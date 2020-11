Thời Sự Trong Tuần

Quán Watson's Original Soda Fountain tại trung tâm thành phố Orange đã hoàn toàn đóng cửa theo lệnh tiểu bang California đóng cửa các sinh hoạt bên trong như tiệm ăn hôm Thứ Ba, 17 tháng 11 năm 2020. Quận Cam đã trở lại Tầng Màu Tím Covid-19, tức là giai đoạn phải bị hạn chế gắt gao nhất tại California. (Photo Getty Images)

Đại dịch vi khuẩn corona ngày càng bùng phát mạnh tại nhiều tiểu bang ở Mỹ đã làm cho nhiều nơi phải ra lệnh đóng cửa trở lại. Trong khi đó tình hình bầu cử vẫn còn dây dưa bởi vì TT Trump vẫn chưa chịu nhận thua và giúp chuyển giao quyền lực cho chính phủ Biden. Một điểm quan tâm khác trong tuần qua là việc 15 nước tại Á Châu Thái Bình Dương đã ký Thương Ước RCEP mà trong đó TQ đóng vai lãnh đạo thế Mỹ.

California Đóng Cửa Trở Lại Các Nơi Hoạt Động Bên Trong

OAKLAND – Thống Đốc Tiểu Bang California Gavin Newsom đã ra lệnh mở rộng việc đóng cửa các hoạt động bên trong vào ngày mai, Thứ Ba, 17 tháng 11 năm 2020, khi tiểu bang đang đối diện sự gia tăng nhanh nhất các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona kể từ đại dịch bắt đầu, điều mà ông gọi là “đạp thắng khẩn cấp” đối với 94% cư dân, theo bản tin của Politico cho biết hôm Thứ Hai.





Newsom nói rằng ông ấy đã bị buộc phải hành động vì sự gia tăng các trường hợp mà “đơn giản không được dự liệu trong lịch sử đại dịch của California.”

“Cuối cùng là, chúng ta đang thay đổi từ chạy marathon sang chạy nước rút,” theo Newsom cho biết.





Điều đó đã khiến Newsom tăng tốc tiến trình, bảo đảm 41 trong số 58 quận của California sẽ phải đóng cửa các nhà thờ, tiệm ăn bên trong và tập thể dục cho đến khi tiểu bang cho rằng chúng an toàn để hoạt động. Điểu đó gồm hầu hết các quận đông dân của tiểu bang, gồm hầu hết Vùng Vịnh San Francisco là trước đây đã ngăn chận sự lây lan vi khuẩn corona giống như được nhìn thấy nơi khác.





Thay vì chờ tới Thứ Ba để dời các quận tới các tầng mới, Newsom thực hiện việc thay đổi hôm Thứ Hai và cho biết biện pháp khẩn cấp cho phép các quận dời vào tầng đóng cửa chỉ sau một tuần gia tăng lây lan truyền nhiễm. Ông nói rằng tiểu bang sẽ không chờ đợi được nữa cho đến Thứ Ba để đưa ra các hạn chế mới cho các quận.





Một số quận sẽ bãi bỏ nhiều tầng để vào tầng hạn chế nhiều nhất, theo Newsom cho hay, và khung thời gian của họ phải tuân theo sẽ được thu hẹp lại từ 72 giờ xuống còn 24 giờ.





“Chúng ta gióng lên cảnh báo,” theo Newsom nói. “California đang trải qua sự gia tăng nhanh nhất trong các trường hợp mà chúng ta chưa từng thấy – nhanh hơn những gì chúng ta đã trải qua từ lúc bắt đầu đại dịch hay ngay cả mùa hè năm nay. Sự lây lan của Covid-19, nếu không có gì chống lại, có thể nhanh chóng vùi lấp hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta dẫn đến kết quả đại họa.”





Trong khi biện pháp của tiểu bang tính tới giờ đã cho phép uyển chuyển trong số các quận, Newsom nói rằng việc gia tăng lên cao điểm các trường hợp đã lan khắp tiểu bang đúng hơn là trong một số khu vực biệt lập và đã làm thiệt hại mọi nhóm tuổi. “Chúng ta đang chứng kiến sự lây lan cộng đồng rộng khắp,” theo ông nhấn mạnh.





Trong khi đó bản tin sáng Thứ Tư cho biết các công ty dược Pfizer Inc. và BioNTech SE loan báo hôm Thứ Tư 17/11/2020 rằng thuốc chủng ngừa siêu vi COVID của họ có hiệu lực 95% theo kết quả chung kết. Thêm nữa, thuốc vaccines này sẽ có hiệu lực 94% đối với người cao niên thời kỳ cuối thử nghiệm đang có tiền sử bệnh nền nghiêm trọng. Pfizer nói sẽ nộp đơn xin phê chuẩn tới Sở Dược Liệu & Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) trong vài ngày tới theo thủ tục khẩn cấp. Năm nay, thuốc chủng ngừa từ hợp tác của hãng Mỹ và hãng Đức sẽ sản xuất 50 triệu liều thuốc năm nay, và 1.3 tỷ liều thuốc năm 2021.





