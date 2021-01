Trump: sẽ kiện Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia vì ghi âm cú điện thoại Trump năn nỉ rồi hăm dọa, ép buộc tìm cho Trump thêm 11,780 phiếu bầu. Ký giả Bernstein: cú điện thoại của Trump tệ hại hơn Watergate, vừa là tội hình sự, vừa là phản loạn. DB Kinzinger: sau cú điện thoại của Trump, Cộng Hòa có lương tâm hết bênh nổi Trump. TNS Cộng Hòa Tom Cotton: quậy phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021 trong "cốt t

Sân bay Prestwick gần khu nghỉ dưỡng Turnberry của Trump nhận thông báo đón 1 phi cơ từ Mỹ ngày 19/1/2021: Trump sẽ bay sang Scotland để tránh vào tù?

Trump sẽ bay sang Scotland để tránh vào tù? Trump: sẽ kiện Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia vì ghi âm cú điện thoại Trump năn nỉ rồi hăm dọa, ép buộc tìm cho Trump thêm 11,780 phiếu bầu. Ký giả Bernstein: cú điện thoại của Trump tệ hại hơn Watergate, vừa là tội hình sự, vừa là phản loạn. DB Kinzinger: sau cú điện thoại của Trump, Cộng Hòa có lương tâm hết bênh nổi Trump. TNS Cộng Hòa Tom Cotton: quậy phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021 trong "cốt tủy là khai tử các cuộc bầu cử Tổng Thống và trao quyền bổ nhiệm Tổng Thống vào tay đảng nắm đa số đang kiểm soát Quốc Hội." Trump liền hăm dọa trả thù Cotton. Nhiều Thượng nghi sĩ Cộng Hòa ký tên chung: bầu cử xong rồi, Biden thắng cử hợp pháp. Nancy Pelosi tái đắc cử Chủ Tịch Hạ Viện. Hà Nội có đỉnh cao mới: thợ rác đình công vì bị trễ lương nhiều tháng. Dân số Sài Gòn giảm đều vì các nữ cư dân có sinh suất thấp trong khi đà lão hóa tăng đều. Rochelle Nguyen, nữ dân biểu tiểu bang Nevada, đã dính COVID-19.

WASHINGTON (VB - 4/1/2021) --- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, người đã lãnh đạo Hạ Viện từ năm 2003, đã được bầu lại vào chức Chủ Tịch Hạ Viện hôm Chủ Nhật 3/1/2021 với 216 phiếu tín nhiệm, trong khi đối thủ là Dân Biểu Cộng Hòa Kevin McCarthy được 209 phiếu.

Bà đã có đủ phiếu tín nhiệm để giữ chức lãnh đạo Hạ viện và đây là nhiệm kỳ Chủ Tịch lần thứ 4 của bà, bất kể Dân Chủ thắng và giữ đa số trên Hạ Viện và 5 đảng viên Dân Chủ hoặc bầu người khác hoặc không bầu cho ai.

Dân Chủ đã mất khoảng một tá ghế dân biểu trong kỳ tổng tuyển cử Ngày Bầu Cử 3/11/2020, và sau khi khóa họp 117 Quốc Hội kỳ này chính thức tuyên thệ, Đảng Dân Chủ còn đa số một chút, giữ 222 ghế trong khi Cộng Hòa giữ 211 ghế.

--- Tổng Thống Donald Trump cho biết dự định kiện Brad Raffensperger, Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia, vì đã thu âm cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm Thứ Bảy, trong đó Trump nài nỉ và rồi hăm dọa để xin Raffensperger phạm tội hình sự: tìm cho Trump thêm 11,780 phiếu bầu trước ngày 6/1/2021 để Trump qua mặt Joe Biden trong bầu cử Georgia, và lật ngược như thế Trump sẽ có 16 phiếu cử tri đoàn.

Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Georgia là David Shafer đã phóng tweet hôm Chủ Nhật nói rằng Trump đã nộp 2 đơn kiện về vụ ghi âm cú điện thoại mà Trump nói là "thảo luận thương lượng bí mật," nhưng thực sự không phải như thế. Trump nói rằng cú điệnt hoại là nói về đơn kiện chưa xử ở tiểu bang Georgia.

Thực sự, nghe rõ cú điện thoại thì không phải chuyện quá khứ gì, mà là một yêu cầu cho tương lai: Trump đòi hỏi là Raffensperger tìm cho Trump thêm 11,780 phiếu bầu, tức là sẽ hơn Biden mộtg phiếu, tức là phạm tội hình sự vì làm đổi kết quả bầu cử trong khi tiểu bang này đã kiểm phiếu 3 lần và đã đúc kết phiếu phổ thông để trao cho Biden kết quả thắng phiếu cử tri đoàn.

Trump có kiện được Raffensperger hay không? Tiểu bang Georgia có luật ghi âm điện thoại theo thể thức "one-party consent" --- tức là đồng thuận một phía, tức là chỉ cần một người ở đầu dây này hay kia đồng ý ghi âm là hợp pháp rồi. Có nghĩa là, đơn kiện của Trump sẽ bị tòa quăng bỏ.

