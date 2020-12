Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Ba đã đề cử Thẩm phán Truc T. Do, 49 tuổi, vào chức vụ Thẩm phán Tòa Kháng Án Khu Vực 4 của California.

.

Nghệ sĩ Chí Tài (1958 – 2020) qua đời. Thống Đốc Cali đề cử nữ thẩm phán gốc Việt vào Tòa Kháng Án Khu Vực 4. Dân Biểu Swalwell thanh minh thanh nga: chỉ quan hệ trong sáng với cô nữ gián điệp Fang Fang và cắt liên lạc ngay khi FBI cảnh báo. Trump: 15% dân Mỹ lây nhiễm là con số tuyệt vời. Truyền thông Nga mời Trump qua Nga tỵ nạn để khỏi bị truy tố ở Mỹ, khuyên trước khi rời Bạch Ốc nên ra lệnh rút Mỹ ra khỏi NATO, rút quân Mỹ toàn cầu về nước. Y tế Mỹ thiếu khẩu trang N95. Anh: người có tiền sử nặng về dị ứng không nên chích ngừa. Chính phủ Nam Hàn cấm các hãng môi giới hôn nhân kiếm chồng cho cô dâu Việt bằng hình ảnh hở hang, xúc phạm nhân quyền. Dính siêu vi sẽ gây ra biến chứng phổi và thận đối với ít nhất 1/10 người dương tính. Joe Biden: sẽ kiểm soát đại dịch dể mở cửa hầu hết trường học trong 100 ngày đầu nhậm chức. Ban pháp lý của Trump: sau LS Rudy Giuliani là tới LS Jenna Ellis dính dương tính. Cộng Hòa Georgia chèn ép cử tri: sửa luật bầu cử khó hơn, giảm bầu qua thư, không đặt thùng nhận phiếu.

.

WASHINGTON (VB - 9/12/2020) --- Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Ba đã đề cử Thẩm phán Truc T. Do vào chức vụ Thẩm phán Tòa Kháng Án Khu Vực 4 của California. Nếu được phê chuẩn, Do sẽ trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên phục vụ trong tòa này, nơi bao trùm 6 quận phía nam California.

.

Newsom viết trong bản văn đề cử: "Sự đề cử lịch sử này đưa tiểu bang tới gần hơn với mục tiêu đại diện cho sự đa dạng của các cộng đồng sinh động của tiểu bang California ở tất cả các mức độ của chính quyền tiểu bang. Tôi tin rằng Thẩm phán Do sẽ là một bổ sung điển hình cho Tòa Kháng Án khu vực 4."

.

Do, 49 tuổi, là thẩm phán Mỹ gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào Tòa Quận San Diego trong năm 2018. Bà cũng là một công tố viên tại văn phòng Biện Lý Khu Vực Quận Los Angeles County từ 1999 tới 2009, và đã tốt nghiệp tại trường luật Stanford Law School. Do sẽ ngồi vào ghế thẩm phán bỏ trống của Thẩm phán Gilbert Nares, người về hưu năm 2019. Do nói trong một bản văn, "Tôi rất mực vinh dự được Thống Đốc đề cử và hướng tới cơ hội phục vụ người dân California trong cương vị Thẩm phán Tòa Kháng Án."

.

Siêu vi COVID-19 gây ra các biến chứng về phổi và thận đối với ít nhất 1/10 trong những người bị lây nhiễm, theo một bản nghiên cứu ấn hành hôm Thứ Ba trên tạp chí y khoa Canadian Medical Association Journal.

.

Bản phân tích này dựa vào dữ kiện từ hơn 70,000 người tại Hoa Kỳ được chữa trị khi nhiễm siêu vi từ ngày 1/3/2020 tới ngày 30/4/2020 cho thấy rằng 28% sẽ bị viêm phổi và 23% sẽ bị bệnh đường hô hấp.

.

Thêm nữa, 12% đã bị hỏng thận và hơn 10% có biến chứng nhiễm trùng, một chứng viêm có thể ảnh hưởng nhiều cơ phận cơ thể.

.

