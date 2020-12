Cựu Dân Biểu Sean Duffy (Cộng Hòa-WI) lên Fox News phản đối dự luật cứu trợ đợt nhì với 600$/dân Mỹ: chế độ tư bản Mỹ đi đúng đường của CS Trung Quốc. Politifact trao giải "Lie of the Year" (Lời Nói Dối Nổi Bật Trong Năm) cho Trump. Mỹ và Califonia tăng tốc lây dịch. Quận Cam: hết giường, 3 bệnh viện xin dựng lều bệnh viện dã chiến chống COVID. Quan chức Trump lộ email: hãy để nhiều em bé sơ sanh,

Politifact trao giải "Lie of the Year" (Lời Nói Dối Nổi Bật Trong Năm) cho Trump.

WASHINGTON (VB - 17/12/2020) --- Trên nguyên tắc, khi Joe Biden dự Lễ Đăng Quang Tổng Thống ngày 20/1/2021, Trump sẽ phải rời Bạch Ốc để Biden vào cư ngụ và làm việc. Nhưng không, Trump vẫn có một mưu kế mới: Một bản tin CNN hôm Thứ Tư 16/12/2020 tiết lộ rằng Tổng Thống Trump đã nghĩ tới việc tọa kháng và không chịu rời Bạch Ốc trong khi Biden tuyên thệ nhậm chức trong Lễ Đăng Quang.

Trong truyền thống, việc chuyển giao Bạch Ốc là tiến trình êm xuôi: trong khi tân Tổng Thống dự lễ đăng quang, cựu Tổng Thống đưa đồ đạc lên xe rời Bạch Ốc. Nhưng Trump nói với các phụ tá rằng Trump sẽ không rời Bạch Ốc vào ngày 20/1/2021, vì theo Trump, người chiến thắng cuộc bầu cử là Trump, chứ không phải Biden.

Trump đang gặp trở ngại về nơi cư ngụ. TRump đã rời Bạch Ốc để đưa địa chỉ nhà ở về khu vực trong sân golf Mar-a-Lago ở Florida, nhưng khi khai thuế Trump ghi địa chỉ nhà là cơ sở kinh doanh để được giảm thuế. Và bây giờ luật nơi này mới lộ ra: nơi ghi danh kinh doanh không được phép cho ai dùng làm nhà ở. Chính Trump đã cam kết với quận Palm Beach County rằng Trump sẽ không bao giờ biến phần nào trong khu vực kinh doanh du lịch này làm nhà ở. Chưa hết. các nhà hàng xóm của Trump đã nộp đơn kiện để bảo đảm là Trump sẽ không dùng nơi nào trong câu lạc bộ làm nhà ở.

Sau khi lãnh tụ đa số Thượng Viện chúc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden, một luật sư ủng hộ Trump đã nổi giận. Sidney Powell, luật sư trong phe pro-Trump trong các cuộc kiện tụng ra tòa về bầu cử ở nhiều tiểu bang, đã quay sang tấn công vợ của lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell là bà Elaine Chao, người sinh tại Taiwan.

Luật sư Powell đem chuyện lãnh tụ McConnell có vợ là gốc Hoa, dù là sinh ở Đài Loan, ra bêu rếu. Sau khi Powell tấn công McConnell là đã công nhận Biden là Tổng Thống nghĩa là tiếp tay cho một "tội hình sự lớn nhất" trong lịch sử, bà Powell phóng tweet, "Mitch KẾT HÔN với Trung Quốc."

Chiến lược gia Cộng Hòa Steve Schmidt loan báo rằng ông sẽ ghi danh là Dân Chủ sau gần 30 năm hoạt động bên Đảng Cộng Hòa. Schmidt loan báo như thế trong khi phát thanh một tập trong chuỗi thảo luận chính trị "Battleground" hôm Thứ Hai, trong đó ông và người cùng dẫn chương trình là David Plouffe thảo luận về các thành viên Hạ Viện Cộng Hòa và nhiều Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang tham gia đơn kiện do Texas đưa lên Tòa Tối Cao để đòi lật ngược phiếu của 4 tiểu bang chiến trường từ phiếu bầu cho Biden sang phiếu bầu cho Trump.

Steve Schmidt nói rằng ông có 29 năm hoạt động cho Cộng Hòa, ông đã có 2 năm rưỡi làm một người độc lập, và rồi "sau buổi chiều nay, tôi sẽ ghi danh là thành viên Đảng Dân Chủ." Schmidt nói bởi vì tại Mỹ hiện nay, chỉ có Đảng Dân Chủ -- tức là đảng chánh trị lâu năm nhất thế giới -- mới thực sự đại diện cho ý tưởng và lý tưởng tự do Hoa Kỳ.

Schmidt đã làm việc trong ban vận động tranh cử Tổng Thống của TNS John McCain (Cộng Hòa-Ariz.) năm 2008, và từng là hoạt động cho ban vận động của cựu Tổng Thống George W. Bush năm 2004. Schmidt đã từ bỏ Cộng Hòa năm 2018, để làm người độc lập. Ông từng là đồng sáng lập viên The Lincoln Project, một ủy ban hành động chống Trump.

