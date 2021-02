Thượng Viện OK nghị quyết, mở đường gói cứu trợ lớn. Đài OAN sợ bị kiện, đưa ra lời tuyên bố chối từ pháp lý vụ "gian lận" bầu cử. VN chống dịch: cách ly khu vực 10.000 dân ở Thủ Dầu Một, phong tỏa công ty giày 2.000 công nhân ở Hải Dương. Nam Hàn: TQ vừa chôm, vừa sửa lịch sử nguồn gốc món kimchi. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ca ngợi TT Biden

VN cách ly nhiều khu vực để chống dịch. Dịch COVID-19 lan ra ít nhất là 12 tỉnh, thành. Hình trên là một khu cách ly ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: vietnamnet.

WASHINGTON (VB - 2/5/2021) --- Thượng Viện sáng Thứ Sáu 5/2/2021 đã thông qua một nghị quyết ngân sách, một bước quan trọng để Quốc Hội sẽ thông qua gói cứu trợ đại dịch 1.9 ngàn tỷ đôla do TT Biden đề ra, mà không có phiếu Cộng Hòa nào.

Tỷ lệ phiếu rạng sáng Thứ Sáu, là: 51-50 phiếu. Trong đó Phó Tổng Thống Kamala Harris là lá phiếu cuối cùng, làm nghiêng cán cân về Dân Chủ. Trong cuộc thảo luận và bỏ phiếu này có 41 phiếu với hàng chục tu chính được cứu xét. Tất cả 50 Thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu thuận.

--- Đài truyền hình mà Trump ưa thích là One America News bắt đầu lạnh cẳng, sợ bị kiện... nên chiếu một lời tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý (legal disclaimer) khi chiếu về thuyết âm mưu của Mike Lindell, ông chủ công ty MyPillow ("Mr. Lindell is the sole author and executive producer of this program and is solely and exclusively responsible for its content"). Lời từ chối trách nhiệm pháp lý này dài dòng, nhấn mạnh rằng đoạn phim của Lindell là toàn bộ do Lindell trách nhiệm và OAN không liên hệ gì về nội dung.

Không chỉ như thế, OAN cũng dịp này thanh minh thanh nga với các công ty máy bầu phiếu đang kiện những kẻ vu khống về "gian lận" bầu cử. Bản văn OAN chạy tội có đoạn viết: "OAN không nhận về phía mình, cũng không ủng hộ bất kỳ tuyên bố nào hay ý kiến nào trong chương trình liên hệ tới các cá nhân hay công ty sau: US Dominion Inc. (và bất kỳ pháp nhân liên hệ nào); Smartmatic USA Corp.; Brian Kemp; Brad Raffensperger; hay Gabriel Sterling," bản văn ghi thêm. "Thêm nữa, các tuyên bố và khẳng định đưa ra trong chương trình này vào lúc này là ý kiến và không có ý định dựa vào hay để được suy diễn bởi khán giả như là sự kiện xảy ra. (Further, the statements and claims expressed in this program are presented at this time as opinions only and are not intended to be taken or interpreted by the viewer as established facts.") Các bạn cuồng Trump còn tin vào chuyện "gian lận bầu cử" nữa chăng, khi tất cả tay chân TRump đều bỏ chạy rồi?

---

Một nhóm dân cử Dân Chủ hôm Thứ Năm loan báo về một nghị quyết để yêu cầu Tổng Thống Biden sử dụng quyền ký sắc lệnh hành chánh để hủy bỏ 50,000 đôla trong khoản nợ thời đi học sinh viên vay của liên bang. Dự luật này không có vẻ gì sẽ thành công vì lời hứa của Biden trong thời vận động tranh cử là chỉ hứa xóa nợ 10,000 đôla tiền vay đi học.

Nghị quyết đưa ra trong buổi họp báo bởi lãnh tụ đa số Thượng Viện Chuck Schumer, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, và các Dân biểu Mondaire Jones (New York), Ayanna Pressley (Massachusetts), Ilhan Omar (Minnesota), và Alma Adams (North Carolina). Nhóm các dân cử Dân Chủ lý luận rằng luật đại học năm 1965 ccho Bạch Ốc quyền hủy nợ mà không cần tới hành động ở Quốc Hội. Warren nói dự luật sẽ tốn 650 tỷ đôla, nhưng sẽ tăng được kinh tế ngay.

