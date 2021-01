Hôm 13/1/2021, nhiếp ảnh gia Nick Út đã được Tổng Thống Trump vinh danh bằng huy chương nghệ thuật "National Medal of Arts" tại Bạch Ốc. Khi đi ăn tối hôm sau, Nick Út bị một chàng nghiện tấn công, đánh anh bị thương ở sườn, lưng và cẳng chân trái, đập bể máy ảnh Leica. (Hình ở FB Nick Ut)

.

Hội Nữ Hướng Đạo dặn nhau: chớ đứng gần Trump. Nick Út được TT Trump trao huy chương nghệ thuật, hôm sau bị 1 anh nghiện đánh ngoài phố, gây thương tích, đập bể máy ảnh. Nhiều dân cử nhắc: Biden đã hứa 2,000$/người, nghĩa là phải cứu trợ 2,600$/người. Biden ra gói cứu nguy kinh tế 1.9 ngàn tỷ đô, giúp 1,400 đôla/người với người đã lãnh 600 đô cho đủ 3,000đô/người, chích 100 triệu mũi ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu. Trump đấu với Tập Cận Bình, làm mất 245,000 việc làm tại Mỹ. MS Graham phóng tweet bênh Trump: 10 dân biểu Cộng Hòa là Judas phản Chúa [Chúa Trump?]. Công tố: người bạo loạn có kế hoạch bắt và ám sát các dân cử. Cảnh sát thủ đô: người bạo loạn dùng nhiều kỹ thuật tác chiến đơn vị nhỏ. Hoãn tập dợt Lễ Đăng Quang vì an ninh. Hai nữ dân biểu Cộng Hòa Lauren Boebert và Marjorie Taylor Greene quậy ồn ào. Donald Trump Jr. bị thẩm vấn vì xài tiền sai trái từ ngân sách Lễ Đăng Quang 2017. Năm 2020, xuất khẩu da giày VN sang thị trường TQ tăng hơn 15%. Năm 2020, VN nhập siêu từ TQ 35,2 tỷ USD, tăng 3,74% so với 2019. Nhóm cận vệ của vợ chồng Ivanka-Jared bị cấm dùng phòng vệ sinh trong nhà Ivanka, phải đi ké bên nhóm cận vệ ở nhà Obama gần đó, và nhà Mike Pence ở xa 1.6 km, rồi thuê phòng 3,000$/tháng để có chỗ vệ sinh. Pentagon từ chối nghi lễ Quân Lực Từ Biệt (Armed Forces Farewell) đối với TT Trump.

.

WASHINGTON (VB - 15/1/2021) --- Buổi tập dợt Lễ Đăng Quang Tổng Thống tân cử Joe Biden ban đầu dự trù là ngày Chủ Nhật 17/1/2021, nhưng sẽ phải hoãn lại vì lý do an ninh, theo báo Politico dẫn lời 2 người liên hệ cuộc thực tập.

.

Buổi thực tập như thế sẽ là Thứ Hai 18/1/2021. Mới hôm Thứ Tư 6/1/2021, nhiều ngàn người ủng hộ Trump đã xông vào tiến chiếm tòa nhà Quốc Hội, làm ít nhất chết 5 người, và các dân cử phải di tản xuống các phòng an toàn trong khi cảnh sát chống cự với người bạo loạn trong các đại sảnh và khuôn viên nhiều giờ đồng hồ.

.

--- Các công tố viên tại tiểu bang Arizona viết trong hồ sơ rằng những người biểu tình bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô Hoa Kỳ hôm 6/1/2021 đã có kế hoạch để "bắt và ám sát các dân cử trong chính phủ Hoa Kỳ" khi họ xông vào tòa nhà Quốc Hội.

.

