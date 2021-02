Trump có 2 luật sư mới biện hộ trước Thượng Viện về cáo buộc kích động bạo loạn, trong đó 1 luật sư đã từng kiện Trump tội bịa đặt về "gian lận" bầu cử. Quốc Hội Scotland: sẽ bỏ phiếu tuần này, xem có nên điều tra tài chánh sân golf của Trump. Lincoln Project: sẽ kiện Rudy Giuliani, Donald Trump, Steve Bannon. LS Lin Wood ủng hộ Trump cuồng nhiệt, làm con trai bất bình, liền mời cư dân mạng "cầu n

Quân đội Miến Điện đảo chánh: Bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các thành viên cao cấp khác của đảng cầm quyền bị quản thúc tại gia hay bị bắt giam. Ngoại TRưởng Mỹ phản đối.

.

Miến Điện: quân đội đảo chánh, bà Suu Kyi kêu gọi dân nổi dậy chống. Trump có 2 luật sư mới biện hộ trước Thượng Viện về cáo buộc kích động bạo loạn, trong đó 1 luật sư đã từng kiện Trump tội bịa đặt về "gian lận" bầu cử. Quốc Hội Scotland: sẽ bỏ phiếu tuần này, xem có nên điều tra tài chánh sân golf của Trump. Lincoln Project: sẽ kiện Rudy Giuliani, Donald Trump, Steve Bannon. LS Lin Wood ủng hộ Trump cuồng nhiệt, làm con trai bất bình, liền mời cư dân mạng "cầu nguyện" cho con có đức tin. Khoảng 70 cựu quan chức thời TT Bush rời Đảng Cộng Hòa. DB Kinzinger lập “Country 1st” PAC vì bất mãn Đảng Cộng Hòa đã thành Đảng Trump. Con rể của Trump và phụ tá được đề cử Giải Nobel Hòa Bình. Melania sẽ có 150 triệu đôla tiền mặt, nếu ly dị Trump bây giờ. Georgia tranh cử nhiều chức vụ: Dân Chủ dự kiến thắng lớn 2022. Chiến tranh thương mại Mỹ-TQ 2020: Trump thua Tập Cận Bình toàn diện. Hỏi: Biden đầu tư vào dầu khí Ukraine, rồi ký lệnh dẹp bỏ dự án ống dầu Keystone XL? Đáp: Sai. Không có chuyện như thế.

.

WASHINGTON (VB - 1/2/2021) --- Cựu Tổng Thống Trump cho biết đã có nhóm luật sư mới nhận công việc biện hộ cho Trump trước phiên tòa Thượng Viện, một ngày sau khi nhóm 5 luật sư trong ban pháp lý của Trump rút lui. Nhóm 2 luật sư mới nhận công việc biện hộ cho Trump là: David Schoen và Bruce L. Castor Jr.

.

Điểm ghi nhận LS Schoen đã từng làm việc với Trump. Cả 2 luật sư mới này cho biết chiến lược biện hộ cho Trump là phiên tòa này vi hiến vì là xét xử trong khi Trump không còn giữ chức vụ Tổng Thống nữa. Phiên tòa Thượng Viện sẽ khởi sự ngày 9/2/2021.

.

--- Tuy nhiên, có vẻ Trump không biết rằng như thế là mâu thuẫn quyền lợi với Trump, vì trong quá khứ công ty luật của Bruce Castor tại Pennsylvania đã từng kiện Trump về "âm mưu gian lận bầu cử giả tạo" hồi năm ngoái. Trong đơn kiện năm ngoái, công ty luật này chỉ đích danh Trump và Bưu Điện, và nói rằng Trump liên tục la làng rằng bầu cử gian lận nhưng không có chứng cớ gì hết.

.

Bây giờ không lẽ Trump lại cắt bỏ hợp đồng mới đối với nhóm luật sư mới này? Tuy nhiên, nếu Trump trả tiền luật sư sòng phẳng và rộng rãi, hẳn là chuyện luật sư trở cờ để bênh vực Trump là bình thường.

