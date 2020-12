Đào Văn



Tổng thống Trump tweet "See YOU in DC" ngày 06.01.2020 và đối đầu với Thống đốc bang Georgia.

* TT Trump: "Sáu Tháng 1, Hẹn Gặp Các Bạn Tại DC!"

* TT Trump: Thống đốc Kemp nên từ chức

* Thống đốc Kemp: "...không phải như những gì ai đó đang tweet."

* Luật sư của TT Trump tiếp tục đi kiện

* Tweeter bị kiện 500 triệu usd vì vụ Hunter Biden, nhưng bị tòa án bác đơn kiện.

* Phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn

** Vụ kiện mới tại TCPV

Theo tờ báo Independent.co.Uk chiến dịch tranh cử của TT Trump đã nạp đơn kiện mới lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhằm tìm cách lật ngược kết quả bầu cử ở bang Wisconsin.

Sự việc được loan báo bởi luật sư của TT Trump là ông Rudy Giuliani, mục đích nộp đơn là nhằm vào quyết định của Tòa án Tối cao Wisconsin, vì tòa này đã bác bỏ các yêu cầu của họ đối với hơn 50.000 lá phiếu. Ông Joe Biden đã thắng Wisconsin với cách biệt khoảng 20.000 phiếu bầu.[...] Những tuyên bố tương tự của Tổng thống Trump và những người đại diện của ông trong quá khứ đã không chứng minh được bất kỳ bằng chứng nào về cáo buộc này. Các vụ kiện cáo buộc từ phía TT Trump về gian lận, “đánh cắp” cuộc bầu cử đã bị các tòa án trên khắp nước Mỹ bác bỏ vì thiếu chứng cớ.

** TT Trump: " Hẹn Gặp Các Bạn Tại DC!"

Vào chiều ngày 30.12.2020, Tổng thống Trump viết trên tweet: "Sáu Tháng 1, Hẹn Gặp Các Bạn Tại DC!- Cũng trong ngày 30.12, Tổng thống Trump viết trên tweet kêu gọi Thống Đôc Kemp, bang Georgia " nên từ chức", với cáo buộc:' " Ông ta là một kẻ cản trở, người từ chối thừa nhận rằng chúng tôi đã thắng LỚN tại Georgia, Cũng đã thắng tại các bang chiến trường khác"

Để đáp trả lại những cáo buộc của Tổng thống Trump nêu trên, phía Thống đốc bang georgia " đã tổ chức một cuộc họp báo vào buổi chiều cùng ngày, trước đó vào buổi sáng Tổng thống Donald Trump lại nhắm mục tiêu vào Thống đốc Kemp trên Twitter, gọi ông là "kẻ cản trở" và viết rằng ông nên từ chức.: " Thống đốc Brian Kemp cho biết hôm thứ Tư, (30.12) trọng tâm của ông là điều hành bang Georgia, tập trung vào việc đối phó với dịch bệnh COVID-19, và cố gắng vận động cho hai UCV thượng viện Kelly Loeffler và David Perdue tái đắc cử, "không phải như những gì ai đó đang tweet." Tóm lược theo 11 Alive, ngày 30.12.2020

Ngoài việc việc phê bình Thống Đốc bang Geogia, Tổng Thống Trump cũng phê bình Fox News vì vào tuần trước cơ quan truyền thông này phản biện lại các cáo buộc loan tải trước đây về máy bầu cử Dominion sửa đổi kết quả bầu cử, và công ty này dọa đi kiện nếu Fox News không cải chính. Vì vậy Tổng Thống viết trên tweet phê bình:" Xem @FoxNews cũng tệ như xem Fake News @CNN".

Cũng theo Fox News: "Ủy ban các vấn đề chính quyền của Hạ viện bang Georgia đã họp vào hôm thứ Tư và nghe tường trình từ Văn phòng Bộ Nội Vụ về cuộc bầu cử vào tháng 11. Văn phòng Bộ Nội Vụ đề nghị những thay đổi mà họ nói sẽ cải thiện niềm tin của cử tri. Bộ trưởng Brad Raffensperger tái khẳng định hôm thứ Tư văn phòng của họ không tìm thấy bằng chứng về việc gian lận cử tri trên diện rộng."