Bản ghi nhớ của Bộ Tư Pháp nói tới các kế hoạch hung hiểm đó khi được mở ra khi các công tố yêu cầu một thẩm phán để bắt giam Jacob Chansley, người được nhìn thấy trong bạo loạn ngày 6/1/2021 với sừng trên đầu tại tòa nhà Thượng Viện. Công tố nói rằng Chansley hăm dọa Phó Tổng Thống Mike Pence khi để lại mẩu giấy cho Pence ghi dòng chữ: "Chỉ là thời gian thôi, công lý sẽ tới."

.

Chansley sẽ ra tòa vào Thứ Sáu. Trước đó, luật sư của ông là Albert Watkins nói rằng Chansley được TT Trump mời tham dự cuộc bao vây tòa nhà Quốc Hội, nhưng thêm rằng Chansley không mang vũ khí, cũng không bạo động. Watkins cũng kêu gọi Trump hãy ân xá Chansley.

.

--- Trong tuần lễ kể từ khi xảy ra cuộc biểu tình bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, Trump đã mất nhiều thứ. Trump bị tuyệt giao bởi 3 ngân hàng và 2 trung tâm giao dịch địa ốc, mất hợp đồng đối với giải thi chơi golf chuyên nghiệp PGA và hợp đồng điều hành sân golf và 2 trung tâm chơi trượt băng nghệ thuật. Trump cũng mất tài khoảng Twitter. Và bây giờ, các nữ hướng đạo sinh cũng bỏ chạy.

.

Hội Nữ Hướng Đạo (Girl Scouts) trước giờ thuê một không gian văn phòng trong tòa cao ốc Trump tại New York, và bây giờ sau khi Trump xách động trận bạo loạn ngày 6/1/2021, Hội cho biết sẽ trả hợp đồng thuê để dọn văn phòng đi tức khắc. Có vẻ như rất nhiều người, nhiều hội lo sợ chơi với Trump sẽ bị văng miểng?

.

--- Hai nữ dân biểu Cộng Hòa Lauren Boebert và Marjorie Taylor Greene có vẻ như đang gây ra rất nhiều sóng gió. DB Lauren Boebert nổi tiếng vì đòi hỏi mang theo súng vào tòa nhà Quốc Hội, và trong khi trận bạo loạn xảy ra ngày 6/1/2021 bà đã liên tục phóng tweet cho biết địa điểm Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đang ở góc nào trong khuôn viên tòa nhà Quốc Hội, đêm Thứ Năm 14/1/2021 lại phóng tweet rằng Dân Biểu Dân Chủ Sean Patrick Maloney đã tố cáo chính bà là người dẫn một nhóm bạo loạn đi xem do thám địa hình trong tòa nhà Quốc Hội một ngày trước ngày bạo loạn, nhưng thực sự Maloney không nói như thế.

.

Trong khi đó, Dân biểu Marjorie Taylor Greene tố cáo Keith Olbermann đã "hăm dọa bằng ngôn ngữ cực kỳ bạo lực" và thề là sẽ báo cáo nhà bình luận truyền hình này với FBI, đơn giản chỉ vì Keith Olbermann phóng tweet rằng dân biểu Greene sẽ "vào tù ngồi." Nếu câu viết như thế là bạo lực 1, thì ngôn ngữ tweet của Trump trước giờ là bạo lực trăm lần hơn.

.

--- Bản tin Reuters cho biết cuộc chiến tranh thương mại do Trump tung ra đấu với Tập Cận Bình đã làm cho kinh tế Mỹ nơi đỉnh thiệt hại là mất 245,000 việc làm tại Hoa Kỳ, nhưng nếu từ từ giảm thuế quan ở cả 2 phía sẽ giúp tăng kinh tế vẫn sẽ tạo ra thêm 145,000 việc làm vào năm 2025, theo bản nghiên cứu của Hội Đồng Kinh Doanh Mỹ-TQ (U.S.-China Business Council -- USCBC) cho biết.

.

