PTT Pence: hoan nghênh 13 Thượng nghị sĩ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn của Biden. Tranh cử 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia: Dân Chủ hơn suýt soát. Da trắng thượng đẳng kêu gọi hy sinh vì Trump: tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Florida: 1 dân cử đòi phạt, đóng cửa câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump vì tội không mang khẩu trang. TNS Graham (Cộng Hòa-S.C.) kêu gọi Trump soạn luật riêng rẽ để c

New York: Tưng bừng mở tiệc 300 người Đêm Giao Thừa Dương Lịch... thế là anh gốc Việt bị phạt -- khách không mang khẩu trang, trong khi "uống rượu, hát karaoke, và khiêu vũ."

.

PTT Pence: hoan nghênh 13 Thượng nghị sĩ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn của Biden. Tranh cử 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia: Dân Chủ hơn suýt soát. Da trắng thượng đẳng kêu gọi hy sinh vì Trump: tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Florida: 1 dân cử đòi phạt, đóng cửa câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump vì tội không mang khẩu trang. TNS Graham (Cộng Hòa-S.C.) kêu gọi Trump soạn luật riêng rẽ để cứu trợ 2,000$/người. Dân Mỹ chết dịch kỷ lục: 350,214 người và tăng đều. New York trở thành tiểu bang thứ 4 trúng số "triệu phú COVID" chung với Texas, Florida và California. Quận Los Angeles: nhà tang lễ hết chỗ, thuê thêm xe đông lạnh đựng xác. California: Công Binh tới giúp cung cấp oxygen tại nhiều bệnh viện. Trump: CDC cố ý "phóng đại" các con số tử vong và nhập viện vì COVID. Kỷ lục nhà nào cũng có người tha hương: 1 xã có 1.470 con em lao động ở nước ngoài, năm 2020, kiều hối gửi về 8 triệu USD. Deron Nguyen, 23 tuổi, tai nạn xe, cần giải phẫu, gia đình xin giúp gây quỹ. New York: Tưng bừng mở tiệc 300 người Đêm Giao Thừa Dương Lịch... thế là anh gốc Việt bị phạt.

.

WASHINGTON (VB - 3/1/2021) --- Cuộc tranh cử 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia lên tới mức căng thẳng khi chỉ còn vài ngày nữa là Ngày Bầu Cử 5/1/2021 để quyết định xem đảng nào sẽ nắm được đa số ở Thượng Viện. Cuộc thăm dò của FiveThirtyEight, tổng kết từ nhiều cuộc thăm dò khác, cho thấy điểm các đối thủ suýt soát nhau.

.

Một ghế Thượng nghị sĩ trong kỳ bầu cử chung kết Georgia là Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm David Perdue lo giữ ghế trước đối thủ là ứng cử viên Dân Chủ Jon Ossoff, thăm dò cho thấy: Ossoff 48.7% và Perdue 47.5%. Nghĩa là, ứng viên Dân Chủ Ossoff hơn chút xíu ở mức +1.2%.

.

Tương tự, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm Kelly Loeffler lo giữ ghế trước đối thủ là ứng cử viên Dân Chủ Raphael Warnock, thăm dò cho thấy: Warnock 49.1% và Loeffler 47.3%. Nghĩa là, ứng viên Dân Chủ Warnock hơn chút xíu ở mức +1.8%. Khi tính xác suất sai số, tất cả các đối thủ kể như ngang điểm.

.

--- Các dân cử địa phương ở Florida có vẻ như muốn xua đuổi Donald Trump chạy sang Nga? Với lý do cho rằng câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump vừa tổ chức tiệc đón mừng Năm Mới Dương lịch mà không ai mang khẩu trang, tức là vi phạm luật tiểu bang đang cần ngăn chận siêu vi COVID-19, Dân biểu tiểu bang Omari Hardy (Dân Chủ, Florida) kêu gọi đóng cửa câu lạc bộ này của Trump vì vi phạm luật.

