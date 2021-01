Báo Mỹ thắc mắc: cờ VNCH xen giữa rừng cờ da trắng thượng đẳng, tân phát xít trong trận tổng tấn công Quốc Hội. Có 88% Dân Chủ và 24% Cộng Hòa muốn lột chức Trump. 79% dân Mỹ nói rằng những người tham dự bạo loạn ở Quốc Hội hoặc là "bọn hình sự" hoặc là "bọn ngu ngốc." 2 dân cử gốc Việt ở Milpitas (Bắc Calif.) đòi lột chức Tổng Thống của Trump gấp. Hơn 50 dân cử Bắc Calif. đòi Trump ra đi. Trump:

Lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa bị báo chí Mỹ đưa vào nhóm cờ của căm thù. Báo Mỹ thắc mắc: cờ VNCH xen giữa rừng cờ da trắng thượng đẳng, tân phát xít trong trận tổng tấn công Quốc Hội.

WASHINGTON (VB - 9/1/2021) --- Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell đã gửi ra một bản ghi nhớ tới các đồng viện Cộng Hòa nói về thủ tục luận tội/truất phế Tổng Thống Donald Trump, theo tin của báo Washington Post.

Trong bản văn, TNS McConnell nói rằng Thượng Viện đang kỳ nghỉ, do vậy Hạ Viện sẽ không có thể gửi lên các bản văn làm thủ tục luận tội/truất phế lên Thượng Viện trước ngày 19/1/2021. Và ngày 20/1/2021 là ngày Lễ Đăng Quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

McConnell viết rằng nếu muốn Thượng Viện họp trước ngày 19/1/2021 (tức là, phá vỡ kỳ nghỉ để về thủ đô họp) thì phải có toàn bộ đồng thuận của các Thượng nghị sĩ. Nghĩa là, McConnell muốn dìm luôn hồ sơ luận tội/truất phế Trump.

--- Hai dân cử gốc Việt ở Bắc California kêu gọi lột chức Tổng Thống của Trump. Hai viên chức dân cử ở thành phố Milpitas -- Thị Trưởng Rich Tran và Nghị viên Anthony Phan -- đưa ra bản tuyên bố chung vào đêm Thứ Năm, gửi tới và thúc giục Dân Biểu liên bang Ro Khanna (đang đại diện khu vực Milpitas) đòi hỏi Phó Tổng Thống Mike Pence và các viên chức nội các hãy sử dụng Tu Chánh Án 25 trong Hiến Pháp để lột chức Tổng Thống của Trump.

Bản văn của Tran và Phan nói rằng Tổng Thống Trump "không còn bình thường" và "không còn khả năng phục vụ nữa." Bản văn viết rằng Trump "đã cố ý kích động bạo động và hỗn loạn một cách kém suy nghĩ và không mắc cỡ tại thủ đô Hoa Kỳ. Ông có toàn quyền để kềm chế và giảm căng thẳng cho tình hình, nhưng đã chỉ thụ động ngồi phóng tweet lên mạng xã hộ, vào những lúc được xem là ngầm chấp thuận bạo động."

Nghị viên Phan nói với báo Milpitas Beat rằng quyết định lột chức Trump không thể để chậm trễ vì "những chuyện này đã kéo dài đủ rồi. Giá trị Hoa Kỳ của chúng ta nơi đây là phải gìn giữ. Nó nói nhiều về đất nước chúng ta, nếu chúng ta không làm gì khi đối diện kẻ độc tài." Trong khi đó, Tran nói với báo này rằng bình thường ông không tự dính vào những chuyện ngoài thành phố Milpitas, nhưng những gì xảy ra hôm Thứ Tư không còn là chính trị nữa, mà "bạo lực ở mức cao nhất của đất nước chúng ta."

--- Trước đó, cũng ngày Thứ Năm, một nhóm 50 lãnh đạo vùng South Bay -- trong đó có nghị viên Karina Dominguez của thành phố Milpitas -- đã lên tiếng kêu gọi lôt chức Tổng Thống của Trump vì Trump liên tục kích động bạo lực một ngày trước đó và đã lạm dụng quyền lực Tổng Thống. Phan nói rằng ông lạc quan rằng Hoa Kỳ sẽ hàn gắn lại sau khi Trump ra đi.