---

Cơ quan giám sát hoạt động chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã truy tố công ty cố vấn đầu tư GPB Capital Holdings cũng như 3 quan chức công ty này vì đã điều hành mô hình lừa gạt kiểu Ponzi để lừa gạt hơn 17,000 người đầu tư nhỏ lẻ để lấy hơn $1.7 tỷ đôla.

SEC truy tố chủ và là Tổng quản trị GPB Capital là David Gentile; Jeffry Schneider, chủ chi nhánh Ascendant Capital của GPB Capital; và cựu quản trị GBP Capital là Jeffrey Lash là đã sử dụng tiền nhận được thay vì đầu tư đã dùng để chia lời theo cam kết là 8% mỗi năm và đã làm hồ sơ giấy tờ giả mạo để che giấu.

---

Bản tin của cơ quan Catholic News Agency cho biết Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã ca ngợi Tổng Thống Joe Biden đã ký các sắc lệnh cải tổ di trú, trong khi một tổ chức Công Giáo than phiền rằng Biden vẫn còn tiếp tục chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp.

Hôm Thứ Ba, Bạch Ốc loan báo nhiều sắc lệnh hành chánh về cải tổ di trú: thiết lập môt ban đặc nhiệm để tìm các thân nhân ly tán nhằm đoàn tụ lại, ra lệnh duyệt lại các hạn chế thời Trump về người xin tỵ nạn, và ra lệnh tìm giải pháp về kinh tế và chính trị để bứng tận gốc hiện tượng người dân vùng Trung Mỹ đang lũ lượt tìm vào Hoa Kỳ.

Giám Mục Mario Dorsonville, hiện thời là Giám mục giáo phận Washington, D.C. và là chủ tịch ủy ban di trú trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, khen ngợi Biden đã giúp bảo đảm rằng các di dân và người tỵ nạn được đối xử nhân đạo và phù hợp với phẩm chất Thiên chúa họ được thụ tạo.

Tuy nhiên, Anna Gallagher, Giám đốc Điều hành Mạng Lưới Di Trú Hợp Pháp Công Giáo (Catholic Legal Immigration Network, Inc.), xin Biden hãy ra lệnh ngừng trục xuất người xin tỵ nạn theo các lệnh do Trump ban hành về bố ráp và trục xuất người di dân lậu.

--- Tính đến ngày 5.2 đã có 53 tỉnh, thành phố tại VN thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 lan ra ít nhất là 12 tỉnh, thành, theo tin từ các báo trong VN hôm Thứ Sáu 5/2/2021. Cả nước thêm 19 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm sau 9 ngày lên 394; dịch lan ra 12 tỉnh thành sau khi Điện Biên, Hà Giang ghi nhận người nhiễm.

Tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly hai khu vực với hơn 10.000 dân để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, khu vực xung quanh trường ĐH Thủ Dầu Một (đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa) với khoảng 3.000 người dân và sinh viên ở trọ được xem là phạm vi phong tỏa chống dịch rộng nhất. Bình Dương tạm ngưng nhập cảnh các chuyên gia: đến nay, tổng số chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh Bình Dương là 1.720 người, trong đó phát hiện 2 chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19 nhưng đã được được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Nhiều tỉnh, thành yêu cầu người trở về từ các vùng có dịch phải cách ly tập trung 14 - 21 ngày hoặc cách ly tại nhà. Tỉnh Hải Dương căng thẳng hơn: Phong tỏa công ty giày 2.000 công nhân. Công ty TNHH Vietory (công ty vốn đầu tư Đài Loan) thuộc phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, dừng hoạt động, phong tỏa tạm thời sau khi một công nhân nhiễm nCoV. Đà Nẵng đã cử đoàn công tác tham gia truy vết phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai gồm 8 y, bác sỹ do ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, làm trưởng đoàn.

--- Trung Quốc vừa chôm, vừa sửa lịch sử: trang Google tiếng Anh đang giới thiệu nguồn gốc của món kimchi (Place of Origin) là từ Trung Quốc, theo tin KBC dựa theo thông báo của Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc (VANK) ngày 5/2. Khi đánh từ khóa "kimchi" trên trang tìm kiếm Google tiếng Anh thì trong mục giải thích ở phía bên phải có nội dung ghi rằng: "Nơi xuất xứ: Trung Quốc" (Place of Origin: China).