.

DB/TB Hardy nói với đài CBS/12 rằng ông đang kêu gọi các viên chức quận Palm Beach County phạt câu lạc bộ Mar-a-Lago và phải đóng cửa nơi này. Vì quận phải bảo đảm cơ sở kinh doanh này giữ luật khẩu trang trước khi cho mở cửa lại. Cần ghi nhận rằng TT Trump không dự tiệc đón giao thừa Tây nêu trên, vì đã về gấp thủ đô cho nhiều kế hoạch lât ngược kết quả bầu cử. Hardy nói luật của quận buộc mang khẩu trang là áp dụng cho tất cả cơ sở kinh doanh trong Palm Beach County, kể cả cơ sở kinh doanh của Tổng Thống.

.

--- Còn hy vọng có chi phiếu cứu trợ 2,000 đôla/người? Đó là, nếu TT Trump đích thân soạn dự luật riêng rẽ, chỉ yêu cầu cấp chi phiếu cứu trợ 2,000 đôla/người, không để cho Lãnh đạo đa số Thượng Viện McConnell ép dự luật 2,000$ vào chung gói với yêu cầu xóa bỏ đề mục 230 và yêu cầu điều tar về gian lận bầu cử, điều là McConnell biết là sẽ hỏng.

.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-S.C.) đã phàn đối TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) vì đã từ chối đưa ra bỏ phiếu nơi sàn Thượng Viện tiền cứu trợ 2,000 đôla cho công nhân Mỹ. Nói chuyện trước Thượng Viện hôm 31/12/2020, McConnell nói rằng cứu trợ như thế là "chủ nghĩa xã hội cho người giàu." Bản thân McConnell là một đại triệu phú, nên nói ngang như thế, vì tiền đó chỉ cứu trợ cho người lương thấp, tức là dưới 75,000 đôla/năm thôi.

.

TNS Graham nói rằng ông không đồng ý với lập trường của TNS McConnell. Hôm 1/1/2021, Graham nói rằng cứu trợ như thế không phải là chủ nghĩa xã hội, mà là sự cần thiết trong khi dân chúng thê thảm vì đại dịch. TNS Graham cũng lặp lại lời kêu gọi TT Donald Trump trước đó đã đòi có dự luật chỉ riêng 1 đề mục: cứu trợ 2,000$/người. Graham kêu gọi Trump hãy thực hiện dự luật riêng rẽ đó. Trump có muốn giúp dân Mỹ 2,000 đô hay không? Thực tế, nếu Trump làm 1 dự luật riêng rẽ cứu trợ 2,000$/người ngay trong tháng 10/2020 thì nhiều phần là có thể thắng cử trong Ngày Bầu Cử 3/11/2020 rồi., chẳng cần vận động nhiều.

.

--- Hứa hẹn bạo động tại thủ đô trong ngày 6/1/2021. Nhiều trang web của các nhóm da trắng thượng đẳng công khai hămd ọa sẽ có bạo lực trong cuộc biểu tình trong ngày lưỡng viện họp khoáng đại để đếm phiếu cử tri đoán, theo tin của báo Daily Beast.

.

Bản tin ghi lời nhận định từ giới an ninh theo dõi các diễn đàn ủng hộ TT Trump, cho thấy nhiều người ủng hộ Trump cuồng nhiệt (Trump diehards) kêu gọi đưa chiến tranh ra đường phố thủ đô, bất kể rằng luật thủ đô Washington DC nghiêm ngặt không cho mang vũ khí. Bản tin ghi lời Joe Biggs, một lãnh tụ nhóm Proud Boy, viết trên mạng Parler rằng phải cảnh giác vì sẽ không biết người đứng bên cạnh mình là ai.

.

