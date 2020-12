Jill Karofsky, Thẩm Phán Tòa Tối Cao tiểu bang Wisconsin, đã bị hăm dọa vì bà đã bỏ phiếu bác đơn kiện của Trump về cái gọi là gian lận bầu cử ở Wisconsin.

Pentagon kinh hoàng vì Trump cho đàn em ngừng chuyển giao quyền lực chính phủ. Trump lại phóng tweet nói là bất mãn Tòa Tối Cao. Lãnh tụ tổ chức cực hữu "Oath Keepers" kêu gọi Trump tổng động viên tuổi từ 17-45 để bảo vệ Trump ngồi ở Bạch Ốc thêm 4 năm. Có dấu hiệu ngày 6/1/2021 Lưỡng viện họp sẽ bị đàn em Trump quậy để lật ngược kết quả, quăng bỏ hơn 80 triệu phiếu bầu để trao Bạch Ốc cho Trump. Trump dự tính, về đời sẽ làm TV ‘The Apprentice‘. Bộ Trưởng Nội Vụ sẽ là nữ dân biểu da đỏ Haaland. Mỹ, California tăng tốc chết dịch. Quận Cam: kỷ lục nhập viện trong 24 giờ vì COVID. Bulgaria trục xuất 1 nhà ngoai giao Nga. 1 Thẩm Phán Tòa Tối Cao Wisconsin bị 35 cú điện thoại, chửi mắng, hăm dọa vì bác đơn kiện của Trump. Taliban cho UNICEF mở ra 4,000 trường học trong vùng Taliban đang chiếm tại Afghanistan. Carlson đài Fox News gọi Đệ Nhất Phu Nhân Biden là "mù chữ" có cơ nguy mất quảng cáo. Luật sư Sidney Powell bị Dominon gửi thư, buộc rút lời vu khống "máy bầu cử gian lận". Việt Nam sẽ dư 1,5 triệu đàn ông vào năm 2034.

WASHINGTON (VB - 18/12/2020) --- Tổng Thống Trump đang cứu xét có thể sẽ trở lại với màn ảnh truyền hình sau khi rời Bạch Ốc, theo một bản tin trên báo The Daily Beast. Trump tin rằng Trump sẽ thu hút khán giả và kiếm nhiều tiền khi hồi sinh các chương trình TV thực tế.

Báo này dẫn lời 2 người trực tiếp biết về tình hình và từ một người khác thân cận với TT Trump, rằng Trump nói với một số bạn thân là Trump dự tính khởi động lại chương trình TV thực tế, có thể là ‘The Apprentice‘ hoặc là ‘The Celebrity Apprentice’. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy bất kể Trump liên tục nói rằng Trump đã tưng bừng thắng cử Tổng Thống, nhưng vẫn đang âm thầm khép cửa để bước về sân khấu truyền hình.

Dù vậy, Trump vẫn liên tục giãy giụa với suy tính nhiều độc chiêu để bám ghế Tổng Thống thêm 4 năm. Lúc 10 giờ tối đêm Thứ Năm, Trump phóng tweet đưa nổi giận nhắm vào Tòa Tối Cao: "Tôi rất bất mãn về Tòa Tối Cao Liên Bang, và tương tự với đất nước vĩ đại của chúng ta."

Trump bày tỏ bực dọc nhiều ngày qua sau khi Tòa Tối Cao bác đơn kiện của Texas đòi phiếu cử tri đoàn 4 tiểu bang chiến trường mà Biden thắng cử phải chuyển sang cho Trump vì cớ rằng bầu phiếu qua thư là vi hiến. Cụ thể Trump là người bổ nhiệm 3 thẩm phán Tòa Tối Cao --- Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett --- mà không ai bênh vực đơn kiện cho Trump.

Báo The Daily Beast loan tin rằng một công ty có quảng cáo trên đài Fox News đang tìm cách lánh xa đài này sau khi người dẫn chương trình nổi tiếng Tucker Carlson gọi đích danh Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden là kẻ "mù chữ." Lý do vì Carlson chỉ trích cách gọi bà là "Tiến sĩ Jill Biden" của một số cơ quan truyền thông là không chính xác, vì văn bằng của bà là "Tiến sĩ Giáo Dục" chứ không phải là cái gì mà Carlson cho là thượng lưu.