Ngoài ra, trong cửa sổ tìm kiếm, nếu đặt câu hỏi "Kimchi đến từ đâu?" (Where is kimchi from?) thì sẽ hiện ra câu trả lời là "Trung Quốc" (China). Trong khi đó, trang Google tiếng Hàn lại ghi nguồn gốc kimchi là từ Hàn Quốc. VANK chỉ ra rằng đây là chứng cứ cho thấy nội dung sai lệch về kimchi giờ đây không còn chỉ dừng lại ở âm mưu của Bắc Kinh, biến món kimchi của Hàn Quốc thành một văn hóa Trung Quốc, mà đang lan rộng ra thế giới. Cơ quan này đã gửi thư kháng nghị lên trang web kháng nghị lớn nhất thế giới (www.change.org).

--- Trong một độc chiêu trước khi rời Bạch Ốc, Bộ Tư Pháp của Trump đã đưa ra một pháp lệnh để bảo đảm các hồ sơ điện tử của Trump được giữ kín, kể cả những hồ sơ nằm trong các máy vi tính của Trump. Nghĩa là, Tổng Thống Biden sẽ không được phép đọc các hồ sơ của Trump dù là trong máy vi tính, vì các hồ sơ của Trump thuộc về quản lý của Văn Khố.

Bản văn dài 6 trang soạn thảo bởi Devin DeBacker, Phụ tá Công tố văn phòng Pháp lý OLC của Bộ Tư Pháp, nói rằng theo luật văn khố về hồ sơ Tổng Thống thì Văn Khố sẽ "giữ, kiểm soát và bảo trì" tất cả hồ sơ của Tổng Thống tiền nhiệm mà Tổng Thống kế nhiệm sẽ không có quyền động tới. Nghĩa là, cấm Biden đọc. Nhiều chuyên gia pháp lý nói rằng chuyện này là trò điên khùng Trump bày ra. Thực tế, hiệu lực pháp lý thế nào của bản văn vẫn còn là điều để tranh cãi, theo trang Law & Crime.

---

Lạnh cẳng, lạnh cẳng... Donald Trump đã từ chối ra điều trần hữu thệ trong Thượng Viện Hoa Kỳ trước phiên tòa luận tội, theo lời luật sư của Trump là Bruce Castor khi trả lời phỏng vấn NBC. Trước đó, Trưởng ban Luận tội Jamie Raskin đã gửi thư mời Trump ra trước Thượng Viện để có cơ hội trình bày về hành vi của Trump trong ngày 6/1/2021.

--- Sau khi Trump không chịu ra điều trần hữu thệ, Trưởng ban Luận tội Jaime Raskin đưa ra trả lời rằng nếu Trump nhất quyết không ra trả lời, Trump sẽ bị nhận trát triệu hồi (subpoena) để bị lôi ra trước hội nghị luận tội. Lĩnh vực này hơi khác thường, vì "tòa luận tội" là "tòa chính trị ở Quốc Hội" để xét các tội chà đạp Hiến Pháp, nằm ngoài thẩm quyền Bộ Tư Pháp, không phải "tòa hình sự, hộ sự..." thường gặp ngoài đời.

Tuy nhiên, các dân cử trong nhóm luận tội đều là chuyên gia luật dày dặn kinh nghiệm. Như Jaime Raskin là giáo sư luật Hiến Pháp trong hơn 25 năm. Eric Swalwell, Stacey Plaskett và Ted Lieu là cựu công tố. David Cicciline là luật sư công. Tương tự với, Madeleine Dean, Diana DeGette, Joe Neguse, Joaquín Castro.

Chúng ta sẽ có thể ngồi xem truyền hình trực tiếp (hay qua YouTube sau đó) về tình hình Đấng Chúa Chọn bị lôi ra tòa Thượng Viện luận tội vì kích động bạo loạn, với các nhân chứng như Thầy Bùa đầu sừng, và các vật chứng như hình ảnh, video... và nếu Trump bị lôi ra tòa, chúng ta sẽ thấy Trump bị chất vấn... kiểu có thể còn bi hài hơn xem phim hình sự.

--- Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đã bị sa thải ra khỏi ủy ban giáo dục và ủy ban ngân sách Hạ Viện, theo kết quả bầu phiếu Hạ Viện tỷ lệ 230-199 để cấm DB Greene tham dự các ủy ban, vì niềm tin vào thuyết âm mưu --- trong đó, có những điều phi lý kỳ dị, như tin rằng 9/11 không thực sự xảy ra như lịch sử Mỹ ghi lại, như tin Obama là tín đồ Hồi giáo bí mật, như ông bà Clinton là thủ phạm một vụ rớt máy bay làm chết con trai của cố Tổng Thống Kennedy, và vân vân.

