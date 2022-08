Cập Nhật Các Giai Đoạn Nhận Con Nuôi Từ Việt Nam (Phần 2)

Lê Minh Hải



(Robert Mullins International) Tiếp theo phần 1 kỳ trước, việc nhận con nuôi quốc tế từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã không còn giới hạn đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em trên năm tuổi và trẻ em trong nhóm anh chị em ruột. Chúng tôi tiếp tục giai đoạn 4 đến 6 trong thủ tục xin nhận con nuôi gồm có 6 giai đoạn.





Nộp đơn với sở di trú USCIS Mẫu I-800



4.

Công ước hay không và có khả năng đủ điều kiện để được nhận vào Hoa Kỳ hay không.



Sau khi bạn chấp nhận được kết hợp với một đứa trẻ cụ thể, bạn sẽ nộp đơn lên USCIS để được chấp thuận tạm thời cho đứa trẻ đó nhập cư vào Hoa Kỳ bằng cách nộp Mẫu I-800, Đơn Yêu cầu Phân loại Người nhận con nuôi Công ước là Người thân ngay lập tức . USCIS sẽ đưa ra quyết định tạm thời về việc liệu đứa trẻ có đáp ứng định nghĩa của một người được chấp nhậnhay không và có khả năng đủ điều kiện để được nhận vào Hoa Kỳ hay không.

Nộp đơn xin thị thực nhập cư





Sau khi đơn I-800 được chấp thuận tạm thời, bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi của bạn sẽ nộp đơn xin thị thực cho bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chịu trách nhiệm cấp thị thực nhập cư cho trẻ em từ Việt Nam.









Bạn sẽ nhận được thư từ Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) xác nhận đã nhận được đơn bảo lãnh Mẫu I-800 được chấp thuận tạm thời và chỉ định số hồ sơ và số ID hóa đơn. Sử dụng thông tin này để đăng nhập vào Trung tâm Ứng dụng Điện tử Lãnh sự (CEAC) để nộp Đơn xin Thị thực Nhập cư Điện tử (DS-260) cho con bạn. Cha mẹ nuôi nên điền vào các biểu mẫu này với tên của con bạn. Trả lời tất cả các mục trong biểu mẫu.

Viên chức lãnh sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ duyệt hồ sơ nhận con nuôi để cấp một lá thư (gọi tắt là “Thư Điều 5/17”) cho Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong bất kỳ trường hợp nhận con nuôi nước ngoài nào liên quan đến cha mẹ là công dân Hoa Kỳ và trẻ em từ Việt Nam, nếu tất cả Các yêu cầu của Công ước được đáp ứng và đứa trẻ có vẻ đủ điều kiện để nhập cư vào Hoa Kỳ. Thư này sẽ thông báo cho Cơ quan Trung ương của Việt Nam rằng cha mẹ phù hợp và đủ điều kiện nhận con nuôi, rằng đứa trẻ có vẻ đủ điều kiện nhập cảnh và cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ và Cơ quan Trung ương Hoa Kỳ đồng ý rằng việc nhận con nuôi có thể được tiến hành.





5. Nhận Con nuôi tại Việt Nam





Trước khi nhận con nuôi ở Việt Nam, bạn phải hoàn thành bốn bước trên. Chỉ sau khi hoàn thành các bước này, bạn mới có thể tiến hành hoàn tất việc áp dụng.





Quá trình hoàn thiện việc nhận con nuôi ở Việt Nam thường bao gồm những việc sau:





Vai trò của Cơ quan Trung ương:





Một số cơ quan chính phủ ở cấp quốc gia và cấp tỉnh có vai trò trong quá trình nhận con nuôi quốc tế ở Việt Nam.

Bộ Tư pháp (MOJ) là Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp (MOJ / DA), với tư cách là cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc nhận con nuôi nước ngoài, chịu trách nhiệm giám sát tổng thể quá trình nhận con nuôi phù hợp với luật con nuôi của Việt Nam và Công ước về con nuôi La Hay.

