Trump điện thoại cho Phúc, dọa phạt thuế quan. Trump: tiền cứu trợ 600 đô/người ít quá, phải là 2,000 đô/người; Chủ tịch Hạ Viện Pelosi: tới luôn, Dân Chủ ủng hộ cứu trợ 2,000 đô/người. Tháng 5/2020, nhiều dân cử Dân Chủ đã đề nghị cứu trợ 2,000$/THÁNG/NGƯỜI trong suốt thời gian đại dịch. Viên chức Dominion kiện ban bầu cử của Trump, 2 LS của Trump và 2 đài truyền hình chuyên làm tin giả cứu Trump

WASHINGTON (VB - 23/12/2020) -- Phải lẩn trốn vì bị hăm dọa giết chết, Eric Coomer, Giám đốc về an ninh trong công ty chuyên sản xuất máy bầu cử Dominion Voting Systems, bản doanh ở Colorado, đã nộp đơn kiện ban bầu cử của Tổng Thống Trump, hai luật sư Rudy Giuliani và Sidney Powell, nhà bình luận bảo thủ Michelle Malkin, trang nhà Gateway Pundit, nhà bình luận Joseph Oltmann, công ty truyền thông Newsmax và đài One America News Network.

Eric Coomer cho biết ông muốn tìm lại cuộc đời cũ của ông sau khi tên của ông bị chụp mũ là "gian lận" cuộc bầu cử để làm cho Trump thất cử và trao chiến thắng cho Joe Biden. Đơn kiện nộp hôm Thứ Ba trên tòa khu vực ở quận Denver County, Colorado. Coomer nói ông là người sống đời lặng lẽ, nhưng bị đẩy ra ánh sáng đầy những sai trái để rồi nhận các lời hăm dọa xử tử. Công ty sản xuất máy bầu cử Dominion bác bỏ cáo buộc rằng máy của công ty đã chuyển phiếu bầu cho Trump sang phiếu bầu cho Biden.

Tổng Thống Donald Trump đã nói chuyện điện thoại với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm Thứ Ba, theo lời Bạch Ốc. Trump than phiền về tình hình thâm thủng thương mại giữa Mỹ với Việt Nam, và cáo buộc VN đã "thao túng tiền tệ" --- một hành vi mà Trump dự kiến sẽ phạt thuế quan nhắm vào hàng VN trước khi Trump rời Bạch Ốc vào tháng 1/2021.

Judd Deere, phát ngôn nhân Bạch Ốc, nói rằng Trump thúc giục Phúc phải có hành động quyết liệt để làm công bằng thương mại giữa Mỹ-Việt. Các hãng Mỹ đã nhập khoảng 65 tỷ đôla hàng từ VN trong 10 tháng đầu năm 2020, trong khi toàn bộ năm 2019 con số này là 66.6 tỷ đôla. Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của VN, chiếm hơn 1/4 tổng số trị giá xuất cảng trong 11 tháng đầu năm nay.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng các dân cử Dân Chủ đã sẵn sàng thay đổi gói cứu trợ đại dịch 900 tỷ đôla mà TT Trump chống đối và đòi tăng tiền cứu trợ cá nhân cho người dân Mỹ từ 600 đô/người lên 2,000 đô/người.

Pelosi nói Cộng Hòa đã liên tục từ chối nói lên con số mà TT Trump muốn cho chi phiếu cứu trợ mỗi đầu dân Mỹ, và bây giờ TT Trump đồng ý là tặng tiền cứu trợ cho dân Mỹ nên là 2,000 đô/người --- Dân Chủ sẵn sàng đưa điều này ra khoáng đại tuần này với toàn bộ đồng thuận.

Các dân biểu Hạ Viện ngay lập tức hôm Thứ Tư cho biết trong tuần này sẽ thông qua khoản cứu trợ tiền mặt 2,000 đôla/người cho hầu hết cư dân Hoa Kỳ sau khi TT Trump đêm Thứ Ba chỉ trích con số 600 đôla/người cứu trợ là xấu hổ và hăm dọa sẽ không ký nếu không giúp mỗi đầu dân Mỹ 2,000 đôla.

Nhiều dân cử Dân Chủ và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Độc lập-Vt.) cho biết là sáng kiến cứu trợ 2,000 đôla/người là yêu cầu ít nhất của họ từ nhiều tháng qua. Hồi tháng 5/2020, TNS Sanders cùng với các Thượng nghị sĩ Kamala Harris (Dân Chủ-Calif.) và Ed Markey (Dân Chủ-Mass.) đã đưa đề nghị cứu trợ tiền mặt 2,000 đôla/tháng (GHI CHÚ: 2,000$/THÁNG) cho hầu hết dân Mỹ trong thời lượng khủng hoảng đại dịch. Rồi mới tuần trước, báo Common Dreams ghi rằng các dân biểu trong nhóm Congressional Progressive Caucus đòi "trao tiền cứu trợ trực tiếp ít nhất 2,000 đôla/người" là một phần trong gói ngân sách cứu trợ.

