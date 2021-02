DB Ocasio-Cortez: Cộng Hòa kêu gọi quên vụ bạo loạn để làm hòa là ngôn ngữ bọn bạo hành, cô tâm sự từng bị tấn công tình dục, kẻ bạo hành cũng bảo cô hãy quên đi để làm hòa trở lại.

.

Đa số ủng hộ 20 chính sách của Biden, cao nhất là cứu trợ 2,000$/người (74% ủng hộ vs. 13% chống). Về chính sách Biden cho mua bảo hiểm y tế công cộng tương tự Medicare (57% ủng hộ vs. 22% chống). Trump có thể bị tước bỏ đặc quyền nhận các bản tin tình báo. 50% dân Mỹ nói Thượng Viện nên kết tội Trump; 41% nói nên tha. Trump quyên 170 triệu đô, chưa xài, vẫn cò kè giá luật sư 3 triệu đô xuống còn 1 triệu đô, nhưng bảo phải nói "gian lận bầu cử" thì bị luật sư từ chối. McConnell bênh dân biểu Cheney, tố những lời nói dối điên khủng của DB Greene là ung thư của Đảng Cộng Hòa. Phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump: bài viết, video trên Facebook và Twitter sẽ là chứng cớ bạo loạn. Buổi họp của TT Trump ngày 18/12/2020, chửi thề um sùm ở Bạch Ốc: nên tuyên bố ban hành lệnh khẩn cấp toàn quốc, đưa lính bố ráp công ty Dominion? Hạ Viện đưa hồ sơ luận tội, luật sư của Trump sẽ trả lời chiều Thứ Ba 2/2/2021. DB Ocasio-Cortez: Cộng Hòa bảo quên vụ bạo loạn để làm hòa là ngôn ngữ bọn bạo hành, cô tâm sự từng bị tấn công tình dục, kẻ bạo hành cũng bảo cô hãy quên đi để làm hòa. Mỹ: sẽ viện trợ Ukraine, không để Nga ăn hiếp. CBC phỏng vấn GS gốc Việt ở Úc về nghiên cứu mới. Hỏi: Có 2 bản tin giả làm tin NBC, CNN, nói Biden cho giảm tuổi "đồng ý tình dục" xuống còn 8 tuổi. Đáp: Không hề như thế.

.

WASHINGTON (VB - 2/2/2021) --- Sẽ không để cho Nga ăn hiếp Ukraine như thời của Trump. Đó là lý do Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine, theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Ned Price.

.

Lời cam kết nói qua điện thoại với Ngoại Trưởng Ukraine là Dmytro Kuleba. Blinken cũng nhấn mạnh sẽ yểm trợ Ukraine trong nỗ lực giúp Ukraine bảo vệ an toàn lãnh thổ. Hai vị cũng nói về nỗ lực chống dịch COVID, và hứa sẽ tìm giải pháp ngoại giao đối với vấn đề Putin đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga.



Hình trên, Giáo sư Jonathan Tran.

.

--- Giáo sư Jonathan Tran tại đại học Royal Melbourne Institute of Technology của Úc châu đã trả lời phỏng vấn trên đài CBC về cách giáo sư này mô phỏng thiết kế của vỏ tôm hùm để làm cho bê-tông vững chắc hơn. Trước giờ các nhà khoa học thắc mắc vì sao tôm hùm nơi đáy biển chịu nổi sức nặng nhiều tấn nước đè phía trên.

.

Giáo sư Jonathan Trần nói rằng bí mật là hàng trăm lớp vỏ đan vào nhau để làm thành vỏ tôm hùm. Các lớp vỏ này không cùng hướng, nhưng là xoắn vào nhau. GS Tran nói rằng bây giờ máy in 3D đã có thể giúp xây nhà, và các lớp vật liệu được in ra từng lớp đan vào nhau theo mô hình vỏ tôm hùm để làm cho bê-tông bền chắc hơn.

.

