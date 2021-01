Đức Giáo Hoàng Francis ký thông điệp: phải khai tử Fake News. Bản thân Đức Giáo Hoàng Francis cũng từng là đề tài trong các bản "tin vịt" -- kể cả tin vịt bằng tiếng Việt.

Đức Giáo Hoàng ra lệnh: phải khai tử Fake News. Mỹ đòi TQ ngưng hù dọa Đài Loan. Trump ép Bộ Tư Pháp kiện 4 tiểu bang lên Tòa Tối Cao để lật ngược kết quả bầu cử, bị tập thể luật sư từ chối. DB Scott Perry cố vấn Trump kiện lên Tòa Tối Cao để hủy nhiều triệu phiếu bầu cho Biden. Bộ Tư Pháp truy tố người dọa giết Dân biểu AOC. Hồ sơ xin đặt tên Trump cho phi trường quốc tế Palm Beach bị bác bỏ. Cộng Hòa Arizona khiển trách bà Cindy McCain, Thống Đốc Ducey. Bà Cindy McCain: tự hào vì bị khiển trách. Sợ bạo loạn trong khi Thượng Viện luận tội Trump, 5,000 Vệ Binh sẽ trú đóng ở tòa nhà Quốc Hội cho tới giữa tháng 3/2021. Dân Chủ suy tính: kẻ xúi giục nổi loạn như Trump bị Tu Chánh Án 14 cấm giữ chức công quyền? Sợ người ủng hộ Trump ám sát, Thượng Viện có thể sẽ bỏ phiếu bí mật để luận tội Trump. Cộng Hòa làm khó quyền bầu cử nhiều tiểu bang, thú nhận Cộng Hòa chỉ có thể thắng khi dìm phiếu bầu. Hàng không mẫu hạm Mỹ vào Biển Đông. Thương mại điện tử VN đạt 11,8 tỷ USD năm 2020, tăng 18%.

WASHINGTON (VB - 24/1/2021) --- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc hãy "ngừng áp lực chống Đài Loan về các mặt quân sự, ngoại giao và kinh tế" và khuyến khích TQ theo đuổi cuộc đối thoại có ý nghĩa với "các đại diện được bầu lên một cách dân chủ của Đài Loan."

Bản văn chính thức ký tên Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bày tỏ quan ngại về những hành vi liên tục của TQ hù dọa các quốc gia láng giếng. Bản văn ghi rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp Đài Loan để duy trì khả năng tự phòng về thích nghi. Cam kết của chúng tôi với Đài Loan là vững như núi đá và đóng góp cho việc duy trì hòa bình và ổn định khắp trên Eo Biển Đài Loan và trong khu vực."

--- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng hồ sơ truy tố tuần này chống lại một người đàn ông Texas, người này bị cho là đã xông vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 và hăm dọa trên mạng xã hội là sẽ giết Dân biểu Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez.

Công tố yêu cầu một thẩm phán hôm Thứ Sáu giam nghi can Garret Miller trong tù trước khi ra tòa. Hồ sơ tòa cho thấy nghi can bị truy tố 5 tội hình sự, trong đó có tội hăm dọa giết và tội xâm phạm khu vực hạn chế. Bên cạnh việc viết lên mạng xã hội lời hăm dọa giết dân biểu AOC và một cảnh sát khu vực Quốc Hội, Miller cũng có nhiều lời hăm dọa khác, kể cả tuyên bố "lần tới, chúng tôi sẽ mang súng" trên một băng video ở Twitter cho thấy nhiều người bạo loạn đang bước ra khỏi một tòa nhà Quốc Hội.

--- Tổng Thống Donald Trump đã áp lực nhiều luật sư Bộ Tư Pháp, có thể là áp lực cả Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Bill Barr, buộc đưa đơn kiện 4 tiểu bang lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ, trong một trong những nỗ lực cuối cùng muốn lật ngược kết quả bầu cử.

Báo Wall Street Journal trong bản tin khuya Thứ Bảy viết rằng áp lực đó "thất bại vì chính các nhân sự Trump bổ nhiệm trong Bộ Tư Pháp, những người này từ chối kiện như thế vì họ cho là đơn kiện không có cơ sở pháp lý nào để đưa lên Tòa Tối Cao."

Báo WSJ cũng xác nhận về bản tin báo New York Times đưa ra đêm Thứ Sáu rằng Trump đã nỗ lực sa thải nhân vật do chính Trump bổ nhiệm làm Quyền Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Jeffrey Rosen, sau khi Barr từ chức Bộ Trưởng Tư Pháp hai ngày trước Lễ Giáng Sinh. Theo báo này, nhiều viên chức cao cấp Bộ Tư Pháp nói rằng họ sẽ từ chức hàng loạt nếu Trump sa thải quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen.