Và thực tế, có thể số phận Trump đã thấy rõ rằng: sau Bạch Ốc là nhà tù, vì tội bóp méo kết quả bầu cử thì là vô tù. Một số chuyên gia pháp lý khác nói rằng cái gọi là cú điện thoại bí mật của Trump thực sự chẳng bí mật gì, vì Trump sau đó phóng tweet liên tục về cú điệnt hoại đó.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) hôm Chủ Nhật phóng tweet rằng cú điện thoại của Trump đòi hỏi, năn nỉ, rồi hăm dọa dân cử Cộng Hòa Brad Raffensperger (Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia) để xin "tìm thêm 11,780 phiếu bầu cho Trump" hiển nhiên là tuyệt đối kinh hoàng.

DB Kinzinger tweet rằng, "Đối với tất cả thành viên Quốc Hội nào suy tính phản đối kết quả bầu cử, quý vị không có thể -- sau cú điện thoại này của Trump --- làm như thế với một lương tâm trong sạch. Hãy hồi phục lại Đảng Cộng Hòa của chúng ta."

--- Carl Bernstein, phóng viên kỳ cựu trong cú xì căng đan Watergate, nhận định về băng ghi âm cú điện thoại của Trump đòi tìm thêm phiếu bầuc ho Trump là "tệ hại xấu xa hơn nhiều lần so với cú xì căng đan Watergate."

Nói chuyện với phóng viên Fredricka Whitfield của CNN vào chiều Chủ Nhật, Bernstein nói rằng băng ghi âm điện thoại này chứng minh rằng Trump không chỉ là kẻ phạm tội hình sự, mà Trump chính là một kẻ phản loạn, vì Trump đã phá hoại những căn bản nhất của nền dân chủ. Ông giải thích rằng trong một Bạch Ốc bình thường thì cú băng ghi âm đó của Trump là đủ để luận tội và truất phế một Tổng Thống và dẫn tới một cuộc điều tra nghiêm tức từ Bộ Tư Pháp.

--- Nhiều dân cử thâm niên, trong đó có các dân cử Cộng Hòa, chính thức lên tiếng nói rằng thắng cử của Joe Biden là hợp pháp, hợp hiến, ngay chính. Trong một bản văn đưa ra hôm Chủ Nhật của một nhóm lưỡng đảng gồm 10 Thượng nghị sĩ, trong đó có các TNS Cộng Hòa Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Bill Cassidy (Louisiana) và Mitt Romney (Utah) nói rằng, "bầu cử 2020 đã xong rồi."

Các Thượng nghị sĩ này viết rằng các nỗ lực gây ra nghi ngờ về cuộc bầu cử là "trái nghịch với ý chí đã bày tỏ minh bạch của người dân Mỹ và chỉ làm suy yếu niềm tin của dân Mỹ vào kết quả bầu cử đã xác định minh bạch xong rồi."

Thống Đốc Cộng Hòa Larry Hogan của Maryland nói rằng "Âm mưu của các thành viên Quốc Hội muốn bác bỏ [vào ngày 6/1/2021] kết quả đã xác định bầu cử Tổng Thống chỉ là một trò giễu cợt nhắm vào hệ thống của chúng ta và với những ai là người Hoa Kỳ."

Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan (Cộng Hòa) đưa ra bản văn viết rằng "chiến thắng của Biden là hoàn toàn hợp pháp" và rằng nỗ lực gây ngờ vực về bầu cử "là tấn công nền tảng của chính thể cộng hòa của Hoa Kỳ."

--- Quý bà nín đẻ, đất nước nhức nhối... Dân số Sài Gòn giảm đều vì các nữ cư dân có sinh suất thấp trong khi đà lão hóa tăng đều. Tương lai sẽ ảnh hưởng tới nhân sự lao động. Bản tin VietnamNet ghi rằng theo thống kê của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), hiện nay, tổng tỷ suất sinh của TP.SG là 1,39 con, trong khi đó mức sinh thay thế là 2,1. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cũng như tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Bản tin cho biết từ năm 2000 đến năm 2019, tổng tỷ suất sinh của TP.SG liên tục giảm (năm 2000 là 1,76 con so với năm 2019 là 1,39 con), xuống rất thấp vào năm 2016 là 1,24 con, xu hướng khôi phục theo hướng tăng xảy ra rất ít ở thời điểm năm 2008 (1,63 con) và năm 2013 (1,68 con). Trên thực tế, vấn đề mức sinh thấp ở TP.SG đã được báo động từ nhiều năm nay khi tình trạng nhiều gia đình trẻ chỉ dừng lại ở việc sinh 1 con và không có ý định sinh thêm con thứ 2. Điều này đặt ra nhiều thách thức về vấn đề nhân khẩu học trong bối cảnh già hóa dân số sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cũng như tác động tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

