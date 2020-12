Ca sĩ Mai Hương (1941-2020) từ trần. Ca sĩ người Đức gốc Việt Brittanya Karma (1991-2020) từ trần. Thẩm phán Timothy Batten Sr. ra lệnh ngưng mọi việc lau chùi hay tái kích hoạt các máy bầu cử sử dụng ở 3 quận tại Georgia. Putin sẽ nổi giận: NATO dời ngày Thượng Đỉnh, thảm đỏ mời Biden họp. Mỹ: 4 đơn kiện chống độc quyền nhắm vào Facebook và Google. Biden sẽ giúp Nam Hàn nói chuyện với Bắc Hàn. Ki

Ca sĩ Mai Hương (1941-2020) đã từ trần hôm Chủ Nhật 29/11/2020 tại Nam California. (Hình bìa đĩa Nhặt cánh sao rơi, Wikipedia)

Ca sĩ Mai Hương (1941-2020) từ trần. Ca sĩ người Đức gốc Việt Brittanya Karma (1991-2020) từ trần. Thẩm phán Timothy Batten Sr. ra lệnh ngưng lau chùi hay tái kích hoạt các máy bầu cử sử dụng ở 3 quận tại Georgia. Putin sẽ nổi giận: NATO dời ngày Thượng Đỉnh, thảm đỏ mời Biden họp. Mỹ: 4 đơn kiện chống độc quyền nhắm vào Facebook và Google. Biden sẽ giúp Nam Hàn nói chuyện với Bắc Hàn. Kim Jong Un từ chối 50.000 tấn gạo Nam Hàn tặng. 6 Trẻ em kiện 33 quốc gia để cứu địa cầu. Joe Biden té, bị thương chân, bác sĩ bắt mang ủng lớn. Biden bị bệnh, cho cả thế giới biết, nhưng Trump năm 2019 bị chở khẩn cấp vào bệnh viện mà bây giờ vẫn giấu. Fox News lại nói thẳng: Trump chỉ bịa đặt, vu khống. Dân Biểu Paul Mitchell (Cộng Hòa, Michigan) và Thống Đốc Cộng Hòa Arkansas: Trump chỉ nói nhảm, bịa đặt. Trump trở mặt với Thống Đốc Cộng Hòa: mắc cỡ vì ủng hộ Brian Kemp ứng cử ở Georgia. Joe Biden đề cử nhiều chức vụ mới cho nội các. Iran: nhà khoa học nguyên tử Mohsen Fakhrizadeh bị Israel ám sát, bắn từ vệ tinh.

WASHINGTON (VB - 30/11/2020) --- Ca sĩ Mai Hương (1941-2020) đã từ trần hôm Chủ Nhật 29/11/2020 tại Nam California. Mai Hương nguyên danh Phạm Thị Mai Hương (sinh năm 1941 tại Đà Nẵng, mất ngày 29 tháng 11 năm 2020 tại California) là một ca sĩ nổi tiếng, thành công với nhiều nhạc phẩm tiền chiến.

Tiểu sử trên Wikipedia ghi rằng bà xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ, cha mẹ cô là Phạm Đình Sỹ và Kiều Hạnh, hai tên tuổi lớn trong giới sinh hoạt văn nghệ ở Sài Gòn trước 1975. Ông Phạm Đình Sỹ là anh trai của các ca sĩ Thái Hằng (vợ nhạc sĩ Phạm Duy), Thái Thanh, Hoài Trung và nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bà Kiều Hạnh là một kịch sĩ, diễn viên nổi tiếng, diễn viên đoàn kịch Sao Vàng của Thế Lữ, chị gái của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác.

Ngày 22 tháng 4 năm 1975, Mai Hương cùng chồng và bốn người con rời Việt Nam. Sau một tuần ở đảo Guam, cả gia đình đến Nam California, tạm trú tại trại Pendleton một thời gian ngắn. Chỉ một năm sau, Mai Hương đã được mời đi trình diễn. Buổi trình diễn đầu tiên của cô trước khán giả Việt Nam tại hải ngoại diễn ra ở thành phố New Orleans.

Vào năm 1980, Mai Hương phát hành băng nhạc đầu tiên của mình tại hải ngoại mang tên Giấc mơ hồi hương. Sau đó Mai Hương tiếp tục thu âm và có nhiều CD thành công như Nhặt cánh sao rơi, Serenade, Vàng phai mấy lá... Từ năm 1989 Mai Hương sống ở Rowland Heights, nam California và làm việc cho ngân hàng Bank Of America. Sau năm 2000, Mai Hương về hưu và ít tham gia ca hát. Bà tạ thế hồi 02 giờ 52 phút (giờ địa phương) ngày 29 tháng 11 năm 2020 tại Nam California.