Christopher Krebs --- cựu giám đốc an ninh mạng Hoa Kỳ từng bị Trump sa thải vì đưa ra bản báo cáo rằng bầu cử 2020 là an toàn nhất trong lịch sử bầu cử Hoa Kỳ -- hôm Thứ Ba đã nộp đơn kiện, tố cáo ban vận động bầu cử của Trump, luật sư ban vận động này là Joseph diGenova và cơ quan truyền thông Newsmax Media vì cấu kết âm mưu bôi nhọ ông và tấn công ông.

.

Trong đơn kiện nộp trên Tòa Circuit Court tại quận Montgomery County, Md., Krebs, cựu giám đốc cơ quan an ninh mạng liên bang CISA, tố cáo 3 thành phần này cấu kết để cùng tấn công, trừng phạt và bôi nhọ ông để trả thù ông về bản báo cáo an toàn bầu cử của cơ quan mà ông từng là chủ tịch Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Đặc biệt là luật sư diGenova từng tuyên bố trên TV rằng cần phải bắn bỏ Christopher Krebs.

.

Joe Biden hôm Thứ Ba cam kết sẽ đưa đại dịch vào vòng kiểm soát đủ dể mở cửa hầu hết trường học Hoa Kỳ trong vòng 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ Tổng Thống của ông. Tổng Thống đắc cử Joe Biden nói rằng lời hứa trên có thể thực hiện được nếu Quốc hội cung cấp đủ ngân sách để học sinh trở lại trường, các giáo viên và nhân viên nhà trường.

.

Joe Biden cũng nói ông sẽ kêu gọi toàn dân mang khẩu trang trong vòng 100 ngày và sẽ phân phối ít nhất 100 triệu liều thuốc chủng ngừa vaccine cho dân Mỹ. Đồng thời sẽ ưu tiên thuóc chủng ngừa cho người trong ngành y tá và nhân viên các cơ sở chăm sóc y tế lâu dài.

.

Sau Rudy Giuliani là tới Jenna Ellis, một luật sư trong ban vận động của Trump: bà Ellis cho biết bà đã dính COVID, theo báo Axios. Vẫn chưa rõ bà dính siêu vi này khi nào, nhưng Ellis đ8ã dự tiệc ở Bạch Ốc hôm Thứ Sáu. Trong khi đó, cùng trong ban bầu cử, Giuliani đã nhập viện vì vừa có dương tính vừa có triệu chứng.

.

Tiểu bang Georgia có truyền thống bầu cho Cộng Hòa, nhưng cuộc bầu cử 3/11/2020 đã bầu cho Biden thắng phiếu ở tiểu bang này, và đó là nhờ phiếu bầu qua thư. Do vậy, các quan chức Cộng Hòa hôm Thứ Ba 8/12/2020 quyết định siết lại, gây khó dễ để cử tri bớt đi bầu: Georgia sẽ hạn chết bầu phiếu qua thư và sẽ trở ngược một luật bầu cử.

.

Như thế Georgia sẽ xóa bỏ phiếu bầu khiếm diện không có lý do, thêm yêu cầu thẻ căn cước có hình trong trường hợp cử tri cần xin phiếu bầu qua bưu điện, và sẽ xóa bỏ các thùng nhận phiếu bầu và chỉ đặt thùng nhận phiếu bầu trong các trạm bầu cử. Đa số Thượng Viện Georgia là Cộng Hòa, nói rằng sửa luật bầu cử là nhằm ngăn ngừa gian lận. Thực tế, bầu qua thư không có gì là gian lận...

.

Lại gặp nữ nạn... Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ) nói rằng một bản tin cho biết ông có liên hệ với cô nữ gián điệp Trung Quốc Christine Fang là nhằm gây tổn thương cho ông vì ông thường xuyên chỉ trích Tổng Thống Trump. Báo Axios loan tin hôm Thứ Hai rằng DB Swalwell là một trong các dân cử Dân Chủ vùng Vịnh Bắc California bị cô nữ du học sinh Fang Fang còn có tên là Christina Fang tới làm quen, và cô này thực ra là gián điệp làm việc trong Bộ Công An TQ gài sang Hoa Kỳ.

