Tòa bác đơn kiện của DB Gohmert đòi PTT Pence lật ngược kết quả bầu cử 3/11/2020. Trump: bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia là bất hợp pháp và vô giá trị. TNS/TB Ben Chafin (Cộng Hòa, Virginia) chết vì COVID-19, thọ 60 tuổi. Cựu TNS Cộng Hòa Cohen: Cộng Hòa nên lập đảng khác, vì Trump bây giờ là chủ gánh xiếc cầm roi làm trò. Lương tới thiểu 20 tiểu bang tăng. Trump kêu gọi về thủ đô bi

Tổng Thống Trump khuya hôm Thứ Sáu phóng lên mạng Twitter nói rằng bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia là "bất hợp pháp và vô giá trị."

WASHINGTON (VB - 2/1/2021) --- Tính tới hôm nay, gần 40% cử tri Georgia đã bầu phiếu sớm cho cuộc tranh cử 2 ghế Thượng nghị sĩ chung kết ngày 6/1/2021. Tức là hơn 3 triệu phiếu bầu, theo Reuters. Hai Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm David Perdue và Kelly Loeffler phải giữ ghế, trong khi 2 ứng viên Dân Chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock tranh ghế của họ.

Tổng Thống Trump khuya hôm Thứ Sáu phóng lên mạng Twitter nói rằng bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia là "bất hợp pháp và vô giá trị." Trump giải thích là vì tháng 3/2020, tiểu bang Georgia có sắc lệnh đồng thuận (consent decree) về vấn đề chữ ký trên phiếu bầu là vi hiến. Hai ứng cử viên Cộng Hòa có bị thiệt hại hay không, thì chưa rõ... vì có thể một số cử tri Cộng Hòa tin lời Trump sẽ không đi bầu.

--- Thẩm phán liên bang Jeremy D. Kernodle hôm Thứ Sáu 1/1/2021 đã bác bỏ đơn kiện của Dân biểu liên bang Louie Gohmert (Cộng Hòa - Texas) và một nhóm tự nhận là cử tri đoàn Cộng Hòa tử tiểu bang Arizona --- trong đớn kiện họ đòi Tòa cho Phó Tổng Thống Mike Pence trong khóa họp lưỡng viện ngày 6/1/2021 có thẩm quyền tự do lựa chọn cử tri đoàn mà không cần dựa vào bản đúc kết phiếu bầu do các tiểu bang đưa lên. Mục đích nhóm Cộng Hòa kiện là muốn Pence lật ngược kết quả thắng cử của Joe Biden và bất kể phiếu bầu ngày 3/11/2020 đúc kết ra sao, họ muốn Pence tuyên bố Trump là người thắng các phiếu cử tri đoàn, và tận cùng là muốn Trump sẽ ngồi trong Bạch Ốc thêm 4 năm.

Lý do tòa bác bỏ đơn kiện là "no standing" -- tức là những người nộp đơn kiện không có liên hệ thiệt hại nào để mà kiện. Thẩm phán Kernodle viết rằng đòi hỏi phải có lý cớ "bị thiệt hại" (có standing) để kiện là nhằm hạn chế vai trò các tòa án liên bang trong hệ thống Hiến Pháp Hoa Kỳ, và "vấn đề của các người kiện nơi đây là họ không có lý cớ thiệt hại gì."

Một phát ngôn nhân của Pence từ chối bình luận. Thực tế, nhiều chuyên gia pháp lý đã tiên đoán là đơn kiện này sẽ bị bác. Mục đích các đơn kiện này chỉ là để cho các dân cử liên hệ gây tiếng vang nhằm chuẩn bị cho tranh cử 2022 và 2024, khi họ cần gây quỹ tranh cử và để dễ kiếm phiếu từ khối 74 triệu cử tri đã ủng hộ Trump. Nếu không gây tiếng vang, sẽ kiếm đâu ra cơ hội tương tự khi 74 triệu người đã bầu cho Trump sôi sục lúc này.

--- Kể từ ngày đầu năm 2021, lương tối thiểu của 20 tiểu bang Hoa Kỳ sẽ được tăng--- mức độ tăng tùy nơi, nhiều là 1.50$/giờ, và ít là 8 cents/giờ. Ken Jacobs, chủ tịch viện nghiên cứu về lao động "Center for Labor Research and Education" nói với CNN rằng Hoa Kỳ có quá nhiều nhân viên ngành dịch vụ, lương thấp, hiện đang phải làm việc trong thời khủng hoảng COVID, nhiều người trong hoàn cảnh dễ lây bệnh, và tăng lương là một tin vui cho cả gia đình họ.