Việt Báo thành kính chia buồn cùng tang gia về mất mát này, không riêng cho tang gia mà thiệt hại cả cho các hoạt động nghệ thuật hải ngoại.

Giới trẻ Bồ Đào Nha đang đi đầu trong cuộc chiến để cứu địa cầu: 6 trẻ em và thanh niên Bồ Đào Nha hôm Thứ Hai 30/11/2020 đã nộp đơn kiện chống lại 33 quốc gia Châu Âu, nói rằng chính phủ các nươc này bất động cho nên gây ra nguy hiểm cho tương lai các em.

Nhóm nộp đơn kiện có tuổi từ 8 tuổi tới 21 tuổi, muốn các chính phủ Châu Âu tăng nỗ lực để giảm khí thải đang hâm nóng địa cầu, lý luận rằng không giải quyết được nan đề hâm nóng địa cầu sẽ làm hại cho các thế hệ trẻ.

Tòa án Nhân quyền Châu Âu hôm Thứ Hai nói rằng sẽ xét đơn kiện này nhắm vào các chính phủ trong đó có Đức, Pháp, Anh, Hy Lạp... Đơn kiện sẽ qua thủ tục thứ nhì là các chính phủ bị kiện sẽ buộc phải trả lời đơn kiện. Nhóm 33 quốc gia này có thơi hạn là tới cuối tháng 2/2020 sẽ phải trả lời các cáo buộc trong đơn kiện, trừ phi có một "thương lượng thân thiện" đạt được trước lúc đó.

Trong nhóm đứng đơn kiện có André Oliveira, 12 tuổi, đang sống với gia đình ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, nơi mấy năm gần đây nóng kinh khủng. Em nói với NBC rằng chúng ta chỉ có một hành tinh và không có nơi nào khác để đi, và hâm nóng địa cầu làm em lo ngại vì thế hệ của em sẽ không có cuộc sống tương tự như thế hệ trước.

Tổng Thống tân cử Joe Biden hôm Thứ Hai 30/11/2020 đã đề cử Cựu Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Janet Yellen vào chức Bộ Trưởng Ngân Khố, trong khi loan báo bổ nhiệm nhóm kinh tế cho nội các mới, trong đó cử Neera Tanden làm Giám đốc Ngân sách và Cecilia Rouse làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế.

Yellen, 74 tuổi, là phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Thống Đốc Các Quỹ Dự Trữ Liên Bang năm 2014, chỉ huy các ngân hàng trung ướng hồi phục kinh tế hậu suy thoái. Thượng Viện năm 2014 chấp thuận Yellen vào chức Chủ Tịch Fed với tỷ phiếu 56-26. TT Trump đã từ chối đề cử Yellen cho nhiệm kỳ thứ nhì (nhiệm kỳ = 4 năm) khi bà mãn nhiệm năm 2018.

Tổng Thống tân cử Joe Biden đã chọn Brian Deese, một người cố vấn Bạch Ốc thời chính phủ Obama, đê chỉ huy Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, theo báo New York Times hôm Chủ Nhật.

Tổng Thống tân cư Joe Biden sẽ chính thức nhận được bản tin cập nhật hàng ngày đầu tiên kể từ Thứ Hai 30/11/2020. Đó là bản tin tổng hợp từ nhiều cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Văn phòng của Biden nói rằng sau khi có bản tin, Biden sẽ họp với các cố vấn để thảo luận về tình hình tổng quát thế giới.

Joe Biden cũng loan báo là đã chọn cố vấn chính trị Jennifer Psaki vào chức Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc. Như thế, toàn ban truyền thông của chính phủ sẽ toàn là phụ nữ lần đâu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong đó, Kate Bedingfield, Giám đốc Truyền thông Ban vận động của Biden, sẽ nhậnc hức Giám đốc Truyền Thông Bạch Ốc. Trong khi đó, cố vấn chính trị Neera Tanden được Biden chọn vào chức Giám đốc Phòng Quản Trị và Ngân Sách (Office of Management and Budget - OMB), và sẽ là phụ nữ đầu tiên phụ trách về OMB.

Tổng Thống tân cử Joe Biden bị thương ở chân và phải mang loại ủng đi bộ trong nhiều tuần lễ, theo lời bác sĩ của ông là Kevin O'Connor. Bác sĩ này nói chụp x-ray sơ khởi không thấy vết nứt nào, nhưng khi chụp CT scan cho thấy ó vết nứt mỏng như sợi tóc nơi một xương giữa bàn chân của Biden.