Trong các cuộc thảo luận trên mạng đó có những lời bình kêu gọi xông vào tòa nhà Quốc Hội, tấn công các trụ sở văn phòng và giết hết "bọn phản quốc D.C. và tái chiếm đất nước." Bản tin cũng ghi nhận một số người ủng hộ Trump nói về chuyện mặc trang phục giả làm người biểu tình cánh tả của Antifa để sẽ đổ tội bạo lực cho những kẻ có khuynh hướng Dân Chủ.

.

--- Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Bảy nói rằng ông "hoan nghênh các nỗ lực" từ một số dân cử Cộng Hòa muốn quăng bỏ kết quả bầu cử 2020, do 50 tiểu bang đã đúc kết phiếu cử tri đoàn cho thấy người đắc cử Tổng Thống là Joe Biden. Hôm Thứ Bảy, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-TX) nói rằng ông sẽ cùng 10 thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác sẽ đứng ra phản đối kết quả thắng cử của Biden trong phiên họp lưỡng viện ngày 6/1/2021.

.

Kế hoạch của 11 Thượng nghị sĩ ủng hộ trao ghế Tổng Thống cho Trump đã làm rạn vỡ Cộng Hòa Thượng Viện và bất kể nỗ lực của Lãnh tụ đa số TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đã chính thức chống lại chuyện lật ngược kết quả thắng cử của Biden. McConnell kêu gọi các Thượng nghị sĩ nên quyết định theo lương tâm, và bản thân McConnell đã công nhận Joe Biden đã thắng cử Tổng Thống, không có gì để thắc mắc hay phản đối nữa.Con số mới nhất vào sáng Chủ Nhật 3/1/2021 cho biết khoảng 13 Thượng nghị sĩ sẽ ủng hộ trao ghế Tổng Thống cho Trump.

.

Tuy nhiên, phóng viên Jim Acosta của CNN đã nhận được bản thông báo từ Chánh văn phòng của Mike Pence là Marc Short, viết: "PTT Pence chia sẻ quan tâm của nhiều triệu dân Mỹ về gian lận bầu cử và các trường hợp bất hợp lệ trong cuộc bầu cử vừa qua. Phó Tổng Thống hoan nghênh các nỗ lực của các dân cử Hạ Viện và Thượng Viện để sử dụng thẩm quyền theo luật để đứng ra phản đối và đưa chứng cớ ra trước Quốc hội và người dân Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021."

.

Thực tế là không có chứng cớ gian lận diện rộng nào hết. Chỉ có chứng cớ khả vấn là các phiếu bầu gửi qua thư tới trễ mấy ngày thì còn giá trị để đếm, và quá mấy ngày thì khỏi đểm vì cho là cần quăng bỏ. Mỗi tiểu bang ra quy định ngày khác nhau, do vậy có nhiều đơn kiện Trump đưa ra cho là Hiến Pháp một số tiểu bang không ấn định phiếu trễ mấy ngày thì đếm. Vấn đề là phiếu bầu qua thư trễ vì 2 lý do: đại dịch làm trễ thư, và vì Trump đã đưa đàn em là DeJoy vào làm Tổng Giám Đốc Bưu Điện và DeJoy đã gỡ bỏ 700 máy lựa thư ở các địa hạt đông cử tri Dân Chủ... nhưng gian rồi cũng thua.

.

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins, cho thấy nhiều ngưỡng kỷ lục vượt qua tại Hoa Kỳ: hơn 20 triệu người bệnh, hơn 350,000 người chết.

.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 84,673,991 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,837,649 người.

.

Mỹ bị lây nhiễm: 20,430,802 người.

Dân Mỹ chết dịch: 350,214 người.

.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 2,388,557; Chết dịch: 26,542 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,793,453; Chết dịch: 28,338 người.

.