--- Khi được hỏi về 20 chính sách quan trọng trong nghị trình của Tổng Thống Biden, ngày càng có thêm dân Mỹ ủng hộ nhiều hơn là chống đối toàn bộ 20 chính sách, theo thăm dò của Yahoo News/YouGov. Đa sô chính sách Biden được số người ủng hộ nhiều gấp đôi người chống. Gần phân nửa chính sách được ủng hộ từ hơn 60% dân Mỹ.

.

Trong toàn bộ 20 chính sách nêu ra trong bản thăm dò, 2 chính sách của Biden được ủng hộ nồng nhiệt là về đại dịch:

. chi phiếu cứu trợ 2,000$/người (74% ủng hộ vs. 13% chống).

. tăng tài trợ liên bang để tăng tốc chích ngừa COVID (69% ủng hộ vs. 17% chống).

. 58% dân Mỹ ủng hộ tăng lương tối thiểu liên bang tới 15$/giờ.

. 59% dân Mỹ đồng ý với Biden rằng đại dịch là ưu tiên số một.

. 24% dân Mỹ đồng ý rằng hồi phục kinh tế là ưu tiên.

. 65% dân Mỹ muốn có thêm tài trợ liên bang để nghiên cứu và phát triển, giúp sản xuất nội địa và đầu tư vào hạ tầng năng lượng tái tạo.

. đa số dân Mỹ muốn ngưng tách lìa các gia đình di dân bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mexico (64% ủng hộ, 20% chống).

. đồng ý mở lộ trình nhập tịch Mỹ cho di dân trẻ vào Mỹ khi còn là trẻ em (61% ủng hộ vs. 23% chống).

. đồng ý cải cách tư pháp hình sự toàn diện (63% ủng hộ vs. 12% chống).

. đồng ý gia nhập lại Tổ Chức Y Tế Thế Giới (57% ủng hộ vs. 28%).

. cho tất cả dân Mỹ được mua bảo hiểm y tế công cộng tương tự Medicare (57% ủng hộ vs. 22% chống).

Nhiều chính sách khác của Biden bị chống nhiều hơn ủng hộ: tái gia nhập Hiệp Định Khí Hậu Paris, đảo ngược giảm thuế cho công ty, xóa bỏ học phí tại đại học công đối với các gia đình có lương cao tới $125,000.

.

--- Dân biểu liên bang Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-N.Y.) tiết lộ rằng cô là một người sống sót từ một vụ tấn công tình dục. Cô kể lại hôm Thứ Hai kinh nghiệm đau thương này trong khi so sánh vụ bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Cô tố cáo nhiều dân cử Cộng Hòa sử dụng ngôn ngữ y hệt những tên côn đồ sau khi tấn công tình dục: rằng nạn nhân nên quên đi, hãy bước tới trước.

.

Cô kể kinh nghiệm bản thân qua trực tuyến ở mạng Instagram, trước khi kể về chuyện người ủng hộ TRump tấn công bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Cô Ocasio-Cortez chỉ ra những lời một số dân cử Cộng Hòa nói rằng người ta "đang làm cho lớn chuyện ra" và thậm chí còn có dân cử yêu cầu cô hãy xin lỗi về tweet cô phóng đi nói rằng Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) [vì ủng hộ bạo loạn nên] đã "suýt làm cho tôi bị [bọn bạo loạn] giết chết."

.

Cô nói, "chúng ta không thể đi tới nếu không buộc trách nhiệm [bọn côn đồ], chúng ta không thể chữa lành mà không buộc gánh trách nhiệm. Đó là những kỹ thuật mà bọn bạo hành sử dụng. Họ cứ nói, 'chúng ta nên bước tới trước, chúng at không nên quy lỗi cho nhau, vân vân, thôi thì quên đi kiểu như 'cô có thể quên chuyện này đi, để chúng ta làm lành lại với nhau?"

.

Đó là những lời mật ngọt mà cô không thích nghe, vì đã trải qua kinh nghiệm của một người sống sót sau một trận tấn công tình dục. Cô nói, cô đã chờ lâu tới một tháng để kể chuyện của cô với các vị dân cử, kể cả với Cruz, với Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-Mo.), và Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-Ala.), cho họ "một cửa sổ cơ hội" để bày tỏ ân hận vì đã hỗ trợ cho việc lật ngược kết quả bầu cử sau trận bạo loạn. "Nhưng không, họ có cả một tháng, và họ không nói thế. Họ còn nhấn mạnh thêm nữa."

