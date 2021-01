Đào Văn

Tổng Thư Ký bang Georgia bị ép nghe phone và khả năng luận tội vụ Tổng Thống đòi thay đổi phiếu bầu.

Trả lời cuộc phỏng vấn trên ABC News, trong chương trình GMA vào ngày 04.01.2021 .Tổng thư ký bang Georgia Raffensperger cho biết Tòa Bạch Ốc thúc ép ông nói chuyện với Tổng thống Trump, dù cho rằng điều này không phù hợp với ông.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc nói chuyện với Tổng thống là điều thích hợp, nhưng tổng thống hối thúc và tôi tin rằng tổng thống đã lệnh cho cấp dưới thúc ép chúng tôi nói chuyện qua phone. Họ muốn cuộc điện thoại phải diễn ra".

Ông Raffensperger và luật sư đã bác bỏ lời lẽ của Tổng thống Trump cáo buộc có gian lận bầu cử tại bang Georgia được nêu ra trong cuộc điện thoại dài một giờ, rằng:"Chúng tôi chấp nhận cuộc nói chuyện qua phone. Nhưng phần lớn là tổng thống nói, chúng tôi chủ yếu chỉ lắng nghe. Dịp này, tôi muốn nhấn mạnh lại quan điểm của tôi rằng dữ liệu mà tổng thống có là sai hoàn toàn. Tổng thống nói có hàng trăm người chết đi bỏ phiếu, nhưng chúng tôi chỉ tìm thấy hai trường hợp.Đó là thí dụ về dữ liệu sai lầm mà tổng thống nêu ra."





Phía viên chức phụ trách tổ chức và giám sát cuộc bầu cử bang Georgia Ông Sterling chia sẻ rằng, các quan chức thực thi pháp luật và bầu cử Georgia đã thực hiện một loạt các cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận cử tri và cáo buộc về hành vi bất chính từ phía những người làm công tác bầu cử, thế nhưng sau nhiều cuộc kiểm tra đã không phát hiện ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của của tổng thống cáo buộc cuộc bầu cử là gian lận. Ông Sterling trả lời cuộc phỏng vấn của The Hill vào thứ Hai 04.01.2021

Khả năng luận tội vụ TT ép thay đổi phiếu bầu.

Các chuyên gia pháp lý bàn về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng Thư Ký bang Georgia Brad Raffensperger (R) như thế nào? Ngay sau khi đoạn audio được The Washington Post công bố vào Chủ nhật ngay lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi. Cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti nói rằng có vẻ như Tổng thống đang gây áp lực buộc quan chức bang Georgia phải thực hiện hành vi gian lận, nhưng điều này sẽ khó truy tố. “Có vẻ như Trump đã thúc giục Tổng Thư Ký bang Georgia thực hiện hành vi gian lận,” ông Mariotti viết trên Twitter . “ Còn phía luật sư của Tổng thống phản ứng từ ra sao về cuộc gọi này? Các tuyên bố của Trump khá mơ hồ nên khó bị truy tố, nhưng rõ ràng là vụ này rất có vấn đề,....but they’re obviously highly problematic "[...]

Theo Law & Crime thì Raffensperger và cố vấn pháp lý Ryan Germany đã bảo vệ tính toàn vẹn của kết quả bầu cử ở tiểu bang của họ. TT Trump cho biết họ đang để ngỏ việc truy tố hình sự, nhưng dường như ông ta lại không cho biết ai sẽ đưa ra vụ việc này.TT Trump nói: “Đó là tội phạm – đó là tội hình sự. Và bạn không thể để điều đó xảy ra. Đó là một rủi ro lớn đối với bạn và Ryan, luật sư của bạn"[...]

Về phía Ông Moss, một chuyên gia tham gia vào một số cuộc thảo luận trực tuyến bàn về loại tội phạm nào có thể áp dụng vào cuộc gọi điện thoại này, ông ta nêu ra luật lệ cấm những người ở các vị trí “hành chính” liên bang can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống. Giáo sư Luật Jennifer Taub, Đại học Western New England, đã lưu ý những điểm tương đồng giữa cuộc gọi này và cuộc điện thoại khiến Trump bị luận tội.



Nhưng theo Mariotti nói, thể hiện sự bất hợp pháp sẽ là một mệnh lệnh cao, Giáo sư Frank Bowman Đại học Luật Missouri, cũng có quan điểm tương tự. Mặc dù ông ta mô tả cuộc gọi của Trump là trơ trẽn trong một tweet, ông ta nói với Law & Crime trong một cuộc phỏng vấn vào chiều Chủ nhật rằng rất khó để truy tố tổng thống- it could be difficult to prosecute the president.

Ngoài ra, một nỗ lực mới nhất của Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ pháp lý của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử của bang Georgia đã bị thẩm phán liên bang bác bỏ trong phiên tòa diễn ra hôm nay 05.01.2021, theo 11 Alive

Phần trên tóm lược trích đoạn từ nhiều nguồn.



Đào Văn