu cử 2020 là an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các chuyên gia độc lập, các thống đốc và các bộ trưởng hành chánh từ cả 2 đảng đều nói không có dấu hiệu bầu cử gian lận mức độ lớn. Trong khi đó, ý đồ gian lận lại xuất phát chính từ ngay Trump. Ngày 27/11/2020 một tòa kháng án bác bỏ đơn Trump xin ngăn cản để Biden không được tuyên bố là người thắng cử ở Pennsylvania. Lúc đó, Stephanos Bibas, thay mặt ủy ban 3 thẩm phán, viết rằng "Bầu cử tự do, công bằng là mạch máu nuôi sống dân chủ. Cáo buộc về bất công là nghiêm trọng. Nhưng chụp mũ một cuộc bầu cử là bất công thì không làm cho nó bất công. Cáo buộc đòi hỏi chị tiết cụ thể và cần chứng cớ. Chúng tôi không thấy cả hai yếu tố đó." Tương tự, các tòa khác cũng nói là không thấy Trump đưa chứng cớ gì để tòa xét. Chi tiết ở đây:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-courts-election-idUSKBN2AF1G1

--- HỎI 2: Có phải 2 dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Ilhan Omar liên minh nhau để ra lệnh cấm bản Pledge of Allegiance (Bản Văn Tuyên Thệ Trung Thành Với Hoa Kỳ)?

ĐÁP 2: Sai. Không hề cấm gì. Ngày 15/2/2021, trang Facebook của America’s Last Line of Defense phóng lên một tin sai lạc. Nhan đề bản tin là "AOC & Omar liên kết cấm bản Pledge of Allegiance." Bản tin này có vẻ hấp lại một bản tin ngày 8/3/2020. Trong bản tin chụp mũ Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ, New York) là theo chủ nghĩa xã hội, và chụp mũ DB Ilhan Omar (Dân Chủ, Minnesota) là di dân chống phá Hoa Kỳ. Thực sự, bản tin dòm rất dài dòng, nhiều chi tiết ly kỳ nguy6en gốc dựa vào một bài viết theo thể loại văn giễu cợt, và cuối trang web giễu cợt đó có ghi dòng chữ "mọi thứ trên trang web này đều là hư cấu. Nó không phải lời nói dối, cũng không phải tin giả, bởi vì nói không thực tí nào. Nếu ab5n tin nói là thực, bạn nên đi khám cái đầu. Bất kỳ sự tương tự nào giữa những thuần túy hoang tưởng trên trang web này và chuyện người thực, đời thực, nơi chốn thực đều thuần túy tình cờ, và tất cả hình ảnh đều đã bị sửa-ghép và có tính giễu cợt." Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/aoc-ban-pledge-allegiance/

.