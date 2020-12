DB Cộng Hòa Kinzinger nói về chuyện lật ngược kết quả bầu cử: Trump và một số dân cử đang làm một cú lừa vĩ đại.

Trump kêu gọi tăng: tiền cứu trợ nên là 4,000$/người. Trump muốn 1 phi trường Florida đặt theo tên Trump. Georgia tranh cử dữ dội. Trump tấn công FBI, Bộ Tư Pháp, Tòa Tối Cao, Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell. Dân số Việt Nam tăng tới 97,58 triệu người. Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020, giảm gần 79% vo với 2019. Trump mất ngủ, nửa khuya phóng tweet, kêu gọi trừng phạt Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan. DB Cộng Hòa Kinzinger: Trump và một số dân cử đang làm một cú lừa vĩ đại. WHO: ngừa đại dịch, phải tử tế với địa cầu, loài người và loài thú. Nhật: cấm ngoại kiều vào Nhật cho tới tháng 2/2021. Nhiều chuyên gia: nên nghiên cứu thuốc chủng ngừa COVID chỉ một liều chích thôi. Tin tặc Iran quậy, kêu gọi xử tử các viên chức không chịu ủng hộ Trump. Ông già 75 tuổi, mang mặt nạ Trump, đội nón và mang râu Ông Già Nô-en, lái xe ngàn dặm tới California, bắn anh vợ 77 tuổi.

WASHINGTON (VB - 27/12/2020) --- Khủng hoảng siêu vi coronavirus sẽ không phải là đại dịch cuối cùng của nhân loại, và các nỗ lực cải thiện sức khỏe của loài người sẽ thê thảm nếu không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và sự tương liên giữa loài người và loài vật trên địa cầu, theo lời Tedros Adhanom Ghebreyesus, Giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO.

Ghebreyesus cũng lên án chu kỳ "thiển cận một cách nguy hiểm" khi quăng tiền vào các trận dịch nhưng rồi không chuẩn bị gì hết cho trận dịch kế tiếp, trong một băng hình hôm Chủ Nhật ghi dấu lần đầu tiên tổ chức Ngày Quốc Tế Sẵn Sàng Chống Dịch. Ghebreyesus cũng nói đã tới lúc phải học các bài học từ đại dịch Covid-19.

--- Chính phủ Nhật loan tin hôm Thứ Bảy là sẽ cấm tất cả các công dân nước ngoài vào Nhật Bản cho tới khi kết thúc tháng 1/2021, sau khi Nhật khám phá ra một biến chủng mới của COVID-19 trong những hành khách tới từ Anh quốc. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ Thứ Hai 28/12/2020 và không áp dụng với công dân Nhật Bản và ngoại kiều đang cư trú ở Nhật Bản.

Tính tới giờ, Nhật Bản cho biết đã có 7 người nhiễm dương tính đối với loại biến chủng mới của siêu vi coronavirus, và siêu vi mới có tốc độ lây nhanh hơn. Trước đó, cũng trong ngày Thứ Bảy, Tây Ban Nha nói rằng có 4 người tới từ Anh quốc nhiễm dương tính loại siêu vi biến chủng mới.

--- Hiện thời thuốc chính ngừa siêu vi COVID đầu tiên tại Hoa Kỳ là phải chích 2 liều cách nhau nhiều ngày. Nhưng một số chuyên gia y tế nói rằng có thể sẽ tìm được thuốc chích ngừa chích một lần là đủ, theo một bài báo trên New York Times. Bài báo trên N.Y.T. ký tên chung của hai nhà dịch tễ học: Michael Mina, chuyên gia bệnh lây nhiễm ở viện y khoa Harvard T.H. Chan School of Public Health, và Zeynep Tufecki, một nhà xã hội học viết nhiều bài về đại dịch.

Hai tác giả dẫn ra các số liệu thử nghiệm của hai loại thuốc chủng ngừa Pfizer và Moderna cho thấy có sự bảo vệ sau liều thuốc đầu tiên, nhiều tới 90% hiệu quả, trong khi chích hai liều sẽ có hiệu qủa 95%. Bài báo nói, như vậy nên nghiên cứu tức khắc về loại thuốc chủng ngừa một liều duy nhất thôi, sẽ giúp nhân loại rút ngắn thời gian và rút ngắn cả thiệt hại cho sinh mạng và sức khỏe.

--- Tổng Thống Trump từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm Thứ Bảy đã phóng tweet tiếp tục đòi hỏi sửa lại dự luật cứu nguy kinh tế vì đại dịch. Dự luật này do Cộng Hòa và Dân Chủ lưỡng viện thông qua tổng tri giá 900 tỷ đôla, và bao gồm khoản tiền cứu trợ 600$/người, và khi trình lên TT TRump, Trump không chịu ký và đòi phải cấp cho dân Mỹ tiền cứu trợ là 2,000$/người.