Tổ chức này đại diện cho các công ty Hoa kỳ lớn đang kinh doanh ở TQ, nói bản nghiên cứu do Oxford Economics thực hiện cho biết trong "kịch bản leo thang" chiến tranh thì sẽ 2 nền kinh tế ngày càng xa nhau, và sẽ làm GDP Hoa Kỳ thiệt hại 1.6 ngàn tỷ đôla trong 5 năm tới, và làm cho mất thêm 732,000 việc làm tại Mỹ vào năm 2022 và mất thêm 320,000 việc làm ạti Mỹ vào năm 2025.

.

Hiện thời Joe Biden chưa cho biết chính sách kinh tế đối với TQ sẽ ra sao. Bản nghiên cứu mới USCBC cho biết hàng Mỹ xuất cảng sang TQ giúp nuôi 1.2 triệu việc làm Mỹ và rằng các công ty đa quốc của TQ đang trực tiếp thuê 197,000 người Mỹ, trong khi các hãng Mỹ đầu tư 105 tỷ đôla vào TQ năm 2019.

.

--- Có rất nhiều chiến binh, hoặc cựu chiến binh, đã tích cực tham gia trong cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021. Một cảnh sát vùng thủ đô nói với đài CBS rằng anh chứng kiến nhiều người trong đám bạo loạn đã đưa tay lên sử dụng thủ hiệu quân sự để truyền thông với nhau trong khi tấn công tòa nhà Quốc Hội.

.

Ban Đặc Nhiệm Chống Nổi Loạn (Sedition Task Force) thuộc văn phòng công tố thủ đô cho biết rằng việc nhận diện các cá nhân sử dụng các kỹ thuật quân sự và chiến thuật đơn vị nhỏ (small unit tactics) là nằm trong "ưu tiên cao nhất" của cơ quan này. Bởi vì chiến thuật đơn vị nhỏ là kỹ thuật riêng của quân đội và cảnh sát đã được nhìn thấy nhiều người bạo loạn dùng giao tiếp và sử dụng trong bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

Công tố thủ đô Michael Sherwin nói rằng điều tra viên đang tìm người bạo loạn bằng cách xem xét các hình và video trên mạng xã hội, cũng như nhiều ngàn giờ video gắn ở các máy quay phim giám sát bên ngoài Tòa Tối Cao, Thư Viện Quốc Hội, Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc, Ủy ban Dân Chủ Toàn Quốc và khuôn viên tòa nhà Quốc Hội. Mục đích là tìm ra để truy tố kẻ tham dự về âm mưu nổi loạn. Điều tra cũng sẽ dò xét hồ sơ du lịch, thông tin tài chánh và truyền thông.

.

--- Trump là Chúa Jesus? Và các Dân biểu Cộng Hòa kết tội Trump sẽ bị chụp mũ là Judas? Đó là chuyện đang xảy ra. Mục sư nổi tiếng Franklin Graham và là cố vấn tâm linh cho TT Trump, hôm Thứ Năm đã bị phản ứng sau khi ông chỉ trích các Dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu luận tội Trump là "Judas" --- một môn đệ trong Kinh Thánh mô tả là kẻ phản bội Chúa Jesus.

.

Mục sư Graham lên mạng Twitter phóng tweet rằng "Xấu hổ, xấu hổ cho 10 dân biểu Cộng Hòa" đã bỏ phiếu luận tội Trump, và gọi những dan biểu này là phản bội Trump quá sớm. Graham cũng quy chụp rằng có thể những dân biểu kia được mua chuộc để chống Trump, một cáo buộc rất nguy hiểm --- và Graham nhắc rằng 30 đồng bạc (ám chỉ trong Kinh Thánh, tiền traoc ho Judas) "là của Pelosi hứa hẹn cho cuộc phản bội."

.

