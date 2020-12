Nga giành đi trước thế giới: Putin ra lệnh Nga phải chích vaccine ngừa dịch COVID-19 kể từ tuần sau, ưu tiên nhân viên y tế và giáo viên.

Tổ chức cực hữu kêu gọi Trump ra lệnh thiết quân luật, bầu cử lại với quân đội giám sát. Trump kêu gọi Thống Đốc Georgia hủy bỏ bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ ngày 5/1/2021 vì sẽ bị gian lận. Trump lần đầu nói trước đám đông sẽ ứng cử Tổng Thống 2024. Ngày 30 tháng 4 của Trump: tiêu hủy hồ sơ, Trump bị các sử gia kiện, đòi Bạch Ốc giữ kỹ hồ sơ. Trump chối là không hề bị điều tra chuyện gạ gẫm hối lộ để ân xá, nhưng FBI đã bố ráp 1 văn phòng, tịch thu 50 máy iPhone, ipad, laptop để điều tra. Trump hỏi về tính pháp lý để ân xá cho 3 con lớn và cho luật sư Rudy Giuliani. Bộ Trưởng Tư Pháp Barr vừa nói là bầu cử không hề gian lận, liền bị đệ tử Trump chụp mũ là "nằm vùng" của chính phủ ngầm. Sài Gòn kinh hoàng chống dịch COVID-19, sẽ có án 5 năm tù cho người vi phạm cách ly. Mỹ và Liên Âu sẽ chích ngừa COVID-19 từ giữa tháng 12/2020. Florida: Một mục sư kêu gọi bắn bỏ những người Dân Chủ... Krebs, Cựu Giám Đốc An Ninh Mạng, suy tính kiện luật sư của Trump vì lên đài TV đòi xử bắn Krebs. Viên chức Cộng Hòa Georgia mắng Trump kích động bạo lực. Trump sẽ không dự lễ đăng quang Biden, cũng không mời gia đình Biden thăm Bạch Ốc như Obama đã mời gia đình Trump 4 năm trước. Hong Kong: 3 nhà hoạt động lãnh án tù. Biden: vẫn giữ rào thuế quan vây TQ.

WASHINGTON (VB - 2/12/2020) --- Trong bài nói chuyện trước buổi tiệc Giáng Sinh ở Bạch Ốc, Tổng Thống Trump nói rằng ông sẽ, nếu không tái đắc cử Tổng Thống 2020 như ông đang khiếu kiện vì cái gọi là "gian lận bầu cử" đã cho Joe Biden thắng phiếu, thì ông sẽ tranh cử Tổng Thống vào năm 2024.

Trump nói, "Vừa rồi là 4 năm tuyệt vời. Chúng ta đang cố gấng để có thêm 4 năm nữa. Nếu không, tôi sẽ gặp quý vị trong 4 năm tới." Trum vẫn từ chối nói rằng Trump thất cử trong Cuộc Tuyển Cử 3/11/2020 và vẫn đang đòi đếm lại các "phiếu hợp pháp" bất kể rằng cuộc chuyển giao quyền lực cho Tổng Thống tân cử Joe Biden đã và đang tiến hành hợp pháp.

Trump trước giờ lặng lẽ nói với các cố vấn về tranh cử 2024, nhưng bữa tiệc đêm Thứ Ba là lần đầu tiên Trump công khai nói trước ống kính phóng viên và trước mặt nhiều người về ý định tranh cử Tổng Thống 2024. Báo Axios hôm Thứ Tư 2/12/2020 nói rằng Trump dự định loan báo kế hoạch tranh cử 2024 ngay cả trước khi ông mãn nhiệm kỳ. Theo các nguồn tin Cộng Hòa cho báo này biết, chuyện Trump tranh cử sẽ không qua được hoặc sẽ rất khó qua được vòng sơ bộ của Cộng Hòa.

