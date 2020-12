Đếm phiếu lại ở 2 quận Wisconsin xong: 2 quận la làng rằng các quan Cộng Hòa xù 3 triệu đô.

.

Hôm nay (14/12/2020) họp Hội nghị Phiếu Cử Tri Đoàn. Miller, cố vấn của Trump, nói sẽ có danh sách "cử tri đoàn thay thế" ở các tiểu bang tranh chấp sẽ bầu cho Trump, kết quả sẽ đưa lên Quốc Hội thay thế các "cử tri đoàn do dân bầu." Gmail, YouTube sáng nay đứt mạng một thời gian. Vận động phiếu cho Dân Chủ ở Georgia coi chừng bị cực hữu tấn công. Đếm phiếu ở 2 quận Wisconsin: Cộng Hòa xù 3 triệu đô. Tin tặc Nga đột nhập mạng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Bill Gates: lẽ ra Mỹ đã xuất sắc đối phó đại dịch, nhưng Biden sẽ đưa Mỹ qua khỏi tệ hại này. 2 chiến lược gia Cộng Hòa Karl Rove, Chris Christie: Trump là kẻ thua cuộc cay đắng, giả hình. Trump: không tính tranh cử 2024, giả bộ chỉ để gây chú ý, dự tính sang Trung Đông du lịch để được các nước tung hô.

.

WASHINGTON (VB - 14/12/2020) --- Hôm Thứ Hai 14/12/2020 là ngày họp Hội nghị Phiếu Cử Tri Đoàn. Tất cả 538 đại biểu cử tri đoàn sẽ tới họp tại tất cá các tòa nhà quốc hội tại các tiểu bang khắp Hoa Kỳ hôm Thứ Hai để chính thức bầu phiếu cho Tổng Thống. Hội nghị này sẽ củng cố chiến thắng của Tổng Thống tân cử Joe Biden, và sẽ là thêm một nỗi đau nhức nhối cho Trump.

.

Trong mấy tuần nay, Trump đã mời một số lãnh đạo Cộng Hoa ở các tiểu bang về Bạch Ốc họp, thuyết phục họ sắp xếp các đại biểu cử tri đoàn sao cho dồn được phiếu trong ngày Thứ Hai cho Trump, bất kể hành vi này là phi dân chủ. Trump cũng đã mua quảng cáo trên TV ở các tiểu bang chiến trường, xin người dân điện thoại để thúc ép các dân cử phải sắp xếp các đại biểu tận cùng sẽ bầu cho Trump. Trump sẽ làm được không?

.

Có vẻ là không. Đối với các tiểu bang Biden thắng phiếu, Đảng Dân Chủ sẽ chọn ra các đại biểu cử tri đoàn, trên nguyên tắc những người này trung thành với Dân Chủ. Khi Hội nghị Cử tri đoàn họp năm 2016, có 306 người cam kết bầu cho Trump và 232 người khác sẽ bầu cho Hillary Clinton. Nhưng cuối cùng, Trump chỉ được 304 phiếu cử tri đoàn, Clinton được 227 phiếu. Có 7 đại biểu cử tri đoàn trở mặt --- từ Hawaii, Texas và tiểu bang Washington — và họ bầu cho đối thủ của người lẽ ra họ phải bầu.

.

Năm nay có lẽ sẽ không ai phản thùng được. Tòa Tối Cao ra quyết định đầu năm nay rằng các tiểu bang có thể phạt hay gỡ bỏ các đại biểu cử tri đoàn nào đổi hướng bầu phiếu. Có 32 tiểu bang và thủ đô DC đã có luật buộc các đại biểu phải bầu cho đúng người họ đã cam kết, mặc dù trong các tiểu bang không có luật đó, không có gì ngăn cản đại biểu trở ngược phiếu bầu. Ngoài chuyện luật như thế, hai ban vận động của Biden và Trump đều đã gài người trung thành với đảng giữ chức đại biểu cử tri đoàn, và sẽ rất hiếm xảy ra chuyện trở mặt năm nay.

.

Một âm mưu y hệt kiểu nói "ba mươi chưa phải là Tết" đã lộ ra chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Hội nghị Cử tri đoàn họp: Stephen Miller, cố vấn của Trump, nói trên đài “Fox & Friends” rằng sẽ có một "danh sách thay thế các đoàn cử tri (đại cử tri)" (“alternate slate of electors”) tại các tiểu bang "tranh chấp" để trong ngày hôm nay (Thứ Hai 14/12/2020) sẽ lật ngược phiếu bầu cho Biden sang cho Trump.

.