Sở FDA cho biết đã chấp thuận theo thủ tục khẩn cấp một bộ xét nghiệm nhanh siêu vi coronavirus và là bộ đầu tiên cho phép dùng tại nhà. Bộ xét nghiệm này đệ trình bởi Kelly Lewis Brezoczky của Lucira Health, một công ty ở California. FDA nói bộ xét nghiệm tại nhà nên dùng khi không có cách nào khác, sẽ xét nghiệm từ dịch nhờn lấy từ khoang mũi của người trên 14 tuổi mà bác sĩ nói là nghi đã dính dương tính COVID-19. Nếu dùng ở văn phòng bác sĩ, bệnh viện sẽ không hạn chế tuổi. Công ty sản xuất nói bộ xét nghiệm tại gia này sẽ có giá dưới 50 đôla, cho kết quả trong 30 phút.





- Trên toàn cầu hiện có 55,624,562 trường hợp bị lây bệnh, 1,338,100 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 11,439,011 trường hợp bị lây bệnh, với 248,462 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 1,055,672 trường hợp bị lây bệnh, với 18,336 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 68,175 trường hợp bị lây bệnh, với 1,526 người thiệt mạng.

Oregon, Washington, California: Người Đến Từ Tiểu Bang Khác Và Đi Trở Về Đều Phải Tự Cách Ly 14 Ngày

Nhiều người Mỹ đang chuẩn bị cho việc gia tăng các hạn chế vi khuẩn và khả năng đóng cửa của mùa thu và mùa đông, ngay dù các lãnh đạo tại một số khu vực đang tăng gấp đôi biện pháp không can thiệp của họ, theo báo USA Today cho biết hôm Thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2020.





Sự gia tăng các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona trên toàn quốc vẫn tiếp tục: Hôm Thứ Sáu, Hoa Kỳ báo cáo 184,514 trường hợp mới bị lây bệnh, phá vỡ kỷ lục khác, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins. Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt hơn 100,000 trường hợp mới mỗi ngày vào ngày 5 tháng 11 và đã tiếp tục phá kỷ lục hàng ngày kể từ đó.





Trong khi đó, Thống Đốc Dân Chủ Nevada Steve Sisolak, đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn hôm Thứ Sáu, đã liên tục cho rằng việc kềm chế vi khuẩn phần lớn tùy thuộc vào các cá nhân.





Thống Đốc Texsas Greg Abbott đã nhấn mạnh đến các cách điều trị và thuốc chích ngừa mới mà được dự đoán sẽ có không bao lâu nữa.





Văn phòng của Thống Đốc South Dakota Kristi Noem nói rằng bà không có ý định sử dụng các nguồn lực của tiểu bang để thực thi bất cứ lệnh Covid-19 liên bang nào mà có thể đến từ chính phủ Biden. South Dakota gần đây là điểm nóng trên toàn cầu vì vi khuẩn.





Vào Thứ Sáu, thống đốc Cộng hòa North Dakota là Doug Burgum đã đưa ra lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng sau khi áp lực gia tăng từ các bác sĩ, y tá và những chuyên gia chăm sóc sức khóe khác đòi hỏi đeo khẩu trang.





Các tiểu bang New Jersey, Indiana, Nevada và Kentucky tất cả đều đạt mức cao kỷ lục đối với các trường hợp mới hàng ngày khi Hoa Kỳ ghi mức cao hàng ngày khác của các trường hợp bị truyền nhiễm được báo cáo.





Các bệnh viện đã điều trị bệnh nhân Covid-19 tốt hơn, theo mẫu của Viện Số Liệu và Đánh Giá Sức Khỏe của Đại Học Washington. Các điều trị tốt hơn đã giúp giảm tỉ lệ tử vong của dịch bệnh 30% kể từ tháng 4, theo tài liệu này cho biết.





Trong khi đó hơn 68,500 người vào bệnh viện vì Covid-19, theo The COVID Tracking Project phúc trình, mà là kỷ lục mới.





Các thống đốc của Oregon, Washington và California đã công bố các lời khuyên về đi lại vào sáng Thứ Sáu thúc giục các du khách vào những tiểu bang của họ hay trở lại nhà từ cuộc đi bên ngoài những tiểu bang này tự cách ly 14 ngày.

Lãnh Đạo Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện: Hứa Sẽ Chuyển Quyền Trật Tự Cho Chính Phủ Kế Tiếp

Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell cam kết hôm Thứ Ba, 17 tháng 11 năm 2020 rằng việc chuyển quyền tổng thống sẽ diễn ra trong trật tự, dù có nhiều quan ngại rằng Cơ Quan General Services Administration (GSA) của Trump đang trì hoãn tiến trình, theo bản tin Yahoo News cho biết hôm Thứ Ba.





Trong cuộc họp báo, một phóng viên đã hỏi McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) tại sao Cơ Quan GSA chưa thực hiện tiến trình chuyển quyền. Lãnh đạo đa số trả lời rằng các tranh tụng pháp lý về bầu cử sẽ được dàn xếp tại tòa trước, nhưng ông đã hứa rằng “tất cả điều này sẽ xảy ra đúng lúc và chúng ta sẽ tuyên thệ trong chính phủ kế tiếp vào ngày 20 tháng 1.”





“Chúng ta sẽ có một cuộc chuyển quyền trong trật tự từ chính phủ này sang chính phủ kế tiếp,” theo McConnell cho biết.





