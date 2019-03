Học Sinh Rủ Nhau Tìm Thuốc Có Chất Gây Nghiện

SAIGON -- Coi chừng thuốc tây có chất gây nghiện...Báo Tiếng Chuông kể rằng: Hiện nay xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên sử dụng loại thuốc có tên gọi là “ba lá xanh” để tìm đến cảm giác hưng phấn, khoái cảm. Những viên thuốc ho này khi uống với liều lượng cao chẳng khác nào một loại ma túy tổng hợp gây nghiện và có tác hại khôn lường.Một trong số những loại thuốc được nhiều thanh thiếu niên, kể cả các em học sinh sử dụng để tìm cảm giác “lạ” được gọi là: “Téc com ba lá”, “ba lá xanh”... Hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc “téc com ba lá”, “ba lá xanh” này lại bắt đầu xuất hiện ở những địa bàn xa như huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), cụ thể là 2 xã An Long và Tân Long.Bản tin Báo Bình Dương ghi rằnh để tìm đến cảm giác hưng phấn, “lâng lâng”, các đối tượng thanh thiếu niên, nghiện ma túy đã tìm mua “ba lá xanh” với số lượng lớn về uống thay cho ma túy. Khi thuốc được uống với liều lượng lớn, từ 1-2 vỉ (mỗi vỉ 10 viên - P.V) trở lên sẽ cho cảm giác kích thích, hưng phấn. Một chuyên gia y tế tại Bình Dương cho biết: “Một vài loại thuốc tân dược, đặc biệt là thuốc ho, thường có chứa chất an thần. Nếu uống với liều lượng lớn có thể gây ra ảo giác. Những đối tượng nghiện thường sử dụng các loại thuốc này để thỏa mãn cơn nghiện. Với người bình thường, chỉ cần uống vài viên thuốc loại này thì kết quả xét nghiệm có thể dương tính với ma túy”.Tại xã An Long, có 4 trường hợp thanh niên trong đội tuổi từ 19 đến 25 tuổi, trú tại ấp Xóm Quạt và ấp Bàu Càm đã sử dụng thuốc “ba lá xanh”. Riêng tại xã Tân Long hiện có 17 đối tượng nghiện thì có 2 trường hợp ngụ tại ấp 1 và ấp 2 cũng đã bị bắt quả tang khi đang mua loại thuốc này để sử dụng. Nhiều đối tượng uống thuốc để “phê”, số khác lại uống để tỉnh táo “cày” game. Nếu uống nhiều viên cùng lúc, các bạn trẻ mê game có thể thức vài ngày để “cày” game mà không buồn ngủ và không… biết đói. “Nếu đã nghiện thuốc mà không uống đều thì các đối tượng sẽ bị tiêu chảy, mất nước, cơ thể suy nhược, tinh thần sa sút. Hiện nay, những loại thuốc như thế này được bán dễ dàng với số lượng lớn mà không cần kê toa”, một công an viên tại xã Tân Long cho biết.Bản tin cũng nhắc là vào ngày 21/11/2018, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tiệm thuốc tây T.T., ấp 1, xã Tân Long bán thuốc tây có chất gây nghiện cho đối tượng nghiện ma túy, Công an xã đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang P.V.T. (SN 1984, trú tại ấp 1, xã Tân Long, huyện Phú Giáo) đang bán thuốc tây, gồm: 50 viên thuốc Terpincodein với số tiền 50.000 đồng cho đối tượng Đ.V.S. (SN 1996, trú tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo) dù không có toa thuốc của bác sĩ chuyên khoa. Tang vật thu giữ gồm 50 viên thuốc Terpincodein và 50.000 đồng.Cũng vào dịp cuối năm 2018, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tiệm thuốc tây V.Đ.K.C., thuộc ấp 2, xã Tân Long, huyện Phú Giáo bán thuốc tây có chất gây nghiện cho đối tượng nghiện ma túy. Công an xã kiểm tra và bắt quả tang đối tượng V.Đ.K.C. (SN 1981, ngụ ấp 2, xã Tân Long) đang bán thuốc tây gồm: 33 viên thuốc Terpincold, 4 viên Clorpheniramin với số tiền 50.000 đồng cho đối tượng N.H.T (SN 1993, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo) dù không có toa thuốc của bác sĩ. Lúc đó công an xã Tân Long đã mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.