.

Cô Fang đầu tiên liên hệ với DB Swalwell — bây giờ ông là thành viên Ủy ban Tình Báo Hạ Viện --- khi ông phục vụ trrong Hội Đồng Thành Phố Dublin City tại California. DB Swalwell đã thắng ghế Dân Biểu Dân Chủ đương nhiệm Pete Stark năm 2012, và trở thành ngôi sao đang lên của các chính khách Dân Chủ.

.

Vào năm 2014, cô Fang cầm một xấp chi phiếu do cô thu gom gây quỹ giúp ban vận động tái tranh cử của Swalwell, theo báo Axios. Fang cũng giúp gài một người thực tập sinh vào văn phòng của DB Swalwell.

.

Tới năm 2015, tình báo Hoa Kỳ trước giờ theo dõi cô, lo ngại vì thấy cô thân với DB Swalwell nên mới báo cho Dân biểu Dân Chủ này cảnh giác. DB Swalwell tức khắc cắt bỏ liên lạc với cô Fang. Trong khi Fang cũng có liên hệ với các Dân Biểu khác, trong đó có Tulsi Gabbard (Dân Chủ-Hawaii) và Ro Khanna (Dân Chủ-Calif.), cũng như vài chính khách khác, nhưng Swalwell nói bản tin làm lộ tên ông ra là do chính quyền Trump cố ý lộ tin để trả thù ông liên tục chỉ trích Trump.

.

Swalwell nói rằng ông khi biết rằng báo Axios điều tra về hoạt động của cô Fang vào tháng 7/2019, thì cũng vừa khi ông kết thúc cuộc tranh cử sơ bộ chức Tổng Thống Dân Chủ. Ông nói, ông tấn công Trump liên tục suốt cả năm, không ngừng kêu gọi phải bứng ghế Tổng Thống của Trump. Swalwell nói bản thân ông làm trong 2 tiểu bang Hạ Viện có nhiệm vụ luận tội Trump, và xem các thời điểm báo Axios dòm ngó thì biết ngay rằng chính người của TT Trump đã chỉ đường để tung hỏa mù rằng ông có thể bị nghi ngờ dan díu gì đó với cô nữ gián điệp Fang Fang, vì bản tin cũng nói rằng FBI đã theo dõi và thu băng làm chứng cớ cô Fang đã ngủ với ít nhất là 2 Thị Trưởng Hoa Kỳ vùng Trung Tây.

.

Dân Biểu Swalwell nói rằng câu chuyện liên hệ với cô Fang không làm ông mất ghế trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, và cũng không có gì bí mật vì các lãnh đạo Hạ Viện đều biết chuyện ông được cảnh báo về mạng lưới mỹ nhân kế của cô nữ gián điêp Fang Fang. Dù vậy, trong khi thanh minh thanh nga, Dân Biểu Swalwell từ chối nói chi tiết về quan hệ của ông với cô Fang Fang, mà chỉ nói ngắn gọn rằng đây là một quan hệ trong sáng và đã tức khắc cắt liên lạc khi được cảnh báo.

.

Trong khi gần 300,000 người Mỹ chết vì siêu vi coronavirus, Tổng Thống Trump gọi tỷ lệ lây nhiễm 15% của dân Mỹ là con số tuyệt vời. Hiện nay khoảng 1/8 dân Mỹ có dương tính siêu vi COVID, tức là khoảng 15% dân Mỹ dính bậnh này. Số người chết hiện nay là hơn 290,000 người. Tổng Thống Trump trả lời trên đài Fox News hôm Thứ Ba 8/12/2020 khi được hỏi lời khuyên trong khi Hoa Kỳ bước vào mùa Lễ Giáng Sinh: "Tôi nghe là chúng ta tới gần 15% [dương tính]. Tôi nghe thế, thật là tuyệt vời."

.