.

--- Tổ chức Lincoln Project cho biết sẽ kiện luật sư Rudy Giuliani, cựu Tổng Thống Donald Trump và cựu chiến lược gia Cộng Hòa Steve Bannon.

.

Steve Schmidt, một người đồng sáng lập tổ chức Lincoln Project, hôm Thứ Bảy cho biết ủy ban hành động chính trị này sẽ kiện ba người trên vì đã có những lời bôi nhọ tổ chức này liên hệ tới cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021.

.

Trong buổi nói chuyện, trả lời phỏng vấn trên làn sóng phát thanh War Room của Steve Bannon hôm Thứ Sáu, Giuliani nói rằng cuộc nổi loạn của những người ủng hộ Trump được tổ chức bởi một người có liên hệ tới Lincoln Project. Giuliani nói: "Tôi không biết là tôi có nên tiết lộ tên người đó không. Bởi vì chúng tôi nghe từ một số nguồn ẩn danh. Nhưng người đó trong quá khứ làm việc cho Thượng nghị sĩ Mitt Romney của Utah."

.

Schmidt nói rằng sẽ kiện Giuliani vì lời nói ác ý như thế, và kiện Trump vì Giuliani là luật sư của Trump trong hồ sơ này, và sẽ kiện Steve Bannon vì cung cấp làn sóng phát thanh cho Giuliani vu khống Lincoln Project. Chiều Thứ Bảy, Lincoln Project đã phổ biến lá thư gửi Giuliani thông báo về hành động pháp lý này.

.

--- Y hệt như nhiều gia đình Mỹ gốc Việt: ông bố ủng hộ Trump nồng nhiệt, nhưng cậu con nhất định là chống Trump. Đó là chuyện nhà của Lin Wood, một luật sư ra sức tận lực để lật ngược bầu cử 2020 để lấy chiến thắng của Joe Biden về cho Donald Trump.

.

Lin Wood hồi cuối tuần nói rằng ông không ân hận khi tiết lộ địa chỉ email của người con trai đã thành niên của ông lên mạng xã hội Telegram và kêu gọi những giáo dân đi theo bước chân của Đấng Jesus Christ hãy "viết và bày tỏ những câu chuyện của quý vị về đức tin đối với cậu con trai của tôi, có lẽ như thế sẽ làm nó thức tỉnh để thấy một thế giới bên ngoài Austin."

.

Wood chặp sau phóng lên mạng, trả lời một số ý kiến về lời Wood yêu cầu "tâm sự" với cậu con như thế, rằng Wood làm như thế vì yêu thương cậu con và không làm bất cứ gì có thể làm hại cho cậu con, và Wood không ân hận khi yêu cầu dân mạng dạy con mình giữ đức tin như thế. Có lẽ, cậu con này nhìn thấy đời sống Trump kém gương mẫu --- nói dối, trốn lính, tấn công tình dục, trốn thuế... --- cho nên cậu mất đức tin vào người mà bố cậu gọi là "Đấng Chúa Chọn"...

.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Illinois), một trong 10 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu để luận tội Donald Trump, cho biết đang thành lập một ủy ban hành động có tên là “Country 1st” PAC để chống lại một nhóm lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện và các viên chức Cộng Hòa mà ông nói là đứng về phe Trump bất kể Trump là người kích động nổi loạn.

.

Ủy ban hành động được DB Kinzinger giới thiệu trong video dài 6 phút, phổ biến hôm Chủ Nhật, kình lại hướng đi của Cộng Hòa hiện nay mà Kinzinger gọi là hướng đi sai trái vì đã biến Đảng Cộng Hòa thành Đảng Trump.

.

Dân biểu Kinzinger nói trên NBC rằng mục đích ủy ban PAC này là lôi kéo Đảng Cộng Hòa về đường ngay, nẻo chính, vì 4 năm qua Côing Hòa đã đi lùi vào "chia rẽ và tối tăm. Và đó không phải là đảng mà tôi đã từng ký tên gia nhập. Và tôi nghĩ hầu hết Cộng Hòa đã không ký tên gia nhập vào đảng như thế."