Nhiều giáo dân Thiên Chúa Giáo lập tức ngăn chận Mục sư Graham, nói rằng hiện nay nhiều Dân biểu Cộng Hòa đang bị hăm dọa giết chết, và Graham lên mạng tấn công họ sẽ có thể hiểu là dấu hiệu Mục sư này kêu gọi trừng phạt "kẻ chống Chúa" --- tuy nhiên, nếu công nhận Chúa Trump thì hiển nhiên là các mục sư và giáo dân đang thờ Trump chứ không còn thờ Chúa thực sự nữa. MS Graham hiện có 2.3 triệu người theo dõi trên mạng Twitter, và 9.5 triêu người theo dõi trên mạng Facebook, nơi Graham cũng phóng tweet đầy nguy hiẻm này.

.

--- Văn Phòng Công Tố Thủ Đô đã thông báo cho con trai Tổng Thống là cậu Donald Trump Jr., rằng cơ quan này muốn phỏng vấn cậu trong một phần cuộc điều tra về sử dụng tiền sai trái từ ngân sách Lễ Đăng Quang của Trump năm 2017. Hồi tháng 1/2020, Công Tố Thủ Đô đã kiện tổ chức Trump Organization và Ủy ban Đăng Quang Tổng Thống vì sử dụng sai trái hơn 1 triệu đôla gây quỹ từ hội bất vụ lợi để dùng cho thuê chỗ ở khách sạn Trump Hotel tại Washington cho lễ Đăng Quang 2017.

.

Đầu tuần này, Phòng Công Tố Thủ Đô nói trong một hồ sơ tòa là có chứng cớ mới cho thấy ủy ban của Trump xài phung phí khi chỉ trả khoảng $50,000 cho Loews Madison để lấy một khoảnh không gian trong các phòng khách sạn giành riêng cho Trump Organization. Hồi tháng 12/2020, cô Ivanka Trump cũng bị thẩm vấn hơn 5 giờ đồng hồ.

.

--- Tổng Thống tân cử Joe Biden dự tính thực hiện kế hoạch cứu nguy kinh tế trị giá 1.9 ngàn tỷ đôla, trong đó có khoản cứu giúp 1,400 đôla/người dối với người đã lãnh 600 đôla cứu trợ hồi tháng trước. Gói cứu trợ sẽ có 415 tỷ đôla để trợ giúp y tế vượt qua đại dịch, 20 tỷ đôlla để lập các trung tâm chích ngừa cộng đồng như một phần trong chương trinh tăng tốc chích ngừa toàn quốc. Biden trong bài nói chuyện ở thị trấn Wilmington, Del., đêm Thứ Năm cam kết sẽ chích ngừa 100 triệu mũi thuốc chích ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng Thống.

.

Biden dự định công bố chi tiết góp cứu trợ có tên là "American Rescue Plan" trong một bài diễn văn tại Wilmington, Delaware. Chương trình cũng sẽ kêu gọi tăng lương tối thiểu lên 15 đôla/giờ. Cũng như sẽ tăng ngân sách cho các chương trình chăm sóc trẻ và dinh dưỡng. Các cơ quan chính quyền sắc tộc da đổ sẽ nhận được tiền chống dịch. Cũng như sẽ có 130 tỷ đôla để giúp trường học mở cửa lại an toàn.

.

--- Vậy là, Biden sẽ gửi chi phiếu cứu trợ đại dịch 1,400$/người cho những người đã nhận 600$. Tuy nhiên, có vẻ như lời hứa phải là 2,000$/người, khi Biden vận động kiếm phiếu giúp 2 ứng cử viên Thượng nghị sĩ tại Georgia trước ngày bầu cử chung kết 5/1/2021.

.

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez nói với báo Washington Post rằng "2,000$ là 2,000$. Vì 2,000$ không có nghĩa là 1,400$." Dân biểu Cori Bush (Dân Chủ-Mo.) cũng phóng tweet đồng ý với Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez.

.