Lời bình luận theo sau các báo cáo rằng Emily Murphy, lãnh đạo cơ quan GSA và là người được TT Trump chỉ định, đã chưa chứng nhận Joe Biden như là người chiến thắng của cuộc bầu cử, dù nhiều cơ quan truyền thông đã tuyên bố ông thắng cử. Việc trì hoãn là chận đứng nhóm tổng thống đắc cử không được họp tác với các cơ quan liên bang trong việc chuẩn bị cho việc chuyển quyền của ông.





Tính tới nay, Biden và nhóm của ông đang bắt đầu tiến trình chuyển quyền mà không có sự giúp đỡ của cơ quan GSA bằng việc tự thiết lập “các nhóm xem xét cơ quan” của chính họ.





Trong khi đó, Dân Biểu Dân Chủ Bill Pascrell của New Jersey, DB Gerry Connolly của Virginia và DB Dina Titus của Nevada đã gửi thư tới bà Murphy hôm Thứ Hai, yêu cầu bà giải thích lý do tại sao bà trì hoãn.

Biden Đang Xây Dựng Dàn Cố Vấn Cao Cấp Thân Cận Sẽ Bao Quanh Ông Tại Bạch Ốc

Tổng Thống đắc cử Joe Biden đang xây dựng dàn nhân viên mà sẽ bao quanh ông tại Bạch Ốc, thông báo hôm Thứ Ba, 17 tháng 11 năm 2020 rằng ông đang bàn đến 2 cố vấn lâu năm cho các vai trò đứng đầu và nêu tên nhiều cựu viên chức của ban vận động tranh cử tổng thống của ông vào các chức vụ cao cấp, theo CNN cho biết hôm Thứ Ba.





Trong số người được tuyên bố hôm Thứ Hai: Mike Donilon, chiến lược gia trưởng cho ban vận động của Biden người đóng vai trò lãnh đạo trong việc phác thảo các bài phát biểu của ông và quảng cáo khi ông định hình cuộc tranh cử năm 2020 như là “trận chiến cho linh hồn của quốc gia,” sẽ là cố vấn cao cấp cho tổng thống. Và Steve Ricchetti, trưởng ban vận động của Biden và là cựu thành viên Bạch Ốc của Barack Obama và Bill Clinton, sẽ là cố vấn cho tổng thống.





Tuyên bố này đến nhiều ngày sau khi Biden bàn đến cựu thành viên Dân Chủ Ron Klain làm chánh văn phòng của ông, và cho thấy rằng Biden đang bổ sung lần đầu nhân viên mà sẽ bao quanh ông tại Bạch Ốc trước khi đi tới công bố Nội Các.





Tin tức về ít nhất 2 đề cử đã được tiết lộ hôm Thứ Hai: Jen O’Malley Dillon, quản đốc ban vận động là người lên làm việc sau khi Biden khập khiễng qua vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ và biến cuộc vận động của ông thành sức mạnh áp đảo gây quỹ lớn nhất trong lịch sử, làm phó chánh văn phòng của Biden.





Và Dân Biểu Louisiana Cedric Richmond, cựu trưởng nhóm Congressional Black Caucus, đang từ chức khỏi ghế Hạ Viện để trở thành cố vấn cao cấp cho Biden và làm giám đốc Phòng Công Vụ của Bạch Ốc.





Julie Chavez Rodriguez, phó quản đốc ban vận động của Biden là người trước đó làm phụ tá hàng đầu cho ban vận động của Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris trong thời gian bầu sơ bộ, sẽ là giám đốc Phòng Sự Vụ Liên Chính Phủ của Bạch Ốc.





Dana Remus, tổng cố vấn của ban vận động Biden và từng làm thư ký cho Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Samuel Alito và là tổng tư vấn cho Quỹ Obama Foundation và văn phòng riêng của Obama, sẽ làm tư vấn cho tổng thống.





Annie Tomasini, đã từng là chánh văn phòng đi lại của Biden trong thời gian vận động, sẽ làm giám đốc Hoạt Động Phòng Bầu Dục, là người giữ cửa mà cũng làm cho bà gần gũi với Tổng Thống đắc cử.





Ban chuyển quyền của Biden cũng đã thông báo nhiều nhân viên cao cấp của Jill Biden.





Julissa Reynoso Pantaleon, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Uruguay và phó phụ tá bộ trưởng ngoại giao là người hiện là cộng tác tại công ty luật Winston & Strawn, sẽ làm chánh văn phòng của Biden.





Anthohy Bernal, đã từng là chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân tương lai trong cuộc vận động năm 2020, sẽ làm cố vấn cao cấp.

