TQ dùng kỹ thuật đổi gene để tạo ra các chiến binh "siêu nhân" cho chiến tranh. Mỹ thương lượng để Canada thả bà Meng Wanzhou về TQ. Trump đã gây quỹ tới 207.5 triệu đôla. Tòa Tối Cao Wisconsin bác đơn Trump kiện đòi quăng bỏ hơn 200,000 phiếu bầu. Trump suy tính ân xá cho khoảng 20 người, cả các con, trong khi họ chưa bị truy tố và kết tội. Hối lộ Bạch Ốc: tỷ phú ngành địa ốc tại San Francisco xi

Giáo sư Laurence Tribe của Đại học Luật Harvard Law nói ông không nghĩ chuyện Trump tự ân xá là phù hợp với Hiến Pháp. Lúc đó, Tòa Tối Cao sẽ có quyết định về chuyện lần đầu một Tổng Thống Mỹ thành khẩn xin tự ân xá mà không rõ tội gì.

WASHINGTON (VB - 4/12/2020) --- Tòa Tối Cao của tiểu bang Wisconsin đã bác bỏ môt đơn kiện từ Tổng Thống Trump. Trong đơn này, Trump đòi xóa bỏ sự xác nhận kết quả bầu cử của tiểu bang này. Như thế là thêm một thất bại pháp lý của Trump trong nỗ lực đảo ngược chiến thắng của Tổng Thống tân cử Joe Biden.

Tòa Tối Cao Wisconsin viết hôm Thứ Năm rằng đơn kiện do Trump nộp trong tuần này lẽ ra thích hợp với các tòa ở cấp thấp hơn. Trump đã nộp đơn kiện hôm Thứ Ba, xin Tòa Tối Cao Wisconsin quăng bỏ hơn 200,000 phiếu bầu trong các quận nghiêng về Dân Chủ mà Trump cho là đã bầu phiếu bất hợp pháp. Biden thắng Wisconsin với hơn 20,000 phiếu so với Trump.

Một viên chức tình báo Hoa Kỳ cho thấy Trung Quốc đang thực hiện "thử nghiệm trên người" đối với một số chiến binh với hy vọng biến các chiến binh thành "siêu nhân" có những khả năng thăng tiến sinh học.

John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia, trong một bài viết trên báo Wall Street Journal nói rằng TQ đang trở thành một hiểm họa an ninh quốc gia đối với Hoa Kỳ. Ratcliffe, cựu dân biểu Cộng Hòa từ Texas, viết rằng: "Không có biên giới đạo đức nào đối với tham vọng quyền lực của Bắc Kinh."

Văn phòng của ông và CIA không trực tiếp trả lời các câu hỏi muốn biết sâu hơn về chuyện TQ đang sáng tạo ra các "chiến binh siêu nhân" trong một kiểu như phim Hollywood như "Captain America"...

Năm 2019, 2 học giả Hoa Kỳ đã viết một bài viết khảo cứu về tham vọng TQ muốn sử dụng kỹ thuật về sinh hóa trên chiến trường, bao gồm cả việc họ nói là có dấu hiệu TQ muốn sử dụng kỹ thuật sửa đổi gene để tăng lực cho người --- và có lẽ cho các chiến binh --- thành siêu nhân.

Trump suy tính ân xá cho khoảng 20 người, trước cả khi họ bị truy tố về bất kỳ tội nào. Lệnh ân xá như thế sẽ là chưa từng có trước giờ, và một vài chính khách Cộng Hòa bày tỏ sự do dự vì ân xá cho gia đình Trump và người thân cận sẽ có dư luận xấu, nhưng họ đều không bảo Trump ngừng chuyện ân xá đó.

Chiến thuật của Trump là phi truyền thống, cũng như rất nhiều kiểu Trump làm trước giờ. Trump có thể lý luận rằng ân xá trước như thế sẽ tiết kiệm cho họ tiền thuê luật sư bảo vệ đối với các hồ sơ điều tra mà Trump gọi là "săn phù thủy"... Những người được ân xá trong nhóm 20 người này có các con của Trump và luật sư Rudy Giuliani của Trump --- hiện thời, tất cả những người đó đều chưa bị truy tố về tội hình sự nào. Thượng nghị sĩ Mike Braun (Cộng Hòa-Ind.) nói rằng trước giờ chưa từng có chuyện ân xá cho người chưa từng bị khởi tố.