Sở Tư pháp cấp tỉnh xác định trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài, khớp cha mẹ nuôi tương lai với trẻ em không phải là trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Sở Tư pháp duyệt và ban hành Nghị định về nuôi con nuôi nước ngoài.



Vai trò của Nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi được công nhận hoặc phê duyệt: Nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi được công nhận và ủy quyền của Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận con nuôi thay mặt cho cha mẹ nuôi tương lai, bao gồm cả việc tập hợp hồ sơ để gửi MOJ / DA, cung cấp hỗ trợ hậu cần cho cha mẹ nuôi tương lai và con nuôi của họ (các) trẻ em, và cung cấp các báo cáo sau khi nhận con nuôi cho MOJ / DA. Sau khi MOJ / DA ban hành thư giới thiệu chính thức, các nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi, nếu được phép, có thể thực hiện đánh giá về đứa trẻ, bao gồm cả tình trạng sức khỏe của chúng, để cha mẹ nuôi tương lai có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc nhận con nuôi.





Phí nhận con nuôi: Trong hợp đồng dịch vụ nhận con nuôi mà bạn ký khi bắt đầu quá trình nhận con nuôi, nhà cung cấp dịch vụ con nuôi của bạn sẽ ghi rõ các khoản phí và chi phí ước tính liên quan đến quá trình nhận con nuôi của bạn. Trung bình, chi phí ước tính để hoàn thành một trường hợp nhận con nuôi khoảng từ $ 35,000 đến $ 42,000, chưa bao gồm phí hộ chiếu hoặc thị thực.





6. Xin Thị thực Nhập cư Hoa Kỳ cho Con Bạn và Đưa Con Bạn về Nhà





Sau khi hoàn tất việc nhận con nuôi, bạn cần thực hiện thêm một số bước trước khi con bạn có thể về nhà. Cụ thể, bạn cần nộp đơn xin ba giấy tờ trước khi con bạn có thể đến Hoa Kỳ:





Giấy khai sinh





Bạn sẽ cần phải có giấy khai sinh cho con bạn.

Bạn sẽ nhận được bản chính giấy khai sinh của trẻ sau lễ “Trao và nhận” để bạn làm thủ tục xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho con mình. Việt Nam không cấp giấy khai sinh mới hoặc giấy khai sinh sửa đổi cho trẻ em sau khi nhận con nuôi có ghi tên cha mẹ nuôi là (các) cha mẹ của đứa trẻ và / hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với tên của đứa trẻ được thực hiện trong quá trình nhận con nuôi.





Hộ chiếu Việt Nam





Con bạn chưa phải là công dân Hoa Kỳ, vì vậy cháu sẽ cần có giấy thông hành hoặc hộ chiếu từ Việt Nam.





Thị thực nhập cư Hoa Kỳ









Sau khi có giấy khai sinh và hộ chiếu Việt Nam cho con, bạn cần nộp hồ sơ xin thị thực nhập cư của con bạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Để biết thêm thông tin về việc sắp xếp lịch hẹn xin thị thực nhập cư và khám sức khỏe, vui lòng truy cập trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Trong hầu hết mọi trường hợp bảo lãnh, diện con nuôi khá phức tạp và tốn kém, nên cần có một cơ sở chuyên môn và uy tín đại diện quý vị đáp ứng những thủ tục, đúng với yêu cầu của những cơ quan hữu trách để đem lại một kết quả mong muốn.





Văn phòng Robert Mullins International sẵn sang hỗ trợ quý vị liên lạc với một trong ba cơ sở được hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam công nhận như trên: Dillon International, Inc., Holt International Children Services và The Alliance for Children, Inc để xúc tiến các thủ tục cần thiết, đáp ứng yêu cầu của hai chính phủ qua sự chọn lựa một cơ sở thích nghi cho nhu cầu của quý vị.





Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388 Email: info@rmiodp.com Hoặc www.facebook.com/rmiodp