.

Có lẽ đó là những lời kết tội Cộng Hòa xúc động nhất từ phía dân cử, vì đã mang theo kinh nghiệm của một nạn nhân bạo hành, mong đợi các dân cử Cộng Hòa xin lỗi, nhưng chẳng ai xin lỗi, mà lại bảo thôi quên đi nhé, để mình làm hòa lại.

.

--- Phân nửa dân Mỹ tin rằng Thượng Viện nên kết tội cựu Tổng Thống Trump về tội kích động nổi loạn, theo một bản thăm dò Marist, phổ biến hôm Thứ Hai: 50% dân Mỹ nói Thượng Viện nên kết tội Trump; 41% nói Thượng Viện nên tha bổng Trump.

.

Con số cũng dị biệt theo đảng:

. 90% cử tri Dân Chủ nói Trump là có tội kích động nổi loạn, chỉ 5% nói nên tha tội Trump.

. 90% cử tri Cộng Hòa nói Thượng Viện nên tha tội Trump, chỉ 5% nói nên kết tội Trump.

. Cử tri độc lập: 49% nói Thượng Viện nên kết tội Trumo, 39% nói nên tha.

.

--- Trump có thể sẽ bán hồ sơ mật của Mỹ cho Putin? Các cựu Tổng Thống, sau khi về đời thường, vẫn nhận được các bản tin tình báo về tình hình thế giới. Tuy nhiên, Trump có thể bị tước bỏ đặc quyền nhận các bản tin tình báo. Chính phủ Biden đang xem xét lại chính sách này, theo báo The Hill.

.

Ngay cả một số cựu phụ tá của Trump cũng nói rằng hồ sơ mật không nên trao cho Trump. Dân Biểu Dân Chủ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình Báo Hạ Viện, nói rằng: "Không có hoàn cảnh nào mà chúng ta có thể tin vào TT Trump nên nhận các bản tin tình báo nữa, không bây giờ, và cả không tương lai. Tôi không nghĩ có thể tin Trump bây giờ, và tương lai cũng lại càng không thể tin Trump."

.

Tác giả Susan Gordon (Phó giám đốc tình báo quốc gia trong chính phủ Trump) trong bài mới viết trên báo Washington Post rằng Trump có thể bị tình báo quốc tế bắt chẹt, vì Trump có một số cơ sở kinh doanh ngoài Hoa Kỳ.Cựu Giáo Đốc FBI James Comey nói với ABC News rằng: "Trump chỉ là một kẻ nói dối bệnh hoạn, không tin nổi. Hãy cẩn thận, chớ đưa gì cho Trump giữ."

.

--- Báo Axios dẫn các nguồn tin ẩn danh nói rằng nhóm luật sư đầu tiên rời công việc biện hộ cho Trump trước phiên tòa Thượng Viện không chỉ vì chiến lược biện hộ, mà còn vì tiền. Qua một loạt điện thoại căng thẳng, thế là vẫn bất đồng, vì Trump cho là nhóm luật sư Bowers đòi cao giá quá, bất kể Trump đã gây quỹ hơn 170 triệu đôla kể từ Ngày Bầu Cử để sẽ dùng cho tranh biện pháp lý.

.

Ban đầu Trump đồng ý trả từng cá nhân luật sư trong nhóm đầu tiên (đã rút lui) giá 250,000$/người, nhưng khi tính tổng giá --- kể cả toàn bộ luật sư, nhóm nghiên cứu, và các lệ phí luật sư khác, là tới giá 3 triệu đôla. Thế rồi, Trump cò kè và đồng ý giá là 1 triệu đôla.

.