TT Trump đã chỉ trích Thượng nghị sĩ John Thune, người đang giữ chức "Senate Majority Whip" tức là Phó Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện, như là người Cộng Hòa giả danh và tuyên bố sự nghiệp chính trị của Thune kể như bị xóa sổ vào năm 2022 khi Thune tái ứng cử chức Thượng nghị sĩ.

Lời hăm dọa của Trump sẽ phá cuộc tranh cử tương lai của TNS Thune sau khi Thune chỉ trích việc Trump phản đối gói ngân sách chính phủ, trong đó bao gồm cả dự luật kích thích kinh tế, nhằm làm giảm ảnh hưởng kinh tế vì đại dịch COVID-19.

Nhà bình luận truyền hình Keith Olbermann nói rằng có một cách truy tố Trump về tội ác đối với nhân loại. Trong một loạt video đăng lên mạng Twitter hôm Thứ Ba, Olbermann nói rằng Trump đã có tội sát nhân khi đã dìm tin về siêu vi COVID-19 trong nhiều tháng, và rồi cũng không đặt mua cho đủ thuốc chủng ngừa cho 330 triệu dân Mỹ.

Trong Bộ Tư Pháp có văn phòng có tên là Truy Tố Nhân Quyền (Human Rights and Special Prosecutions Section) và trong bản cẩm nang ghi rằng nơi này sẽ điều tra và truy tố những người vi phạm nhân quyền và các nghi can hình sự quốc tế đã vi phạm luật hình sự Hoa Kỳ. Bình luận gia này nói văn phòng này hiếm khi truy tố công dân Mỹ tại Mỹ, nhưng bản văn hướng dẫn nói là có thể sẽ truy tố những người có hành vi bị xem là tội phạm chống nhân loại. Và Trump là kẻ có thể bị truy tố như thế.

Ngân hàng Đức quốc Deutsche Bank hôm Thứ Ba loan báo 2 nhân viên phụ trách về hồ sơ cho vay tiền đối với Trump và Jared Kushner đã từ chức, theo báo The Hill. Hai nhânv iên này tên là Rosemary Vrablic và Dominic Scalzi đã xin từ chức ra khỏi ngân hàng Deutsche Bank kể từ chuối năm 2020, và ngân hàng đã chấpt huận.

Báo New York Times nói rằng ngân hàng Deutsche Bank là nguồn tài chánh chủ yếu của Trump, và hiện nay TRump nợ Deutsche Bank $330 triệu đôla, và các khoản vay đáo hạn phải trả trong năm 2023 và 2024.

Biện Lý thành phố Manhattan và văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York đã cùng ra lệnh triệu tập hồ sơ từ Deutsche Bank, một phần trong cuộc điều tra về công ty Trump Organization. Các công tố nói Trump phóng đại trị giá một số tài sản địa ốc để xin vay tiền từ ngân hàng này.

Hồi tháng 8/2020, ngân hàng Deutsche Bank đã kiểm tra nội bộ về giao dịch địa ốc giữa Vrablic, Scalzi, và công ty Bergel 715 Associates, một công ty một phần sở hữu bởi Kushner. Lúc đó, họ mua một căn chung cư ở Manhattan trị giá 1.5 triệu đôla từ công ty vừa dẫn, ngân hàng trướ đó đã cho Trump và Kushner vay khoảng $190 triệu đôla.

Đối với Trump, bầu cử 2002 chưa xong. Tuy nhiên, nhiều chính khách Cộng Hòa đang dòm ngó chuyện ra tranh vị trí đại diện Cộng Hòa tranh ghế Tổng Thống 2024. Trong đó có cựu Thống Đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey. Christie nói như thế trong khi được phỏng vấn hôm Thứ hai bởi Hugh Hewitt.

Chris Christie nói là đang xem xét sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 bất kể là Trump sẽ tranh cử lúc đó hay không. Báo The Hill ghi lời Hewitt hỏi Christie là hiện thời đã mua trang web có tên là Christie2024 chưa, thì Christie nói là sẽ vẫn giữ trang web có tên ChrisChristie.com như hiện nay và sẽ xem xét mọi chuyện sau.

Hôm Thứ Hai, đài NBC News loan tin các giới chức an ninh liên bang ở khu vực New York đã sửa soạn tìm các thiết bị truyền thông điện tử của Rudy Giuliani, một phần trong cuộc điều tra hình sự nhắm vào các liên hệ tài chánh của Giuliani dính tới quốc tế.

