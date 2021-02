Ngày 7/2/2021, hội Vietnamese Boat People Monument Association (VBPMA) đã khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam trong một buổi lễ bên bờ sông River Torrens. (Photo: police.sa.gov.au)

.

Nam Úc: khánh thành tượng đài thuyền nhân Việt. Miến Điện: hàng trăm ngàn người biểu tình vì dân chủ. Michigan: Bị lập hồ sơ tước bằng hành nghề vì giúp Trump, 1 luật sư kinh hoàng chạy tội. Tin đồn Trump đăng quang ngày 4/3/2021: khách sạn Trump tại thủ đô tăng giá cắt cổ. Đa số Thượng Viện có thể về Cộng Hòa trước bầu cử 2022 vì 11 Thượng nghị sĩ Dân Chủ tuổi cao, cơ nguy chết. TNS Cộng Hòa Graham: Trump sẽ được tòa Thượng Viện tha, nhưng có thể sẽ bị truy tố ở tòa hình sự. GS luật Michael J. Stern: tòa hình sự đã truy tố hàng chục người bạo loạn, Trump sẽ không thoát tội hình sự. Tòa: Khách sạn Trump ở Chicago trễ giấy tờ 3 năm, xịt nước bẩn, chết cá, có thể phạt 12 triệu. DB Liz Cheney: Cộng Hòa nên rời bỏ Trump. Báo The Diplomat ca ngợi Nguyễn Phú Trọng, phải chăng là dấu hiệu Mỹ-VN sẽ thân hơn? HỎI 1: Có phải CDC phóng đại các con số về dịch COVID-19? ĐÁP 1: Không. HỎI 2: Có đúng Joe Biden là một người theo xã hội chủ nghĩa, như lời Trump chụp mũ? ĐÁP 2: Sai, đừng tin lời Trump.

.

WASHINGTON (VB - 8/2/2021) --- Luật sư Gregory Rohl đã ra sức giúp Sidney Powell làm đơn kiện để lật ngược kết quả bầu cử ở Michigan để sẽ trao chiến thắng của Biden về Trump... Thất bại. Nhưng rồi Thống Đốc Michigan bây giờ lập hồ sơ xin Luật sư đoàn tước bằng hành nghề của Gregory Rohl về tội kiện tầm bậy.

.

Luật sư Rohl bây giờ kinh hoàng, thanh minh thanh nga rằng ông chỉ làm giùm cho bà Powell thôi, do vậy không nên trừng phạt ông hay tước bằng hành nghề của ông làm chi. Rohl nộp đơn trả lời vài ngày sau khi Thống Đốc Michigan là Gretchen Whitmer, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Dana Nessel, và Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Jocelyn Benson đưa đơn xin Luật sư đoàn dẹp bỏ bằng hành nghề của Powell, Rohl và nhiều luật sư liên hệ.

.

Lý do vì Powell là luật sư Texas, không thể đứng đơn kiện ở Michigan lúc đó vì không có bằng hành nghề ở Michigan. Do vậy, Rohl mới đứng tên kiện giùm. Bây giờ mới biết là kiện vô lý tùm lum là sẽ thê thảm.

.

--- Theo một bản tin trên báo Forbes, khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington DC đã tăng giá cao ngất trời trong những ngày mà những người tin thuyết âm mưu QAnon nói rằng Donald Trump sẽ lên ngôi Tổng Thống và đầy Joe Biden về vườn.

.

Thuyết âm mưu mới này dựa vào một luật cũ từ năm 1871 trong đó cho biết các công dân chủ quyền ("sovereign citizens") tin rằng Hoa Kỳ trở thành một công ty từ đó và do vậy Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đã bán đứng các công dân Mỹ trong năm 1933 khi ông kết thúc tiêu chuẩn vàng này và thay thế bằng cách thế chấp cho một nhóm nhà đầu tư quốc tế mờ ám. Như vậy ngày đăng quang không phải 20/1 mà là ngày 3/4, tức là ngày mà các Tổng Thống tuyên thệ nhậm chức trước thời kỳ thông qua tu chánh án 20 hồi năm 1933. (nguyên văn: The conspiracy theorists contend that the real inauguration will happen on March 4, the date on which presidents were sworn in prior to the 1933 passage of the 20th amendment.) Có nghĩa là, QAnon nói, Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Mỹ ngày 3/4/2021.

.