Các Vụ Kiện Tại 4 Tiểu Bang Để Phá Chiến Thắng Của Biden Đã Bãi Bỏ, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump Nói Biden Đã Chiến Thắng





Ban vận động của Trump đã kiện tại nhiều tiểu bang đòi đếm phiếu lại.(www.cbsnews.com)

Các vụ kiện chết yểu tại các tòa án liên bang của Georgia, Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, và đã dẫn vào chiến lược pháp lý ủng hội Donald Trump để chận đứng chiến thắng tổng thống của Biden trước khi Cử Tri Đoàn chính thức hóa nó. Các cử tri tại 4 tiểu bang là những người đã mang các vụ kiện kéo dài để phá hoại chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden và đã không còn gì để kiện tụng đã bãi bỏ các vụ kiện của họ vào sáng Thứ Hai, 16 tháng 11 năm 2020, theo bản tin của CNN tường thuật cho biết.Các vụ kiện chết yểu tại các tòa án liên bang của Georgia, Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, và đã dẫn vào chiến lược pháp lý ủng hội Donald Trump để chận đứng chiến thắng tổng thống của Biden trước khi Cử Tri Đoàn chính thức hóa nó.

Nỗ lực đó là chắc chắn thất bại – bây giờ thậm chí còn hơn thế. Các vụ kiện tìm cách chận đứng chiến thắng phiếu bầu phổ thông của các tiểu bang chiến trường đối với Biden ngày càng yểu thọ hơn, với 2 vụ từ ban vận động Trump trước các chánh án liên bang tại Michigan và Pennsylvania, một vụ từ một cử tri tại Georgia, và một vụ từ những người quan sát bầu cử tại Michigan.





Việc tuyên bố rằng các cử tri đang bãi bỏ các vụ kiện của họ đến 3 ngày sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang nói rằng các cử tri không thể mang đến các vụ kiện về hiến pháp, chủ yếu đóng lại con đường mà các cử tri Pennsylvania muốn kiện.





Trump đã từ chối thừa nhận cuộc bầu cử và tiếp tục đưa ra các tuyên bố sai lạc về gian lận bầu cử rộng khắp mà không có chứng cứ.





Các chánh án đã nhiều lần bác bỏ các vụ kiện thô thiển cho là gian lận, chỉ ra rằng trong các vụ kiện đó không có bằng chứng chứng thực.





Các vụ kiện cử tri đã phản ảnh giấc mơ viễn vông của Trump kể từ khi việc ông mất chức tổng thống trở nên rõ ràng. Mỗi cáo buộc rằng các kết quả bầu cử của tiểu bang nên bị nghi ngờ bởi vì các cử tri đã sử dụng lá phiếu bầu qua thư, và đòi hỏi các chánh án phải vô hiệu hóa hay trì hoãn các kết quả bầu cử trước khi Cử Tri Đoàn hoàn tất. Các vụ kiện đưa ra một số ít cử tri của Trump, những người nghi ngờ có thể có gian lận, hay nói đến các tình tiết không chứng minh được, không có cơ sở hoặc có thể ảnh hưởng đến rất ít phiếu bầu mà sẽ không thay đổi kết quả bầu cử.





Các vụ kiện đã thừa nhận họ đã không có chứng cứ của gian lận bầu cử -- và thay vào đó tin rằng các phúc trình của “chuyên gia” có thể sau đó cho thấy phiếu bầu bất hợp pháp. “Chứng cứ này sẽ sớm được công bố khi tài liệu chính thức liên quan hoàn thành và có sẵn,” theo mọi vụ kiện cho biết trong hồ sơ ban đầu của họ vào tuần trước. Các phúc trình của chuyên gia dường như không bao giờ thành hiện thực.





Các luật sư liên quan đến các vụ kiện đã thông báo cho các tòa án cách nhau vài phút hôm Thứ Hai, 16 tháng 11 năm 2020, rằng họ sẽ tự nguyện bãi bỏ chúng, trong khi vẫn giữ quan điểm sẽ mang các vụ kiện tương tự sau này.





Cả 4 vụ kiện đều được hậu thuẫn bởi công ty luật của luật sư bảo thủ nổi tiếng trên toàn quốc, James Bopp Jr. Tại Michigan và Pennsylvania, các vụ kiện cũng đi đôi với các vụ kiện của ban vận động Trump.





Trong khi đó bản tin của AP hôm 15 tháng 11 năm 2020 cho biết rằng ban vận động của TT Trump đã rút khỏi một vụ kiện tìm cách chận đứng việc chứng nhận các kết quả bầu cử tại Pennsylavania, nơi Joe Biden thắng Trump.





Trước cuộc điều trần vào Thứ Ba trong vụ kiện, ban vận động Trump đã bãi bỏ yêu cầu trong hồ sơ kiện rằng hàng trăm ngàn lá phiếu bỏ qua thư và bầu khiếm diện -- 682,479, để được chính xác – bị quăng bỏ bởi vì chúng được lựa mà không có đại diện có thể quan sát.





Liên quan đến bầu cử bản tin của Yahoo News hôm 16 tháng 11 năm 2020 nói rằng Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien cho biết vào sáng Thứ Hai rằng có vẻ “rõ ràng” cựu Phó Tổng Thống Joe Biden đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống và hứa “một cuộc chuyển giao rất chuyên nghiệp” với nhóm sắp tới tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.

Lãnh Đạo Cộng Hòa Thượng Viện: Trump Rút Quân Sớm Khỏi Afghanistan Giống Như Mỹ Rút Khỏi VN Vào Năm 1975

Kế hoạch của Tổng Thống Donald Trump rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan gặp phải sự chống đối từ các nhà lập pháp Cộng Hòa, gồm Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, người đã liên kết việc này với việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam vào năm 1975, theo bản tin của báo Business Insider cho biết hôm Thứ Hai, 16 tháng 11 năm 2020.