Lý do bị thương vì ban đầu Biden dẫn chó ra vườn chơi, thì trượt chân té, trẹo cổ chân, không ngờ là nứt xương. Tuy nhiên có một điểm nhìn thấy: Biden nói thẳng về tình hình y koa, không giấu như Trump --- hồi năm ngoái, Trump được bí mật chở tới bệnh viện Walter Reed khám bệnh mà giấu biệt mọi chuyện, báo chí chỉ biết là chở gấp tới bệnh viện mà không biết bị bệnh gì.

Xét xử về đơn kiện do luật sư Sidney Powell đưa lên nói rằng có gian lận bầu cử Tổng Thống tại tiểu bang Georgia, Thẩm phán Timothy Batten Sr. trong đêm Chủ Nhật đã ra lệnh tạm thời niêm phong, ngưng mọi việc lau chùi hay tái kích hoạt các máy bầu cử sử dụng ở 3 quận trong Georgia.

Đó là một trong 2 đơn kiện mà Luật sư Powell đưa lên tòa liên bang tuần trước, và Thẩm phán Batten Sr. đã nghe điều trần qua viễn liên, mạng Zoom, và đưa ra bản văn chỉ thị dài 4 trang trong khi xem xét đơn kiện của luật sư này. Buổi điều trần không công khai cho công chúng, tập trung vào kết quả bầu cử bị xem là không chính xác do máy bầu cử sản xuất bởi công ty Dominion Election Systems.

LS Powell trong đơn kiện, với không có chứng cớ cụ thể, nói rằng công ty liên hệ ngoại quốc này đã cho các chính phủ thù nghịch can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ.

Các viên chức liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ dự định đưa đơn kiện chống độc quyền nhắm vào Facebook và Google, theo báo Wall Street Journal sáng Thứ Hai, dựa vào các nguồn tin liên hệ. Các viên chức điều tra xem có phải Facebook đã lạm dụng quyền lực để khống chế mạng xã hội, và có phải Google đã lạm dụng vị trí để khốngc hế việc tìm trên mạng và quảng cáo. Có 4 đơn kiện chống 2 đại gia này sẽ nộp vào cuối tháng 1/2020.

Putin sẽ rất là bực dọc... Tổng Thư Ký NATO là Jens Stoltenberg hôm Thứ hai tuyên bố rằng ông đã mời Tổng Thống tân cử Joe Biden tham dự Thượng Đỉnh NATO dự kiến tổ chức tháng 3/2021 tại Brussels.

Nói trước buổi họp các bộ trưởng, Stoltenberg nói rằng ý định của ông là giữ cho liên minh này mạnh mẽ trong tương lai qua thượng đỉnh năm tới vì đã tới lúc duyệt lại và làm mới khái niệm chiến lược NATO bởi vì môi trường an ninh đã thay đổi, đặc biệt là thế giới đang đối diện một nước Trung Quốc hùng mạnh trổi dậy.

Thượng Đỉnh NATO thường kỳ là họp 2 năm một lần. Lần gần nhất là tháng 12/2019, theo lịch trình truyền thống là sẽ họp kế tiếp vào tháng 12/2021, nhưng quyết định sẽ đổi lịch trình là sẽ họp Thượng Đỉnh NATO vào tháng 3/2021 nếu Joe Biden đắc cử Tổng Thống. Quan hệ giữa Châu Âu và Mỹ đã xích mích vì TT Trump trở nên gần với TT Nga Putin và đã từng ngỏ ý muốn mời Nga vào NATO, bất kể rằng Nga đã xâm chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

Thông tấn Press TV của Iran hôm Thứ Hai cho biết các điều tra viên nhận xét, vũ khí sử dụng ám sát nhà khoa học nguyên tử Mohsen Fakhrizadeh có nguồn gốc từ Israel. Một viên chức an ninh cao cấp Iran nói về kết quả điều tra, cho biết gián điệp Israel gắn súng máy tự hành và điều khiển qua vệ tinh trong một chiếc xe hơi không người. Khi xảy ra vụ ám sát, không hề có ai có mặt gần đó, chỉ trừ nhà khoa học nguyên tử Mohsen Fakhrizadeh.

Khi Fakhrizadeh tới gần, thì vệ tinh ra tín hiệu kích hoạt súng liên thanh từ xe hơi không người, bắn chết nhà khoa học xong, thì chiếc xe được cho nổ tung để xóa hết các vết tích. Nhưng các mảnh vỡ từ dàn súng máy còn dấu vết nơi sản xuất là Israel. Iran cho biết sẽ trả thù đúng mức đối với Israel.

Bắc Hàn đã bác bỏ viện trợ thực phẩm từ Nam Hàn xuyên qua Chương trình Lương thực Thế giới WFP), theo tin từ báo Donga Ilbo hôm Thứ Hai. Khối viện trợ này 50,000 tấn gạo, tặng Bắc Hàn xuyên qua WFP. Bộ Thống nhất Nam Hàn dự định thu hồi chi phí dự án là 11.77 triệu đôla.