Miller nói ngày duy nhất trên Hiến Pháp là 20/1/2021, và như thế Trump còn dư thì giờ để lật ngược kết quả các phiếu bầu ở các tiểu bang chiến trường mà Trump gọi là "gian lận bầu cử" và sẽ đủ phiếu cử tri đoàn cho Trump "chiến thắng" Biden. Các "cử tri đoàn thay thế" của Trump sẽ bầu phiếu, và Trump sẽ gửi kết quả này lên Quốc Hội để Quốc Hội sẽ phê chuẩn. Thế này thì bầu cử ngày 3/11/2020 làm chi cho tốn tiền, tốn công cả nước. Trump hiển nhiên chơi còn bảnh hơn cả Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un.

.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ tiết lộ rằng Bộ vừa bị tin tặc xâm nhập hệ thống dữ kiện. Bộ không cung cấp chi tiết, chỉ nói rằng Bộ đã yêu cầu Sở An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng (CISA) và Cục Điều Tra Liên bang (FBI) điều tra. Một bài báo trên Washington Post nói rằngc hính các tin tặc Nga đứng sau vụ đột kích mạng này. Ttrong chiến dịch này tin tặc Nga cũng đã đột nhập Bộ Ngân Khố và các cơ quan liên bang khác.

.

Đồng bào gốc Việt ở Georgia cảnh giác: nếu vận động phiếu cho các ứng cử viên Dân Chủ, xin coi chừng bạo lực từ người cực hữu. Chuyện xảy ra hôm Thứ Bảy 12/12/2020, một người đàn ông cầm biểu ngữ xin bầu phiếu cho hai ứng cử viên Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock tại thị trấn Stockbridge trong chiến dịch nhắc nhau đi bầu. Báo Atlanta Journal-Constitution kể rằng đột nhiên có một người tới gần, không nói một lời mà cứ đấm đá liên tục vào người cầm biểu ngữ.

.

Randy Lee, Đại úy Cảnh sát quận Henry County, nói rằng nạn nhân bị thương ở đầu và mặt, mắt bầm tím. Nhân chứng kể rằng hung thủ đấm đá nạn nhân, giựt các biểu ngữ, xé ra. Hung thủ đã bị bắt, truy tố về tội hành hung, trong khi nạn nhân được chữa trị và cho về nhà. Canh sát không tiết lộ tên của hai người. Ngày bỏ phiếu chung kết sẽ là 5/1/2021, và dự đoán sẽ cò nhiều chuyện căng thẳng ở Georgia nhiều hơn.

.

Chiến lược gia Cộng Hòa Karl Rove, cựu Phó Chánh Văn Phòng cũa Tổng Thống George W. Bush, trả lời phỏng vấn của Chris Wallace trên đài Fox News rằng dân Mỹ không ưa thích những người thua cuộc cay đắng, và nhận xét rằng Trump "đang bên mép bờ trông như một kẻ thua cuộc cay đắng."

.

Karl Rove nói, nếu Trump nhắm mục tiêu trở lại tranh cử năm 2024, thì nên chuẩn bị cho chiến lược giành lấy sự đề cử của Cộng Hòa sắp tới. Rove nói, "Nhưng tôi nghĩ về đường dài, Trump sẽ không tự giúp mà cũng không muón giúp đất nước Hoa Kỳ. Dân Mỹ ưa thích người thua cuộc quay trở lại chiên đấu tiếp, nhưng họ không ưa kẻ thua cuộc cay đắng. Và Trump đang bên mép bở trông như kẻ thua cuộc cay đắng sau ngày 6/1/2021."

.

Ngày 6/1/2021 là ngày Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ họp chung để đếm phiếu cử tri đoàn. Trong ngày này, các dân cử có thể phản đối kết quả loan báo từ bất kỳ tiểu bang nào khi họ được công bố phiếu cử tri đoàn. Nếu phản đối thích hợp, mỗi viện sẽ họp riêng để tranh luận về lý do phản đối, tối đa là 2 giờ đồng hồ.

.

Sau đó, mỗi viện bỏ phiếu để hoặc nhận, hoặc bác bỏ sự phản đối. Rồi trở về họp chung, kết quả các phiếu cử tri đoàn cộng lại sẽ được công bố. Nếu không ứng cử viên nào đủ ít nhất 270 phiếu cử tri đoàn, Hạ Viện sẽ quyết định, dựa vào Tu Chánh Án 12. Nếu được yêu cầu, Hạ Viện sẽ bầu lên Tổng Thống. Mỗi phái đoàn tiểu bang sẽ có 1 phiếu, và cần 26 phiếu đê thắng cử (vì có 50 tiểu bang). Rồi tới ngày 20/1/2021, Lễ Đăng Quang tân Tổng Thống- trên nguyên tắc, Joe Biden, người dư phiếu cử tri đoàn (bây giờ là 306 phiếu cử tri đoàn) sẽ tuyên thệ nhậm chức, nếu không có biến động (thí dụ, Trump tuyên bố thiết quân luật và đưa quân về đảo chánh... như lời kêu gọi của một số chính khách cực hữu.)