Nên ghi nhận rằng, Thị Trưởng Sam Liccardo của thành phố San Jose đã đi xa hơn đòi hỏi của các dân cử Milpitas: Liccardo phóng tweet rằng "cần phải truy tố Trump về tội phản loạn." Trong khi đó, các dân cử gốc Việt tại Nam California vẫn hình như im lặng, chưa thấy đưa ra bản văn nào như các dân cử gốc Việt ở Bắc California.

--- Báo Korea Times kể rằng một tòa án địa phương đã kêu án một phụ nữ gốc Việt 3 năm tù hôm Thứ Sáu 8/1/2021 vì đã ôm bé sơ sinh 13 ngày tuổi nhảy xuống từ căn chung cư ở tầng lầu 8 xuống đất, làm cho em bé chết tức khắc.

Tòa Changwon District Court tuyên phán phụ nữ Việt (trên báo, ghi ẩn danh), 26 tuổi, có tội giết đứa con mớis inh 13 ngày. Cô ôm con nhảy từ lầu 8 xuống ở thị trấn Gimhae, Tỉnh South Gyeongsang Province, lúc 7 p.m., ngày 2/1/2020. Em bé chết vì bị thương đầu.

Phụ nữ Việt này sống sót, nhưng bị thương đầu và chân. Mặc dù thọ án sát nhân ít nhất là 5 năm tù, tòa kêu án nhẹ vì cô này bị trầm cảm hậu sản. Bác sĩ nói rằng cô này bị trầm cảm và có ảo giác, nên cô đã quyết định tự sát. Hồi tháng 6/2020, tổ chức hỗ trợ các gia đình đa văn hóa có tên là Gimhae Multicultural Family Support Center đã trình tòa thỉnh nguyện thư với 2,000 chữ ký, xin khoan hồng cho cô.

--- Tổng Thống Donald Trump phóng tweet từ địa chỉ @POTUS rằng ông đang xem xét thành lập một công ty mạng xã hội riêng sau khi tài khoản cá nhân của ông bị Twitter khai tử vĩnh viễn. Trump chụp mũ rằng Twitter đã đi quá xa trong việc ngănc ấm quyền tự do ngôn luận, và đêm nay các nhân viên Twitter cấu kết với người Dân Chủ và Cực Tả để gỡ bỏ tài khoản của Trump để "bịt miệng tôi - và QUÝ VỊ, 75 triệu người yêu nước đã bầu cho tôi."

Trump cho biết đang thương lượng với nhiều trang web và sẽ công bố sớm về việc thành lập một mạng xã hội riêng trong tương lai gần, nơi đó Trump sẽ không bị bịt miệng. Mạng Twitter đã gần như tức khắc xóa bỏ tweet trên của Trump.

--- Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa - Alaska) nói rằng TT Trump nên từ chức tức khắc và đừng chờ cho hết nhiệm kỳ vào ngày 20/1/2021. Nói chuyệnv ới truyền thông báo chí, TNS Lisa Murkowski nói rằng bà muốn Trump xuống chức ngay, tức khắc vì Trump đã gây thiệt hại nhiều rồi.

Hiện nay Thượng nghị sĩ Murkowski là người đầu tiên trong các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa kêu gọi Trump từ chức sớm, và như thế là cùng một lập trường với các Dân Biểu Dân Chủ Hạ Viện --- trong khi các dân biểu này có kế hoạch khởi động một chương trình luận tội/truất phế để lột chức Trump.

--- Richard Barnett, người có mấy tấm ảnh ngồi trong văn phòng của Chủ Tịch Hạ Viện trong cuộc bạo loạn hôm Thứ Tư, đã bị cảnh sát bắt ở thị trấn Little Rock, Arkansas, hôm Thứ Sáu. Barnett năm nay 60 tuổi, bị truy tố là xâm nhập khuôn viên tòa nhà hạn chế mà không thẩm quyền, đã xâm nhập bạo lực, gây hỗn loạn ở khuôn viên Quốc Hội và trộm tài sản công cộng.

--- Dân biểu tiểu bang Derrick Evans của West Virginia, người đã truyền sóng trực tiếp truyền hình live-streamed hình ảnh Evans tham dự đám đông tràn vào tòa nhà Quốc Hội cũng bị truy tố hôm Thứ Sáu về tội xâm nhập bất hợp pháp khuôn viên Quốc Hội, theo tin của báo West Virginia Metro News.