Phát biểu tại sàn Thượng Viện vào xế trưa Thứ Hai, McConnell, cũng là người chống lại việc rút quân khỏi Syria, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải cung cấp một “vai trò hạn chế nhưng quan trọng trong việc bảo vệ nền an ninh quốc gia Mỹ … chống lại những kẻ khủng bố là những người không muốn gì hơn là lực lượng hùng mạnh nhất vì lợi ích trên thế giới quăng quả bóng của chúng ta và đi về nhà.”





“Việc vội vã rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan bây giờ sẽ làm tổn thương các đồng minh của chúng ta và làm hài lòng những kẻ muốn chúng ta thiệt hại,” theo McConnell cho biết, thêm rằng nó cũng “nhục nhã” như khi quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi Sài Gòn vào thập niên 1970s.





“Các hậu quả của việc rút quân đội Mỹ sớm sẽ là tồi tệ hơn việc rút quân ra khỏi Iraq của Tổng Thống Obama vào năm 2011, mà đã thúc đẩy cho sự trỗi dậy của ISIS và một vòng mới của khủng bố toàn cầu,” theo McConnell nói thêm.

Nội Bộ Trump Rạn Nứt: Giuliani Phá Hỏng Kế Hoạch Pháp Lý Của Ban Vận Động

Các phụ tá cao cấp của ban vận động của Tổng Thống Donald Trump đã tụ họp tại tổng hành dinh vào sáng Thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2020, khi có những lời lẽ nổi lên rằng Rudy Giuliani sẽ tổ chức họp báo tại bãi đậu xe của khu thương mại Philadelphia, theo báo Politico cho biết hôm Thứ Bảy.





Các phụ tá cao cấp ban vận động đã vội vã thúc giục các nhà tổ chức hủy bỏ sự kiện [họp báo của Giuliani], đã dựng sân khấu sai tại “Four Seasons” – một cơ sở kinh doanh kế bên một tiệm sách người lớn và một lò thiêu. Nhưng Giuliani đã làm rồi, đưa ra câu nói đầy âm mưu cắt bỏ chiến lược pháp lý mà các cố vấn của tổng thống đã vạch ra một cách tỉ mỉ trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử.





Các viên chức ban vận động đã mô tả phiên bản này là tai họa, cho rằng nó gây sợ hãi nhiều luật sư khi họ đã mất nhiều tháng để tuyển dụng, những người mà hiện nay không còn muốn dính vào nữa. Với ban vận động đã đối diện nhiều bất đồng khéo dài trong nỗ lực đếm lại phiếu của họ, có nhiều quan ngại lan rộng trong thế giới của Trump và các đảng viên Cộng Hòa rằng các trò hề của Giuliania đang cản trở cỗ máy pháp lý của tổng thống từ bên trong nội bộ.





“Tôi không thể tưởng tượng ra được rằng một người lý trí” trong quần chúng “sẽ không bị ảnh hưởng một cách trở ngại bởi các mà ông ấy tự thực hiện,” theo Barry Richard, người đại diện cho TT George W. Bush trong cuộc đếm phiếu lại tại Florida vào năm 2000, cho biết.





Tuy nhiên Giuliani đang đảm nhận vai trò cao cấp. Tổng thống hôm Thứ Sáu đã bổ nhiệm ông ấy để quan sát việc kiện tụng sau bầu cử mới. Hành động này, được báo New York Times tường trình trước tiên, đã làm đau đớn các viên chức hàng đầu ban vận động và những cố vấn khác, là những người lo sợ sự tinh nghịch của Hail Mary của Giuliani sẽ làm thiệt hại danh tiếng của Trump và khả năng làm hại đến nguyện vọng chính trị trong tương lai của ông.





Việc thăng chức của Giuliani cũng đe dọa làm phức tạp bộ máy pháp lý mà đã hoạt động từ tháng 6. Ban vận động đã bắt đầu tập hợp một nhóm các luật sư tại các tiểu bang và các quận lưng chừng và nơi mà việc đếm phiếu lại có thể diễn ra.

Chánh Án Liên Bang Luật Mới Về DACA Của Chính Phủ Trump Không Có Giá Trị

Chad Wolf không phục vụ hợp pháp như là quyền Bộ Trưởng Nội An khi ông ký ban hành luật hạn chế việc nạp đơn và gia hạn cho chương trình Hành Động Hoãn Trục Xuất Đối với Người Đến Mỹ Lúc Con Trẻ (DACA), và các luật đó hiện là vô giá trị, theo một chánh án liên bang phán quyết hôm Thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2020, theo CNN tường trình.





Wolf vào tháng 7 đã công bố bản ghi nhớ nói rằng những đơn nạp mới cho DACA, chương trình thời Obama mà đã bảo hộ những di dân không có giấy tờ là người đã đến Mỹ khi còn bé khỏi bị trục xuất, sẽ không được chấp nhận và gia hạn mà bị hạn chế tới một năm thay vì 2 năm trong lúc việc xem xét tiến hành.