Có thêm chi tiết về chuyện gạ gẫm hối lộ Trump để xin ân xá. Cuộc điều tra về chuyện hối lộ để xin ân xá nhắm vào vai trò của một người gây quỹ hàng đầu cho TT Trump và một luật sư của Jared Kushner, con rể của Trump. Báo New York Times kể hôm Thứ Năm.

Hồ sơ tòa mở ra hôm Thứ Ba do một thẩm phán liên bang cho thây Bộ Tư Pháp đang điều tra vụ hối lộ này từ tháng 8/2020. Hồ sơ này được bôi đen nhiều chỗ, giấu tên người, cho thấy những người liên hệ có thể đã bí mât vận động các viên chức cao cấp ở Bạch Ốc để xin ân xá.

Cuộc điều tra là quan ngại về nỗ lực của Abbe Lowell, một luật sư của Kushner, và Elliot Broidy, một người giúp gây quỹ cho ban vận động của Trump --- theo 2 người liên hệ với cuộc điều tra nói với báo New York Times. Broidy đã thú tội hồi tháng 10/2020 đối với cáo buộc liên hệ tới nỗ lực khác để vận động với chính phủ Trump.

Báo New York Times viết rằng Sanford Diller, một tỷ phú ngành địa ốc tại San Francisco, đã xin giúp để xin Trump ân xá cho Hugh Baras, một nhà tâm lý học tại Berkeley người bị kêu án 30 tháng tù vì tội trốn thuế và bất hợp pháp xin tiền An sinh Xã hội. Lowell là luật sư đại diện cho Baras.

Diller đã chết năm 2018, và không có chứng cớ rằng nỗ lực đó được thực hiện tiếp tục sau đó, theo báo NYT. Baras không được ân xá và đã vào thọ án tù từ tháng 6/2017 tới tháng 8/2019.

Một viên chức Bộ Tư Pháp nói với báo NYT rằng không có viên chức chánh quyền nào "hiện đang trở thành đối tượng để bị điều tra được ghi trong hồ sơ này." Không có khởi tố nào lập hồ sơ.

Bạch Ốc không tức khắc trả lời các câu hỏi của báo HuffPost xin bình luận. Trump hôm Thứ Ba đã phóng tweet chối rằng điều tra về ân xá là tin giả.

Tổng Thống tân cử Joe Biden nói với CNN rằng ông có ý định giữ lại Bác sĩ Anthony Fauci trong cương vị cố vấn y tế trưởng và là một phần trong ủy ban chống dịch COVID trong chính phủ đang thành lập của Biden. Bác sĩ Anthony Fauci từ lâu vẫn bất đồng với Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump về cách đối phó với dịch siêu vi coronavirus.

Bác sĩ Anthony Fauci hôm Thứ Sáu xác định rằng ông chấp nhận lời mời của Tổng Thống tân cử Joe Biden để làm cố vấn trưởng về y khoa trong khi Hoa Kỳ đang còn chống đại dịch. Fauci nói như thế trên chương trình “The Today Show” của đài NBC.

Joe Biden cũng nói rằng thân nhân trong gia đình ông sẽ không dính gì với bất kỳ công ty nào có liên hệ với chính phủ. Được hỏi cụ thể về con trai là Hunter Biden, người mà Joe Biden bị vu khống là đã giúp đỡ khi còn giữ chức vụ Phó Tổng Thống thời Obama làm Tổng Thống, Joe Biden nói sẽ không ai trong gia đình ông dính với chính phủ của ông.

Joe Biden cũng nói rằng ông sẽ không bao giờ chọn nhân sự mà Bộ Tư Pháp của ông sẽ truy tố bởi vì đó không phải là kiểu "mà chúng tôi vận hành," ám chỉ tới chính ông và Phó Tổng Thống Kamala Harris.

Được hỏi chuyện Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump đang xem xét sẽ ân xá cho các con của Trump và luật sư Rudy Giuliani, Biden nói rằng Biden sẽ không bao giờ chọn phương pháp đó để tự ân xá chính Biden. Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris, người nói chuyện với CNN bên cạnh Biden, thêm rằng Bộ Tư Pháp của chính phủ kế tiếp sẽ không bị chính trị ảnh hưởng.