Báo này viết cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr, Rosen, cựu quyền Tổng Thanh Tra Jeffrey Wall và nhiều viên chức cao cấp từ chối làm đơn kiện lên Tòa Tối Cao, nói rằng không có cơ sở gì để kiện, và rằng cơ quan liên bang không quan tâm pháp lý trong chuyện Trump hay Biden thắng cử Tổng Thống. Bản tin không nói rõ thời gian Trump áp lực đòi kiện, nhưng bản tin cho đoán là chuyện áp lực xảy ra sau ngày 11/12/2020, khi Tòa Tối Cao bác bỏ đơn kiện đưa lên từ Ken Paxton, Bộ Trưởng Tư Pháp Texas.

--- Trong âm mưu Trump áp lực Bộ Tư Pháp kiện 4 tiểu bang lên Tòa Tối Cao, có một dân biểu đóng vai chính bên cạnh Trump: DB Scott Perry (Cộng Hòa - Pennsylvania) trong nỗ lực đòi sa thải quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen để đưa Jeffrey Clark lên để đứng ten Bộ làm đơn kiện trên Tòa Tối Cao để lật ngược kết quả bầu cử. Clark được nói là, nếu Trump trao cho Clark nắm quyền Bộ Tư Pháp, sẵn sàng kiện lên Tòa Tối Cao để xóa sổ cả triệu phiếu bầu cho Biden.

--- Nội Chiến ở nội bộ Cộng Hòa Arizona. Các đảng viên Cộng Hòa tiểu bang Arizona đã bỏ phiếu hôm Thứ Bay để khiển trách bà Cindy McCain (quả phụ của Thượng nghị sĩ John McCain), cựu Thượng nghị sĩ Jeff Flake và Thống Đốc Doug Ducey. Khiển trách 3 nhân vật này như thế là biểu hiện trung thành với Trump.

Các nhà hoạt động Cộng Hòa cũng tái bầu Kelli Ward vào chức Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Arizona. Bà Ward là người ủng hộ Trump nồng nhiệt và là trong nhóm người thường trực tung ra các lời bịa đặt về "gian lận bầu cử đã giúp Biden" thắng cử Tổng Thống. Arizona từ chỗ là thành trì Cộng Hòa đã trở thành nghiêng về Dân Chủ với chiến thắng của Joe Biden 2020 hơn Trump 10,457 phiếu.

Tình hình đa số Cộng Hòa trung thành với Trump cho thấy viễn ảnh bi thảm trong bầu cử 2022, khi cơ nguy sẽ thêm nhiều ghế dân cử sẽ mất vào tay Dân Chủ trong khi giới cử tri trẻ ngày càng tránh xa việc tôn thờ một lãnh tụ như Trump: hiện nay 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang của Arizona đã vào tay 2 người Dân Chủ: TNS Mark Kelly từ bầu cử năm 2020, và TNS Kyrsten Sinema từ bầu cử năm 2018 --- và như thế Dân Chủ kiểm soát cả 2 ghế Thượng nghị sĩ lần đầu trong gần 70 năm.

--- Bà Cindy McCain, quả phụ của cố Thượng nghị sĩ John McCain, đã chỉ trích quyết định của Cộng Hòa Arizona khi quyết định khiển trách bà, cùng với cựu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Jeff Flake, và Thống Đốc Arizona là Doug Ducey. Những người ủng hộ Trump không hài lòng vì cho là 3 người này hoặc ủng hộ Joe Biden hoặc không ủng hộ Trump nồng nhiệu.

Bà Cindy McCain nói rằng bà sẽ "mang lấy [khiển trách] đó như một hiệu kỳ danh dự. Đây là một danh dự cao quý để được đưa vào một nhóm người Arizona đã phục vụ tiểu bang chúng ta và đất nước chúng ta rất xuất sắc... và những người, như người chồng quá cố John McCain của tôi, đã từng bị khiển trách bởi AZGOP," theo bà McCain trong một tweet.