Phán quyết mới là một thất bại khác đối với chính phủ Trump, mà hiện không thể giải quyết DACA và số phận của những người Mơ Giấc Mơ Mỹ. Chính phủ đã cố chấm dứt chương trình này vào năm 2017, nhưng Tối Cao Pháp Viện đã chận đứng nỗ lực của họ vào tháng 6.





Bản ghi nhớ của Wolf đã không có giá trị vào Thứ Bảy đã tìm cách mua thời gian trong khi chính phủ quyết định các bước kế tiếp.





Tổng Thống đã thành công trong việc đạt được nhiều hạn chế di dân, nhưng đã không thể xóa bỏ DACA, chương trình đã tồn tại 8 năm.

Phán quyết hôm Thứ Bảy sẽ là đối tương kháng án nếu chính phủ Hoa Kỳ chọn để làm thế.

19 Nhà Lập Pháp Ủng Hộ Dân Chủ Hong Kong Đồng Loạt Từ Chức Chống Việc Loại Bỏ 4 Nhà Lập Pháp Ủng Hộ DC

“Hôm nay,” theo nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Fernando Cheung phát biểu, “nhất định là ngày đen tối nhất tại Hong Kong từ trước tới nay,” theo bản tin của Đài ABC News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.





Cheung nằm trong số 19 nhà lập pháp đã tuyên bố từ chức hàng loạt hôm Thứ Năm, 12 tháng 11 năm 2020, tính theo giờ địa phương, để phản đối việc loại bỏ 4 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đồng viện.





Hôm Thứ Tư, cơ chế lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh, Ủy Ban Standing Committee of the National People's Congress, hay NPCSC, đã trao quyền cho chính phủ Hong Kong để qua mặt cơ quan tư pháp địa phương để cấm bất cứ nhà lập pháp nào được coi là “không yêu nước” hay được xem là chính họ thực thi phương cách “nguy hiểm an ninh quốc gia.”





Lãnh đạo Hong Kong là bà Carrie Lam sau đó đã loại bỏ 4 nhà lập pháp -- Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-Ki and Kenneth Leung – mà trước đó đã bị cản trở tranh cử vào Hội Đồng Lập Pháp mà đã được dự định thực hiện trong tháng 9.

15 Nước Ký Thương Ước Lớn Nhất Thế Giới RCEP Với Hậu Thuẫn Của TQ Không Có Mỹ

HANOI – Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu các cuộc họp hôm Thứ Năm mà được dự kiến sẽ đưa tới một thương ước đầy tham vọng được TQ hậu thuẫn vào lúc kết quả bầu cử chưa chắc chắn tại Hoa Kỳ khiến cho nhiều nghi vấn về sự dấn thân của Mỹ trong khu vực, theo bản tin của Reuters cho biết hôm 10 tháng 11 năm 2020.





Các lãnh đạo của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 nước, TQ, Nhật, Nam Hàn, Úc và Tân Tây Lan có lịch trình kết thúc các cuộc đàm phán về Hợp Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) vào Chủ Nhật này.





Thương ước, được dự đoán sẽ được ký vào tối Chủ Nhật bên lề của cuộc họp trực tuyến, thượng đỉnh ASEAN 4 ngày tại Hà Nội, sẽ mất nhiều năm để hoàn tất nhưng sẽ có tiến bộ về mức thuế thấp hơn trong nhiều lãnh vực có thể trở thành thương ước lớn nhất thế giới.





15 nước tham gia RCEP chiếm khoảng 1/3 dân số thế giới và chiếm 29% tổng sản lượng toàn cầu. TQ đã là nguồn lực lớn nhất của nhập cảng và nơi xuất cảng cho các thành viên RCEP.





Mỹ về lâu dài sẽ bị thiệt hại về thương mại vì tác động của Hiệp Định Thương Mại Đối Tác Kinh Tế RCEP ký kết bởi 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Úc châu, Nhật Bản, Nam Hàn và New Zealand. Hiệp định bao gồm các nền kinh tế của 2.2 tỷ người và 30% tổng sản lượng kinh tế thế giới. Nhưng Hiệp định trên sẽ gỡ rào thuế quan theo nhiều thời kỳ trong 20 năm, tới tận cùng sẽ là gần 90% gỡ rào, do vậy Hoa Kỳ sẽ phải tìm những liên minh thương mại để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Mỹ.





Nói chuyện với Yahoo Finance Live, Đại sứ tại APEC của Hoa Kỳ Kurt Tong (U.S. Ambassador for Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) nói rằng Hiệp định RCEP ký hồi cuối tuần của 15 quốc gia đã làm Hoa Kỳ chới với, "hỏng cẳng" tại Châu Á (nguyên văn: puts the U.S. “on the backfoot in Asia”) và do vậy tân chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải đảo ngược chính sách tự cô lập áp dụng từ 4 năm nay của Tổng Thống Trump.





Kurt Tong trong quá khứ cũng là Tổng Lãnh Sự và đặc sứ Mỹ tại Hong Kong và Macau, nói rằng Hiệp định RCEP cho Trung Quốc ưu thế vào các thị trường Châu Á và cũng tạo ra một số kênh (thương mại) vào Nhật Bản. Các nước trong khu vực không muốn bị ép chọn giữa Mỹ và TQ, dù là về thương mại, đầu tư và tương tác kinh tế. Trong tình thế này, Hoa Kỳ sẽ thấy Ấn Độ là điểm tiếp cận quan trọng vì nằm ngoài RCEP, trong khi Mỹ cũng sẽ tìm thế tiếp cận song phương với tất cả các quốc gia quan trọng trong khu vực.