Thế là khách sạn thừa cơ kiếm tiền: tại khách sạn Trump International Hotel ở Washington DC, phòng rẻ nhất là phòng "deluxe king" có kích thước từ 350 tới 475 square-feet. Vào thời điểm này trong năm, thường có giá từ $476 tới $596/đêm. Tuy nhiên trong hai ngày 3 và 4 tháng 3/2021, cùng phòng đó có giá tới $1,331/đêm. Tức là tăng giá 180% trên giá căn bản và là hơn gấp đôi giá mà bạn trả cho bất kỳ một đêm khác nào trong tháng 2 hay 3.

.

Chỉ có khách sạn của Trump mới tăng giá trong 2 ngày đó, vì các khách sạn khác, như Four Seasons, Hay Adams, và St. Regis — đều giữ giá bình thường trong hai ngày 3 và 4 tháng 3/2021.

.

--- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-S.C.) thú nhận rằng Trump phải chịu trách nhiệm vì đã kích động bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, tuy nhiên Graham nói rằng phiên tòa luận tội trên Thượng Viện là vi hiến vì Trump đã rời Bạch Ốc.

.

Graham nói rằng Trump sẽ "chịu trách nhiệm trong lịch sử" về cuộc biểu tình dẫn tới bạo loạn, khi Graham trả lời trên đài CBS. Phía Đảng Dân Chủ nói rằng phiên tòa hợp hiến vì Hạ Viện đệ trình hồ sơ luận tội Trump trước khi Trump mãn nhiệm Tổng Thống.

.

Tuy nhiên, phiên tòa luận tội là ở lĩnh vực Lập pháp. Vậy còn ở các tòa án lĩnh vực Tư Pháp thì sao? TNS Graham nói hôm Chủ Nhật: "Hành vi của Trump trong mắt tôi không phải là tội hình sự, nhưng Trump có thể bị truy tố về tội hình sự néu người ta nghĩ là Trump đã phạm tội, bởi vì Trump bây giờ là một công dân bình thường."

.

--- Theo nhiều chuyên gia luật, Trump có thể thoát phiên tòa của các cơ quan lập pháp như Thượng Viện, nhưng sẽ không thoát nổi tòa án bên ngành tư pháp, vì tội hình sự rất minh bạch. Viết bài trên Yahoo News, chuyên gia luật Michael J. Stern giải thích rằng có nhiều luật nói rằng sẽ bất hợp pháp đối với người nào "kích động bạo loạn chống lại thẩm quyền của Hoa Kỳ; đồng ý với người khác dùng bạo lực để ngăn cản hay trì hoàn việc thi hành luật pháp Hoa Kỳ; cản trở bất kỳ tiến trình nào trước Quốc Hội; hay cố ý gây gián đoạn việc thực thi trật tự của chính quyền bằng hành vi gây rối loạn gần một tòa nhà có hạn chế."

.

Bộ Tư Pháp hiện nay đã truy tố hàng chục người tham gia vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội và dự kiến sẽ truy tố thêm nhiều người khác. Nhưng còn Trump? Stern dẫn lời lãnh tụ thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) với lời nói: "Những lời nói dối đã kích động bọn côn đồ. Họ bị Tổng Thống Trump kích động."

.

Theo Stern, khi McConnell dùng chữ kích động thì là đúng vào tiêu chuẩn luật chống nổi loạn của liên bang. Stern giải thích rằng [về mặt tư pháp thì] luật liên bang nói bất kỳ ai "cố vấn, ra lệnh hay xúi giục" bất kỳ ai phạm tội thì cũng là phạm tội. Nghĩa là đúng nguyên tắc, Trump sẽ vào tù hình sự.

.

Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ bênh vực TRump trên phiên tòa Thượng Viện, nhưng tha bổng Trump qua phán quyết của ngành lập pháp không hề ảnh hưởng gì tới các cuộc điều tra và truy tố trong lĩnh vực hình sự của ngành tư pháp. Đó là kết luận của Stern.

.

--- Đảng Dân Chủ có thể mất tới 11 ghế ở Thượng Viện trước khi có cuộc bầu cử kế tiếp. Và hễ mất một ghế Thượng nghị sĩ không đúng lúc như thế, Thống Đốc tiểu bang đó có thể bổ nhiệm một người Cộng Hòa vào thay thế. Nghĩa là, mất sang tay Cộng Hòa.

.

