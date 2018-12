Mỹ: Di Dân Phải Trở Về Quê Cũ; Mễ: Di Dân Ở Tạm, Có Việc Làm

WASHINGTON - Di dân muốn xin tị nạn tại Hoa Kỳ phải hồi hương và chờ thủ tục cứu xét, là thông báo với Mexico của bộ trưởng nội an Kirstjen Nielsen.Thông báo của Bộ nội an ghi rõ: những người nhập cư trái phép hay không có giấy tờ hợp lệ sẽ không được thả vào lãnh thổ Hoa Kỳ, và thường biến mất trước khi tòa di trú quyết định.Theo thông cáo này, mọi di dân phải trải qua thủ tục cứu xét và được gửi cáo thị mời điều trần (notice to appear).Bộ trưởng Nielsen khẳng định: họ phải trở về và chờ.Bà Nielsen thuyết trình tại ủy ban pháp chế Hạ Viện sáng Thứ Năm. Bà minh định: những người được quan tòa chấp nhận sẽ được hoan nghênh tới Hoa Kỳ - ngược lại, họ phải hồi hương.Nhân dịp này, bộ trưởng nội an thông báo các nhà lập pháp rằng Mexico hứa cấp chiếu khán nhân đạo, cho di dân Trung Mỹ lưu trú, có thể xin việc làm và được bảo vệ trong thời gian chờ đợi.