Điều ghi nhận rằng dự luật soạn thảo và tranh cãi nhiều tháng trên lưỡng viện Quốc Hội là có sự góp ý của Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin, và chính Mnuchin là người đề ra số lượng đó trong khi trực tiếp thương lượng với 2 đảng để soạn dự luật này. Đặc biệt, vào đêm Thứ Bảy 26/12/2020, TT Trump phóng tweet ra đòi tăng gấp đôi, thành số tiền cứu trợ là 4,000$/người. Nguyên văn TT Trump viết: "$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault!" Có vẻ khó vô cùng tận. Vì Dân Chủ mới xin 2,000$/người liền bị Cộng Hòa bác bỏ. Bây giờ xin 4,000$/người hẳn là bế tắc.

--- Có thực TT Trump muốn cứu trợ dân Mỹ 4,000 đôla/người hay không? Có vẻ như rất bí hiểm. Vì hai báo Daily Beast và The Miami Herald ghi nhận các thông tin từ những cận thần của Trump thì thấy một đòi hỏi khác: Trump muốn có một phi trường đặt tên Trump để vinh danh Trump. Khi báo The Miami Herald gửi email xin phỏng vấn, Judd Deere, Phó phòng báo chí Bạch Ốc, trả lời email hôm Thứ Bảy rằng các thắc mắc từ nói chuyện riêng tư sẽ không được trả lời.

Báo The Miami Herald suy đoán rằng Trump muốn một phi trường Floirda đặt tên Trump vì đây sẽ là đất nhà của Trump, nơi Trump, phu nhân Melania và cậu con trai Barron dự kiến sẽ về ở tại Mar-a-Lago, và ngoài khơi Florida, trên hòn đảo Indian Creek Village cũng là nơi cô Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner đã mua một biệt thự khổng lồ với giá 30 triệu đôla. Như thế, sẽ có lựa chọn giữa các phi trường: Palm Beach International (vài dặm cách Mar-a-Lago), Miami International Airport hay Fort Lauderdale-Hollywood International.

Hiện thời đã có một đề nghị... Christian Ziegler, một viên chức cao cấp Cộng Hòa ở Florida, nói rằng nên chọn phi trường Palm Beach International đặt thành tên mới là Trump International Airport. Báo Sun-Sentinel nói rằng như thế phi trường này sẽ trở thành một cổng chào ở Nam Florida để đón những người ủng hộ Trump. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân của Palm Beach International nói với báo Sun-Sentinel rằng phi trường chưa được ai tới nói về đổi tên.

--- Cuộc tranh cử 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia, dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 5/1/2021, ngày càng sôi nổi. Hai ghế này sẽ quyết định xem đảng nào sẽ nắm đa số trên Thượng viện. Thượng nghị sĩ David Perdue (Cộng Hòa-GA) trong khi ráo riết vận động để giữ ghế, chợt tung ra một quảng cáo truyền hình nói rằng Perdue có công giúpp thông qua dự luật cứu nguy kinh tế vì COVID trên Thượng Viện, trong đó sẽ cấp 600 đôla mỗi đầu người đối với hầu hết cư dân Georgia.

Dĩ nhiên, đó là tuyên truyền dỏm. Bởi vì dự luật đó chưa thành luật, và vì Trump không chịu ký, cũng không chịu phủ quyết... nghĩa là, lơ lửngc òn lâu. Thế là, ứng cử viên Dân Chủ Jon Ossoff, đối thủ của Perdue, liền kêu gọi các đài truyền hình ở Atlanta và vùng phụ cận hãy ngừng chiếu quảng cáo đó của Perdue vì thực sự Perdue chẳng có công gì hết, cho tới khi dự luật này thành luật...

--- TT Trump một ngày sau Lễ Giáng Sinh đã lên bắn tweet liên tục, trong đó Trump tấn công FBI, Bộ Tư Pháp, Tòa Tối Cao, Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell, và các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác vì không chịu về hùa với Trump để vu khống rằng "có gian lận bầu cử" --- để rồi đưa chiến thắng bầu cử cho Joe Biden.