Jennifer Horn, cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa New Hampshire và là đồng sáng lập tổ chức Cộng Hòa chống Trump có tên là The Lincoln Project, hôm Thứ Năm viết trong một bài bình luận rằng bà đang rời bỏ Đảng Cộng Hòa bởi vì Trump và thủ hạ tiếp tục thách thức kết quả bầu cử Tổng Thống 2020.

Horn viết rằng bà trở thành Cộng Hòa bởi vì nhìn thấy giá trị đảng như là "tiếng nói cho bình đẳng, tự do và bảo vệ Hiến Pháp" nhưng trong 5 năm qua bà nhìn thấy những nguyên tắc Đảng Cộng Hòa bị Trump và tay chân chà đạp vì quyền lợi riêng, theo bài viết của bà trên tờ USA Today hôm Thứ Năm. Bà viết, Trump đã trở thành Tổng Thống dao động nhất, hủy diệt nhất, tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và chính những người Cộng Hòa trong Quốc Hội đã hèn yếu về hùa với Trump để thách thức các giá trị dân chủ căn bản, hoặc im lặng hường lợi.

Chính phủ Trump lúc nào cũng chơi không giống ai... Một viên chức do Trump đề cử hồi mùa hè đã lý luận rằng nên cho "các bé sơ sanh" và "các em bé" lây nhiễm COVID-19, theo tin CNBC. TRong một email đề ngày 4/7/2020 đưa ra trước một tiểu ban Hạ Viện, Paul Alexander, cựu cố vấn Y Tế và Nhân Dụng, viết cho các viên chức cấp cao hơn rằng Mỹ nên để các nhóm rủi ro thấp tự lây nhiễm siêu vi đó.

Paul Alexander viết, "Bé sơ sanh, trẻ em, thiếu niên, người trẻ, thanh niên và trung niên chưa có tiền sử bệnh, vân vân..." nên bị lây nhiễm COVID-19 để phát triển miễn dịch bầy đàn. Ông viết rằng hãy để các em nhiễm dịch, và sẽ hồi phục với kháng thể phát sinh trong người. Vài tuần sau nữa, Paul Alexander lại viết rằng tình hình có thể sẽ là tốt đẹp để giới trẻ lây nhiễm siêu vi, trong khi bảo vệ "người già và người cơ nguy để thành đạt tình trạng "miễn dịch tự nhiên." Thực tế, thanh niên trong lứa tuổi 20s, 30s dính COVID-19 cũng có thể chết. Cộng đồng gốc Việt Nam California đã chứng kiến vài trường hợp các bạn trẻ chết như thế.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 74,356,119 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,651,891 người.

Mỹ bị lây nhiễm: 16,981,302 người.

Dân Mỹ chết dịch: 307,512 người.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 1,708,559; Chết dịch: 21,817 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễms: 1,534,450; Chết dịch: 24,920 người.

Quận Cam: bệnh viện chật kín vì dịch, trong một ngày qua có thêm 23 người chết vì liên hệ dịch COVID-19. Hầu hết người chết tính kể từ Thứ Sáu (tính là 5 ngày) là trong lứa tuổi 75 tuổi trở lên, nhưng ít nhất một người trong lứa tuổi từ 25 tới 34 tuổi.

Quận Cam từ hôm Thứ Tư bắt đầy thiết lập môt số bệnh viện dã chiến để đối phó dịch lây lan thần tốc. Có ít nhất 3 bệnh viện Quận Cam xin lập các bệnh viện dã chiến di động để đáp ứng dịch bệnh. Đó là 3 bệnh viện cần dựng lều dã chiến:

--- Fountain Valley Regional Hospital: 50 giường.

--- St. Jude Medical Center, Fullerton: 25 giường.

--- University of California, Irvine: 50 giường.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron lây nhiễm COVID, theo tin từ Điện Elysee Palace hôm Thư Năm. Macron phải cách ly 7 ngày và sẽ vẫn làm việc từ nhà. Tổng Thống Pháp là nguyên thủ mới nhất dính COVID. Trước đó là Thủ Tướng Anh Boris Johnson, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Thống Ba Tây Jair Bolsonaro, và tất cả đều hồi phục.

Chris Christie, cựu Thống Đốc Cộng Hòa New Jersey, lên một quảng cáo truyền hình phát đi toàn quốc kêu gọi mọi người hãy mang khẩu trang, vì bản thân ông đã có lỗi lầm khi tham dự một sự kiện ở Bạch Ốc không mang khẩu trang và thế là dính COVID, bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU nằm một tuần lễ.

Ông nói rằng siêu vi là có thật, khẩu trang là phương tiện cần thiết để ngừa dịch. Một nguồn tin nói với CNN rằng tổ chức từ thiện của Ray Chambers (hiện nay là đại sứ cho WHO) chi trả tiền quảng cáo này. Một nguồn tin khác từ báo NJ.com ghi rằng có tin Christie có thể tranh cử Tổng Thống 2024.