.

--- Quốc Hội Tô Cách Lan tuần này sẽ bỏ phiếui để xem có nên điều tra về hồ sơ tài chánh của cựu Tổng Thống Donald Trump. Vấn đề quan ngại nêu ra là về cách nào Trump đã có thể có các tài sản địa ốc này ờ Scotland.

.

Trump năm 2014 đã mua khu sân golf Ayrshire's Turnberry sau khi Trump bơm 250 triệu đô vào sân golf này bất kể thua lỗ liên tục 6 năm qua. Báo The Scotsman nói rằng đã có nghi ngờ mờ ám về việc Trump mua khu sân golf này.

.

--- Quân đội Miến Điện đã thực hiện cuộc đảo chánh, cho biết đang kiểm soát toàn bộ quốc gia này, đặt Miến Điện vào "quy chế khẩn cấp trong vòng 1 năm" trước khi bầu cử lại và bàn giao chính phủ mới sau đó, vì cho rằng chính phủ không điều tra ra gian lận bầu cử trong tổng tuyển cử năm ngoái, theo đài truyền hình quân sự Myawaddy TV của Miến Điện. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu cho biết hiện bà đang bị quản thúc tại gia và Tổng thống Win Myint cũng bị bắt giữ cùng các thành viên cao cấp khác của đảng.

.

Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing sẽ điều hành Miến Điện. Tình hình truyền thông gián đoạn nhiều nơi, Internet chập chờn trở ngại, đặc biệt là ở Yangon, thành phố lớn nhất nước. Dân chúng lo ngại, ra xếp hàng dài để rút tiền từ máy ATM nhưng nhiều máy dường như không thể rút được tiền.

.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken lên án hành vi quân đội Miến Điện chiếm quyền kiểm soát đất nước và bắt giam các lãnh đạo cao cấp, kể cả lãnh tụ Aung San Suu Kyi, và kêu gọi quân đội Miến Điện hãy "đảo ngược các hành động này tức khắc."

.

Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ chính quyền dân sự, từ nơi bị quản thúc đã đưa ra ngoài một thư viết tay, nhưng không mang chữ ký, kêu gọi toàn dân nổi dậy, chống lại chế độ quân sự mới hiện nay: "Tôi thúc giục toàn dân đừng chấp nhận tình hình hiện nay, hãy đáp ứng và toàn lực biểu tình chống cuộc đảo chánh quân sự này. Chỉ có người dân mới là quan trọng."

.

Thư viết tay này đăng cuối bản tuyên cáo của đảng NLD của bà Suu Kyi, cho biết thư viết tay này viết trước khi đảo chánh bắt đầu, vì bà đã tiên đoán quân đội sắp đảo chánh. Nhiềuq uân xa chở lính đóng ở nhiều trụ sở quan trọng, nhiều ngã tư đường, trong khi loa phát thanh trên xe hát nhạc hùng ca. Tòa đai sứ Mỹ phóng tweet cho biết con đường chính dẫn ra phi trường thủ đô đạ bị phong tỏa.

.

--- Cựu cố vấn và là con rể của Donald Trump đã được đề cử Giải Nobel Hòa Bình. Hai người --- Jared Kushner, và người phụ tá là luật sư Avi Berkowitz -- cùng được đề cử Nobel Hòa Bình vì có công thương thuyết và du thuyết để bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và 4 quốc gia Ả Rập, một phần của Hiệp Định “Abraham Accords.”

.

Người đề cử Kushner và Berkowitz cho giải này là Alan Dershowitz — người giữ vị trí luật sư bênh vực Donald Trump trong cuộc luận tội đầu tiên hồi năm ngoái. Theo tin Reuters, Dershowitz có cương vị có thể đề cử người cho Giải Nobel Hòa Bình vì là Giáo sư cao cấp (bậc emeritus) của Harvard Law School.

.