--- Thủ đô VN có thêm đỉnh cao mới: thợ rác đình công vì bị trễ lương nhiều tháng. Bản tin VTV cho biết những ngày cuối năm 2020 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, rác thải chất thành đống tại các điểm tập kết, trên nhiều tuyến đường chính, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Hà Nội đã yêu cầu Thanh tra toàn diện về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

Sự việc này có liên quan đến Công ty CP đầu tư công nghệ cao Minh Quân, nay là Công ty Tập đoàn Nam Hà Nội, cũng vi phạm Luật Lao động khi liên tục nợ lương, nợ BHXH của nhiều công nhân dẫn tới công nhân dừng việc và rác thải bị tồn đọng nhiều lần tại các khu dân cư thuộc địa bàn 9 quận, huyện. Bản tin VTV nói rằng 38 lao động này đã từng tính thuê luật sư nhờ đòi hơn 100 triệu nợ lương từ năm 2019. Tại 9 quận, huyện nơi công ty Minh Quân nhận thầu vệ sinh môi trường luôn xảy ra muộn lương. Chuyện nợ lương - ngừng việc - rác ùn ứ luôn lặp đi lặp lại. Gần đây, nhiều lao động chưa nhận được lương của 2 tháng cuối năm và tình trạng ùn ứ rác lại tiếp diễn. Không chỉ vậy, nhiều lao động đã làm việc vài năm nhưng không được ký hợp đồng dài hạn và đương nhiên không được đóng BHXH.

--- Tổng Thống Trump sẽ bay sang Scotland để tránh vào tù? Đó là một nghi vấn khi người ta thấy một số hoạt động dị thường ở sân golf của Trump tại Scotland: báo Sunday Post ghi rằng sân bay Prestwick, gần khu nghỉ dưỡng Turnberry của Trump, được thông báo sẽ có một chuyến bay ngày 19/12021 và chuyến bay này sẽ là một phi cơ quân sự Hoa Kỳ Boeing 757, chiếc mà Trump thường xuyên sử dụng trước giờ.

Nguồn tin nói với báo này rằng sân bay được thông báo trước về phi cơ quân sự Hoa Kỳ sẽ hạ cánh ngày 19/1/2021, tức là một ngày trước Lễ Đăng Quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden. Kiểu phi cơ này bình thường cũng dùng cho Phó Tổng Thống Mike Pence và cũng dùng cho Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Thông báo trước các chuyến bay này thường là một tuần lễ.

Khoảng một tá Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021 trong khóa họp lưỡng viện. Một đồng minh thân cận với Trump là TNS Cộng Hòa Tom Cotton của Arkansas đêm Chủ Nhật đã chỉ trích việc quậy phá: Cotton nói thách thức của Ted Cruz và Josh Hawley là ý tưởng nguy hiểm vì "cốt tủy là khai tử các cuộc bầu cử Tổng Thống và trao quyền bổ nhiệm Tổng Thống vào tay đảng nắm đa số đang kiểm soát Quốc Hội." Cotton viết rằng chống phá phiếu cử tri đoàn sẽ không cho [Trump] nhiệm kỳ Tổng Thống thứ nhì.

Tổng thống Donald Trump sáng Thứ Hai liền nổi giận, chửi mắng Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-AR), một đồng minh lâu năm, người nói là không ủng hộ việc quậy phá phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021. Trump hăm dọa trả thù Cotton rằng người Cộng Hòa thù dai lắm, và sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN. Có lẽ Trump muốn nói sẽ phá phiếu Tom Cotton trong các kỳ bầu cử tương lai?

Rochelle Nguyen, 43 tuổi, nữ dân biểu tiểu bang Nevada, đã dính COVID-19.

Bản tin thông tấn AP cho biết Rochelle Nguyen, 43 tuổi, nữ dân biểu tiểu bang Nevada, đã dính COVID-19. Ba biết như thế khi đứng nấu bếp vào sáng ngày Lễ Giáng Sinh: không còn ngửi mùi gì được nữa. Cả Nguyen và chồng, cũng là luật sư biện hộ, lập tức co cụm mộts ố công việc trong vài ngày. DB Rochelle Nguyen sinh năm 1977 tại Vancouver, Washington.

Nguyen lo ngại sẽ lây COVID cho thân phụ bà, người được 74 tuổi, và nhạc phụ 83 tuổi của bà. Cả 2 cụ đều sống chung mái nhà với 2 vợ chồng bà, và 2 đứa con của bà. Cả nhà sau đó xét nghiệm đều dính dương tính.

Nguyen và 2 dân cử tiểu bang --- Thượng nghị sĩ tiểu bang Pat Spearman và dân biểu tiểu bang Howard Watts III --- đều xét nghiệm dương tính COVID. Rochelle Nguyen (Dân Chủ) nói với AP rằng bây giờ sức khỏe của bà đỡ hơn. Bà nhân dịp này kêu gọi cư dân cảnh giác và phòng ngừa lây lan.

.