Joe Biden cũng nói với CNN rằng cần những quy định quốc tế cần phải được chính phủ Trung Quốc tôn trọng. Biden nói rằng TQ phải sống theo luật quốc tế và phải ngưng trộm tài sản trí tuệ tư các công ty có bản doanh ở các nước khác. Nhận định của Biden đưa ra sau khi viên chức tình báo cao cấp nhất Hoa Kỳ --- John Ratcliffe, Giám đốc Sở Tình Báo Quốc Gia (National Intelligence) --- nói rằng TQ là hiểm họa lớn nhất kể từ Thế Chiến 2 không riêng với Mỹ nhưng là cả các nền dân chủ và tự do toàn cầu.

Joe Biden cũng nói rằng môt số chính khách Cộng Hòa từ Quốc Hội đã điện thoại cho Biden để chúc mừng đã thắng cử, mặc dù họ không công khai chúc mừng Biden. Được CNN hỏi về chuyện chưa liên lạc với Chủ Tịch Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, Biden nói rằng ông muốn đáp ứng "một cách chiến thuật" và một số dân cử Cộng Hòa có thể đổi lập trường sau khi Hội Nghị Cử Tri Đoàn (Electoral College) bỏ phiếu vào giữa tháng 12/2020.

Biden cũng nói rằng sau lễ đăng quang, ông sẽ yêu cầu dân Mỹ mang khẩu trang trong 100 ngày nhằm hạn chế sự lây lan siêu vi coronavirus. Biden nói rằng sẽ không cần đóng cửa kinh tế khi có một nhóm biện pháp mới sẽ dẫ tới "sự giảm bớt" các trường hợp lây nhiễm hàng ngày.

Joe Biden được hỏi trên đài CNN rằng Tổng Thống đương nhiệm Donald TRump có nên tham dự lễ đăng quang của Biden hay không, Biden cười và nói trong tâm Biden không có gì xung khắc cả -- nhưng hiện diện của Trump sẽ quan trọng cho Hoa Kỳ, vì chứng tỏ cho thấy là bất kể các hỗn loạn quá khứ Trump gây ra, vẫnc ó êm xuôi bàn giao quyền lực với các phía đứng đó, bắt tay và đời sống tiếp diễn. Biden nói, điều lo ngại là hình ảnh Hoa Ky hiện ra trước mắt phần còn lại của thế giới.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, một đồng minh nồng nhiệt của Trump, đã nói tuần này rằng sẽ tốt đẹp cho đất nước nếu Trump tahm dự lễ đăng quang của Biden, theo báo The Hill, "Nếu Biden thắng, vâng, tôi nghĩ như thế. Tôi nghĩ sẽ tốt đẹp cho đất nước Hoa Kỳ. Cũng sẽ tốt đẹp cho ông ta."

Sáng hôm Thứ Năm, cô Ivanka Trump thanh minh thanh nga về cú xì căng đan lễ đăng quang của Trump đầu năm 2017, nói rằng cô đã yêu cầu mọi người liên hệ hãy tính tiền theo giá thị trường trong khi thuê phòng trong khách sạn Trump International Hotel. Bộ Trưởng Tư Pháp Thủ Đô Washington DC là Karl Racine liền phóng lên mạng Twitter rằng cô Ivanka Trmp nói dối.

Racine nói rằng cô Ivanka Trump đã nói sai lạc, vài ngày sau lễ đăng quang của Trump, thì một email xuất hiện cho thấy nhiều người khách của Trump đã trả cao hơn giá thị trường rất nhiều. Racine nói rằng ủy ban đăng quang của Trump đã phải chi trả cao hơn giá thị trường trong khi thuê phòng ở Trump International Hotel. Cụ thể, ủy ban đăng quang đã đặt trước phòng dạ hội chung với một nhóm khác. Ủy ban đăng quang trả tiền cho khách sạn này là $175,000, trong khi nhóm kia chỉ trả có $5,000 cho cùng không gian đó và cùng thời gian đó.