Một ngày trước ngày bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia, Joe Biden nói với cử tri rằng "các chi phiếu 2,000$ sẽ ra khỏi cửa" nếu cử tri Georgia bầu lên 2 ứng viên Dân Chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff, và cả 2 đều nói rằng họ sẽ ủng hộ chi phiếu cứu trợ $2,000/người nếu họ đắc cử, và sau đó họ đắc cử. Warnock sau đó cũng phóng lên mạng hình chi phiếu 2,000$. Nghĩa là, nếu Joe Biden giữ đúng lời hứa như được nhắc nhở, thì nhiều triệu người dân Mỹ sẽ lãnh thêm chi phiếu cứu trợ 2,000$/người, nghĩa là tính cả chi phiếu tháng trước, bạn sẽ lãnh tiền cứu trợ tổng cộng 2,600$/người.

.

--- Các cận vệ trong cơ quan Mật Vụ Liên Bang sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ 24 giờ/ngày cho hai vợ chồng Jared Kushner và Ivanka Trump, nhưng các cận vệ không được phép sử dụng phòng vệ sinh trong căn biệt thự khổng lồ có 6.5 phòng vệ sinh của 2 vợ chồng ngày. Do vậy, chính phủ liên bang phải chi ra 3,000$/tháng kể từ mùa thu 2017 để thuê một căn chung cư trong một căn nhà kế bên trong khu phố Kalorama ở thủ đô Washington DC.

.

Tổng chi phí tiền thuê chỗ cho các cận vệ này đi vệ sinh là bao nhiêu? Hơn $100,000, theo báo này. Một viên chức an ninh nói với báo này rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi từng nghe chuyện một đơn vị Mật Vụ phài đi tới mức cực đoan là phải tìm một nhà vệ sinh."

.

Có một lúc, đơn vị cận vệ này dựng lên một phòng vệ sinh loại di động đặt ngoài nhà cô Ivanka, nhưng các nhà hàng xóm của cô Ivanka than phiền, thế là dẹp bỏ. Thế là họ tạm thời tới xin sử dụng ké phòng vệ sinh trong ga-ra của các bạn Mật Vụ đang làm cận vệ cho gia đình Obama ở gần đó. Thế rồi, họ bị các bạn này đuổi đi sau khi "một ông sếp Mật Vụ trong ban cận vệ Ivanka Trump-Jared Kushner tới sử dụng đã để lại một mùi khó ngửi trong phòng vệ sinh nhà Obama," theo báo Washington Post.

.

Các mật vụ bảo vệ Ivanka-Jared mới tới nhà của Phó Tổng Thống Mike Pence cách đó một dặm đường (= 1.6 kilomét) để xin sử dụng phòng vệ sinh. thế nhưng, khi khẩn cấp, là các mật vụ phải vào các tiệm ăn gần đó, thậm chí có lúc gõ cửa nhà hàng xóm của cô Ivanka để xin dùng nhà vệ sinh. Thế rồi, một trong các nhà hàng xóm mới cho các mật vụ này thuê căn chung cư dưới hầm với giá $3,000/tháng, tính tới hết hợp đồng là tháng 9/2021 là sẽ tốn $144,000 tiền công quỹ.

.

Trong khi báo Washington Post nói rằng gia đình Ivanka-Jared yêu cầu các mật vụ không được sử dụng phòng vệ sinh của họ, nhưng Bạch Ốc nói chuyện đó xảy ra là quyết định riêng của các mật vụ. Judd Deere, phát ngôn nhân Bạch Ốc, bác bỏ chuyện gia đình Ivanka-Jared cấm các mật vụ không được sử dụng phòng vệ sinh của họ, nói không cấm gì hết, vì nhà của Ivanka-Jared luôn luôn mở cửa cho các mật vụ khi cần tới.

.

--- Hôm 13/1/2021, nhiếp ảnh gia Níck Út đã được Tổng Thống Trump vinh danh bằng huy chương nghệ thuật "National Medal of Arts" tại Bạch Ốc. Nhiếp ảnh gia này viết trên Facebook của anh bằng tiếng Anh rằng sang hôm sau, anh cùng hai bạn nhiếp ảnh gia @MarkEdwardHarrisPhoto và @davidburnettfoto đi ăn tối ở ngoài Bạch Ốc, thì bị một chàng nghiện lên cơn tấn công.