New Mexico là nơi tăng lương tối thiểu mức cao nhất: tăng $1.50, để tới $10.50. Tăng thấp nhất là Minnesota, nơi nhân viên chỉ được tăng 8 cents/giờ, để tới $10.08. Các nơi tăng nhiều cũng là: Arkansas (tăng $1 để tới $11), California (tăng $1 để tới $14), Illinois (tăng $1 để tới $11) và New Jersey (tăng $1 để tới $12).

Các nơi tăng mức thấp cũng là Alaska (tăng $15 cents để tới $10.34), Arizona (tăng 15 cents để tới $12.15), Florida (tăng 9 cents để tới $8.65), Maine (tăng 15 cents để tới $12.15), Montana (tăng 10 cents để tới $8.75), Ohio (tăng 10 cents để tới $8.80), South Dakota (tăng 15 cents để tới $9.45) và Washington (tăng 19 cents để tới $13.69).

Các tiểu bang khác có tăng lương tối thiểu cũng là Colorado (32 cents để tới $12.32), Maryland (75 cents để tới $11.75), Massachusetts (75 cents để tới $13.50), New York (70 cents để tới $12.50) và Vermont (79 cents để tới $11.75).

Tuy nhiên, thành phố New York city có lương tối thiểu $15/giờ, vài nơi ngoại ô thành phố này có lương $12.50/giờ. .

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đưa ra một gói quy định cải cách cho Hạ Viện Hoa Kỳ khóa sắp tới, dự kiến sẽ chung kết trong buổi họp vào Chủ Nhật. Các cải cách mới cũng có những mục, theo đó sẽ không cho bất kỳ cựu dân biểu liên bang nào từng bị kết án về tội hình sự liên bang liên hệ tới việc làm hay cuộc bầu cử của họ được ra tới sàn Hạ Viện.

Pelosi giải thích quy định mới cũng sẽ ra quy định cấm không cho các dân biểu, viên chức hay nhân viên Quốc Hội tiết lộ danh tánh những người thổi còi báo động về các sai trái. Trong các cuộc họp luận tội Trump hồi năm 2018, cả hai Dân biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa-Texas) và Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Ky.) tiết lộ tên người đàn ông mà họ tin là kẻ thổi còi báo động trong cộng đồng tình báo, mà báo cáo này dẫn tới cuộc điều tra luận tội Trump. Kết quả là sau đó chính phủ Trump trả thù người thổi còi báo động. Tại sao Pelosi cấm tội phạm hình sự ra sàn Hạ Viện nói chuyện? Có vẻ ám chỉ những người được Trump ân xá mới đây?

Quy định mới cũng cấm các thành viên Quốc Hội cố ý phát tán các hình ảnh hay video đã bị chỉnh sửa hay giả mạo. Đưa gói cải cách ra hôm Thứ Sáu thào luận là do Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi và Chủ Tịch Ủy Ban Nội Quy Hạ Viện Jim McGovern (Dân Chủ-Mass.). Lãnh tụ Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy phóng tweet nói rằng các thay đổi do bà Pelosi đưa ra "đã phá hủy hơn 100 năm đại diện người dân ạti Hạ Viện." Hiện thời Dân Chủ nắm đa số 222-211 trong tổng số 435 dân biểu Hạ Viện khóa 117, với một ghế trống và một ghế đang tranh chấp.

--- Nguy hiểm... làm Dân Biểu cũng dễ bị hăm dọa bạo lực. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) sáng Thứ Sáu 1/1/2021 thức dậy là thấy cảnh tượng kinh hoàng: một cử tri nổi dậy quậy phá lối vào nhà của bà, nơi cửa ga-ra, với những dòng chữ sơn xịt có chữ "2K" (ám chỉ chi phiếu cứu trợ 2,000 đôla/người không được thông qua). Ngay lối xe đi là sơn đỏ vây quanh một đầu heo bị chặt.

Theo báo Daily Mail, vụ phá hoại này xảy ra lúc 3 giờ sáng. Dự luật bà Pelosi đưa ra để xin cứu trợ cấp 2,000$/người đã bị Cộng Hòa chận trên Thượng Viện, cho dù là Hạ Viện đã thông qua, nhưng Lãnh Tụ Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell đã cản, không cho xét trên Thượng Viện. Hiển nhiên là người nổi giận kia đã chọn nhầm người để quy trách nhiệm. Vì ngay từ ban đầu, Pelosi đã đòi phải cứu trợ 2,000$/người thay vì 600$.