--- Nỗi lo bạo loạn cũng vẫn còn, trong khi Thượng Viện luận tội Trump diễn ra trong tháng 2/2021. Do vậy, sẽ có ít nhất 7,000 chiến binh Vệ Binh Quốc Gia vẫn sẽ trú đóng ở thủ đô Washington, D.C., cho tới giữa tháng 3/2021, theo một bản tin ABC News. Nhiều ngàn chiến binh từ nhiều tiểu bang đã về trú đóng trong các tòa nhà Quốc Hội và khu vực lân cận từ một ngày trước khi Hạ Viện luận tội Tổng Thống Trump, và tăng dần tới 25,000 chiến binh để giữ an ninh Lễ Đăng Quang cho TT Joe Biden. Tướng Daniel Hokanson nói dự kiến 7,000 Vệ Binh sẽ ở thủ đô tới giữa tháng 3.

Bản văn của Vệ Binh đưa ra hôm Thứ Sáu nói các chiến binh sẽ hợp tác với Cảnh Sát Capitol để bảo vệ khu vực các tòa nhà Quốc Hội. Các chiến binh sẽ trú đóng trong các tòa nhà và hành lang Quốc Hội, nơi chiến binh có thể nghỉ ngơi trong khi giữ nhiệm vụ canh gác (on-duty breaks), và các chiến binh ngoài nhiệm vụ (off-duty troops) sẽ vào ở trong các phòng khách sạn hay là các nơi khác đầy đủ tiện nghi.

--- Theo báo The Hill, một số dân cử Dân Chủ đang thảo luận về khả năng họ có thể sử dụng Tu Chánh Án 14 để ngăn cấm cựu TT Trump không được giữ chức vụ công quyền lần nữa. Cuộc thảo luận này mới ở mức sơ khai, và các Thượng nghị sĩ Dân Chủ lãnh đạo vẫn chưa biết chắc có thể áp dụng Tu Chánh Án 14 hay không.

Nhưng hành vi Trump xách động bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội thì ai cũng thấy, và Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Dân Chủ-Va.) nói rằng ông "hoàn toàn tự tin" rằng Quốc Hội có thể dùng Tu Chánh Án 14 để áp dụng vào Trump. Vì Tu Chánh Án 14 cấm những người nổi loạn giữ chức vụ công quyền.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ-Conn.), một thành viên Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, nói rằng áp dụng Tu Chánh Án 14 để cấm Trump giữ chức công quyền là thích nghi. Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-Conn.) cũng nói rằng có thể như thế.

--- Trong tình hình những người ủng hộ Trump đã hăng say tới mức bạo động... một câu hỏi là, làm thế nào bảo vệ các Thượng nghị sĩ để không bị bọn cực đoan cực hữu tới tận nhà để khủng bố, hành hung và có thể là ám sát? Khi các Thượng nghị sĩ luận tội Trump vào tháng 2/2021, thấy rõ là tất cả những ai bỏ phiếu kết tội TRump đều sẽ bị Trump và thủ hạ trả thù, không cách này thì cũng cách khác, và có thể lên tới mức âm mưu bắt cóc hay âm mưu ám sát như từng xảy ra với Thống Đốc Gretchen Whitmer của Michigan. Người ủng hộ Trump khi xông vào tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 cũng không giấu ý định đó, vì có người hô khẩu hiệu treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và đòi thủ tiêu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.

Đó là lý do một số biện pháp cần nghĩ tới. Cựu Bộ Trưởng Lao Động Robert Reich viêt trên mạng Twitter rằng: "Cuộc bỏ phiếu trong tháng 2/2021 trên Thượng Viện về chuyện kết tội Trump hay không xin đề nghị là bỏ phiếu bí mật, nhằm (1) bảo vệ sự an toàn cho các Thượng nghị sĩ, và (2) cho các Thượng nghị sĩ bỏ phiếu theo lương tâm."

Reich giải thích: "Nếu các Thượng nghị sĩ có phẩm cách trung thực và nếu người ủng hộ Trump thuộc loại ôn hòa, thì không cần bỏ phiếu bí mật. Nhưng vì TNS Cộng Hòa không trung thực và vì người ủng hộ Trump không ôn hòa, nên cần bỏ phiếu bí mật mới có cơ hội tốt để kết tội Trump và bảo đảm Trump sẽ không bao giờ trờ thành Tổng Thống nữa."

Laurence Tribe, Giáo sư Luật hiến pháp, nói rằng để nghị bỏ phiếu bí mật là cách công bằng nhất để tiến hành" -- nhưng không rõ chuyện này có thể sẽ xảy ra hay không. GS Tribe viết trên Twitter rằng, Thượng Viện mà bỏ phiếu bí mật thì "sẽ có tỷ phiếu 100-0 kết tội và cấm Trump liền."