Điều bi hài rằng chính Trump là người bổ nhiệm Christopher A. Wray giữ chức Giám Đốc FBI, bổ nhiệm Bill Barr giữ chức Bộ Trưởng Tư Pháp, và bổ nhiệm 3 Thẩm Phán vào Tòa Tối Cao để có đa số thân thiện với bảo thủ là 6-3.... Trong tweet phóng ra sáng Thứ Bảy, Trump tấn công Tòa Tối Cao là "bất lực và yếu kém" vì đã nhận đơn kiện của Trump và những người bênh vực Trump về bầu cử "gian lận" mà lại nói là "không có chứng cớ gian lận nào" để xét đơn, cũng như nói rằng đơn kiện của Texas giúp Trump là "no standing" tức là Texas đừng chõ mũi sang các tiểu bang khác... Trump viết sáng Thứ Bảy là có "chứng cớ tuyệt đối" về gian lận bầu cử mà Tòa Tối Cao không chịu xem.

Trump cũng mắng FBI và Bộ Tư Pháp trong một tweet: "Cái gọi là Bộ 'Tư Pháp' và FBI đã không làm gì cả về chuyện Gian Lận Phiếu Bầu Tổng Thống 2020, màn GIAN LẬN lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, bất kể chứng cớ tràn lan. Họ nên mắc cỡ. Lịch sử sẽ ghi nhớ." Chuyệng ì chưa rõ, nhưng lịch sử chắc chắn không quên TT Trump, người giấu hồ sơ thuế liên tục, người trốn lính 5 lần, người tự khoe đã tấn công tình dục các cô ngay trong hậu trường đài truyền hình, từng bị kiện về tội hiếp dâm, người chửi mắng kẻ khuyết tật và da màu công khai trên TV, người cho quậy phá Bưu điện để chuẩn bị gian lận bầu cử, và nói dối nhiều vô số kể...

--- Các tin tặc Iran nhiều phần là ẩn sau một chiến dịch trong đó kêu gọi bạo lực chết chóc nhắm vào các viên chức tiểu bang phụ trách xác nhận kết quả bầu cử 2020. Một phần chiến dịch này là lập ra một trang web phổ biến các thông tin cá nhân và hình ảnh các viênc hức công quyền và các cá nhân trong lĩnh vực tư nhân liên hệ trong bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Lấy tên là "Kẻ Thù của Nhân Dân" (“Enemies of the People”), trang web này thành lập ngày 6/12/2020 và vào giữa tháng thì đăng các thông tin cá nhân (địa chỉ nhà, email, tên họ, và hình ảnh với một bia mục tiêu) của các viên chức không chịu ủng hộ Trump trong các vụ vu khống là có "gian lận" bầu cử.

Trong bản báo cáo chung đưa ra hôm Thứ Bảy, Cảnh sát Liên bang FBI, và Sở An Ninh Hạ Tầng và An Ninh Mạng (CISA) nói rằng tin tặc Iran "hầu như chắc chắn" là ẩn sau việc thành lập trang web đó (hiện thời trang này đã bị sập), dựa vào lời khẳng định trên "thông tin rất mực khả tín". Tới giữa tháng, trang web này đăng lời hăm dọa ám sát nhắm vào các viên chức bầu cử Hoa Kỳ. Trong đó có các Thống Đốc, Tổng Thư Ký (tiểu bang), Cựu Giám Đốc CISA Christopher Krebs, Giám Đốc dương nhiệm FBI Christopher Wray, và những người làm việc trong hệ thống máy bầu Dominion. FBI đã nhân diện ra nhiều email của nhóm tin tặc Iran.

---

Dân số Việt Nam bây giờ là bao nhiêu? Bản tin VTV ghi theo Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2020, dân số Việt Nam trung bình ước tính là 97,58 triệu người, tăng 1,098 triệu người, tương đương tăng 1,14% so với năm 2019. Trong tổng dân số, dân số thành thị là 35,93 triệu người, chiếm 36,8%; dân số nông thôn 61,65 triệu người, chiếm 63,2%; dân số nam 48,59 triệu người, chiếm 49,8%; dân số nữ 48,99 triệu người, chiếm 50,2%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý IV/2020 ước tính là 55,1 triệu người, tăng 563,8 nghìn người so với quý III và giảm 860,4 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,6 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với năm 2019.

---

Du lịch VN thê thảm vì đại dịch. Bản tin VietnamNet ghi theo Tổng cục Thống kê cho biết với 3,837 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020, giảm gần 79% vo với năm ngoái, con số này chỉ bằng lượng khách quốc tế của khoảng hai tháng năm 2019 cộng lại. Trong khi năm 2019, VN đón được hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, con số kỷ lục từ trước đến nay, thì năm nay, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm trước.