Hôm Thứ Tư 9/12/2020, báo The Daily Beast ghi rằng nhiều cơ quan thông tấn quốc doanh Nga đưa ra đề nghị mời TT Trump sang tỵ nạn ở Moscow để các công tố viên Hoa Kỳ không truy tố sau khi TRump rời Bạch Ốc. Chương trình hội thoại 60 Minutes của Nga nói rằng với hàng xấp hồ sơ tại New York chờ truy tố Trump từ trốn thuế cho tới tấn công tình dục, chỉ có Nga mới cung cấp thiên đường ẩn trú trọn đời cho Trump.

.

Một số cơ quan truyền thông khác của Nga cũng đề nghị Trump trước khi rời Bạch Ốc hãy có hành động "vì chính nghĩa hòa bình" như công nhận bán đảo Crimea là vùng đất lịch sử và truyền thống của Nga, hay đưa Hoa Kỳ ra khỏi liên minh NATO, rút toàn bộ chiến binh Mỹ đang đóng quân từ khắp thế giới về lại Mỹ, từ chối liên tục kết quả bầu cử Hoa Kỳ bất kể Tòa Tối Cao phán xử ra sao, ra bảo Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr cử công tố đặc biệt điều tra về hoạt động của cha con Biden tại Ukraine nơi Nga có thể giúp cung cấp nhiều hồ sơ mật...

.

Ngành y tế Hoa Kỳ báo động thiếu vật liệu bảo hộ chống dịch cho các nhân viên y tế nơi tuyến đầu. Ali Raja, đồng sáng lập công ty Get Us PPE, trả lời phỏng vấn của báo Wall Street Journal hôm Thứ Tư nói rằng chính phủ Trump đã không đáp ứng như lời cam kết về trang phục bảo hộ ngừa coronavirus cho các nhân viên y tế đang chống dịch lây lan khắp Hoa Kỳ.

.

Chính phủ Trump cam kết từ tháng 5/2020 là sẽ có đầy đủ trang phục bảo hộ ngừa dịch, trong đó sẽ cung cấp khẩn cấp loại khẩu trang N95 tới 300 triệu chiếc cho tới tháng 9/2020. Tuy nhiên, hai cơ quan liên bang US Strategic National Stockpile và Federal Emergency Management Agency tính vào ngày 13/11/2020 chỉ giữ có 142 triệu khẩu trang N95, loại khẩu trang dùng trong bệnh viện vì ngăn được 95% mức độ xâm nhập vào đường hô hấp.

.

Cơ quan y tế Anh quốc báo động rằng những người có tiền sử về phản ứng dị ứng nặng: không nên chích ngừa COVID-19 với loại vaccine do Pfizer & BioNTech bào chế, vì có 2 người gặp phản ứng nguy kịch hôm qua, và hôm nay đang hồi phục tốt đẹp. Cơ quan MHRA của Anh ghi lời bác sĩ June Raine nói rằng phản ứng bất lợi là hy hữu, nhưng cũng phải đưa ra lời khuyên và sẽ điều tra thêm như một cảnh báo về an toàn.



Nghệ sĩ Chí Tài (1958 – 2020) qua đời.

.

Nghệ sĩ Chí Tài, một tài năng đa dạng nhiều lĩnh vực sân khấu nghệ huật, vừa từ trần hôm 9/12/2020 tại Việt Nam vì đột quỵ, thọ 62 tuổi, dự kiến thi thể ông sẽ được đưa về Hoa Kỳ làm tang lễ. Theo Wikipedia, nghệ sĩ có tên thật là Nguyễn Chí Tài (sinh 15/8/1958 – mất 09/12/2020) nổi tiếng với các hoạt động âm nhạc và sân khấu tại hải ngoại và trong nước và là bạn diễn với nghệ sĩ Hoài Linh. Chí Tài còn là một nhạc công ghi-ta, nhạc sĩ hòa âm tại hải ngoại trong giai đoạn thập niên 90 và là nhạc sĩ sáng tác và viết lời Việt cho một số ca khúc.

.