Cần ghi chú nơi đây. Báo gọi Đệ Nhất Phu Nhân là "Dr. Jill Biden" --- Đọc là Doctor Jill Biden, trùng với cách gọi các bác sĩ Y Khoa, và trước giờ gọi trùng là bình thường, vì trong các đại học vẫn gọi các Tiến sĩ là "Doctor" dù là viết khác đi, thí dụ: Ph.D. --- trường hợp Tiến sĩ Giáo Dục như bà Jill Biden thì viết là: EdD, viết tắt của chữ "Doctor of Education" chứ không có gì sai.

Công ty phân phối thịt ButcherBox trước giờ vẫn quảng cáo trên Fox News, bây giờ nhìn thấy Csrlson đánh phá bà Jill Biden bằng ngôn ngữ "mù chữ" quá nặng nề, nên thông báo là sẽ xét việc có thể ngừng quảng cáo trên chương trình của Carlson, vì ngôn ngữ của Carlson không thích hợp với giá trị của công ty.

Lãnh tụ cực hữu Stewart Rhodes của tổ chức "Oath Keepers" một lần nữa kêu gọi TT Trump hãy tuyên bố áp dục Luật Chống PHản Loạn (The Insurrection Act) và đưa quân đội đàn áp những người chống lại việc TRump muốn ngồi trong Bạch Ốc thêm 4 năm. Thư Ngỏ của lãnh tụ này thúc giục TRump ra lệnh cho các đơn vị quân đội trung thành tới chiếm các trụ sở CIA, DNI, FBI, NSA và hệ thống các đài truyền hình, cũng như các hệ thống bầu cử ở các tiểu bang để làm lộ ra âm mưu gian lận giữa "giới thượng lưu Mỹ" và chính phủ Cộng sản Trung Quốc đang trao chiến thắng cho Joe Biden.

Bản tin Right Wing Watch ghi rằng Rhodes viết rằng Trump bây giờ phải trở thành Tổng Thống thời chiến, hãy khởi động cuộc chiến vì Hiến Pháp và không thể để Bạch Ốc rơi vào tay búp bê của CS Trung Hoa, "Đừng chịu thua, và đừng chờ đợi gì cho tới ngày 20/1/2021. Hãy tấn công ngay bây giờ."

Rhodes là một trong những người tổ chức buổi cầu nguyện ngày 12/12/2020 tại quảng trường National Mall tại Washington, D.C., nơi ông cảnh cáo rằng các chiến binh cánh hữu sẽ bị buộc phải chiến đấu "một cuộc chiến đẫm máu" nếu Trump không được giữ ghế Tổng Thống 4 năm nữa. Rhodes kêu gọi Trump hãy liên bang hóa các đơn vị Vệ Binh, động binh tất cả các cựu chiến binh dưới 65 tuổi và "tất cả những người Mỹ có đủ sức khỏe tuổi từ 17 tới 45 vẫn còn trung thành với Hiến Pháp, tự mang súng nhà theo để đàn áp những cuộc biểu tình mà Rhodes tin là sẽ bùng nổ trong khi Trump nhất định không rời Bạch Ốc.

Có nhiều dấu hiệu Trump sẽ bám ghế Tổng Thống kiên trì, sau khi cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump là Michael Flynn lên đài truyền hình NewsMax n1i Trump có thể dùng "sức mạnh quân sự" để lật ngược kết quả bầu cử để tước bỏ chiến thắng của Biden và trao cho TRump.

Sau đó, Cố vấn Bạch Ốc Peter Navarro lên đài Fox News nói rằng Tổng Thống đắcc ử Joe Biden sẽ là một "Tổng Thống bất hợp pháp và bất hợp hiến." Thế rồi sau đó, Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany cũng lên đài Fox News nói rằng Quốc Hội có th63 sử dụng các "phiếu cử tri đoàn thay thế" (“alternate slates” of electors) để trao chiến thắng cho Trump.