Hôm Thứ Năm, báo New York Times ghi rằng Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump từ ngày bầu cử tới giờ đã gây quỹ pháp lý được 207.5 triệu đôla, nhưng Ban vận động của Trump từ chối tiết lộ khoản tiền này sẽ chia bao nhiêu cho Trump và bao nhiêu chia cho Cộng Hòa. Dòng chữ nhỏ trên trang gây quỹ ghi rằng 75% tiền quyên góp được sẽ chạy vào một ủy ban hành động (PAC) của Trump và Trump sẽ có quyền xài cho việc riêng hoặc sẽ xài cho tranh cử 2024. Và 25% tiền quyên góp đó sẽ chạy vào quỹ Ủy ban Cộng hòa Toàn quốc (RNC).

Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) đêm Thứ Năm lên án về cách lãnh đạo của Trump trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nói ngôn ngữ của Trump là "một bi thảm nhân đạo vĩ đại." Romney, một trong những người Cộng Hòa chỉ trích Trump, trả lời phỏng vấn CNN với câu hỏi về các thuyết âm mưu do Trump phun ra về "bầu cử gian lận" vô căn cứ trong khi đại dịch lây lan khắp Hoa Kỳ.

Romney nói mất một mạng người là đau đớn và không cần thiết, trong khi các tiêu chuẩn Hoa Kỳ đã nới lỏng tới mức không giữ gìn nữa, một số tiểu bang còn không buộc mang khẩu trang, và từ thủ đô chúng ta không có một keế hoạch thường trực và phù hợp cũng như lời kêu gọi toàn dân mang khẩu trang, giữ giãn cach xã hội để làm mọi biện pháp cần để chống dịch.

Một trận cháy rừng lớn đã bùng ra ở Bắc Quận Cam, trong khu vực Silverado Canyon và lan ra tới 6,400 mẫu acres, gây bị thương 2 lính cứu hỏa dẫn tới lệnh bắt buộc di tản một số nơi và lệnh tự nguyện di tản một số nơi khác trong khu vực. Trận cháy rừng bây giờ mới dập tắt 10% lúc rạng sáng Thứ Sáu. Lệnh cưỡng bách di tản áp dụng cho cư dân trong vùng Modjeska, Silverado và Williams Canyon, cũng như khu vực Foothill Ranch và Portola Hills phía Tây thành phố El Toro và phía Bắc của đường 241 Toll Road. Lệnh di tản đã gỡ cho thị trấn Lake Forest, phía bắc xa lộ Alton Parkway, phía đông của đường 241 Toll Road.

Lệnh tự nguyện di tản áp dụng tùy nghi cho các chủ nhà trong các khu vực Borrego Canyon, Baker Ranch, Portola Hills, Live Oak Canyon, và một phần thị trấn Lake Forest, tính từ xa lộ 241 Toll Road, dọc theo Bake Parkway tới Musick và phía bắc giáp biên Irvine, và từ xa lộ 241 Toll Road phía bắc của Bake Parkway tới Foothill Ranch Community Ranch.

Trưởng đội cứu hỏa Thang Nguyen nói rằng khí hậu là một nguyên nhân lớn gây hỏa hoạn, gió lớn trong khi bầu không khí khô ráo, độ ẩm lại thấp, và gió lớn trên các ngọn đồi là những gì đội cứu hỏa phải đối phó. Hai nhân viên cứu hỏa bị thương đã chở nhập viện chiều Thứ Năm.

Tiểu bang California gặp dịch lây lan nguy ngập. Thống Đốc Gavin Newsom đã ra lệnh-ở-nhà chiều Thứ Năm vì các bệnh viện California đang bên bờ tràn ngập các bệnh nhân siêu vi. Nỗ lực mới của Newsom là để không có sự tụ tập đông người đang làm các khu chăm sóc đặc biệt (ICU) cơ nguy chật chỗ nằm.

Tiểu bang California hiện chia làm 5 khu vực: Bắc California, Vùng Vịnh Bay Area (San Francisco), Greater Sacramento, San Joaquin Valley và Nam California. Khi số giường ICU trong một một khu vực nào chỉ còn 15% chỗ nằm, thì sẽ áp dụcng lệnh mới. Newsom nói hiện thời 4 khu vực (chỉ trừ Vùng Vịnh San Francisco) đều mấp mé trong "một hay 2 ngày tới" là tới ngưỡng 15% giường ICU.

Khi đã vào ngưỡng báo động mới (sau khi giường ICU chỉ còn 15% trở xuống), thì khu vực đó sẽ đóng các tiệm hớt tóc, làm móng, rạp hát... Lúc đó tiệm ăn sẽ chỉ cho mang đi hay giao tại nhà, thương xá và tiệm bán lẻ (siêu thị...) chỉ cho 20% dung lượng khách hiện diện. Lệnh này không áp dụng cho các trường công lập mà học sinh đang tới trường.