Có 11 dân biểu Cộng Hòa cùng bỏ phiếu đồng thuận với đa số dân biểu Dân Chủ. Như thế, bà Greene trong Hạ Viện chủ yếu sẽ chỉ là ngồi chơi không thôi, vì không cụ thể làm việc trong ủy ban nào. Gần đây nhất, bà nói rằng Trump đã thắng cử năm 2020, gây phẫn nộ cho Dân Chủ. Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell nói rằng "những lời nói dối điên khùng và thuyết âm mưu của bà Greene là ung thư cho Cộng Hòa và Hoa Kỳ."

--- Tổng Thống Biden hôm Thứ Năm cho biết sẽ ngưng rút lính Mỹ ra khỏi Đức quốc. Khi tới thăm Bộ Ngoại Giao, Biden cũng loan báo rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ thực hiện "tổng duyệt bố trí quân sự toàn cầu" nhằm đưa quân Mỹ vào các vị trí tương lai phù hợp với chính sách đối ngoại và ưu tiên an ninh quốc phòng Hoa Kỳ. Biden cũng nói, Mỹ sẽ ngưng "toàn bộ viện trợ quân sự" đối với cuộc chiến Yemen, kể cả bán vũ khí.

--- TT Biden hôm Thứ Năm ký một săc lệnh để tăng mức đón nhận người tỵ nạn vào Mỹ là 125,000 người vào năm tới. Như thế là đảo ngược chính sách của Trump, vì chính phủ Obama có chính sách đón nhận 110,000 người tỵ nạn/năm vào Mỹ thì Trump giảm xuống còn kỷ lục thấp là 15,000 người tỵ nạn/năm.

Sắc lệnh Biden cũng yêu cầu xét duyệt kỹ người xin tỵ nạn nhằm nâng định mức tối đa cho tài khóa 2022. Còn định mức đón nhận người tỵ nạn trong tài khóa năm nay thì Biden sẽ tham khảo thích nghi với Quốc Hội. Các con số định mức cao nhất đưa ra không có nghĩa là đón nhận đúng số người như thế, mà sẽ xét duyệt từng hồ sơ xem thích nghi với tiêu chuẩn tỵ nạn hay không.

Trong thời Trump làm Tổng Thống, Trump từ từ giảm định mức nhận tỵ nạn, ra mức trần cao nhất là tối đa 50,000 người năm 2017, rồi mức trần 45,000 người năm 2018, rồi 30,000 người trong năm 2019, rồi định mức trần 18,000 người trong năm 2020.

---

Smartmatic, công ty kỹ thuật máy bầu phiếu, đã kiện Fox News, Rudy Giuliani, Sidney Powell, và nhiều xướng ngôn viên đài Fox để đòi bồi thường 2.7 tỷ đôla vì đã liên tục tung ra các lời bịa đặt, vu khống để làm khán giả tin rằng công ty là thủ phạm trộm phiếu bầu của Trump để chuyển sang cho Biden.

Các bình luận gia Fox News cũng bị kiện là Lou Dobbs, Maria Bartiromo, và Jeanine Pirro. Đơn kiện nộp ở Tòa New York. Fox News trả lời rằng đơn kiện sẽ bị tòa quăng bỏ. Công ty Dominion Voting Systems cũng đã nộp đơn kiện tương tự nhắm vào Powell và Giuliani, đưa ra cùng lý luận. Smartmatic nói là đã đếm tới 100 lời vu khống nhắm vào công ty. Fox News và Newsmax đã chính thức thanh minh thanh nga đối với công ty Dominion Voting Systems rằng những lời vu khống và bịa đặt là do khách mời lên đài, chứ không phải 2 đài này muốn vu khống.

--- Một bức tranh tường sẽ được hoàn tất ở phía đông thị trấn Wichita trong vài ngày tới. Họa sĩ vẽ tranh tường này là cô Mary Nguyen. Chủ đề tranh tường này là lãnh tụ dân quyền quá cố Martin Luther King, Jr. Mary Nguyen tốt nghiệp đại học ngành sinh vật, nhưng vẫn hoạt động nghệ thuật cho vui.

--- Donald Trump một cách chính thức không còn là một thành viên của Hội Diễn Viên Điện Ảnh (Screen Actors Guild), không phải vì hội này sa thải Trump, nhưng vì Trump kịp thời rút lui trước khi hội này lộ ra ý sa thải Trump. Trump gửi thư tới Gabrielle Carteris, chủ tịch hội nghệ sĩ điện ảnh SAG-AFTRA để rút lui, cuối thư ghi "Who cares!" (Ai thèm bận tâm).