Trong đó, hơn 96% là khách quốc tế đến trong quý I/2020. Từ quý II đến nay, VN chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Riêng tháng 12/2020, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 16.300 lượt người, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam năm nay chủ yếu tập trung trong quý 1, các quý còn lại hầu như không có khách. Giảm mạnh nhất là các thị trường Trung Quốc với 959.200 lượt người, giảm 83,5%; Hàn Quốc 840.000 lượt người, giảm 80,4%; Nhật Bản 205.300 lượt người, giảm 78,4%... Các thị trường khác như Anh giảm 73,9%; Pháp giảm 73,8%; Đức giảm gần 73%, Mỹ giảm 76,7%, Úc giảm 76,2%,... so với năm ngoái.

---

Giận làm chi ông anh vợ mà phải mang mặt nạ Trump, lái xe vài trăm dặm để tới tận nhà bắn anh vợ. Cảnh sát đã bắt Gerald Jacinth, 75 tuổi, cư dân Las Vegas, vì tình nghi sát nhân: Jacinth mang mặt nạ chân dung Trump, đầu đội nón Ông Già Nô-en, mang chùm râu trắng Ông Già Nô-en, tới tận nhà tầm thù anh vợ, 77 tuổi (được cảnh sát cho ẩn danh), ở thị trấn Rohnert Park, California.

Chuyện xảy ra vào Thứ Bảy 26/12/2020. Gerald Jacinth đậu xe bên kia đường, trước nhà anh vợ, hóa trang nửa Trump, nửa Ông Già Nô En, cầm túi xách dài bên trong giấu khẩu súng, bước tới gõ cửa nhà anh vợ, nói là giao hàng đặt biệt. Khi nạn nhân bước ra, liền bị hung thủ bắn trúng 2 phát đạn, nhưng vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Nạn nhân chụp ảnh kịp khi Jacinth chạy ra xe và phóng đi. Nạn nhân gọi 911, cảnh sát tới bao vây được hung thủ tại một khu phố trong khu vực, lục soát xe, tịch thu khẩu súng .380 ly và mặt nạ Trump, râu và nón Ông Già Nô En.

---

"Đây là cú lừa vĩ đại..." Đó là nhận xét của Dân Biểu Cộng Hòa Adam Kinzinger (Illinois) nói về nỗ lực của Trump và một vài Dân Biểu Cộng Hòa muốn đảo ngược kết quả thắng cử của Tổng Thống đắc cử Joe Biden. DB Adam Kinzinger nói như thế trên chương trình "State of the Union" của CNN, rằng thực tế không có cửa nào để Trump lật ngược kết quả bầu cử, trong khi cả Bộ Tư Pháp, cả cơ quan an ninh mạng CISA và 50 ban bầu cử của 50 tiểu bang đều công nhận bầu cử 2020 là an toàn, không có gì gọi là gian lận bầu cử diện rộng.

Dự kiến sẽ có một số Dân Biểu Cộng Hòa -- những người tuần trước họp với Trump và Pence ở Bạch Ốc, trong đó có các dân biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-Ala.), DB Jody Hice (Cộng Hòa-Ga.), DB Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio) và Dân Biểu đắc cử Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Ga.) -- sẽ phản đối kết quả bầu cử khi lưỡng viện họp khoáng đại ngày 6/1/2021. Kinzinger nói rằng các dân biểu kia chỉ có một mục tiêu lớn: có tiếng vang để gây quỹ, kiếm tiền, và kiếm phiếu cho bầu cử 2022 và 2024 của họ, khi khối cử tri 74 triệu người của Trump sẽ còn nhớ ơn họ. Kinzinger nói, đây là cú lừa vĩ đại.

--- Trump mất ăn, mất ngủ... thế là khuya Thứ Bảy 26/12/2020 liền phóng tweet tấn công Dana Nessel (Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan) về các bản tin nói rằng bà đang tìm cách trừng phạt các luật sư đi theo Trump quậy phá và vu khống rằng bầu cử vừa qua là gian lận, làm phí phạm thời gian của tòa án, chỉ mất công quăng bỏ liên tục các đơn kiện của Trump.

Trump phóng tweet có link tới bản tin Breitbart ghi rằng Nessel cho biết bà đã nộp đơn khiếu kiện với cơ quan có tên là Attorney Grievance Commission vì "các đơn kiện [của các luật sư của Trump] chứa đầy những tin sai lạc cố ý" và Trump nói Nessel muốn trả thù các luật sư vì họ là "những người yêu nước chân chính đang chiến đấu cho sự thật..." Và Trump kêu gọi người nên bị trừng phạt là bà Bộ Trưởng Tư Pháp Dana Nesse của Michigan. Hiển nhiên, nhiều dân cử Cộng Hòa đã nói thẳng rằng Trump chỉ làm một cú lừa vĩ đại...

---