Nghĩa là, Cộng Hòa bất chiến tự nhiên thành, tự nhiên chiếm được đa số ghế Thượng Viện. Tại sao? Bởi vì luật vô thường. Nhóm 11 cụ Thượng nghị sĩ Dân Chủ này tuổi cao, có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Chuyện này người at chú ý khi hồi cuối tháng 1/2021, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Patrick Leahy (Vermont), 80 tuổi, phải nhập viện vì mệt bất ngờ. May mà cụ sớm xuất viện.

.

Hiện thời có 7 tiểu bang có Thống Đốc Cộng Hòa, và các tiểu bang này có 11 Thượng nghị sĩ Dân Chủ. Nghĩa là hễ Thượng nghị sĩ nào tắt thở, là Thống Đốc đưa người Cộng Hòa vào thế chỗ liền. Trong nhóm 11 Thượng nghị sĩ nhóm này, nguy nhất là có 6 người trên 70 tuổi. Hiện thời tỷ lệ 2 đảng ở Thượng Viện là 50-50, hễ nghiêng một ghế về Cộng Hòa thì McConnell sẽ lên làm lãnh tụ đa số Thượng viện trở lại, và Tổng Thống Biden sẽ bị phá thê thảm.

.

--- Lại phun nước bẩn ra hoài... Theo bản tin WGN TV, khách sạn Trump International Hotel & Tower Chicago bị cáo buộc là nguồn xịt nước bẩn. Kwame Raoul, Bộ Trưởng Tư Pháp Illinois nói rằng khách sạn này của Trump đã hút vào để sử dụng hơn 19 triệu gallons nước sông mỗi ngày và rồi phun lại nước này ra sông trở lại ở nhiệt độ ấm hơn, làm cá chết vô số.

.

Tuy nhiên Trump Hotel đã bỏ lỡ một hạn chót là năm 2017 để xin tái gia hạn giấy phép. Văn phòng của Raoul nói, như thế Trump Hotel đã vi phạm luật tiểu bang trong hơn 3 năm sau khi giấy phép mãn hạn. Thẩm phán Sophie Hall đồng ý với Bộ Trưởng Tư Pháp Kwame Raoul, rằng khách sạn của Trump đã phạm luật môi trường của Illinois và luật về giấy phép. Dự kiến tiền phạt có thể lên tới 12 triệu đôla.

.

--- Sau khi bị Đảng Cộng Hòa tiểu bang Wyoming khiển trách vì đã bỏ phiếu luận tội Trump, Dân Biểu Liz Cheney nói hôm Chủ Nhật rằng Đảng Cộng Hòa của bà nên xét lại lập trường ủng hộ Trump vì "Chúng ta không nên ôm lấy cựu Tổng Thống." Cheney nói như thế trên đài Fox News hôm Chủ Nhật.

.

Cheney nói rằng người Cộng Hòa phải nhìn xem chúng ta là ai và đấu tranh vì lý tưởng nào, vì tin tưởng những gì, Bà kể ra những hành vi của TRump trước ngày bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, cũng như việc Cộng Hòa mất cả Bạch Ốc và đa số Thượng Viện. Cheney nói bà không từ chức khỏi Hạ Viện bất kể áp lực Cộng Hòa đòi như thế, vì nhiệm vụ của bà là bảo vệ Hiến Pháp và vì lời thề bảo vệ Hiến Pháp mà bà bỏ phiếu luận tội Trump.

.

--- Báo The Diplomat hôm nay đăng bài viết "Nguyen Phu Trong: The Best Choice to Lead Vietnam’s Communist Party" (Nguyễn Phú Trọng: Lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo đảng CSVN) của tác giả Phuong Pham, một nhà nghiên cứu có nhiều bài viết trên nhiều báo quốc tế, trong đó có: Asia Times, The Diplomat, East Asia Forum, Policy Forum, Oxford Political Review và Geopolitical Monitor.

.

Lý do chính, mặc dù sức khỏe Trọng là một vấn đề, theo tác giả, Trọng sẽ giúp ổn định tình hình chính trị và kinh tế VN trong 5 năm tới. VN đã có mức tăng GDP tương đối cao từ 2011, khi Trọng mới đắc cử Tổng Bí Thư, trung bì tăng 6.4%/năm. Đặc biệt là năm 2020, bất kể đại dịch, VN đã khéo có mức tăng 1.6% GDP và qua mặt Philippines về GDP/đầu người.

.