.

Karl Rove không phải chính khách Cộng Hòa duy nhất chỉ trích Trump sáng Chủ Nhật. Chris Christie, cựu Thống Đốc Cộng Hòa cũa tiểu bang New Jersey, cũng đã chỉ trích ban pháp lý của Trump là một nỗi xấu hổ quốc gia, và lý thuyết pháp lý do Trump và các luật sư đưa ra là điều cực kỳ phi lý, vì không nêu ra chứng cớ nào được về cái gọi là gian lận bầu cử. Christie cũng nói Trump là kẻ giả hình vì những Thống Đốc Cộng Hòa một thời được Trump ca ngợi lập tức bị Trump trở mặt mắng chửi chỉ vì họ không đồng ý về cái lý thuyết "gian lận" trong bầu cử vừa qua.

.

Bill Gates lại chọc giận Trump nữa, trong khi ca ngợi Joe Biden và nói rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã đối phó với đại dịch xuất sắc nhất, hơn nhiều nước khác. Bill Gates, đồng chủ tịch hội từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation, nơi đã góp phần phát triển và phân phối thuốc chủng ngừa Covid-19, hôm Chủ Nhật nói rằng chuyện chuyển giao quyền lực Tổng Thống đã làm phức tạp chyện phân phối thuốc, nhưng ông đã nói chuyện với Tổng Thống tân cử Joe Biden để bảo đảm rằng Hoa Kỳ không "làm hỏng" một lần nữa.

.

Gates, nổi tiếng với cương vị người sáng lập Microsoft, trả lời phỏng vấn CNN hôm Chủ Nhật, nói rằng lẽ ra Hoa Kỳ đối phó đại dịch xuất sắc nhất vì có các cơ sở y tế và nhiều kỹ thuật cao, nhưng "đáng buồn là chúng ta không lên hàng đầu như nhiều nước đã làm được." Gates nói rằng Gates đã nói chuyện với Joe Biden về đại dịch, hài lòng với nội các mới do Biden chọn và tin rằng họ sẽ không làm nước Mỹ thất bại lần này.

.

Cộng Hòa nổi giận, thế là xù tiền 3 triệu đôla. Ban vận động của Trump đã chi 3 triệu đôla để đếm phiếu lại ở quận Dane và quận Milwaukee, 2 quận đông cử tri Dân Chủ nhất tại Wisconsin. Khi đếm phiếu lại, Trump vẫn thua phiếu Biden. Và bây giờ, Ủy ban Ngân sách trong quốc hội Wisconsin do Cộng Hòa lãnh đạo nói rằng họ giữ tiền lại, bây giờ chưa chi trả cho 2 quận kia được. Họ không nói lý do vì sao ghìm tiền lại, cho dù 2 quận đã gửi hóa đơn xin lấy tiền này.

.

Donald Trump trong các cuộc nói chuyện với nhiều bạn thân đã tâm sự rằng thực sự Trump không có ý tranh cử 2024, nhưng chỉ vì bản tính ưa thích được chú ý, cho nên mọi chuyện chỉ là phục vụ cho hào quang sân khấu. Trump trong nhiều ngày qua đã điện thoại cho khoảng hơn một tá bạn thân để hỏi rằng họ nghĩ là Trump nên làm gì trong 2 năm tới, theo lời 2 bạn thân của Trump nói với báo chí một cách ẩn danh.

.

Trump cũng nói rằng nếu thấy khó khăn, Trump sẽ không tranh cử nữa, nhưng sẽ du lịch sang Trung Đông, nơi Trump sẽ được tiếp đón nồng nhiệt. Tại các nước đó, khi viếng thăm, Trump sẽ có dịp tự ca ngợi là có công bình thường hóa ngoại giao giữa Israel và nhiều quốc gia Ả Rập. Israel cũng là nơi con rể Trump, hiện nay là cố vấn cao cấp Bạch Ốc, có nhiều cơ sở kinh doanh.

.

Bạn sử dụng email của Gmail? Hẳn là rạng sáng hôm nay (Thứ Hai 14/12) bạn sẽ thấy điều lạ. Công ty Alphabet Inc cho biết 2 dịch vụ của hãng là Gmail và Youtube đều bị trở ngại toàn cầu, đứt mạng đối với nhiều người sử dụng rạng sáng Thứ Hai. Một số người dùng khác cho biết cũng có trở ngại đứt mạng ở Youtube Music, Google Drive, Google Classroom, Google Play, Google Home, Google Maps và môt số dịch vụ khác. Tình hình đã trở lại bình thường vào lúc này.

.