Trump viết thêm trong thư gửi Carteris, "Tôi không quen thuộc với các tác phẩm điện ảnh của bà, nhưng tôi tự hào về tác phẩm của tôi..." Rồi Trump liệt kê các phim Trump góp sức vào như Home Alone 2 và The Apprentice, mà Trump gọi đó là một trong những show thành công nhất trong lịch sử truyền hình. Tạp chí W trả lời Trump rằng: "Không, không thành công."

Trump rút lui vì dự kiến ủy ban kỷ luật của hội sẽ họp tuần này, dự kiến sẽ quyết định trục xuất Trump vì hành vi kích động bạo loạn ngày 6/1/2021, mà SAG nói là vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ. Như thế, ủy ban kỷ luật khỏi họp nữa. Báo Hollywood Reporter ghi rằng SAG trả lời thư Trump bằng 2 chữ, "Thank you" (Cảm ơn).

---

HỎI 1: Có phải Liên Đoàn Nữ Hướng Đạo có tên là "Girl Scout Troop 6000" gồm toàn các thiếu nữ trong hệ thống nhà tạm cho các gia đình vô gia cư ở New York City?

ĐÁP 1: Đúng như thế. Liên Đoàn Girl Scout Troop 6000 đặc biệt hình thành để đón nhận và giáo dục các bé gái trong truyền thống hướng đạo, từ các bé gái đang cư trú trong hệ thống nhà trọ cho các gia đình vô gia cư. Câu hỏi này khởi lên khi lời mời mua bánh kẹo gây quỹ từ Liên Đoàn này lưu hành trên mạng xã hội. Liên Đoàn này thành lập năm 2017 với 20 hướng đạo sinh, bây giờ tổng cộng hơn 600 nữ hướng đạo sinh và người thiện nguyện tại 18 khu nhà trọ cho các gia đình vô gia cư ở New York City. Số lượng các đoàn sinh biến đổi liên tục, vì đời sống các gia đình vô gia cư rất bấp bênh, và thời gian trung bình cho một gia đình vô gia cư ở trong một khu nhà tạm này là 18 tháng. Tổng cộng hiện có 70,000 người sống trong các khu nhà trọ cho người vô gia cư ở New York City, trong đó khoảng 12,000 là bé gái dưới 18 tuổi.

Nếu bạn muốn giúp các nữ hướng đạo sinh này gây quỹ, xin mua bánh kẹo ở đây:

https://digitalcookie.girlscouts.org/scout/troop6000-161

Bản tin Hỏi/Đáp này dựa vào nhiều nguồn, phần chính ở:

https://www.snopes.com/fact-check/girl-scout-troop-homeless-girls/

---

HỎI 2: Có phải hệ thống siêu thị Walmart của Mỹ đã bán cho một công ty đầu tư Trung Quốc?

ĐÁP 2: Không có chuyện đó. Bạn nhìn thấy hàng trong hệ thống siêu thị lớn nhất Hoa Kỳ này sản xuất phần nhiều ở TQ, nhưng vẫn là công ty Mỹ. Lời đồn đó đưa ra từ một tin dỏm loan truyền ở mạng xã hội, nói rằng gia đình Walton đã bán Walmart cho 1 công ty đầu tư TQ với giá 500 tỷ đôla. Thứ nhất, không hề thấy bản tin nào trên báo chí và truyền thông dòng chính. Walmart là công ty khổng lồ, không thể giữ kín tin này được. Thứ nhì, Walmart là công ty trên thị trường chứng khoán, không đơn giản là bán, bởi vì các con của người sáng lập là Sam Walton nắm 1/2 cổ phần, còn nửa kia là ra thị trường, không công ty hay cá nhân nào giữ hơn mức khoản 5% cổ phần đang do công ty Vanguard nắm giữ. Hễ bán, là phải báo cáo cơ quan SEC (Securities and Exchange Commission) nhưng không hề có báo cáo nào ở đây. Thứ ba, tin dỏm này là hấp lại từ một bản tin năm 2015 từ Empire News nói là Walmart đã bán cho “Chine Investment Group” với giá $535 tỷ đôla; nhưng toàn bộ bản tin là hư cấu và đã bị các mạng xóa. Ngắn gọn: không hề có chuyện hãng TQ nào mua Walmart. Thêm thông tin đọc ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/04/fact-check-no-walmart-not-sold-chinese-investment-group/4391799001/

.