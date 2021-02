Tết là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam. Một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong ngày ba ngày tết là đi chùa xin lộc đầu năm. Phong tục này đã gìn giữ và lưu truyền trong suốt hàng ngàn năm qua. / Tết is the most widely celebrated and recognized holiday in Vietnamese culture. For the first three days of the New Year, people go to pagodas/temples to earn blessings and favor. This longtime tradition is still in practice.