Tuy nhiên, Trump đã có tiền khởi động tranh cử: kể từ ngày 3/11 tới nay Trump đã quyên được 170 triệu đôla danh nghĩa là để kiện tụng về "bầu cử gian lận", nhưng phần lớn số tiền này sẽ bị dùng cho các mục đích khác, kể cả cho cá nhân Trump xài riêng hay để tranh cử 2024. Trang web quyên tiền ghi dòng chữ nhỏ rằng 75% tiền ủng hộ sẽ chuyển cho một ủy ban chính trị mà Trump đã lập vào giữa tháng 11. Khi số tiền quyên góp của mỗi người cho quỹ chính trị này vượt quá 5.000 đôla thì tiền đó mới được chuyển vào tài khoản dành cho các chi phí kiện cáo liên quan tới bầu cử hay cho Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc.

Tới phiên Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, người liên tục nhiều năm qua bưng bít và bênh vực cho Trump, lại bị tay chân của Trump chup mũ là "nằm vùng" từ cái gọi là chính phủ ngầm. Hôm Thứ Ba 1/12/2020, Barr trả lời phỏng vấn của AP và nói rằng không hề có gian lận bầu cử diện rộng trong bầu cử 3/11/2020, và như thế là xác nhận Biden thắng cử rất công bình, thì hôm Thứ Tư bị chính khách Cộng Hòa Roger Stone, người được Trump đặc xá giảm án tù hồi tháng 7/2020 về 7 tội hình sự, viết trên mạng Parler rằng ông không ngạc nhiên vì Barr chính là một mảng nằm vùng của chính phủ ngầm, và do vậy Barr không cho điều tra "gian lận bầu cử" bất kể bị Trump thúc giục.

Stone tấn công Barr cũng là điều ngạc nhiên vì chính Barr đã dùng quyền lực Bộ Tư Pháp để vượt qua và dìm khuyến nghị đối với Stone sau khi Stone bị kết tội cản trở pháp lý, làm đổi lời khai nhân chứng và khai gian trong vụ công tố đặc biệt Robert Mueller điều tra về nhiều người trong ban vận động của Trump móc nối với tình báo Nga, và sau đó 3 công tố liên bang từ chức để phản đối Barr, và một công tố khác cũng từ chức ra khỏi Bộ Tư Pháp. Sau đó, Trump đặc xá, giảm án cho Stone.

Nhiều chính khách cực hữu kêu gọi Trump hãy tuyên bố thiết quân luật và tổ chức một cuộc bầu cử mới được giám sát bởi quân lực Hoa Kỳ. Tom Zawistowski, Chủ tịch Đảng Tea Party của quận Portage County, Ohio, đăng quảng cáo nguyên một trang trên báo Washington Times phổ biến lời kêu gọi của ông rằng Trump hãy "ngừng ngay Hiến Pháp" để bảo vệ Hiến Pháp.

Zawistowski, cũng là chủ tịch một tổ chức có tên là We the People Convention, viết rằng các nhà hoạt động của Đảng "Dân Chủ/Xã Hội" hoạt động khắp Hoa Kỳ đã "chôm" cuộc bầu cử và bây giờ đã tới lúc Trump sử dụng quyền lực thiêng liêng của Tổng Thống để dùng quân luật và quân đội bảo vệ Hiến Pháp. Thế là các tay hình sự chung quanh Trump hô hào tiếp theo: Mike Flynn, mới đây được Trump ân xá về tội nói dối với FBI trong cuộc điều tra về liên hệ tiền bạc với tình báo quốc tế trong khi Flynn giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia cho Trump, liền phóng lên một link tới trang We the People Convention — tương tự, 2 luật sư ủng hộ Trump là Lin Wood và Sidney Powell cũng phóng tweet theo liền.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho chính phủ hôm Thứ Tư phải khởi động chích vaccine ngừa dịch COVID-19 kể từ tuần sau. Các nhân viên y khoa và các giáo viên sẽ được vào nhóm công dân Nga chích trước loại thuốc chủng "Sputnik V," thuốc chủng ngừa đầu tiên của Nga và của thế giới được chính phủ Nga công nhận là hiệu lực 95%, nhưng nhiều chuyên gia quốc tế ngờ vực về các số liệu thử nghiệm của Nga.