Thế rồi Trump phóng tweet khen ngợi Thượng Nghị Sĩ đắc cử Tommy Tuberville (Cộng Hòa-AL) đã nói rằng ông (Tuberville) sẽ ủng hộ nỗ lực của Trump muốn lật ngược kết quả ở Quốc Hội. Tức là, ngày 6/1/2021, họp khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội để đếm phiếu cử tri đoàn là cơ hội cuối cùng để Trump giành ghế Tổng Thống mà Hội nghị Cử tri đoàn vừa mới trao cho Biden.

Luật sư Sidney Powell --- người đưa hàng loạt đơn kiện ở các tiểu bang để bênh vực Trump trong đó có lời quy chụp rằng các máy bầu cử đã chuyển phiếu bầu cho Trump sang thành phiếu bầu cho Biden --- vừa nhận được thư của công ty sản xuất máy bầu cử Dominion Voting Systems trong đó yêu cầu LS Sidney Powell rút lại lời quy chụp công ty sản xuất máy gian lận vì "đó là những lời cáo buộc sai và vô căn cứ."

LS Powell cũng nói rằng các máy bầu cử của Dominion là sản xuất từ Venezuela đã giúp cố lãnh tụ Hugo Chavez thắng cử, nhưng Dominion nói công ty không liên hệ gì tới quốc gia Venezuela đó cả. Thư của công ty có thể xem như bước đầu pháp lý đối với Powell, nhưng vì bà Powell không bào giờ đưa các lời chụp mũ đó vào đơn kiện giúp Trump, nên công ty Dominion mất cơ hội ra tòa để tự bảo vệ.

Cũng nên nhắc rằng, tuần trước, công ty về nhu liệu (phần mềm) bầu cử Smartmatic đã gửi thư cảnh cáo các đài truyền hình Fox News, Newsmax, và One America News là họ đã đưa ra các lời cáo buộc tương tự. Smartmatic yêu cầu các làn sóng TV kia phải rút lại lời chụp mũ, khi thêm rằng một nhân viên công ty đã nhận được những hăm dọa bạo lực và dọa ám sát.

Tổng Thống đắc cử Joe Biden dự định đề cử Dân Biểu Deb Haaland của tiểu bang New Mexico vào chức Bộ Trưởng Nội Vụ, và đây là lựa chọn lịch sử vì sẽ biến bà trở thành người Mỹ da đỏ đầu tiên lãnh đạo Bộ này, nơi có quyền lực đối với các bộ lạc da đỏ toàn quốc. Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Tư nói rằng bà ủng hộ Biden trong việc đề cử Haaland, gọi Haaland là "một trong những dân biểu được kính trọng nhất và là một trong những dân biểu xuất sắc nhất."

Haaland, 60 tuổi, thuộc bộ tộc Laguna Pueblo và là cư dân New Mexico ở thế hệ thứ 35. Giữ chức Bộ Trưởng Nội Vụ, bà sẽ quản trị gần 600 bộ lạc được liên bang công nhận, và về các đất công khổng lồ, sông hồ, rừng hoang dã, công viên quốc gia... Suốt 245 năm lịch sử của Bộ này hầu hết là đàn ông, nhưng chưa từng có một người da đỏ nào giữ chức Bộ Trưởng Nội Vụ.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 75,096,337 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,665,211 người.



Mỹ bị lây nhiễm: 17,215,045 người.

Dân Mỹ chết dịch: 310,801 người.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 1,753,974; Chết dịch: 22,094 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,551,749; Chết dịch: 25,177 người.

Quận Cam trong ngày Thứ Năm 17/12/2020 kỷ lục nhập viện vì COVID-19 trong một ngày là 1,519 bệnh nhân, trong đó 343 người phải nằm giường ICU (chăm sóc đặc biệt), và 13 người chết. Hiện thời giường ICU tại Quận Cam là số không, đang dùng các lều dã chiến.

Tòa Đại sứ Nga tại Bulgaria nói hôm Thứ Sáu rằng lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Nga, yêu cầu trong 72 giờ phải rời Bulgaria, là "phi lý." Theo Tòa Đại sứ, viên chức bị trụ xuất là đại diện Bộ Quốc Phòng Nga. Chính phủ Nga nói sẽ cân nhắc để trả thù Bulgaria. Lý do trục xuất được Bulgaria nói là tình nghi làm gián điệp.