Nhưng tới chiến thuật biện hộ thì bất đồng. Trump đòi các luật sư phải nhấn mạnh rằng có "gian lận bầu cử" nhưng các luật sư (nhóm đầu tiên) nói phải nhấn mạnh tính "vi hiến" khi luận tội cựu Tổng Thống. Bây giờ là nhóm luật sư mới: David Schoen và Bruce Castor Jr. sẽ biện hộ cho Trump ở phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump kích động bạo loạn kể từ ngày 9/2/2021.

.

--- Nội chiến trong Cộng Hòa. Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell hôm Thứ Hai chỉ trích Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene, và bà này gây sự lại. McConnell nói: "Những lời nói dối điên khùng và các thuyết âm mưu là ung thư hại Đảng Cộng Hòa và đất nước Hoa Kỳ. Có ai đó đã nói rằng là có lẽ không có phi cơ nào lao vào Pentagon ngày 9/11... và [nhiều thứ bịa đặt nhảm khác] không liên hệ gì tới thách thức các gia đình Mỹ đang gặp hay là các cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề có thể tăng lực cho Cộng Hòa."

.

Nữ dân biểu tân nhiệm Greene trả đũa: "Ung thư thực sự của Đảng Cộng Hòa là các Cộng Hòa yếu đuối chỉ biết cách thua cuộc êm ái. Đó là lý do vì sao chúng ta đang mất Hoa Kỳ." Duyên khởi gây sự nhau vì McConnell lên tiếng ủng hộ Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney, người đang bị tấn công tứ phía vì bỏ phiếu luận tội Trump.

.

--- Mạng xã hội đã dẫn lối cho nhiều người ủng hộ Trump tới gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, và rồi cũng sẽ là dấu vết để cơ quan an ninh dò ngược lại để truy bắt những người nghe lời Trump xúi giục và bây giờ từng người phải vào tù, hẳn là sẽ lãnh nhiều năm tù.

.

Các viên chức phụ trách luận tội ở Hạ Viện dự định dùng các băng video phóng lên mạng xã hội từ cuộc tấn công 6/1/2021 để làm chứng cớ chống lại Trump trong phiên tòa Thượng viện luận tội Trump kích động bạo loạn. Như thế, các bản văn phóng trên Facebook và Twitter cho tới giờ đã giúp FBI làm chứng cớ truy tố 170 người tham dự bạo loạn.

.

Người vợ cũ của Larry Brock (sĩ quan Không quân hồi hưu) ghi trong tờ khai rằng: "Tôi chỉ biết rằng khi tôi thấy chuyện này xảy ra, tôi sợ là ảnh có mặt ở đó. Tôi nghĩ quý vị đã biết anh ta đã ở đó. Đó là một tấm hình thấy rõ là anh ta và tôi nhận ra các dấu đặc biệt củ ảnh."

.

Cậu Jackson Reffitt, 18 tuổi, đã khai báo với an ninh rằng thân phụ của cậu là Guy Reffitt đã có mặt ở bạo loạn, nói rằng bố cậu là "cực hữu cực đoan" tham dự mạng xã hội, mấy năm trước không hề như thế, bây giờ bố khác rồi.

.

--- Nghe giông giống chuyện Miến Điện... Có một buổi họp ở Bạch Ốc vài tuần sau khi Trump thất cử 2020, dẫn tới tranh luận là: Trump muốn tuyên bố tình hình an ninh khẩn cấp để Trump có thêm đặc quyền (discussed declaring national security emergency powers) nhưng các luật sư Bạch Ốc nói với Trump rằng Trump không có quyền tuyên bố như thế.

.

Cuộc tranh luận sôi nổi này xảy ra ngày 18/12/2020 tại Bạch Ốc được báo Axios kể lại và gọi đây là "Bên trong buổi họp điên khùng nhất của Tổng Thống Trump."

.

Buổi họp này cũng có tham dự của Cố vấn cao cấp Bạch Ốc Eric Herschmann, luật sư Bạch Ốc Pat Cipollone, Trưởng phòng Nhân viên Bạch Ốc Derek Lyons đứng về một phía -- tranh luận với phía kia là Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu Tổng quản trị công ty Overstock.com là Patrick Byrne, cựu viên chức chính phủ Trump là Emily Newman, và luật sư Sidney Powell, người đang bị Dominion kiện đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla.