** Tweeter bị kiện 500 triệu usd vì vụ Hunter Biden.

Hồi tháng 10 vừa qua, Tờ New York Post đã đăng tải bài viết độc quyền tiết lộ việc làm ăn của con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden. Được biết, bài viết xoay quanh nội dung email trao đổi cá nhân của ông Hunter Biden với các đối tác ở Trung Quốc và Ukraine. Những thông tin này được thu từ một chiếc máy tính bị bỏ lại tại cửa hàng của ông John Paul Mac Isaac ở bang Delaware từ năm 2019 và không có ai tới nhận lại. Theo một báo cáo do tờ The Verge đăng tải sáng 28/12, ông Isaac đã đệ đơn kiện Twitter vì công ty này đã phỉ báng khi gọi ông là "tin tặc". Ông Isaac cho biết cửa hàng của ông đã phải nhận những lời đe dọa đến từ người dùng mạng xã hội sau tin tức loan trên Twitter.

Theo đó, ông chủ cửa hàng sửa chữa máy tính yêu cầu công ty công nghệ bồi thường khoản tiền 500 triệu USD và rút lại tuyên bố thiếu chính xác về ông." Tóm lược theo Fox News ngày 29.12.2020

Tuy nhiên theo văn bản của tòa án Liên Bang tại bang Florida

Thẩm phán bác bỏ vụ kiện của thợ sửa chữa máy tính xách tay

John Paul Mac Isaac “không đủ yếu tố khiếu nại".

Theo đơn kiện nộp tại tòa ngày 12/28/2020 - và đợn kiện bị tòa án bác bỏ ngày 12/28/2020.

Với lý do "Tòa án không có quyền tài phán nếu nguyên đơn và bị đơn là công dân của cùng một tiểu bang. ..." “Một tòa án có quyền tài phán theo điều 28 U.S.C. § 1332 (a), "tất cả các nguyên cáo phải khác biệt với các bị cáo." .pdf. ((Case No. 1:20-cv-25264-BLOOM/Otazo-Reyes) Complaint fails to allege complete diversity. Therefore, the Court is without subject matter jurisdiction over the instant action.





** Phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn

" Hôm 30/12, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley cho biết, ông sẽ phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn trong phiên họp của hai viện vào ngày 6/1/2021.



Ông Hawley cho biết.“Tôi không thể bỏ phiếu để chứng nhận kết quả của cử tri đoàn vào ngày 6/1 mà không nêu ra thực tế vì một số bang, đặc biệt là Pennsylvania, đã không tuân theo luật bầu cử của bang mình",



Ông Hawley là thành viên Thượng viện đầu tiên xác nhận tham gia nỗ lực thách thức kết quả ở cuộc họp lưỡng viện tới đây. Quyết định của ông Hawley được đưa ra trong bối cảnh một nhóm thành viên Cộng hòa tại Hạ viện, do Hạ nghị sĩ Mo Brooks dẫn đầu, cam kết nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử bằng cách bác kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn.[...]

Trong suốt thời gian nghỉ dưỡng tại Mar-a-Lago, ông Trump tiếp tục dồn sức vào cuộc chiến nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Một số nguồn tin nói Tổng Thống mang tâm trạng cáu kỉnh trong suốt kỳ nghỉ và lo lắng về mọi thứ.



Theo các chuyên gia, ông Trump và các đồng minh coi sự kiện ngày 6/1 là cơ hội cuối cùng để "lật ngược". Nhưng cơ hội thành công của ông được đánh giá là rất nhỏ vì đảng Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện và nhiều Thượng nghị sỹ Cộng hòa phản đối việc thách thức kết quả bầu cử." Tóm lược theo CNN ngày 30.12.2020

Đào Văn.