Vy Thanh Xuất Bản Sách Mới: “Trong Đồng Không Còn Nữa”

Đó là một cuốn sách mang đầy nỗi nhớ về một miền Tây Nam Bộ thân thương, nơi một thời cò bay rợp trời, cá lội ngập sông, nước sạch trời trong...Bây giờ, hình ảnh đẹp không còn nữa. Sông đã ô nhiễm, cò đã biến mất, cá ngáp ngáp thở gian nan vì ô nhiễm.Cuốn “Trong Đồng Không Còn Nữa” của Vy Thanh cũng không phải là một tác phẩm biên khảo về sinh vật học hay môi trường học...Đậm đà trong nỗi nhớ và xen kẽ giữa hình ảnh các sinh vật -- chim bay, cá lội... -- của tuyển tập này là các truyện đời thực của người dân Miền Tây Nam bộ, một thuở xa xưa còn gọi là miệt lục tỉnh...Những truyện đời thực đó rất buổn... đó là các mảnh đời tan tác vì chế độ cộng sản ùa vào và đã đánh cho tan tác toaà dân.Vy Thanh là một bút hiệu quen tên ở haỉ ngoại. Ông tên thực là Nguyễn Văn Thùy, tốt nghiệp Tiến sĩ giáo dục từ Mỹ trước 1975, trở về Vie6ệt Nam nhậm chức Tổng Thư ký Viện Đại Học Cần Thơ, và khi Miền Nam sụp đổ, ông vượt biên qua Mỹ trở lại trường cũ MSU, đại học đã bảo trợ cho ĐH Cần Thơ, làm chuyên viên khảo cứu.Vy Thanh cũng không xa lạ gì người cộng sản, vì gia tộc ông chia làm hai đường quốc-cộng, và bản thân ông thời thiếu niên theo cậu vác gậy tầm vông vào bưng biền kháng chiến chống Pháp. Nhưng thức tỉnh sớm trước sự xâm nhập thống trị của CSVN, ông đã về thành và đi học lại ở Sài Gòn... và rồi được du học Mỹ tốt nghiệp Ph.D. Trở về thi hành lịnh động viên và được đưa về làm giáo sư ở Trường Võ bị Đà lạt. Sau đó được cử về xây dựng Viện Đại Học Cần Thơ, trong nhiệm vụ Tổng Thơ Ký.Tuyển tập “Trong Đồng Không Còn Nữa” dày 290 trang, in trên giấy dày và trắng, gồm 21 truyện đời thực, mỗi truyện kèm theo một biên khaỏ về các sinh vật bị biến mất ở Miền Tây.Tựa đề các truyện là những cái tên rất quen thuộc, nhưng bây giờ nhiều sinh vật này đang hay đã có cơ nguy tuyệt chủng, như: con tèng hen, con ba khía, cá Lòng tong, cá Thia thia, cá lìm kìm, cá Thòi lòi, Con chim vịt, Con chim áo dà...Trong mỗi truyện về đời người dân Nam Bộ xen kẽ biên khảo về sinh vật sắp tuyệt chủng, có kèm theo nhiều hình ảnh khoa học về các con chim, con cá... đầy thương yêu này.Thí dụ, truyện đầu tiên là “Con Tèng Heng” (trang 9-22) tên nôm na là Con Tôm Tít, tên khoa học là Thalissina anomala, trông như một con tôm hùm.Truyện này bên cạnh biên khaỏ về con Tèng heng là kể về một lớp học năm 1976, trong lớp Ba B của cô giáo Nữ -- bản thân cô có chồng bị đày đi tù lao động khổ sai từ sau ngày miền Nam thất trận, và nhà của gia đình cô bị chính quyền mới tịch thu.Khi cô điểm danh, nhiều học trò vắng mặt, và bạn các trò này kể rằng gia đình này đã bị cưỡng bách đi vùng kinh tế mới.Trong lớp của cô, thỉnh thoảng có tiếng khóc nấc lên... Truyện này của tác giả Vy Thanh cũng kể về vùng kinh tế mới của học trò Trần Đình Hiếu Nhơn, nơi nhà mới thực ra là chòi tranh, khôngc ó vách, không có cửa...Trong khi đó, truyện “Con Ba Khía” (trang 23-47) tác giả kể về một truyện xảy ra ở Bạch Gốc ở tỉnh Cà Mau, nơi Tư Dân mất vợ con vì bão thổi dạt ra biển và biến mất. Tư Dân chuy6en nghề muối con ba khía, một con thuộc loài giống như cua... Một hôm, một phụ nữ dẫn một đứa con gáí tới tá túc, do bác Năm gửi gấm Tư Dân chăm sóc. Chồng của cô này đã chết trong trại cải tạo, và bây giờ 2 mẹ con dắt nhau xuống Cà Mau để tìm đường vượt biên.Trai quê là Tư Dân, và gái thành phố thương nhau hồi nào chẳng ai hay... và rồi cùng dắt bé gái đi lên ghe vượt biên vào một đêm tối trời. Công an dắt theo cả chục con chó chạy ra Rạch Gốc rượt, không kịp.Truyện này kèm theo phần giaỉ thích khoa học về Con Ba Khía, tức là con Sesarma mederi.Than ôi, tuyệt vời chuyện miền Tây Nam Bộ tuyệt vời và tân kỳ tới như thế.Chế độ mới không chỉ ngăn cách giới cầm quyền và dân... mà cũng làm cho tan tác bao gia đình, khi các thủ đoạn quậy phá trong nhà xảy ar chỉ vì tiền.Như truyện “Cá Lìm Kìm” (trang 128-144). Tác giả Vy Thanh kể về một cô gái tên Lam, nộp vàng để lên ghe người Hoa vượt biên từ Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trên ghe, công an gửi theo 30 bộ đội tóc dài để ra hải ngoại nằm vùng.Ghe gặp bão, dạt lên phía bắc, tới Hồng Kông. Cô Lam bị nhốt ở trại cấm Hồng Kông 5 năm. Bất hạnh, hồ sơ cô Lam bị bán cho ngưòời Hoa trong lục địa. Nghĩa là, trên danh sách Cao Ủy Tỵ Nạn ở Hồng Kông, người có tên Nguyễn Thị Lam đã đi định cư ở Canada tháng 4 năm 1987. Nhưng người thiếu nữ tên thật là Nguyễn Thị Lam lại nằm trong trại cấm Hồng Kông, không giấy tờ, không lý lịch. Thế là cô Lam phải xin ghép form với một anh ngưoòi Hoa già, gốc Móng Cáy vượt biên. Anh Taù già hơn Lam 30 tuổi, có anh họ ở Sydney làm hồ sơ đang bảo lãnh.Trong những ngaỳ “làm vợ cho anh Taù già ở trại cấm, Lam bị dày vò, vì anh Taù già đem6 nào cũng hùng hục, bất kể giờ giấc, tới nổi nhiều đêm cô Lam quỳ lạy, xin tha... mà hắn vẫn không tha, làm tới kiệt sức mới thôi.Khi sang định cư ở Úc châu, có cơ may, Lam liền trốn sang Queenland, nơi đây Lam gặp chàng trai đôc5 thân tên Tâm. Tâm và Lam thương nhau, kết hôn rồi về sống ở Maryborough. Nghĩ lại, Lam thấy còn may mắn, và rất may là không mang bầu cho anh Taù già.Một lần cùng cô bạn về thăm VN, Lam bị nhỏ em út trong nhà giấu passport và vé phi cơ, đòi 20,000 Úc kim để chuộc, mới trả giấy tờ cho chị về, bất kể rằng khi mới tới nhà, Lam đã tặng cho các em nhiều ngàn Úc kim.Sau nhiều khấn nguyện với chốn tâm linh, Lam chợt t2im ra giấy tờ nhỏ em giấu dưới lư hương bàn thờ... Lam cùng cô bạn trốn về Úc và tự hứa vĩnh viễn, không bao giờ muốn gặp laị nhỏ em...Kèm theo truyện cô Lam là biên khaỏ về Cá Lìm Kìm (Hemiramphidae)...Truyện naà của Vy Thanh cũng là đời thực, và rất buồn... Biên khaả nào của Vy Thanh về các sinh vật cũng rất khoa học, và mang nỗi tiếc nhớ vì các loài sinh vật này đã trền đà tuyệtc hủng ở Miền Tây Nam Bộ...Tác phẩm hay xuất sắc. "Trong Đồng Không Còn Nữa" của Vy Thanh là cuốn sách cần có cho mọi gia đình, không chỉ riêng cho dân Miền Tây, mà cả cho dân mọi vùng Nam Trung Bắc, để thấy rằng chế độ CSVN đang xóa sổ rất nhiều đức tính tử tế của d6an tộc, và cũng xóa sổ rất nhiều sinh vật đa dạng tại VN.Vy Thanh như thế đã xuất bản 4 tác phẩm:- Lớn Lên Với Đất Nước, 30 USD.- Lò Đào Tạo Cán Bộ Sách Động của Quốc Tế Cộng Sản, 35 USD.- Hồ Chí Minh Cưú Nước, 40 USD.- Trong Đồng Không Còn Nữa, 35 USD.