--- Các viên chức y tế báo động đà lây dịch và chết dịch tăng vọt từ sau các buổi lễ liênt ục: Lễ Tạ Ơn, và bây giờ chuẩn bị cho đợt llây dịch sau Lễ Giáng Sinh và Tân Niên Dương Lịch. Nhiều tiểu bang đã tăng vọt thêm các kỷ lục mới, trong đó có North Carolina và Arizona, theo tin AP. Riêng New York đã cán lằn mức 1 triệu ca lây nhiễm COVID vào hôm Thứ Bảy, trở thành tiểu bang thứ 4 vào sổ "triệu phú COVID" chung hàng với Texas, Florida và California.

.

--- Nhiều nhà xác, nhà quàn Nam California không còn chỗ vì xác người chết dịch chở tới ào ạt. Chủ tịch Hội Các Giám Đốc Nhà Quàn Tiểu Bang California nói rằng nhiều nơi đang hết chỗ chứa. Magda Maldonado, chủ nhà quàn Continental Funeral Home tại Los Angeles, nói: "Tôi làm trong ngành tang lễ trong 40 năm và chưa bao giờ trong đời thấy chuyện này xảy ra, rằng tôi đã phải nói với một gia đình, 'Rất tiếc, chúng tôi không thể nhận thi hể người thân của gia đình quý vị."

.

Nhà tang lễ Continental hiện nay trung bình 30 xác/ngày, tức là gấp 6 lần bình thường. Nhiều chủ nhà tang lễ khác trong quận cũng nói đã chật như thế. Để đón thêm thi thể người chết, Maldonado phải thuê thêm 6 xe đông lạnh loại dài 50-feet (15-meters) dùng cho 2 trong 4 nhà tang lễ mà bà điều hành ở Los Angeles và vùng phụ cận. Nhà tang lễ Continental cũng phải đón xác từ bệnh viện trễ một hay hai ngày mới có chỗ.

.

--- Các bệnh viện quận Los Angeles County bị tràn ngập bệnh nhân COVID-19 và do vậy không cung cấp kịp các bình dưỡng khí oxygen cho các bệnh nhận cần trợ thở. Thống Đốc California đã yêu cầu Công Binh Lục Quân tới giúp xây dựng hệ thống cung cấp dưỡng khí tại nhiều bệnh viện. Có ít nhất 5 bệnh viện đã ngừng đón xe cấp cứu hôm Chủ Nhật sau khi hệ thống dưỡng khí oxygen không còn cung cấp nổi cho bệnh nhân, theo báo Los Angeles Times.

.

Vấn đề còn trở ngại nhiều hơn tại các bệnh viện cũ. Giám Đốc Sở Y Tế Quận Los Angeles nói tại một số tòa nhà bệnh viện cũ, các ống dẫn oxygen không đủ áp suất và một số ống dẫn bắt đầu đông lạnh (some of the pipes began freezing up), do vậy một số bệnh viện phải đưa bệnh nhân xuống các tầng thấp hơn để giảm áp suất các ống dẫn oxygen, theo lời bác sĩ Christina Ghaly. Công Binh Lục Quân đã bắt đầu giúp các hệ thống dẫn này từ Thứ Bảy, theo lệnh Thống Đốc Gavin Newsom.

.

--- Tổng Thống Donald Trump sáng sớm Chủ Nhật lên án Viện Phòng Chống Dịch Bệnh Liên Bang (CDC) là chỉ đưa ra những thống kê "tin giả" về số lượng bệnh nhând ính COVID và chết vì siêu vi này, nghĩa là CDC cố ý "phóng đại" các con số tử vong và nhập viện theo một "phương pháp kỳ dị về chẩn đoán" số trường hợp dính siêu và và chết vì siêu vi.

.

Trump phóng tweet nói những bản báo cáo về dịch COVID-19 của viện CDC chỉ là "Fake News!" (Tin giả!). Trump nói con số thực về số người dínhd ương tính và chết vì COVID thực sự ít hơn nhiều, vì phương pháp đếm của CDC đã "phóng đại" so với cách đếm của các nước khác. (Có lẽ: Trump mới đọc thống kê dịch bệnh của VN, và nghĩ rằng CDC của Mỹ phóng đại vì CDC của VN dìm các con số thống kê?)