Trong khi đó, tạp chí TIME ngày 17/11/2020 nói rằng Mỹ có thể là nước thiệt hại lớn nhất vì RCEP (Why the U.S. Could Be the Big Loser in the Huge RCEP Trade Deal Between China and 14 Other Countries). RCEP sẽ tăng thêm gần 200 tỷ đôla cho kinh tế thế giới và thêm 0.2% mỗi năm cho GDP của các nước thành viên RCEP, theo phân tích của các kinh tế gia Peter A. Petri và Michael G. Plummer, viết trong bản nghiên cứu cho viện Peterson Institute for International Economics.





Giáo sư Plummer, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Quốc Tế School of Advanced International Studies của đại học Johns Hopkins University tại Bologna, Italy, nói Hiệp định RCEP quan trọng vì sẽ mở đường cho các nhà đầu tư tự tin khi đưa vốn vào thị trường khổng lồ mới này.





Trong khi đó, báo chuyên về kinh tế Capital Press nhận định rằng Hiệp định RCEP có thể ảnh hưởng tới nền nông nghiệp Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ không có mặt trong RCEP cho nên nông dân Mỹ sẽ thiệt hại về lâu dài, tuy ngắn hạn có thể chưa ảnh hưởng tức khắc vì thời hạn gỡ thuế quan từng chặng áp dụng của RCEP là 20 năm.





Mark Powers, Chủ tịch Hội đồng chuyên về cây trồng Northwest Horticultural Council, nêu một thí dụ: khi Trung Quốc có thể bán một quả táo với rào thuế quan là zero trong khi một quả táo Hoa Kỳ phải bán với rào thuế quan là 10%, thì nông dân Mỹ sẽ giảm tính cạnh tranh và sẽ co cụm thị trường. Ông nói, hiện nay TQ là quốc gia trồng táo nhiều nhất thế giới.

Ba Lãnh Đạo Hội Nhà Báo Độc Lập VN Bị Truy Tố Với Mức Án Lên Tới 20 Năm Tù





Hình minh hoạ. 3 thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (từ trái qua): Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Chí Dũng. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) SÀI GÒN, VN – Ba lãnh đạo của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam đã bị Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Sài Gòn ra cáo trạng truy tố “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” với mức án lên tới 20 năm tù, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm chi tiết về vụ án này như sau.



Hôm 10-11-2020, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt cáo trạng dài 12 trang, truy tố 3 lãnh đạo của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam theo Khoản 2, Điều 117 Bộ Luật hình sự "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".





Chủ tịch Hội là ông Phạm Chí Dũng, Phó Chủ tịch - ông Nguyễn Tường Thụy và biên tập viên Lê Hữu Minh Tuấn của Việt Nam Thời Báo - Diễn đàn tự do ngôn luận của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có thể đối diện với mức án từ 10 đến 20 năm tù nếu bị tòa xử là có tội.





Khoản 2 của tội danh này quy định: "Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.





Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho 2 ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy cho hay, hôm 10-11 khi ông tiếp xúc với ông Dũng trong trại tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra TPHCM thì đại diện Viện Kiểm sát là ông Đào Công Lữ đến để đưa cho các bị can bản cáo trạng.





Ông Dũng khi đó đã khẳng định rằng: "Tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam!"





Luật sư Miếng nói qua điện thoại như sau:





"Khi mà nhận được cáo trạng như vậy thì anh Dũng cũng dửng dưng.





Sau đó thì ông Đào Công Lữ (Đại diện VKS TPHCM) đưa tờ giấy để xin xác nhận là đã nhận (cáo trạng) thì ông Dũng đã ghi vào đó là "Tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam" và ông ấy ký vô trước mặt tôi.





Tôi có được xem cáo trạng đó tôi thấy họ truy vào khoản 2 điều 117, tôi có nói với anh Dũng rằng là anh bị truy vào khoản 2 điều 117 với mức án từ 10 đến 20 năm.





Ông Dũng có nói với tôi rằng là "Họ truy mình vào khoảng mấy mà chẳng được!".





Ông ấy cũng có nói với tôi rằng là "Tất cả những lời khai ông không ký". Tức là những bản cung là ông không ký hoặc ổng có ký thì sẽ ghi vào dòng chữ như vậy."





Trong cùng ngày, luật sư Nguyễn Văn Miếng cũng có cuộc gặp mặt với Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập - ông Nguyễn Tường Thụy, đồng thời cũng là một blogger của Đài Á Châu Tự Do.





Ông Thụy cho biết là ông sẽ kháng cáo bản cáo trạng này vì theo ông là có nhiều sai sót.





Luật sư Miếng cho biết như sau:





"Tôi có hỏi lý do tại sao, thì ông ấy nói rằng là: Khi mà họ lấy những bài viết từ trang Việt Nam Thời Báo xuống bắt ông ấy ký nhận vào và họ đã mang 5 cái bài viết trong đó để đi giám định và nói rằng ông ấy vi phạm Điều 117.