Phó Tổng Thống Mike Pence và vợ, Karen, sẽ chích ngừa COVID vào ngày mai, Thứ Sáu 18/12/2020 công khai, trước báo chí truyền thông, để dân Mỹ tin rằng thuốc vaccine an toàn, không có vấn đề --- đúng ra, dị ứng phản ứng phụ là có, nhưng rất là hy hữu.

Bản tin AP cũng nói Tổng Thống đắc cử Joe Biden tuần sau cũng sẽ chích ngừa trước báo chí truyền thông. Biden nói rằng bác sĩ Anthony Fauci, người chỉ huy chiến dịch chống đại dịch Hoa Kỳ, khuyên ông nên chích vaccine, thà sớm cò hơn là trễ. Biden nói, "Tôi không muốn giành lên hàng trước, nhưng tôi muốn cho dân Mỹ thấy rằng thuốc chủng an toàn."

Trump sẽ nổi giận lần nữa, vào ngày 6/1/2021. Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ có một nhiệm vụ lớn vào ngày 6/1/2021: Pence sẽ chủ tọa buổi họp khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội, mở các bao thư từ các đoàn cử tri từ các tiểu bang nộp lên, Pence sẽ đếm phiếu và sẽ công bố rằng Joe Biden có dư phiếu để trở thành Tổng Thống nhiệm kỳ sắp tới.

.

Biết trước Trump sẽ nổi giận, Pence theo lịch trình sau khi hoàn tất nghi thức công nhận Biden là Tổng Thống mới, Pence sẽ tức khắc lên phi cơ bay công du Trung Đông và Châu Âu. Theo lời 3 viên chức trong việc sắp xếp nghị trình, PTT Pence sẽ công du hải ngoại khoảng 1 tuần lễ, kể từ ngày 6/1/2021.

Cựu Dân Biểu Sean Duffy (Cộng Hòa-WI) lên đài Fox News sáng Thứ Năm 17/12/2020, cảnh cáo rằng nếu Quốc Hội dự kiến tặng chi phiếu cứu trợ $600 cho công dân Mỹ trong gói cứu trợ kinh tế như dự định, thì đó là con đường đưa quốc gia tư bản Hoa Kỳ đi đúng kiểu Cộng sản Trung Hoa.

Lên chương trình “Fox & Friends,” Duffy chỉ trích các Dân Biểu đang ủng hộ đợt nhì cho gói cứu nguy tài chánh thời đại dịch, thì sẽ làm cho dân Mỹ quá lệ thuộc vào trơ giúp tài chánh của chính phủ. Duffy nói, họ lãnh chi phiếu cứu nguy một lần, rồi họ sẽ tìm cách lãnh tài trợ suốt cả đời, và rồi các kinh doanh nhỏ sẽ thiệt hại -- rằng khi thị trường tự do ra đi, thì đó là những gì người ta làm ở Trung Quốc.

Trang kiểm chứng tin về chính trị Politifact theo truyền thống cuối năm là tổng kết các sự kiện trong năm. Giải thường thường niên "Lie of the Year" (Lời Nói Dối Nổi Bật Trong Năm) là trao cho Tổng Thống Trump và những người ủng hộ TRump trong nỗ lực bác bỏ các thông tin khoa học về COVID-19.

Politifact nói rằng Trump đã liên tục chối bỏ, làm giảm tầm nghiêm trọng hay là bóp méo thông tin về COVID-19. Katie Sanders, Trưởng ban Biên tập Politifact viết rằng Trump gây nên hỗn loạn thông tin và tung ra các thuyết âm mưu ngay từ những ngày đầu của đại dịch coronavirus, bác bỏ hiệu qủa của việc mang khẩu trang, thậm chí lớn tiếng hạ nhục Bács ĩ Fauci, người phụ trách chống dịch bệnh cho Hoa Kỳ.

Trump nói vào ngày 26/2/2020 với dân Mỹ rằng 15 trường hợp lây nhiễm ở Mỹ rồi "sẽ giảm xuống còn số không," bất kể rằng Trump được báo động về mức độ lây lan thần tốc và khoa học chưa có cách nào ngăn cản dịch này. Trump thú nhận với phóng viên Bob Woodward rằng Trump đã biết từ đầu tháng 2 rằng đại dịch này sẽ là kinh khủng, và đã được cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien cảnh báo: "Đây sẽ là hiểm họa an ninh quốc gia lớn nhất mà Tống Thống đối diện trong nhiệm kỳ."

Các báo trong VN loan tin rằng, bản Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2020, do VCCI và Trường Chính sách công và quản lý Fulbright công bố, cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: trong 10 năm qua, ĐBSCL có tỷ lệ di dân cao 44,8% với trên 1,1 triệu người phải rời xứ đi, tương đương dân số của 1 tỉnh. Trình độ dân trí và thu nhập bình quân đầu người thấp hơn bình quân cả nước. 40% học sinh phải bỏ học khi hết cấp 2. Tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp. Tỷ lệ đô thị hoá chậm. Dù chiếm 20% dân số cả nước nhưng số doanh nghiệp chỉ chiếm 7% cả nước.

.