Và bây giờ thì có rồi. Thông tấn Forensic News bây giờ xác nhận rằng SDNY (United States District Court for the Southern District of New York) đã có một số lượng lớn các email và tin nhắn của Rudy Giuliani từ một nhân chứng hợp tác -- nhân chứng này không ghi tên trên các bản tin. Có nghĩa là, nhân chứng này đã chịu hợp tác với công tố, nộp hàng loạt email và tin nhắn của Giuliani. Tội hình sự, nhưng là tộị gì? Có thể là móc nối với Putin để kiếm ra một máy laptop để quy chụp cho Hunter Biden, con của Joe Biden? Đành chờ hồi sau sẽ rõ vậy.

Hôm Thứ Ba 22/10/2020, báo Law & Crime loan tin rằng một thẩm phán ở Delaware đã đưa ra một lệnh cáo buộc luật sư Lin Wood về hành vi sai trái không chuyên nghiệp. Lin Wood là người ủng hộ Trump nồng nhiệt, bị yêu cầu giải thích xem tại sao y không nên bị ngăn cản bảo vệ cho chiến lược gia tranh cử của Trump là Carter Page trong một đơn kiện về tội bôi nhọ tên tuổi.

Craig Karsnitz, Thẩm phán Tòa Delaware Superior Court, liệt kê những chuyện kém chuyên nghiệp trong đơn kiện của Lin Wood tại Wisconsin và Georgia, kể cả nộp đơn kiện mà không được người kiện cho phép, đệ trình một tờ khai hữu thệ sai lạc, và một loạt chuyện khác mà quan tòa nói là thiếu khả năng của một luật sư.

Trường hợp này là đơn kiện của Page cho rằng Oath, công ty sở hữu Yahoo News và báo Huffington Post đã mô tả Page "như một tên phản quốc đối với Hoa Kỳ." Marc Elias, một luật sư Dân Chủ, người đã thắng hàng loạt đơn kiện của Trump và ban vận động của Trump về chuyện "có gian lận bầu cử" đã phóng liền ra một loạt tweet để chọc quê Lin Wood.

Hôm Thứ Ba trên CNN, Dana Nessel (Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Michigan) giải thích về chuyện tiểu bang Michigan đang yêu cầu trừng phạt Sidney Powell, luật sư ủng hộ Trump, về tội hàng vi thiếu chuyên nghiệp khi nộp hàng loạt đơn kiện sai trái.

Nessel đã nộp lên tòa yêu cầu phạt luật sư Powell về vì đã thay mặt Trump và ban vậnd 9ộng của Trump nộp hàng loạt đơn kiện nhảm nhí ở nhiều tiểu bang chiến trường đòi lật ngược kết quả phiếu bầu. Nessel đã yêu cầu tòa phạt LS Powell trong khi yêu cầu hội đồng luật khoa American Bar Association thu hồi giấy phép hành nghề luật của bà Powell, kể cả có thể là sa thải ra khỏi Hội Đồng Luật Khoa (We're asking there is disciplinary action taken against her law license, including potentially disbarment.) vì đã vi phạm quá nhiều quy định pháp lý.

Nhà thơ Võ Chân Cửu (1952-2020) đã từ trần vào lúc 18h30 ngày 23/12/2020 nhằm ngày 10/11 năm Canh Tý tại Bảo Lộc, thọ 69 tuổi. Nhà thơ tên thật: Văn Hưng, sinh năm 1952 tại Bình Định. Võ Chân Cửu là bút hiệu theo họ Mẹ. Thành danh từ 1969 ở miền Nam. Thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí văn học nghệ thuật: Văn, Bách Khoa, Tư Tưởng, Khởi Hành, Thời Tập, Chính Văn… Đã xuất bản: các tập thơ Tinh Sương (Thi Ca-1972), Đại Mộng (Nhị Khê 1973), Trường ca Quảy Đá Qua Đồng (Tập san Thi Ca 1975), Ngã Tư Vầng Trăng (NXB Trẻ-1990), Ngọn Gió (NXB Văn Học 2011), Trước Sau (NXB Thư Ấn quán, Hoa Kỳ 2011). Bộ tản văn về chủ đề Văn học Miền Nam gồm 3 cuốn (2013, 2015, 2017)...