Ông có ký nhận tất cả cái đấy tuy nhiên sau này ông nghĩ lại và bảo trước giờ tôi chỉ có sử dụng bút danh là Nguyễn Tường Thụy nhưng một số bài trong đó lại ghi bút danh là Tường Thụy, không phải là bút danh của ông.





Ông không thể nhớ được hết rằng 4 - 5 bài đó có phải là của ông hay không cho nên ông đứng ra khai lại, tuy nhiên bên điều tra viên Viện kiểm sát không cho ông khai lại."





Người còn lại là ông Lê Hữu Minh Tuấn được luật sư Đặng Đình Mạnh thuộc đoàn luật sư TPHCM tham gia bào chữa, tuy nhiên khi RFA phỏng vấn, luật sư cho hay đang bận và sẽ liên lạc sau.





Theo cáo trạng số 543 của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM mà đài RFA có được, Viện kiểm sát kết luận, hành vi của 3 nhà báo này là: "Đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn cơ hội chính trị làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và Nhà nước do đó cần phải bị xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục răn đe phòng ngừa chung."

Bão Số 13 Vamco Đang Đổ Bộ Vào Miền Trung Việt Nam, Ít Nhất 4 Người Thiệt Mạng

MIỀN TRUNG, VN – Miền Trung Việt Nam năm nay phải gánh chịu nhiều thiệt hại vì mùa mưa bão, hết trận bão này lại đến trận bão khác, hiện nay cơn bão Vamco mà Việt Nam tính là Bão Số 13 đang đổ bộ vào các tỉnh Miền Trung từ Quảng Bình vào tới Quảng Ngãi và số người thiệt mạng đã lên tới 4 người tính tới Thứ Sáu, 13 tháng 11 năm 2020, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết. Bản tin RFA cho biết chi tiết về trận bão này như sau.

Bão số 13, tên quốc tế Vamco, đang tiến nhanh về vùng biển miền Trung Việt Nam từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 13 tháng 11 dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia Việt Nam, cho biết đến 13 giờ chiều ngày 14 tháng 11, tâm bão số 13 với cường độ cấp 11, giật cấp 14 ở ngay trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.





Dự báo từ sáng ngày 14 tháng 11, trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau đó tăng lên cấp 8. Tại vùng ven biển gió có nơi lên cấp 9, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3.





Để phòng tránh bão số 13, cơ quan chức năng tại hai tỉnh Thừa Thiên- Huế và Đã Nẵng lên kế hoạch sơ tán chừng 135 ngàn dân ra khỏi những nơi có khả năng xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá.





Thành phố Đà Nẵng có yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà kể từ 12 giờ trưa ngày 14 tháng 11. Tỉnh Quảng Trị cũng có yêu cầu tương tự.





Tỉnh Thừa Thiên- Huế vào chiều ngày 13 tháng 11 ra công điện hỏa tốc ứng phó với bão số 13. Tỉnh yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 14 tháng 11. Ngoài ra lực lượng cứu hộ ngưng công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 hồi rạng sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua.





Bão Vamco khi thổi qua Philippines từ khuya ngày 11 sang sáng ngày 12 tháng 11 đã khiến ít nhất 42 người thiệt mạng tính đến ngày 13 tháng 11. Đây là cơn bão thứ 21 và gây chết chóc nhất quét qua Philippines trong năm nay.





Một bản tin khác cùng ngày của Đài RFA cho biết thêm các chi tiết và thiệt hại nhân mạng như sau.





4 người tử vong trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11 ở miền Trung do hậu quả của mưa lũ. Truyền thông Nhà nước loan tin này hôm 13/11.





Cụ thể, báo Thanh Niên trích thông tin từ Uỷ ban Nhân dân Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, cho biết một phụ nữ có tên là Hoàng Thị Thảo - 47 tuổi đã chết hôm 12/11 do bị một bức tường sập đè lên người khi người này cố tìm cách cứu đàn gà của gia đình khỏi bị nước lũ cuốn trôi.





Cũng trong ngày 12/11, hai người dân khác ở huyện Phong Điền đã tử vong vì bị lật ghe. Hai nạn nhân là anh Hoàng Văn Quý - 32 tuổi và cháu của anh Quý là Hoàng Thanh Bình - 11 tuổi. Cả hai trú tại thôn Hiền An, Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.





Vào ngày 13/11, một người tại huyện Quảng Điền đã tử vong do lũ. Theo báo Thanh Niên, nạn nhân là chị Trần Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm 2 ngành du lịch. Chị được bố là ông Trần Quang Hùng dùng xe công nông chở đi vượt lũ để lên thành phố Huế học. Chiếc xe khi đến đoạn đường liên thôn thuộc thôn Mỹ Xá, xã Quảng An, đã bị lật rơi xuống ruộng giữa dòng lũ khiến chị Huyền tử nạn, một người con trai của ông Hùng đi theo xe bị gãy chân.





Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của bão số 12 từ ngày 10 đến 12/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn, lũ trên các sông đạt trên báo động 2, có sông ở mức báo động 3. Nhiều đường liên thôn, liên xóm, tỉnh lộ đến sáng ngày 13/11 vẫn còn bị chia cắt.