Dĩ nhiên, có nhiều khía cạnh bài viết không nói. Bởi vì nhìn từ hải ngoại thì CSVN cái gì cũng dở, chỉ hay là chống dịch, cứu được nhiều sinh mạng đồng bào và giữ vững kinh tế ít suy giảm. Chính trong thời kỳ Trọng nắm quyền, đàn áp dân chủ không ngừng gay gắt, kể cả thái độ lạnh lùng, không đưa vào bệnhv iện, khi tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tới 70 ngày. Tương tự với khi tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực cuối tháng 1/2021.

.

Cũng thời Trọng, CSVN đưa nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch vào bệnh viện tâm thần, kêu bản án 10 năm tù với nhà báo độc lập Trương Duy Nhất, tổng bố ráp dân oan Dương Nội, tra tấn tù nhân lương tâm Lê Quý Lộc, tính chung là đang giam ít nhất 239 tù nhân lương tâm, theo báo cáo 2019 của hội Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defend the Defenders). Tuy nhiên khi một báo Mỹ ca ngợi Trọng, câu hỏi nêu ra là: có phải Mỹ muốn bắt tay thân hơn với CSVN?

.

--- Báo của Ty cảnh Sát Nam Úc (police.sa.gov.au) hôm 7/2/2021 loan tin rằng tổ chức có tên là Vietnamese Boat People Monument Association (VBPMA) đã khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam trong một buổi lễ bên bờ sông River Torrens.

.

Tung Ngo, ủy viên Hội đồng nghị viện (Member of the Legislative Council) và là đồng Chủ tịch tổ chức VBPMA, đã mời các cảnh sát người Úc gốc Việt tham dự lễ khánh thành tượng đài. Các cảnh sát gốc Việt dự lễ là: Trung sĩ Scott Hoang, Trung sĩ Anthony Nguyen, Trung sĩ Thám tử Tung Tran và Trung sĩ Thám tử Timothy Nguyen.

.

Trung sĩ Scott Hoang nói rằng anh tự nguyện làm việc cho sự kiện khánh thành tượng đài đặc biệt này vì nó rất ý nghĩa với anh, vì thân phụ anh là thuyền nhân, đã liều mạng đi tìm lẽ sống cho cả gia đình: "Thượng đài hiển lộ ra chặng đường gian nan của người dân Việt nhưng cũng cho thấy sự bao dung, chấp nhận và độ lượng của người dân Úc châu."

Tượng đài thuyền nhân nằm ở Riverbank, góc đường của Victoria Drive và Kintore Avenue.

.

---

Hàng trăm ngàn người biểu tình ở Miến Điện liên tục ba ngày qua để đòi chính phủ quân đội trả tự do cho lãnh tụ Aung San Suu Kyi đang bị bắt giam và đòi hồi phục chế độ dân chủ. Tham dự biểu tình ở nhiều thành phố lớn có bác sĩ, y tá, giáo viên, nhà sư, linh mục và đủ mọi thành phần.



Những người biểu tình tuần hành trong khi hô khẩu hiệu đòi dân chủ. Họ đi bằng xe gắn máy, bằng đi bộ, nhưng trật tự, ôn hòa và nắm những sợi dây để giữ lối cho các lề xe khác. Biểu ngữ hầu hết là viết tay trên bảng giấy, những biểu ngữ lớn bằng vài và đa số mang màu cờ đỏ để làm màu cờ đấu tranh.

.

Nhiều sinh viên học sinh mang dây ruy-băng huy hiệu đỏ trắng trước ngực, tay đưa lên chào bằng 3 ngón theo mô phỏng từ cuộc đấu tranh dân chủ của Thái Lan. Một số nơi xe vòi rồng xịt nước, khi cảnh sát Naypyitaw không giải tán được đám đông.



Bản tin từ Vatican của asianews.it cho biết biểu tình có tham dự của Giám Mục Giáo phận Mandalay là Đức Ông Marco Tin Win.



Tướng Min Aung Hlaing, người chỉ huy chính phủ quân sự Miền Điện sau đảo chánh, lên truyền hình đọc diễn văn, nói sẽ trao chính phủ lại cho cuộc bầu cử tương lai, vì tướng này nói rằng bầu cử cuối năm 2020 mà lực lượng của bà Suu Kyii thắng hơn 8 0% ghế đại biểu là "gian lận" bầu cử, mặc dù không có chứng cớ gì trong gần 3 tháng điều tra.



Phóng viên Al Jazeera kể rằng nhiều người biểu tình kêu gọi cảnh sát bỏ hàng ngũ để tham dự biểu tình. Phóng viên này kể rằng một cảnh sát cao cấp tới gặp những lãnh tụ biểu tình. Cảnh sát hỏi: "Quý vị sẽ biểu tình ôn hòa?"