Công ty sinh hóa BioNTech SE Ozlem Tureci hôm Thứ Tư 2/12/2020 loan báo rằng thuốc chủng ngừa COVID-19 mà công ty hợp tác chung với hãng Mỹ Pfizer Inc. chế tạo có thể được chấp thuận bởi Mỹ và Liên Âu vào giữa tháng 12/2020. Hai công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận dùng làm thuốc chính ngừa trên 2 cơ quan chính phủ chuyên về kiểm dược -- FDA của Mỹ và EMA của Liên Âu -- cuối tháng 11 và đầu tuần này.

Trước đó Anh quốc đã loan báo đã chấp thuận thuốc chủng của Pfizer & BioNTech để sử dụng khấn cấp trên toàn lãnh thổ Anh quốc. Dự kiến sẽ có 800,000 liều thuốc vaccine phổ biến tại Anh từ tuần sau, theo lời Bộ Trưởng Y Tế Anh Matt Hancock. Đồng thời, Anh quốc cũng kêu gọi cư dân tôn trọng các lệnh phòng dịch cần thiết đã có.

Về phía Hoa Kỳ, đợt thuốc chủng ngừa đầu tiên của Pfizer Inc. sẽ tới nhiều nơi tại Hoa Kỳ vào ngày 15/12/2020, theo hồ sơ của chương trình Operation Warp Speed. Đơn xin chấp thuận do Pfizer Inc. đã trình lên FDA từ ngày 20/11/2020, và Sở Phòng Chống Dịch Bệnh Liên Bang CDC đã đưa ra khuyến khích sử dụng thuốc chủng này trước tiên cho các nhân viên y tế và các cư dân trong các viện dưỡng lão.

Sài Gòn tăng tốc chống dịch COVID-19, theo tin từ các báo trong nước. Trong ngày 2/12/2020 có gần 100.000 sinh viên của 5 đại học phải nghỉ học tập trung, một ký túc xá đóng cửa, trong khi nhiều trường khác ra lệnh thực hiện kế hoạch chống Covid-19. Một số sinh viên nhận lệnh cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung. Cũng ngày 2/12/2020, Vietnam Airlines đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Ngọc Linh - đoàn trưởng đoàn tiếp viên Vietnam Airlines - trong thời hạn 15 ngày vì vi phạm về cách ly phòng dịch. Trong khi đó chính phủ cho biết có thể sẽ xử lý hình sự đối với các bệnh nhân COVID-19 vi phạm lệnh cách ly, kể cả phạt tiền và án tù từ 1-5 năm tù.

Một nhóm sử gia và một tổ chức quan sát trách nhiệm công quyền hôm Thứ Ba đã kiện chính phủ Trump để buộc phải giữ toàn vẹn các hồ sơ trong khi chuyển giao chính phủ, và tố cáo Bạch Ốc đang cho phép tiêu hủy các hồ sơ quan trọng về lịch sử. Nộp đơn kiện là Nha Văn Khố An Ninh Quốc Gia (National Security Archive), Hội Sử Gia Về Đối Ngoại Hoa Kỳ và tổ chức Công Dân Vì Trách Nhiệm và Đạo Đức.

Đơn kiện nói rằng chính phủ Trump vi phạm luật Presidential Records Act, theo đó đòi hỏi giữ gìn hồ sơ về các hoạt động, thảo luận, quyết định và chính sách phản ánh thành quả làm việc của Tổng Thống, cũng như về các nhiệm vụ nghi lễ hay chính thức. Đơn kiện nói Trump hiện chỉ cho các viên chức chụp màn hình gửi và nhận xuyên qua chức năng tin nhắn của điện thoại di động như là hình ảnh giữ lại, trong khi các links điện tử, các hồ sơ đính kèm (attachments) và các metadata (dữ kiện gốc trong điện toán) đã biến mất.