.

Powell "đề nghị tuyên bố đất nước lâm nguy để áp dụng quyc hế an ninh khẩn cấp, hãy cho bà [Powell] và nhóm làm việc của bà hưởng quy chế an ninh tối mật, và dùng quyền lực chính phủ Mỹ tới tịch thu các máy bầu phiếu của Dominion."

.

Có một lúc, Rudy Giuliani (luật sư riêng của Trump) tham dự tranh luận qua điện thoại, và can mọi người là dịu giọng xuống, đừng cãi nữa. Axios ghi nhận có một lúc buổi họp "hoàn toàn trật đường rầy. Nhiều người nổi nóng la hét, chửi thề um sùm..." ngay bên trong hội nghị Bạh Ốc. (Người dịch tin không dằn lòng được, xin góp lời than thở: Kém quá, thua các tướng Miến Điện.)

.

--- Các viên chức Hạ Viện phụ trách luận tội Trump trước phiên tòa Thượng Viện sẽ tuyên bố rằng: cựu TT Trump có trách nhiệm hiển nhiên về trận bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội và nên bị cấm giữ chức công quyền liên bang tương lai.

.

Bản văn Hạ Viện cũng trực tiếp trả lời về tính hợp hiến của phiên tòa luận tội một cựu Tổng Thống. Dự kiến nhóm luật sư của Trump sẽ phải đưa ra trả lời sơ khởi trước cáo buộc này vào cuối Thứ Ba 2/2/2021. Chưa rõ phiên tòa có thể kéo dài mấy tuần lễ, nhưng các phân tích gia nói tới phần bỏ phiếu, dự kiến sẽ không có đủ 17 phiếu bầu từ các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đế kết tội Trump. Nghĩa là, ai cũng thấy Trump có tội, nhưng Cộng Hòa vẫn sẽ bênh Trump, vì xem 71 triệu phiếu bầu cho Trump ngày 3/11/2020 là mỏ tiền và mỏ phiếu để Cộng Hòa sẽ khai thác tiếp cho 2022 và 2024.

.

--- Hỏi: Có 2 bản tin phóng đi khắp nơi, một mang huy hiệu giả bản tin NBC, một mang huy hiệu giả làm bản tin CNN, nói rằng Tổng Thống Joe Biden loan báo trong tháng 1/2021 cho giảm tuổi "đồng ý tình dục" xuống còn 8 tuổi.

.

Đáp: Không. Biden không hạ thấp tuổi gì cả, cũng không bàn gì vế các chuyện đó. Cả 2 bản tin là ghép hình huy hiệu để cho độc giả nghĩ là tin của NBC và CNN. Trang snopes ghi rằng nhiều độc giả thắc mắc khi đọc thấy trên mạng xã hội 2 bản tin kia. Bản tin giả NBC có nhan đề "BREAKING — President Biden has officially lowered the age of consent to 8” và bản tin giả CNN có nhan đề “Biden Administration Lowers Age of Consent to 8.” Trong bản tin CNN ghi cụ thể ngày "hiệu lực" rằng Biden cho hạ tuổi "đồng ý tình dục" xuống còn 8 tuổi kể từ ngày 16/2/2021. Không hề có chuyện gì từ Biden tới chính phủ Biden, tới Bộ Tư Pháp nói gì về chuyện giảm còn 8 tuổi. Thực ra, tuổi đó là các tiểu bang quy định. Liên bang chỉ có một luật ngăn cấm đưa qua các lằn ranh tiểu bang với ý định tình dục với người dưới 18 tuổi. Trả lời ngắn gọn: không có chuyện giảm tuổi gì hết. Tại sao nhiều chuyện bịa đặt cứ nhắm vào Biden, người nổi tiếng về đời sống đạo đức và là một tín hữu thuần thành? Chi tiết xem thêm ở:

https://www.snopes.com/fact-check/joe-biden-age-of-consent-8/

.