Bản tin NBC News cho biết hiện nay đã có một thỉnh nguyện thư kêu gọi DB Evans vừa mới tuyên thệ nhậm chức là hãy từ chức. Tuy nhiên luât sư của Evans nói rằng ông không thấy Evans có hành vi gì là bạo lực hay hình sự trong ngày hôm đó. Và viết Evans sẽ không từ chức.

--- Bi thảm trong cuộc bạo loạn hôm Thứ Tư là một phụ nữ bị làn sóng người tràn lên đạp chết. Rosanne Boyland, 34 tuổi, là người ủng hộ Trump nồng nhiệt, đã chết khi cùng đám đông vào khu nhà Quốc Hội, sau khi làn sóng người xô chị ngã, nhiều người phía sau cũng tràn lên và chị bị đạp chết. Gia đình chị Boyland đã đổ tội cho Trump về cái chết của chị Boyland.

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 89,001,543 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,916,091 người.

.

Mỹ bị lây nhiễm: 21,872,264 người.

Dân Mỹ chết dịch: 368,947 người.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 2,619,829; Chết dịch: 29,106 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,923,399; Chết dịch: 29,645 người.

--- Quận Cam: xác người chết dịch nhiều kỷ lục. Các y tá tại bệnh viện St. Joseph Hospital kinh hoàng. Donna Rottschafer, y tá trong đơn vị chống dịch COVID-19, kể rằng trong tuần qua chứng kiến số người chết quá nhiều, rằng chị làm việc ở bệnh viện này trong 21 năm và nhìn thấy trong vài tuần qua số người chết nhiều hơn toàn bộ những năm chị làm việc ở đâyc hứng kiến.

--- Bản tin KABC kể rằng các thùng container đông lạnh đang chở về Nam California để đựng xác vì nhà xác và nhà quàn hết chỗ. Theo lời Jake Knotts, quản lý công ty Mid-State Containers, đã có 10 thùng đông lạnht ừ công ty đưa về quận San Bernardino County ở Nam California, và 10 thùng khác đang đưa sang Texas.

.

Knotts kể đây là lần đầu tiên công ty cho thuê các thùng chở hàng khổng lồ này chứa xác, vì trước giờ chỉ cho thuê cho các sự kiện ở các trại rượu vang, tiệm ăn, nông nghiệp. Dự kiến mỗi thùng đông lạnh chứa được 50 xác để giúp các bệnh viện trung chuyển, chờ đưa qua nhà tang lễ. Knotts nói sẽ có một số thùng đông lạnh chở tới các quận như Quận Cam, Los Angeles County, Riverside và San Bernardino.

--- Bản tin TTXVN kể rằng thành phố Sài Gòn trong năm 2020 trải qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng tăng trưởng GRDP của thành phố vẫn tăng 1,39% so với cùng kỳ năm 2019. Cả 3 khu vực dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đều tăng trưởng dương, xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ USD, thu hút đầu tư từ nước ngoài đạt hơn 4,3 tỷ USD, kiều hối đạt hơn 5,5 tỷ USD.

Có hơn 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, có hơn 8.300 doanh nghiệp hoạt động trở lại, thu ngân sách đạt 371.384 tỷ đồng (đạt 91,51% dự toán).

--- Bản tin NHK ghi lời lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un: Mỹ là “kẻ thù lớn nhất” của Bắc Triều Tiên. Số ra hôm thứ Bảy của tờ Rodong Sinmun, tờ báo của đảng cầm quyền Lao động Triều Tiên, đã đưa tin về bài phát biểu của ông Kim tại đại hội đảng khai mạc hôm thứ Ba. Kim cho rằng các hoạt động ngoại giao của Bắc Triều Tiên cần tập trung vào đàn áp và khuất phục Mỹ, nước mà ông gọi là “trở ngại cơ bản và kẻ thù lớn nhất”.