Đơn kiện nói Luật Presidential Records Act chỉ nhằm mục đích đơn giản: ngăn cản các Tổng Thống và nhân viên Bạch Ốc tiêu hủy hồ sơ giá trị lịch sử. Đơn kiện nói Bạch Ốc xóa hồ sơ là một phần của Trump vì lo ngại bị lộ ra các hồ sơ tài chánh và pháp lý sau khi Trump rời Bạch Ốc. Đơn kiện nêu chứngc ớ: Trump đã xét các bản ghi chú sau các buổi họp, xóa các tweet bất kể Trump đã bị các sử gia ở National Archives và Records Administration cảnh cáo. Hành vi lộ nhất là sau buổi họp với Tổng Thống Nga Putin tháng 7/2017, Trump tịch thu các bản ghi chú do người thông ngôn viết tay.

Ba nhà lãnh đạo phong trào dân chủ ở Hong Kong -- anh Joshua Wong, cô Agnes Chow và anh Ivan Lam -- đã bị xử án tù giam vì đã tham gia vào cuộc biểu tình bất hợp pháp hồi năm 2019. Wong bị xử án 13 tháng rưỡi tù giam, Chow bị xử 10 tháng tù, Lam bị án 7 tháng tù. Từ nơi bị giam, 3 người đã cảm ơn những người ủng hộ qua các bản tuyên bố do các luật sư đăng tải. Anh Wong nói anh tin rằng nỗi đau và sự chịu đựng của bản thân sẽ là động lực để thúc đẩy dân chủ và công bằng.

Donald Trump nói rằng không hề có chuyện Trump đang bị Bộ Tư Pháp điều tra về chuyện tiền hối lộ đang gạ gẫm đưa tới Trump để xin ân xá, và đó là "tin giả" thôi. Tin về cuộc điều tra hối lộ để ân xá là do CNN đăng, dẫn theo các hồ sơ tòa, trong đó tên các cá nhân gạ gẫm hối lộ được bôi đen khi phổ biến.

Hồ sơ tòa ghi ngày 28/8/2020 do CNN dẫn ra dài 18 trang, trong đó Thẩm phán Liên bang Beryl Howell cho phổ biến với tên các nghi can bôi đen, ghi nhận FBI đã bố ráp một văn phòng liên hệ và tịch thu hơn 50 thiết bị điện tử, gồm iPhones, iPads, nhiều máy laptops, và các thẻ nhớ USB để điều tra chuyện xin hối lộ Trump để xin Trump ân xá.

Trong khi đó, báo New York Times ghi rằng Trump đã nói chuyện với các cố vấn về khả năng ân xá cho 3 con lớn và cho luật sư Rudy Giuliani. Cuộc thảo luận về tính pháp lý ân xá trong khi chưa nhận tội là phòng ngừa Bộ Tư Pháp của Joe Biden sẽ truy tố những người thân cận của Trump. Theo tin này, Trump cũng nói cụ thể là muốn ân xá cho con rể và là Cố vấn Cao cấp Jared Kushner. Tuy nhiên nếu Trump ân xá, thì cấp tiểu bang vẫn có thể truy tố, và từ 2 năm nay New York đã điều tra và khởi tố hành vi gian lận tài chánh và trốn thuế của Trump và các con.

Rick Wiles, vị mục sư cao cấp của hội thánh Flowing Streams Church tại Florida, nói rằng chính phủ TT Trump nên "bắt đầu bắn bỏ" những người trong Đảng Dân Chủ và những người hoạt động trong giới truyền thông bằng các đội xử bắn nếu thấy rằng họ âm mưu gian lận trong cuộc bầu cử Tổng Thống tháng 11/2020.

Mục sư này tuyên bố như thế trong chương trình TruNews tuần qua khi ông thảo luận về các cáo buộc vô căn cứ của Trump về gian lận bầu cử. Mục sư Wiles cũng nói rằng Bộ Tư Pháp đã lập ra một quy định mới, cho phép các đội xử bắn được dùng trong việc liên bang thi hành án xử tử tử tội. Tổ chức Right Wing Watch đã loan tin về bài giảng đạo của mục sư này hôm Thứ Hai.