.

Bản thân Nick Út bị thương ở các be sườn, lưng và cẳng chân trái. Cùng cẳng chân đó là nơi anh bị lãnh miểng đạn pháo trong khi làm phóng viên chiến trường tại VN. Máy ảnh Leica của anh cũng bị đập bể. Mark đã dùng vỏ thuật chống đỡ cho Nick Út. Các mật vụ gần đó nhanh chóng tới giúp.

.

Trong bài viết bằng tiếng Anh trên báo Newsweek, Nick Út giải thích rằng nhiều người sẽ nổi giận vì anh nhận huy chương từ TT Trump, nhưng anh đã già rồi và anh hạnh phúc khi được Tổng Thống trao tặng huy chương. Anh kể rằng TT Trump đã nói về bức hình anh chụp cô bé Phan Thị Kim Phúc năm 1972 ở Trảng Bàng -- hình này được báo Mỹ gọi là "Napalm Girl" và thắng giải Pulitzer Prize -- và anh đã tặng TT Trump một hình phóng lớn anh đã ký tên để lưu niệm. Trong bài viết, anh kể lại chi tiết hoàn cảnh chụp tấm ảnh này. Anh cho biết anh sẽ ở lại thủ đô để dự lễ đăng quang của Tổng Thống tân cử Joe Biden, hy vọng sẽ chụp một khoảnh khắc lịch sử giữa Biden và Kamala Harris.

.

---- Tờ Thời Báo Tài Chính ghi rằng theo thống kê của Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), trong năm 2020, xuất khẩu da giày của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng hơn 15%. Trong khi đó, các thị trường tiêu thụ giày dép hàng đầu như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản… đều giảm nhập khẩu. Trong 3 quý đầu năm, có những thị trường, xuất khẩu giảm đến 80 - 90%. Tuy nhiên, sang đầu quý VI, tình hình đơn hàng khả quan hơn, một số thị trường xuất khẩu dần phục hồi. Xuất khẩu giày dép, túi xách của Việt Nam năm 2020 ước đạt gần 20 tỷ USD.

.

--- Báo Tiền Phong cho biết rằng trong năm 2020, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 35,2 tỷ USD. Tức là tăng 3,74% so với năm 2019. Xuất khẩu của Việt Nam tới Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng 17,9%. Một số nhóm hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong xuất khẩu đi Trung Quốc, trong đó đáng chú ý có nhóm hàng nông thủy sản đạt 6,8 tỷ USD, giảm 3,3%...

.

Theo thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc năm 2020 đạt 133,09 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tới Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng 17,9%. Nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 84,1 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam (sau Mỹ).

.

-- Pentagon cho biết sẽ không giữ một truyền thống đặc biệt. Bộ Quốc Phòng sẽ không tổ chức nghi lễ quân cách Quân Lực Từ Biệt (Armed Forces Farewell) đối với TT Trump. Bản tin này do báo Defense One đăng hôm Thứ Năm, trong đó cho biết 2 sĩ quan cao cấp xác nhận với báo này rằng trong lịch trình không có nghi lễ này giành cho TT Trump, mặc dù chức vụ Tổng Thống cũng là Tư lệnh Tối Cao của quân lực Hoa Kỳ.

.

Lý do vì sao từ chối nghi lễ này cho Trump không được nói rõ. Nhưng báo này duyệt qua một số sự kiện, cho thấy Trump rời Bạch Ốc trong ô nhục, vì bị luận tội 2 lần, vì xách động bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội, vì 6 tháng trước đã kéo Tham Mưu Trưởng Liên Quân vào một trận bão chính trị (ám chỉ, Trump xua đuổi người biểu tình, ra đứng trước nhà thờ, cầm cuốn Kinh Thánh, bên cạnh Tướng Mark A. Milley), 4 năm liên tục nói dối, và vân vân.

.

---