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump từ lâu ước mơ có tên gắn vào một phi trường quốc tế Hoa Kỳ. Trump từng đề nghị tên: Trump International Airport. Vấn đề là phi trường nào? Nhưng bây giờ thì quận Palm Beach County xác nhận rằng chớ có lấy tên Trump gắn vào phi trường nơi đây.

Theo báo Sun-Sentinel, đề nghị đổi tên phi trường trong khu vực này mới đây trình lên là do Christian Ziegler, người đang giữ chức Ủy viên quận Sarasota County và là Phó Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Florida. Nhưng bà Melissa McKinlay (ủy viên Quận Palm Beach County) bác bỏ liền. Báo này nói, bà McKinlay và 5 ủy viên quận khác không đồng ý đổi tên phi trường khu vực này theo tên Trump.

Ủy viên McKinlay giải thích rằng khi người ta nghe tới [Palm Beach] họ hình dung ra bở biển, ra môn thể thao cỡi ngựa truyền thống nơi đây, tới đóng góp nông nghiệp, tức là một lối sống, nhưng tên Trump International là một tên "thích hợp với sân golf, không phải phi trường của chúng ta," và bà đề nghị Ziegler "hãy kiếm một trụ sở, cơ sổ nào trong quận của ông mà đổi tên, đừng dính sang quận của chúng tôi."

Bà McKinlay là ủy viên Quận Palm Beach Copunty, còn Ziegler là Ủy viên quận Sarasota County. Trong khi đó, phi trường Palm Beach International Airport nằm trong quận Palm Beach County của Florida.

--- Trong thời đại dịch, vẫn có một điểm sáng trong kinh tế: Thương mại điện tử Việt Nam đạt 11,8 tỷ USD năm 2020, và như thế là tăng 18% và là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tăng trưởng thương mại điện tử 2 con số. Bản tin này do CafeF ghi theo thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khi tổng kết hoạt động năm 2020.

Bản tin nói, dù vậy, mức tăng trên vẫn thấp hơn nhiều so với các nhận định trước đó ở mức 25-30%. Theo tính toán của Google, Temasek và Bain&Company, với tốc độ tăng trưởng 29% trong cả giai đoạn 2020-2025, nhiều khả năng quy mô của nền kinh tế số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ vị trí thứ 3 trong khu vực ASEAN vào năm 2025.

--- Một nhóm tàu chiến hàng không mẫu hạm Mỹ, dẫn đầu là USS Theodore Roosevelt, đã vào Biển Đông (South China Sea) để thực thi "tự do hàng hải," theo tuyên bố của quân đội Mỹ hôm Chủ Nhật, trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan lên cao độ, gây quan ngại cho Hoa Kỳ.

Nhóm tàu chiến Mỹ vào Biển Đông hôm Thứ Bảy, cùng ngày Đài Loan cho biết nhiều chiến đấu cơ TQ bay vào vùng bầu trời nhận dạng quốc phòng của Đài Loan gân đảo Pratas Islands. Có 8 oanh tạc cơ TQ và 4 chiến đấu cơ TQ vào vùng nhận dạng, và Đài Loan cho biết đã thông báo chĩa phi đạn lên quan sát và phòng thủ, theo lời Bộ Quốc Phòng Đài Loan, buộc Hoa Kỳ kêu gọi TQ ngừng hù dọa.

--- Các dân cử Cộng Hòa khắp nước đang sửa soạn nhiều dự luật để dìm bớt quyền bầu cử của người dân, sau thảm bại bầu cử của Donald Trump. Điểm tập trung sẽ là tiểu bang Georgia, nơi Cộng Hòa tăng áp lực đổi quyền bầu cử, sau khi Dân Chủ thắng suýt soát 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang ngày 5/1/2021 và là nơi Joe Biden thắng Trump rất là suýt soát.

Một số quan chức Cộng Hòa nói thẳng là nếu không làm khó quyền bầu cử, Cộng Hòa sẽ vĩnh viễn thua phiếu. Alice O’Lenick, một quan chức Cộng Hòa ở quận Gwinnett County, Ga., trong Hội Đồng Bầu Cử ở ngoại ô Atlanta, nói với báo Gwinnett Daily Post: "Không cần đổi toàn bộ về quyền bầu cử. Chỉ cần đổi một vài phần lớn thôi, để chúng ta [Cộng Hòa] có một cơ hội thắng phiếu." Nói lộ liễu quá, thế là có người đòi bà phải từ chức. Nhưng bà không chịut ừ chức.

Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Texas kêu gọi các dân cử Texas soạn ra quy định "bầu cử trung thực" làm ưu tiên soạn luật cho năm 2021. Thế là các hội dân quyền la làng. VoteRiders, một hội bất vụ lợi nhằm giúp người dân có thẻ căn cước ID nếu họ cần để bầu phiếu, nói rằng dự kiến sẽ thấy có luật siết chặt thẻ ID để làm khó khăn việc bầu cử ở ít nhất 5 tiểu bang, trong khi luật mới về thẻ ID cho cử tri tại tiểu bang North Carolina đang còn lơ lửng ở tòa án.

Tại hầu hết các tiểu bang, thẻ căn cước ID có hình thường dùng là bằng lái xe. Do vậy Kathleen Unger, người sáng lập hội VoteRiders, nói rằng có khoảng 25 triệu người Mỹ trong tuổi bầu cử không có thẻ căn cước ID có hình, vì họ phần lớn là học sinh, sinh viên, người trẻ, là cộng đồng da màu, là người quá già nên không còn lái xe nữa, là người lương thấp hay là người bị khuyết tật...

Một thay đổi khác, cũng sẽ được dân cử Cộng Hòa nhiều tiểu bang suy tính: cắt bớt số người có thể bầu qua bưu điện. Nghĩa là, điều kiện xin bầu qua thư sẽ khó khăn hơn. Các Thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia phía Cộng Hòa đã đồng ý khai tử "bầu phiếu qua bưu điện" tại tiểu bang Georgia, vì trong kỳ bầu cử 3/11/2020, hơn 1/3 phiếu bầu cho Biden ở Georgia là bầu qua thư, chỉ 18% bầu cho Trump qua thư.

Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Bảy đưa ra lời cảnh báo, vài tuần sau khi ngài là đề tài trong một bản "tin vịt" (Fake news). Trong bản Thư mục vụ cho Ngày Truyền Thông Thế Giới phổ biến hôm 23/1/2021, ĐGH nói rằng tin vịt và ngay cả hình ảnh cắt ghép dễ dàng bị xào nấu vì nhiều lý do, nhiều lúc chỉ đơn giản là tự tôn vinh bản thân mình (sheer narcissism).

Ngài kêu gọi "Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về thông tin do mình làm ra, thông tin do mình chia sẻ, để kiểm soát [trách nhiệm] như thế thì chúng ta có thể làm lộ mặt đâu là tin vịt. Tất cả chúng ta là chứng nhân của sự thật: tới, xem và chia sẻ."

Bản tin cũng nói, rằng mới đầu tháng này, một tin vịt cho biết cảnh sát Italy đã bắt giam Đức Giáo Hoàng trong khi Vatican tối thui vì cúp điện, và tin vịt này phóng khắp Internet. Một tin vịt còn nói rằng cựu Tổng Thống Barack Obama đã bị bắt về tội gián điệp. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng trong khi kêu gọi xóa sổ tin vịt đã nhấn mạnh yếu tố tích cực của Internet: "Đây là một công cụ mạnh mẽ, đòi hỏi tất cả chúng ta trách nhiệm trong cương vị người sử dụng và là khách hàng. Tất cả chúng ta có thể là chứng nhân các sự kiện [qua Internet] mà truyền thông truyền thống có thể bỏ sót, cho sự đóng góp vào xã hội và nêu bật lên thêm các câu chuyện, bao gồm các câu chuyện tích cực."

Đức Giáo Hoàng ký thông điệp này vào ngày 23/1/202, trong Lễ Tưởng Nhớ Thánh St. Francis de Sales, thánh bảo trợ cho giới nhà báo, nhà văn.

Cũng nên nhắc rằng, Đức Giáo Hoàng cũng là nạn nhân của một tin vịt trong cộng đồng Việt Nam. Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng Francis và Joe Biden đã có cuộc nói chuyện điện thoại ngày 12/11/2020, qua đó ngài chúc mừng Biden thắng cử Tổng Thống. Bản tin gốc ở đây: The Director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, has confirmed that Pope Francis and Joe Biden spoke by phone on Thursday.



Ngay ngày hôm sau, một bản tin tiếng Việt trên một mạng Công Giáo VN nổi tiếng hàng đầu ở hải ngoại đăng bản tin nói rằng không có chuyện đó, rằng "chuyện Đức Thánh Cha chúc mừng Joe Biden qua điện thoại là tin vịt" không căn cứ. Không rõ trang web này bây giờ đã đính chánh chưa.

.