Bộ Tư Pháp Mỹ đang thương lượng với Meng Wanzhou (Mạnh Vân Châu), Trưởng phòng Tài chanh của công ty Huawei Technologies Co., để sẽ cho bà trở về nhà ở Trung Quốc từ nơi bị tạm giam tại gia ở Canada nếu bà nhận tội trong một hồ sơ hinh sự đã gây căng thẳng quan hệ 3 nước TQ-Mỹ-Canada.

Luật sư của Meng Wanzhou, người bị cáo buộc về tội gian ngân hàng và chuyển tiền bất hợp pháp, đã nói chuyện với các viên chức Bộ Tư Pháp Mỹ mấy tuần gần đây về thương lượng này. Tuy nhiên bà Meng vẫn chống lại thương lượng, tin rằng bà không làm gì sai, trong khi Mỹ nói rằng bà cũng vi phạm lệnh cấm vận Iran.

Cộng Hòa nội chiến... gây sự, tấn công lẫn nhau. Hôm Thứ Tư, 2 luật sư ban vận động của Trump -- Lin Wood và Sidney Powell --- thúc giục cử tri Georgia đừng đi bầu trong cuộc bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ ngày 5/1/2021, vì tiểu bang này "gian lận bầu cử" khét tiếng. Thế là Dân Biểu Cộng Hòa Dan Crenshaw bắt đầu chỉ trích Wood. Thế rồi chiến lược gia Cộng Hòa Michelle Malkin bắt đầu chỉ trích Crewshaw. Liên tục trong khi đó, Trump tấn công cả lô quan chức Cộng Hòa tại Georgia, từ Thống đốc Brian Kemp tới Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger, chụp mũ là tiếp tay cho chiến thắng của ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden. Tai sao Cộng Hòa xâu xé tới mức như thế? Đơn giản vì, Cộng Hòa đã bể đôi: Đảng Cộng Hòa truyền thống gồm những người tử tế và Đảng Trump đầy người cơ hội, phun tin giả.

Giáo sư Laurence Tribe của Đại học Luật Harvard Law nói trong cuộc phỏng vấn trên SNBC, chương trình “The Last Word” của nhà truyền thông Lawrence O’Donnell, rằng ông không nghĩ chuyện Trump tự ân xá là phù hợp với Hiến Pháp.

GS Tribe nói rằng Điều 3, Khoản 2 (Article 3, Section 2) của Hiến Pháp viết rằng Tổng Thống sẽ có quyền ân giảm và ân xá cho các tội chống lại Hoa Kỳ, chỉ trừ trường hợp bị luận tội (truất phế). Giáo sư nói là Điều kế tiếp sau đó trong Hiến Pháp ghi là Tổng Thống "sẽ phải làm việc để thực hiện trung thực luật pháp."

Giáo sư nói, Hiến Pháp không nói "chỉ trừ luật hình sự." Cũng không nói "ngoại trừ khi Tổng Thống chọn hành vi vi phạm luật hình sự." Tất cả các Tổng Thống từ giây phút đặt tay lên Kinh Thánh và tuyên thệ --- nghĩa là bất cứ gì Tổng Thống làm, trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng Thống, sẽ không có thể bị truy tố hình sự, dù là tong nhiệm kỳ Tổng Thống hay trong tương lai. Bởi vì lệnh ân xá có nghĩa là bao trùm mọi thứ mà Tổng Thống đã làm trước đó (trước khi tuyên thệ).

O’Donnell trả lời rằng giải thích của Giáo sư Laurence Tribe rất hợp lý. Nhưng nếu Trump tự ân xá cho các tội mà chưa công tố viên nào truy tố và chưa thẩm phán nào kết tội, thì sang năm tới, Tòa Tối Cao sẽ có quyết định về chuyện lần đầu một Tổng Thống Mỹ thành khẩn xin tự ân xá. Tuy nhiên, tội cấp tiểu bang thì nằm ngoài lệnh ân xá, đó là trường hợp công tố New York đã khởi tố Trump và các con về tội gian lận tài chánh và trốn thuế.