.

Một lãnh tụ biểu tình trả lời: Hãy để chúng tôi biểu tình ôn hòa, tôi hứa sẽ không có rắc rối. Chúng tôi chỉ muốn trả lãnh tụ dân chủ về. Sau đó, lãnh tụ biểu tình này tự nói về bản thân anh, rằng tên anh là U Soe Oo, Trưởng Ty Cảnh Sát phía tây thủ đô: "Tôi hiểu tình hình rõ ràng vì tôi cũng là một công dân, cho dù tôi làm việc trong chính quyền."

.

---

HỎI 1: Có phải CDC phóng đại các con số về dịch COVID-19?

.

ĐÁP 1: Không. CDC không phóng đại. Không có chứng cớ gì rằng cơ quan Phòng Chống Dịch Bệnh Liên Bang CDC đã phóng đại. Theo một số chuyên gia, đúng ra, có lẽ CDC đã đếm thiếu sót số người chết vì COVID-19, nghĩa là đếm kỹ tới mức làm cho con số ít hơn thực tế.

Vào ngày 4/2/2021, số người chết tại Mỹ vì dịch này vượt hơn 450,000 người. Thế là một số người viết blog nói rằng con số của CDC là phóng đại ít nhất 1,600% theo cuộc nghiên cứu của viện Public Health Initiative of the Institute for Pure and Applied Knowledge (PHIIPAK). PolitiFact đã kiểm chứng sự kiện với các con số do PHIIPAK đưa ra thì nghiên cứu của tổ chức này không có gì khả tín. Đọc thêm ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/feb/05/blog-posting/no-cdc-isnt-inflating-coronavirus-statistics/

.

---

HỎI 2: Có đúng Joe Biden là một người theo xã hội chủ nghĩa, như lời Trump chụp mũ ngày 30/9/2020?

.

ĐÁP 2: Sai. Người Cộng Hòa trong nhiều thập niên đã chụp mũ người Dân Chủ là theo xã hội chủ nghĩa. Biden không hề kêu gọi quốc hữu hóa các kỹ nghệ, một nguyên tắc chủ yếu của chủ nghĩa xã hội, Biden là một người Đảng Dân Chủ lập trường trung dung, tập trung vận động vào y tế, năng lượng và các vấn đề khác. Trump trong bài diễn văn tháng 9/2020 tại Minnesota nói rằng Dân Chủ muốn biến Hoa Kỳ thành một nước như Cuba hay Venezuela. Thực tế Biden từng chỉ trích Cuba về hồ sơ nhân quyền, chỉ trích Tổng Thống Nicolas Maduro của Venezuela là độc tài.

Ban vận động của Trump nói rằng các đề nghị của Biden đòi mở rộng bảo hiểm y tế, đòi miễn phí bậc đại học 2 năm cho một số sinh viên, đòi năng lượng sạch đều là chứng cớ của chủ ghĩa xã hội. Các chuyên gia nói chụp mũ như thế là sai. Daniel Shaviro, chuyên gia thuế tại đại học New York University nói: "Nói nghiêm ngặt, chủ nghĩa xã hội (như chủ nghĩa cộng sản) là nhà nước sở hữu toàn bộ về phương tiện sản xuất. Không có gì trong nghị trình của Biden dính dáng như thế." Giáo sư Ted Henken, chuyên gia về Cuba tại đại học Baruch College ở New York, đồng ý rằng mấy chục năm Joe Biden làm việc ở Quốc Hội chính xác là một người Dân Chủ trung dung.

Trong khi Harris khi còn ở Thượng Viện đã vận động cho "Medicare for All" (Bảo hiểm y tế Medicare cho toàn dân) --- Medicare hiện nay là bảo hiểm y tế chỉ giành cho người trên 65 tuổi --- thì Joe Biden vẫn không đồng ý chút nào với Harris, mà chỉ đề nghị mở rộng bảo hiểm giá rẻ Affordable Care Act (tức là ObamaCare). Dù vậy, Martin Gaynor, giáo sư kinh tế ở Carnegie Mellon University, nói rằng ngay cả đề nghị bảo hiểm y tế toàn dân bằng "Medicare for All" thì "tôi cũng không gọi như thế là chủ nghĩa xã hội." Đọc thêm ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2020/oct/15/donald-trump/trumps-false-claim-biden-socialist/

.

.