Hàng chục cựu quan chức thời chính phủ George W. Bush chính thức từ bỏ Đảng Cộng Hòa, nói bây giờ đã thành Đảng Trump. Họ bất mãn vì Cộng Hòa không đẩy Trump ra ngoài được, bất kể Trump là người kích động bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 và bất kể Trump bịa đặt và vu khống rằng "gian lận" bầu cử đã làm Trump thất cừ dù rằng tất cả các quan chức an ninh và bầu cử từ liên bang tới 50 tiểu bang đều nói là bầu cử an toàn.

.

Jimmy Gurulé, Thứ Trưởng Ngân Khố về Tình Báo về Tài Chánh và Khủng Bố, nói Cộng Hòa không còn nữa, bây giờ là Đảng Trump. Kristopher Purcell, người có 6 năm làm việc về truyền thông cho Tổng Thống Bush, nói có khoảng 60 tới 70 cựu viên chức thời Bush quyết định bỏ Đảng Cộng Hòa, và "con số này tăng đều mỗi ngày," theo Purcell. Và họ là những người đã trọn đời theo Cộng Hòa cho tới khi đảng này biến chất.

.

--- Hết năm 2020 rồi, tới lúc tổng kết trọn năm. Theo cuộc nghiên cứu mới của báo Axios, cuộc chiến tranh thương mại của Trump đối với Trung Quốc đã thảm bại mọi mặt cho kkinh tế và dân Mỹ. Chad Bown, nhà nghiên cứu kinh tế ở viện Peterson Institute for International Economics, nói tuần trước rằng TQ không hề thực hiện đủ những lời hứa trong bản thương lượng với TRump, tỷ lệ là thiếu 42% trong các lời hứa.

.

Giai đoạn 1 của thương lượng Mỹ-TQ trên nguyên tắc là Trump sẽ giúp được nông dân Mỹ, các nhà sản xuất kỹ nghệ Hoa Kỳ và các chủ doanh nghiệp thiệt hại vì Trump áp thuế quan trên các sản phẩm các công ty Mỹ nhập từ TQ, phần lớn là áp thuế 25% trên nhiều hàng nhập cảng, nhằm tăng xuất cảng Hoa Kỳ và sẽ làm chậm đà thương mại TQ.

.

Nhưng hậu quả là chiến tranh thương mại của Trump nhằm đánh TQ chỉ lại văng ngược về công nhân và nông dân Mỹ: nghiên cứu của cơ quan U.S.-China Business Council cho biết chiến tranh thương mại làm chậm sức tăng kinh tế Mỹ và làm mất 245,000 việc làm ạti Mỹ.

.

. Thống kê trọn năm 2020 cho biết đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào Mỹ giảm 49%, như thế là vượt hơn mức suy giảm FDI toàn cầu là 42%. Một phần là vì đại dịch toàn cầu, nhưng tại Hoa Kỳ là thêm áp lực từ TQ.

. Điều bất ngờ: thặng dư thương mại của TQ (đối với toàn cầu) trong năm 2020 lên kỷ lục $535 tỷ, tăng 27% so với 2019.

. Cũng năm 2020, thặng dư thương mại của TQ đối với Mỹ là $317 tỷ đô, tăng 7% so với 2019.

. Tiền FDI vào TQ tăng 4% để tới $163 tỷ đô.

Ngắn gọn: Trump thua Tập Cận Bình về mọi mặt thương trường.

.

--- Bản tin sau là của Yahoo News, nói rằng một số luật gia về ly dị phân tích trên tờ Mirror rằng nếu cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump ly dị cựu Tổng Thống Donald Trump bây giờ, Melania sẽ có khoản tiền 150 triệu đôla tiền mặt. Các chuyên gia này nói rằng, nếu ly dị trễ hơn, khoản tiền này với thời gian sẽ giảm bớt.

.