--- TT Trump kêu gọi người ủng hộ Trump hãy tham gia cuộc biểu tình lớn vào ngày 6/1/2021, khởi đầu sẽ là 11 giờ sáng (giờ thủ đô Washington DC) nhưng Trump không nói rõ Trump sẽ xuất hiện tại nơi nào trong cuộc biểu tình này. Nghĩa là trùng hợp với thời điểm họp lưỡng viện Quốc Hội để đếm phiếu cử tri đoàn.

Hiện thời có trở ngại là thủ đô đang bị kẹt vì COVID-19 lây lan tăng vọt. Chưa chắc là sẽ có giấy phép biểu tình đông theo thủ tục bình thường khi xin giấy phép cảnh sát. Trường hợp như thế, Trump sẽ phải tổ chức biểu tình trên đất liên bang, nơi Trump có thể ra lệnh cho các viên chức quản trị công viên - tức là cơ quan National Parks Service. Trump ghi trong tweet là địa điểm sẽ cho biết sau ("Locational details to follow. StopTheSteal!")

--- Báo Washington Post cho biết có 4 cuộc biểu tình khác nhau đã lên lịch trình, và đều là do những người ủng hộ Trump nồng nhiệt chỉ huy, như George Papadopoulous và Roger Stone, những người vừa mới được Trump ân xá.

Báo USA Today cho biết cảnh sát liên bang và thủ đô đều đang chuẩn bị giữ an ninh cho các cuộc biểu tình, mà trên các mạng cực đoan da trắng đã có những cuộc trao đổi tin nhắn từ những người biểu tình là sẽ mang lậu súng vào thủ đô, và có thể lập ra một "doanh trại quân đội" bên trong biểu tình. Nhiều nhóm cực hữu đã nói họ sẽ về biểu tình, trong đó có nhóm Proud Boys và các tổ chức da trắng thượng đẳng.

Biểu tình trước trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh, 4 phụ nữ bị xử phạt. Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi rằng 4 người phụ nữ đã bị xử phạt hành chính vì đến UBND tỉnh Trà Vinh la hét gây mất trật tự nơi công cộng đòi gặp lãnh đạo UBND tỉnh để khiếu nại việc tranh chấp đất đai. Bản tin ghi rằng 4 người bị xử phạt hành chính gồm bà Trì Thị Hương (56 tuổi, ngụ thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú), Huỳnh Thị Bông (83 tuổi), Bùi Thị Kim Chi (54 tuổi) và Dương Thị Trang (42 tuổi, cùng thị xã Duyên Hải).

Trước đó, vào cuối tháng 12-2020, 4 người phụ nữ trên đến trước cổng UBND tỉnh Trà Vinh đòi gặp lãnh đạo tỉnh yêu cầu giải quyết vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai. Vì cảnh sát bảo vệ không cho vào, lúc này cả 4 người phụ nữ la hét lớn tiếng gây mất trật tự công cộng. Riêng bà Bông còn cởi áo lăn ra đường gây cản trở giao thông. Nhóm 4 người này còn dùng loa phóng thanh la hét, căng băng rôn, quay phim, chụp ảnh và gây cản trở giao thông.

--- Báo Lao Động cho biết trong năm 2020 đã có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), xếp thứ tự đầu tư vào Việt Nam trong năm 2020, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 9 tỉ USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,9 tỉ USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,46 tỉ USD, chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư. Cũng theo Bộ KHĐT, nếu xét theo số lượng dự án mới thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 609 dự án. Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 342 dự án. Nhật Bản đứng thứ ba với 272 dự án.

--- Thượng nghị sĩ tiểu bang Ben Chafin (Cộng Hòa) tại Virginia đã từ trần vì biến chứng trong khi nhiễm dương tính COVID-19. Văn phòng của ông cho biết như thế, thọ 60 tuổi. TNS Ben Chafin đại diện địa hạt 38 của Virginia trong 6 năm qua.

--- William Cohen, cựu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa của Maine và là Bộ Trưởng Quốc Phòng trong chính phủ Clinton, lên án các dân cử Cộng Hòa thách thức bầu cử Tổng Thống 2020 trong cuộc trả lời phỏng vấn và ông khuyên rằng Cộng Hòa nên lập một đảng mới.

Cohen nói như thế trên chương trình "The Situation Room" của CNN trong khi nói về Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-Mo.) dự định đứng ra phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021 trong buổi họp khoáng đại lưỡng viện. Cohen nói Hawley làm trò rất mắc cỡ, trong khi Trump đối xử với các dân cử Đảng Cộng Hòa y hệt như một "chủ gánh xiếc" với tay cầm roi quất để chỉ huy làm trò. Cohen nói, Cộng Hòa chân chính nên lập một đảng khác.