Mục sư nói rằng không phải chuyện gì tức cười, nhưng là phải làm thủ tục hỏa tốc bởi vì bọn họ là những tên phản quốc, họ phải bị đẩy tới xếp hàng dựa vào tường và bắt đầu nổ súng xử họ, vì đó là những gì họ xứng đáng như thế. Wiles nói tiếp, "Bọn Dân Chủ, bọn truyền thông báo chí -- nếu bọn cánh tả, nếu khoa học gia, giáo sư bắt đầu làm việc bí mật cho Đảng CS Trung Quốc, thì phải đẩy họ dựa tường và bắn bỏ hết bọn nó." Thực sự không có chứng cớ gì có tiền của CSTQ tung vào Mỹ quậy phá bầu cử... và các luật sư của Trump đã khai trước mặt các thẩm phán ở tòa rằng không có gian lận mà chỉ kiện về lõi kỹ thuật (như bầu bằng thư là vi phạm Hiến Pháp...), nhưng khi các luật sư ra trước ống kính TV thì nói là có gian lận, vì cố ý nói dối trước tòa là sẽ bị mất bằng hành nghề luật.

Christopher Krebs --- Cựu Tổng Giám Đốc An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng, người bị Trump sa thải tháng trước vì đưa ra bản đúc kết nói rằng bầu cử 3/11/2020 là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ --- hôm Thứ Ba nói rằng ông có thể sẽ làm đơn kiện một luật sư của Trump vì đã nói rằng "Krebs nên bị bắn bỏ"...

Krebs nói rằng kiểu nói của luật sư Joe DiGenova là nguy hiểm, chắc chắn la nguy hiểm. Joe DiGenova là luật sư trong nhóm pháp lý của Trump đưa đơn kiện các tiểu bang cho là có bầu cử gian lận. Krebs nói Hoa Kỳ là một đất nước pháp trị và ông dự định sẽ dựa vào luật pháp Mỹ, và ông có một nhóm luât sư xuất sắc để có thể thắng kiện ở tòa và họ có thể sắp phải bận rộn rồi đây.

Luật sư DiGenova đã lên chương trình “The Howie Carr Show” để bênh vực các đơn kiện Trump nộp ở các tiểu bang, và tấn công Krebs vì Krebs nói rằng bầu cử rất là an toàn. DiGenova nói, "Bất kỳ ai nghĩ rằng bầu cử này êm thuận, như thằng ngu Krebs từng là Giám đốc Sở An Ninh Mạng... thì thằng cha đó là thằng ngu hạng-A. Nó cần bị lôi ra vào lúc rạng sáng và bắn bỏ."

Gabriel Sterling, viên chức cao cấp trong văn phòng Bộ Trưởng Hành Chánh của tiểu bang Georgia (Georgia secretary of state), đã lên án TT Trump và 2 Thượng nghị sĩ của tiểu bang -- David Perdue và Kelly Loeffler --- trong buổi họp báo hôm Thứ Ba sau khi một nhân viên bầu cử địa phương nhận được các lời hăm dọa giết chết.

Sterling, người làm việc cho Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger (Cộng Hòa) của Georgia, mở đầu buổi họp báo nói 1 nhân viên hợp đồng trong ban bầu cử tại quận Gwinnett County nhận lời dọa giết sau khi có thuyết âm mưu lan truyền về nhân viên này lên mạng xã hội. Ông không kể tên nhân viên này, mà chỉ nói là một kỹ thuật gia trong lứa tuổi 20s làm việc cho công ty Dominion Voting Systems, mà các máy bầu cử này trở thành đề tài cho các thuyết âm mưu, đã bị hăm dọa sẽ cho treo cổ về "tội phản quốc" vì đã dàn dựng các con số phiếu bầu.

Ông nói, "Thưa Tổng Thống, ngài không lên án các hành động này hay ngôn ngữ [hăm dọa] kia. Thưa các Thượng nghị sĩ, quý vị không lên án ngôn ngữ này hay hành động kia. Điều này phải ngừng lại. Chúng tôi cần quý vị bước tới... Thưa Tổng Thống, có vẻ là ngà thất cử ở Georgia rồi. Hãy ngừng kích động người khác làm hành vi bạo động. Có người sẽ bị thương, có người sẽ bị bắn, có người sẽ bị giết. Và như thế là sai."