Tuy nhiên, một người thân với gia đình Trump nói rằng ly dị sẽ không xảy ra vì "Hẳn là 99.99% họ sẽ ở với nhau. Tôi sẽ thực sự kinh ngạc nếu Melania chính thức ly thân và ly dị Donald. Cô ta trưởng thành trong chế độ CS đói nghèo. Khi cô kết hôn, cô muốn ổn định, ổn định lãng mạn và ổn định tài chánh và hôn nhân này mang tới tất cả cho cô." Thêm nữa, vẫn còn một viễn ảnh: Trump có thể có cơ may thắng cử Tổng Thống 2024.

.

--- Sau trận bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, thế lực Dân Chủ tại tiểu bang Georgia tăng vọt, và nhiều nhà nghiên cứu nói rằng tiểu bang truyền thống Cộng Hòa này có thể trở thành Dân Chủ nhiều mặt trong bầu cử 2022, theo phân tích của báo The Atlanta Journal-Constitution.

.

Bản thăm dò thực hiện chung với đại học University of Georgia, cho thấy điểm của TT Biden và 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ tân nhiệm tăng vọt, trong khi Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa) và cựu Tổng Thống Trump xuống điểm.

.

TNS Dân Chủ Jon Ossoff, người mới bứng xong ghế của Thượng nghị sĩ David Perdue (Cộng Hòa) tại Georgia, có điểm chấp thuận 50%, trong khi chỉ 40% cử tri không chấp thuận. TNS Raphael Warnock (Dân Chủ), người cũng mới chiếm ghế Thượng nghị sĩ khác ở Georgia, có điểm ưng thuận là 54-37.

.

Trong khi đó, có 52% cử tri chấp thuận Biden, chỉ 415 không chấp thuận. Bà Stacey Abrams, người Dân Chủ đưa ra tranh chức Thống Đốc Georiga năm 2018 và dự kiến sẽ tranh cửa chức này lần nữa vào năm 2022, có điểm ưng thuận 51-41.

Trong khi đó, điểm của Thống Đốc Kemp là 42% ưng thuận và 51% không ưng thuận, nghĩa là cơ nguy bị bà Abrams bứng ghế có thể xảy ra.

.

Trong khi đó, 40% cử tri Georgia hài lòng với Trump, tức là giảm vì 48% cử tri chấp thuận Trump năm 2020.

.

---

HỎI: Nhiều người phóng tin rằng "Biden đầu tư toàn bộ gia sản vào ngành dầu và khí đốt Ukraine. Rồi Biden ký sắc lệnh dẹp bỏ dự án ống dầu Keystone XL." Có thực như thế khổng?

.

ĐÁP: Không, trong các bản báo cáo tài chánh Hoa Kỳ và Ukraine không cho thấy gia đình Biden có đầu tư chút gì vào dầu và khí đốt Ukraine kể từ sau khi Hunter Biden, con trai của Joe Biden, rời bỏ Hội đồng quản trị công ty Burisma Holdings, một trong các nhà sản xuất khí đốt lớn nhất tại Ukraine. Hunter Biden làm việc trong Hội đồng này từ 2014 tới tháng 4/2019. Việc Joe Biden hủy bỏ dự án ống dầu là chủ trương đã nói từ lâu: ưu tiên dùng năng lượng sạch và xóa sổ dần năng lượng hóa thạch.

.

Tổng Thống Donald Trump trong một cú điện thoại năm 2019 tới Tổng Thống Ukraine là Volodymyr Zelensky, hăm dọa treo viện trợ quân sự của Mỹ để yêu cầu Ukraine điều tra các kinh doanh liên hệ tới gia đình Biden để giúp Trump thắng cử Tổng Thống Mỹ năm 2020. Cú điện thoại của Trump bị điều tra và luận tội, nhưng Thượng Viện Mỹ tha bổng. Ukraine nhiều lần nói rằng điều tra sơ khởi không thấy gì khả nghi với gia đình Biden. Hỏi/Đáp này dựa trên nhiều bản tin, và một phần là Fact Check của:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jan/28/facebook-posts/no-bidens-didnt-invest-their-family-fortune-ukrani/

.

.