Nhà văn Võ Phiến trong tác phẩm biên khảo Văn học Miền Nam, Tập IV đã gọi nhà thơ Võ Chân Cửu là "chàng thi sĩ trẻ tuổi người Bình Định... chất chứa đầy những “hư huyền, âm u”...." Và Võ Phiến trích dẫn vài câu thơ của Võ Chân Cửu mà khi đọc thì sẽ như "đối diện với những con người quằn quại dị thường" --- đó là từ bài thơ "Đăm đăm mây trắng" với, theo Võ Phiến:

"Này xem: Xa làng lâu ngày, một hôm trở về ông thấy núi thấy mây ở quê mình:

“Bỗng nhiên lạnh cả hồn tôi

Khi trông thấy dáng núi ngồi co ro

Mười năm làng cũ không về

Đăm đăm mây trắng lê thê mái đầu.”

(Đăm đăm mây trắng, thơ Võ Chân Cửu)

Nhạc sĩ Lam Phương (1937-2020) vừa từ trần tại Quận Cam vào chiều ngày 22/12/2020 tại thành phố Fountain Valley, California. Ông hưởng thọ 83 tuổi. Lam Phương (20/3/1937 – 22/12/2020) là một nhạc sĩ tiêu biểu của nhạc đại chúng, nhạc trữ tình tân nhạc Việt Nam với gần 170 tác phẩm phổ biến từ giữa thập niên 1950 đến nay. Cần ghi nhận: theo nhà văn Trịnh Thanh Thủy trong bài phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương trong dịp nhạc sĩ mừng sinh nhật 80, số lượng ca khúc Lam Phương sáng tác là khoảng 200 bài.

Lam Phương sinh ra ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nội tổ của Lam Phương vốn là người gốc Hoa. Năm 10 tuổi, Ông bắt đầu tự mày mò học nhạc, rồi may mắn được nhạc sĩ Hoàng Lang và nhạc sĩ Lê Thương chỉ dẫn. Ca khúc đầu tay của ông là bài “Chiều thu ấy”, viết vào năm 15 tuổi. Bút danh Lam Phương do ông tự đặt, từ hai chữ trong tên thật của mình là Lâm và Phùng với ý nghĩa "hướng về phương trời màu xanh hy vọng."

Từ nhiều năm nay, ca khúc nổi tiếng nhất của Lam Phương được hát khắp Việt Nam là bài "Thành Phố Buồn." Nhạc sĩ Lam Phương từng trả lời nhà văn Trịnh Thanh Thủy trong tháng 3/2017 trên Việt Báo như sau: "Họ nói gì thì nói, bài hát “Thành phố buồn” hiện là bài hát ăn khách và chạy nhất trong nước. Bây giờ các ca sĩ nổi tiếng trong nước hay hát và thu băng. Tác giả Nguyễn Ngọc Giang có viết, “Trong các bản nhạc viết về Đà Lạt thì bài hát “Thành phố buồn” là một trong những bài hát có nét độc đáo riêng. Bài hát viết về Đà Lạt nhưng không có một từ nào trong bài có chữ “Đà Lạt”. Đây là kĩ thuật miêu tả gián tiếp rất khó. Cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn cũng đã từng sử dụng kĩ thuật miêu tả gián tiếp này trong bài hát “Diễm xưa” để viết về xứ Huế mơ mơ thực thực. Kĩ thuật này cho đến nay vẫn hiếm người sử dụng thành công trong thơ, trong nhạc. Chính vì thế, bài hát “Thành phố buồn” có một dấu ấn không thể thay thế trong lòng bạn nghe nhạc.”

Bài phỏng vấn "Ngày nhạc sĩ Lam Phương 80" của Trịnh Thanh Thủy ở đây:

https://vietbao.com/a265557/ngay-nhac-si-lam-phuong-80

Báo VNF ghi nhận rằng ước tính trong năm 2020, lượng kiều hối chuyển về TP. Sài Gòn đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng so với mức 5,3 tỷ USD năm 2019. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. SG, trong năm 2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của kiều bào ở nước ngoài nhưng lượng kiều hối chuyển về TP.SG vẫn ổn định. Trong khi đó, theo thông tấn TTXVN, trong bản "Báo cáo Điểm lại-Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới công bố, nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2021.

Soumya Swaminathan, Trưởng nhóm khoa học từ Tổ chức Y Tế Thế giới World Health Organization (WHO) nói hôm Thứ Tư rằng "vài mức độ miễn dịch dân số" xuyên qua chích ngừa ào ạt chống lại siêu vi coronavirus có thể đạt được vào cuối năm 2021. Bà nói trên CNBC,, thúc giục mọi người tiếp tục cảnh giác và phòng ngừa, cho biết WHO đang quan sát chặt chẽ về biến chủng siêu vi mới vừa nhận ra ở Anh quốc và Nam Phi, cho biết vài tháng tới sẽ rất mực gian nan, nhưng sẽ thấy sáng sủa vào cuối năm 2021.

.