.

--- Có một xã tại Việt Nam đếm tiền mỏi tay vì thanh niên phải tha hương... Báo Nghệ An ghi rằng xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hiện có 1.470 con em đang sinh sống, lao động ở nước ngoài. Trong năm 2020, lượng kiều hối của địa phương này ước đạt 8 triệu USD.

Là một trong những địa phương có con em đi lao động ở nước ngoài nhiều nhất huyện, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) nổi tiếng với xã có nhiều biệt thự.

.

Báo này ghi rằng theo thống kê, con em xã Sơn Thành đang lao động ở nước ngoài với số lượng 1.470 người, phần lớn lao động ở châu Âu. Bình quân mỗi gia đình trên địa bàn xã Sơn Thành có từ 1 - 2 người đi lao động ở nước ngoài. Theo ông Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, các năm trước, hàng năm lượng kiều hối gửi về địa phương trên 16 triệu USD (gần 400 tỷ đồng); nhưng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều con em giảm việc làm, nên lượng kiều hối gửi về giảm mạnh, ước khoảng 50%, xuống còn gần 8 triệu USD (gần 200 tỷ đồng).

.

--- Bản tin từ đài WMBB cho biết một thanh niên gốc Việt, cư dân Lynn Haven, Florida, đã gặp tai nạn xe hai ngày sau Lễ Giáng Sinh, và gia đình phải chọn giải pháp lên mạng xin giúp gây quỹ trả tiền bệnh viện chữa trị. Deron Nguyen, 23 tuổi, bị đụng xe và có thương tích rất nặng sau một chyến đi câu cá.

.

Nguyen bị thương nặng ở đầu, cổ và lưng cùng vài thương tích nơi khác. Lúc đó Nguyen lái xe trên xa lộ State Road 77 thì đụng một bảng đường chỉ tốc độ, liên lật xe nhiều vòng và cơ thể bị văng ra khỏi xe. Gia đình cho biết Ngueyn sẽ phải trải qua nhiều giải phẫu và sẽ hồi phục rất là lâu sau giải phẫu. Trang gây quỹ giúp Nguyen ở Gofundme ở đây:

https://www.gofundme.com/f/deron-nguyens-recovery

.

-- Tưng bừng mở tiệc Đêm Giao Thừa Dương Lịch... thế là anh gốc Việt bị phạt. Cảnh sát New York City đã bố ráp 3 buổi tiệc giao thừa đông người nơi thành phố này, trong đó có một buổi tiệc ở thị trấn Queens có hơn 300 khách mời, trong đó "uống rượu, hát karaoke, và khiêu vũ."

.

Cảnh sát trưởng nói với CNN rằng người tham dự tiệc giao thừa không mang khẩu trang. Người tổ chức tiệc mừng là Man Phan, nói với CNN rằng anh không biết luật cấm đông người dự tiệc. Anh nói tiệc chủ yếu là mời bạn, và rằng không ai tar3 tiền để uống rượu và vé vào cửa gì hết.

.

Phan nói anh ngạc nhiên khi đông người tới, vì ý định ban đầu là phải ít hơn con số 300 người dự tiệc: "Mọi chuyện ra ngoài kiểm soát. Chúng tôi không có ý như thế, nhưng nó lại xảy ra như thế." Phan bị phạt vì làm câu lạc bộ uống rượu không giấy phép, vi phạm lệnh cấp tụ tập mùa dịch. Vợ Phan là DJ (phụ trách âm nhạc) và là một nhân viên ở đây cũng bị phạt, trong khi quán rượu bị phạt $15,000 vì không giữ an toàn y tế và sức khỏe.

.

Theo luật của tiểu bang New York trong mùa dịch, tụ họp trong nhà riêng không được quá 10 người. Còn tại thành phố New York City hiện vẫn không cho ngồi ăn trong tiệm.

.