Jill Karofsky, Thẩm Phán Tòa Tối Cao tiểu bang Wisconsin, đã bị hàng loạt người điện thoại, để lại lời nhắn chửi mắng, hăm dọa sẽ dùng bạo lực với bà, chỉ vì bà đã bỏ phiếu bác bỏ đơn kiện do ban vận động của Trump đưa lên đỏi hủy kết quả bầu cử Wisconsin vì "gian lận" -- lý do bác bỏ là: Trump không đưa ra chứng cớ nào, trong khi tiểu bang Wisconsin xác nhận các phiếu bầu là tuyệt hảo an ninh.

Một người vô danh nói trong điện thoại rằng bà Jill Karofsky rất là can đảm, "dám gọi Trump đang hành xử như một vị vua. Nhưng bà là một mụ bitch độc tài... Trump không phải vua, Trump là Tổng Thống đắc cử, còn bà là mụ f*cking bitch.... một con mụ độc tài xã hội chủ nghĩa"... Ngôn ngữ hăm dọa kèm theo lời tục tĩu tương tự như thế được Thẩm Phán ghi âm qua điện thoại, tất cả là 35 tin nhắn như thế trong vài ngày sau phiên tòa.

Trump lại cho tay chân quậy tiếp... Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Chris Miller đã ra lệng cho Bộ Quốc Phòng (Pentagon) "ngừng hợp tác với việc chuyển tiếp cho quyền lực chính phủ cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden" --- một quyết định làm các viên chức Bộ Quốc Phòng kinh ngạc.

Báo Axios kể rằng một viên chức cao cấp của Bien không biết chuyện này, trong khi các viên chức chính phủ TRump để ngỏ khả năng có thể hợp tác chuyển giao tiếp sau ngày lễ. Các viên chức quốc phòng không hiểu đây là quyết định riêng của Miller hay là đã được Trump chấp thuận.

Tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics tại Washington ngay khi tin này lộ ra đã chỉ trích chính phủ TRump là vô trách nhiện, nhỏ mọn kèn cựa, sẽ làm chậm tiến trình phân phối thuốc chích ngừa COVID trong quân đội, sẽ có người có thể chết, nhưng "Trump không bận tâm tới mạng người" nào hết.

Việt Nam sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu nam giới vào năm 2034, theo tin từ chính phủ VN. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, năm 2034, số nam giới trong độ tuổi từ 15-49 sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu người, năm 2059 là 2,5 triệu người.

Kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, trong vòng 30 năm qua, mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa, tổng tỷ suất sinh giảm từ 3,80 con/phụ nữ vào năm 1989 xuống còn 2,09 con/phụ nữ vào năm 2019. Việt Nam vẫn duy trì mức sinh ổn định ở mức thay thế trong hơn 1 thập kỷ qua, xu hướng sinh 2 con vẫn là phổ biến.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo đó, tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) năm 2019 là 111,5 bé trai/100 bé gái, con số này cho thấy, mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức rất cao. TSGTKS bắt đầu tăng tại Việt Nam vào năm 2004, đã đạt mức 112 bé trai/100 bé gái sau năm 2010 và chững lại từ đó đến nay. Tỷ lệ sinh thấp nhất là TP. Sài Gòn và cao nhất là Hà Tĩnh.

Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã đạt thỏa thuận với lãnh đạo Taliban để mở ra khoảng 4,000 trường học trong "vùng giải phóng" của loạn quân Taliban tại Afghanistan, sau vài tháng thương thuyết với lãnh đạo du kích Taliban tại Doha. Các trường này sẽ dạy cả nam sinh và nữ sinh, nhưng sẽ bắt đàu với ba lớp bậc tiểu học. UNICEF nói thỏa thuận này sẽ giúp hơn 120,000 trẻ em tại một đất nước nơi có khoảng 3.7 triệu em không tới trường được, với 3/5 là các bé gái.

.