Sterling cũng nói rằng chính ông và Raffensperger, cùng với vợ của Raffensperger, cũng nhận được các lời hăm dọa giết chết. Sterling cũng nêu ra chuyện Joe DiGenova, luật sư của Trump, đã lên TV kêu gọi xử bắn Chris Krebs, người bị Trump sa thải vài ngày sau khi Krebs trong cương vị Tổng Giám Đốc Sở An Ninh Mạng và Hạ Tầng đã đưa ra bản văn đúc kết rằng bầu cử 2020 là an toàn nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Donald Trump kêu gọi Thống Đốc Georgia hãy hủy bỏ cuộc bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ dự kiến tổ chức ngày 5/1/2021. Thực tế, lời kêu gọi này sẽ không thành công. Nhưng Trump bây giờ đang kêu gọi cử tri Cộng Hòa chớ có bận tâm tham dự bầu cử tháng sau, vì Trump muốn ra ve trừng phạt Đảng Cộng Hòa đã không chịu sai trái giúp Trump đảo ngược các kết quả bầu cử ở các tiểu bang chiến trường.

Trump hôm Thứ Ba kêu gọi Georgia hãy hủy bỏ cuộc bầu cử tháng sau vì quá nhiều gian lận trong hệ thống bầu cử Georgia. Lặp lại lời tố giác về phiếu bầu bằng thư toàn những gian lận, Trump giận dữ thúc giục Thống Đốc Cộng Hòa Brian Kemp của Georgia phải làm cái gì đó về phiếu khiếm diện dự kiến sẽ bầu rất nhiều bởi người Dân Chủ trong việc bầu 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia --- mà 2 ghế này sẽ quyết định xem đảng nào sẽ nắm đa số ở Thượng Viện.

Trump phóng tweet cảnh cáo Thống Đốc Kemp, "Ông đã cho phép tiểu bang của ông bị gian lận. Hãy hủy bỏ bầu cử đi. Nó không cần thiết. Chúng ta tất cả sẽ THẮNG." Rồi Trump lập lại lời vu khống rằng hàng trăm ngàn phiếu bầu qua thư đã bầu gian lận.

Tổng Thống Donald Trump cho biết sẽ không dự lễ đăng quang của Tổng Thống tân cử Joe Biden vào ngày 20/1/2021. Phóng viên NBC khi loan tin cũng nói rằng sẽ không có lời mời thân thiện giữa gia đình Biden và gia đình Trump, như đã từng có buổi thân thiện khi gia đình Obama mời gia đình Trump vào thăm Bạch Ốc.

Bản tin cũng nói rằng Trump dự định sẽ không điện thoại cho Biden, và có ý lên một kế hoạch tưng bừng vào đúng ngày Biden đăng quang chức vụ Tổng Thống, Trump sẽ làm buổi lễ khai trương ban vận động Trump tranh cử chức Tổng Thống 2024.

Tổng Thống đắc cử Joe Biden tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng chính phủ Biden sẽ không gỡ bỏ rào thuế quan vây quanh Trung Quốc. Nói chuyện với báo New York Times, Biden nhấn mạnh rằng ông trước tiên muốn duyệt lại tương lượng giữa Mỹ và TQ mà chính phủ Trump đang ở giai đoạn một. Biden nói Biden sẽ tham khảo các đồng minh truyền thống ở Châu Á và Châu Âu về TQ.

Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại thương lượng về nguyên tử với Iran, chính thức trước kia có tên là Liên Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện (Joint Comprehensive Plan of Action -- JCPOA), nếu Iran khởi sự làm theo với thương lương đó, theo lời Biden nói với báo New York Times.

Nếu Iran chịu làm theo thương lượng, Mỹ cũng sẽ nhấc rào cấm vận đối với Iran mà rào này do chính phủ Trump dựng lên, theo lời Biden. Trump đã đưa Mỹ ra khỏi JCPOA năm 2018. Bình luận của Biden đưa ra vài ngày sau khi Iran nói rằng Iran muốn tăng tốc cho chương trình nguyên tử.

