Liên Âu: Dọa Trả Đũa Trump Bằng Thuế Nhập Cảng 25%; 1 Xưởng Thép Tại Illinois Sẽ Mở Cửa Lại, Thuê 500 Công Nhân

BRUSSELS - Các viên chức Đức và EU loan báo sẽ trả đũa thuế suất cao của chính quyền Trump tính trên các sản phẩm thép và nhôm nhập cảng Hoa Kỳ -- mục tiêu cụ thể là xe mô-tô Harley Davidson và ruợu whiskey bourbon.Ngoài thép và nhôm, TT Trump dọa sẽ tăng thuế với xe hơi châu Âu mà ông nói là “tự do đổ vào nước Mỹ”.EU định thành lập 1 liên minh để thực hành phản ứng thống nhất.Thông tấn Euractiv đưa tin: các viên chức Brussels cũng tiếp xúc với các nước cùng bị ảnh huởng, gồm Canada, Brazil, Nam Hàn, Nhật, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ.Có tin EU định phản ứng một mình, đang chuẩn bị “gói đáp ứng” sẽ công bố trong ngày Thứ Tư, gồm cả trường hợp dàn xếp tranh chấp với Washington. 1 phân “gói trả đũa” đuợc thẩm lậu tối Thứ Hai cho thông tấn Bloomberg xác nhận Brussels sẽ cuỡng chế thuế suất nhập cảng 25% với quần jeans hiệu Levi, nước cam, hàng nông sản, và cả sản phẩm thép… trị giá chung khoảng 2.8 tỉ euro (bằng 3.5 tỉ MK).Tại Đức, bộ trưởng kinh tế Brigitte Zypries nói: sẽ đáp trả tương xứng, vì thép của Đức không đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bà Zypries đặt vấn đề: người nói nhiều về mậu dịch công bằng không hành động theo cách bất công như thế.Chủ tịch ủy hội Liên Âu (EC) Jean-Claude Juncker phản ứng gay gắt hơn trong tuần qua, mô tả loan báo về thuế của Trump là “ngu xuẩn” và báo trước “Chúng ta cũng có thể hành động ngu xuẩn”.Tại QH châu Âu, phát ngôn viên của ủy ban kinh tế nói “EU không làm gì để bị trừng phạt – đó là lý do chúng ta phản ứng, nghĩa là sau cùng kỹ nghệ nhôm và kỹ nghệ thép Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại”.Trong 1 tuyên bố với truyền thông, Bộ kinh tế Đức cho hay các bộ trưởng thương mại của EU đã họp tại thủ đô Bulgaria tuần qua – vào dịp này bộ trưởng Zypries nhấn mạnh: các biện pháp bảo hộ mậu dịch 1 chiều làm hại mọi phe, gồm cả Hoa Kỳ.Kỹ nghệ trong nước đã nhắc nhở điều này với ông Trump”.Trong khi đó Công Ty The United States Steel Corporation đã công bố kế hoạch mở lại một phần xưởng tại Illinois theo sau quyết định đánh thuế nhập cảng thép của TT Trump, theo The Hill tường trình hôm Thứ Tư cho biết. Công ty này nói rằng họ sẽ thuê 500 công nhân và cần 4 tháng để xưởng thép tái mở cửa hoạt động.