Phát biểu này của ông Kim được đưa ra một vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra trong tháng này. Kim nói, chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng sẽ không có gì thay đổi, bất kể ai là người nắm quyền ở Bạch Ốc. Ông nói, Mỹ phải chấm dứt vị thế thù địch của nước này và đây là chìa khoá cho mối quan hệ tương lai giữa các quốc gia. Kim khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ thu nhỏ và giảm trọng lượng vũ khí hạt nhân của nước này hơn nữa, phát triển các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật, và tiếp tục sản xuất các đầu đạn hạt nhân kích thước siêu lớn một cách bền vững.

--- Công ty sản xuất phi cơ Boeing lãnh thêm một cú nhức đầu: chính phủ Indonesia cho biết hôm Thứ Bảy họ đã mất liên lạc với phi cơ hành khách kiểu Boeing 737-500 của công ty hàng không Sriwijaya Air một chút xíu sau khi phi cơ này cất cánh từ một phi trường ở Jakarta.

Dữ kiện từ đài Flightradar24 cho thấy phi cơ mất tín hiêu ở độ cao 10,000 feet trong chưa đầy một phút trong chưa tới 5 phút sau khi cất cánh ở Pontianak. Trên phi cơ có 62 người, kể cả hành khách và phi hành đoàn. Một viên chức cứu cấp nói với Reuters là có thấy các mảnh vỡ trên biển ở phía Bắc Jakarta, và công việc tìm kiếm đang tập trung về hướng biển này.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đứng chung với da trắng thượng đẳng, tân phát xít.

Trong đó có các lá cờ thời Nội Chiến Hoa Kỳ (của phe thua trận), cờ Tân Phát Xít, các biểu tượng Thiên Chúa Giáo, nhiều cờ quốc gia, cờ tiểu bang. Nhìn chung, các lá cờ này tập trung những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt.

Antaeus Edelsohn, một sinh viên luật tại University of Richmond, nhận định rằng phần nhiều là cờ và biểu tượng của Nam quân thời nội chiến, hình ảnh thập tự giá phương Nam, phần lớn dùng cho các tổ chức da trắng thượng đẳng, ý thức hệ kỳ thị sắc tộc, "Mục đích là đứng riêng biệt, muốn nói với Hoa Kỳ rằng chúng tôi chống lại Liên Bang Hoa Kỳ."

Bản tin cũng ghi rằng có một số cờ quốc gia xen vào, trong đó có cờ Canada, Cuba, Georgia, India, Israel, Nam Hàn và Việt Nam Cộng Hòa (cờ Nam VN thời trước 1975). Bài báo nói không rõ vì sao các lá cờ quốc gia này xuất hiện giữa rừng cờ da trắng thượng đẳng, và lý giải có thể những phân bộ da trắng thượng đẳng trong các quốc gia đó tới tham dự (báo này lý luận sai với cờ VNCH, vì VNCH chỉ còn lãnh thổ lưu vong thôi). Thí dụ: cờ Canada vì có thể nhóm da trắng thượng đẳng Proud Boys được thành lập bởi một người canada.

Bản tin này có thể đọc ở đây:

https://qz.com/1953366/decoding-the-pro-trump-insurrectionist-flags-and-banners/

--- Đa số dân Mỹ muốn Trump rời chức Tổng Thống vì đã kích động bạo lực trong trận tổng tấn công tòa nhà Quốc Hội, theo của thăm dò của Reuters/Ipsos phổ biến hôm Thứ Sàu.

. có 88% Dân Chủ và 24% Cộng Hòa muốn lột chức Trump.

. chỉ 1/2 người độc lập nói muốn lột chức Trump.

. 30% muốn dùng Tu chánh án 25 để lột chức Trump.

. 14% muốn dùng thủ tục luâ5n tội/truất phế lột chức Trump.

. 13% nói Trump nên từ chức.

. 43% nói để Trump làm hết nhiệm kỳ, kết thúc ngày 20/1/2021.

. 70% cử tri đã bầu cho TRump ngày 3/11/2020 nói là không đồng ý chuyện Trump kích động bạo động.

. 1/8 người nói đồng tình ủng hộ cuộc tổng tấn công Quốc Hội.

. 5% gọi người bạo loạn là "kẻ yêu nước."

. 59% nói nhóm bạo loạn là "bọn hình sự."

. 79% dân Mỹ nói rằng những người tham dự bạo loạn ở Quốc Hội hoặc là "bọn hình sự" hoặc là "bọn ngu ngốc."