Năm 1981, Chí Tài sang Mỹ định cư theo diện gia đình bảo lãnh. Thành lập ban nhạc gia đình "Chi Tai's Brothers" với Chí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, Kiều Linh, Chí Thái, Trịnh Nam Sơn và Chí Tài. Từng cộng tác với trung tâm Thúy Nga qua một số chương trình Paris By Night. Mở studio làm hòa âm và thu âm cho nhiều ca sĩ tại hải ngoại, truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn,... Từng giữ vai nghệ sĩ hài với nhóm kịch Thúy Nga và trong các chương trình Paris By Night. Cộng tác với các trung tâm băng nhạc. Năm 1987, Chí Tài kết hôn với ca sĩ Phương Loan.

.

Vào chiều ngày 9 tháng 12 năm 2020, Chí Tài được xác nhận là đã qua đời tại bệnh viện vì lý do đột quỵ. Ông được phát hiện đã nằm bất động ở cầu thang bộ tầng 7 của chung cư nơi ông sống ở tại quận Phú Nhuận, xe cứu thương ngay sau đó đã được điều đến để chở ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng Chí Tài không qua khỏi và đã qua đời vào hồi 15h20 chiều cùng ngày. Được biết, trước đó Chí Tài đã từng có tiền sử bị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu và hàm lượng cholesterol cao. Hoạt động cuối cùng của ông là làm bình luận viên game 3 cho chung kết VBA 2020.

.

Nhiều thanh niên Nam Hàn đang rủ nhau tìm kết hôn với cô dâu Việt Nam. Báo Korea Herald ghi rằng đối với đàn ông Nam Hàn cưới vợ ngoại quốc trong năm 2018, cô dâu Việt Nam là đông nhất với 6,338 cô. Nhiều thứ nhì trong danh sách cô dâu ngoại là 3,671 cô, nhiều thứ ba là Thái Lan với 1,560 cô. Tiếp theo danh sách cô dâu ngoại quốc lấy chồng đàn ông Nam Hàn trong năm 2018 là: 987 cô Nhật Bản, 852 cô Filipinas và 567 cô dâu công dân Mỹ. Nhưng cô dâu Việt Nam được mời gọi kiếm chồng rất là ly kỳ, kể cả đưa lên mạng hình ảnh mặc đồ lót... Do vậy, chính phủ Nam Hàn phải dòm ngó, bảo vệ nhân quyền cho các cô.

.

Bản tin KBS ghi rằng chính phủ Nam Hàn sẽ siết chặt và loại bỏ hình thức quảng cáo kết hôn quốc tế vi phạm nhân quyền với hình ảnh phụ nữ Việt Nam mặc nội y, đính kèm thông tin về chiều cao, tuổi tác và cân nặng. Bộ Phụ nữ và gia đình Nam Hàn ngày 8/12 đã quyết định bổ sung thêm hạng mục "các yếu tố vi phạm nhân quyền" trong Thông tư thi hành Luật về quản lý ngành môi giới hôn nhân. Theo đó, việc đăng quảng cáo hình ảnh của đối tượng được môi giới kết hôn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

.

Theo Luật về quản lý ngành môi giới hôn nhân, công ty môi giới hôn nhân đăng quảng cáo có nội dung khoa trương hoặc giả mạo sẽ bị đình chỉ kinh doanh tối đa ba năm, đồng thời bị phạt hành chính tối đa 30 triệu won (27.668 USD). Bên cạnh đó, thực trạng các công ty môi giới chưa đăng ký kinh doanh liên tục quảng cáo trái phép trực tuyến như trên kênh Youtube, biến người phụ nữ thành món đồ mua bán để lôi kéo sự quan tâm đang có xu hướng gia tăng.

.

Đặc biệt gần đây, các video quảng cáo dưới hình thức giả mạo cuộc sống thường nhật của các cặp vợ chồng kết hôn quốc tế, đã vi phạm nhân quyền do làm lộ thông tin cá nhân của người kết hôn di trú. Do đó, đã có nhiều chỉ trích cho rằng cần tăng cường giám sát hình thức quảng cáo này. Theo thống kê của Bộ Phụ nữ và gia đình Nam Hàn, số vụ quảng cáo trực tuyến bất hợp pháp đã tăng từ 625 vụ trong năm 2018 lên gấp 8 lần với 5.168 vụ vào năm 2019.

.