Yoh Sang-key, phát ngôn nhân Bộ Thống nhất Nam Hàn, nhìn nhận rằng Bắc Hàn không đáp ứng gì, và Bộ sẽ xin WFP lại số tiền trị giá khối gạo đó. Tổng Thống Nam Hàn đã nhiều lần đề nghị hợp tác kinh tế 2 miền và nối lại tuyến xe lửa xuyên khu phi quân sự, Bắc Hàn đều từ chối. Rồi tháng 6/2020, lãnh tụ Kim Jong Un ra lệnh phá sập tòa nhà liên lạc Liền Triều tại Kaesong, biểu tượng hợp tác giữ 2 miền.

Nhưng Nam Hàn bây giờ hy vọng Tổng Thống tân cử Joe Biden sẽ giúp, theo nhận định từ các quỹ đầu tư... Bản tin KBS ghi rằng Frank Jannuzi, Tổng giám đốc Quỹ Maureen và Mike Mansfield (Hoa Kỳ) trong một diễn đàn trực tuyến chủ đề "Sự chuyển đổi lớn về trật tự Đông Á và hòa bình bán đảo Đại Hàn" do Quỹ hòa bình của Nam Hàn tổ chức ngày 27/11, đã nhận định rằng Chính phủ Mỹ mới của Joe Biden sẽ ủng hộ đường lối hòa hảo với Bắc Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in.

Frank Jannuzi từng là phụ tá cho Joe Biden thời Biden này còn là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, được biết đến là một người thân cận với Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Jannuzi cho biết Biden từng nhấn mạnh rằng không phải Mỹ hay Trung Quốc, mà chính Seoul phải trở thành trung tâm trong vấn đề bán đảo Đại Hàn. Biden sẽ ủng hộ việc Nam Hàn phát huy sự linh hoạt trong quá trình giải quyết mối quan hệ khó khăn với miền Bắc.

Tiếp đó, Frank Jannuzi cho rằng việc gây sức ép và đe dọa sẽ không thể mang lại hòa bình và hòa giải cho bán đảo Đại Hàn. Một trong những thất bại trong chính sách của chính phủ Trump với Bắc Hàn thời gian qua đó là không suy xét một cách đầy đủ tới khía cạnh con người, mà chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử miền Bắc. Jannuzi chỉ ra rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon Jae-in sau khi đắc cử, Tổng Thống tân cử Joe Biden đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh quan hệ đồng minh, đối phó với những thách thức trong thế kỷ XXI.

Theo ông Jannuzi, về mặt ngoại giao, Chính phủ Biden sẽ ưu tiên lợi ích nước Mỹ, coi trọng chủ nghĩa đa phương và quan hệ với đồng minh. Tuy nhiên, đường lối này không có nghĩa là ông Biden sẽ giảm gánh nặng chia sẻ chi phí quân sự của đồng minh, mà ngược lại sẽ kỳ vọng nhiều hơn sự đóng góp từ các nước đồng minh. Bù lại, Chính phủ Biden sẽ lắng nghe ý kiến của các nước đồng minh, thảo luận chặt chẽ với các đồng minh khi xử lý những vấn đề ngoại giao.



Ca sĩ gốc Việt Brittanya Karma (1991-2020) từ trần vì COVID-19.

Nhạc sĩ, ca sĩ người Đức gốc Việt Brittanya Karma đã từ trần tại Đức vào ngày 30/11/2020 (giờ địa phương) vì COVID-19, hưởng dương 29 tuổi, theo tin từ nhiều báo trong VN. Ca sĩ nổi tiếng này cũng có nhạc ở thể loại Hip-Hop/Rap bán trên các mạng Spotify và Pandora.

Cô Brittanya Karma tên thật là Nguyễn Trần Phương Linh, cũng là một vlogger nổi tiếng trên YouTube, với channel của cô có 235.000 người theo dõi, cùng Facebook cá nhân có hơn 756.000 người theo dõi. Các video của cô có tính hài hước với nội dung đa dạng. Cô sinh năm 1991 tại Đức nhưng hát tiếng Việt rất tuyệt vời, thu hút giới trẻ với cách trình diễn sáng tạo, mới lạ.

Eric Shawn, biên tập và xướng ngôn viên đài Fox News, hôm Chủ Nhật đã chỉ trích lời của TT Trump quy chụp người Dân Chủ đã "gian lận" cuộc bầu cử 2020. Trước đó trong ngày Chủ Nhật, cô Maria Bartiromo cũng của Fox News đã phỏng vấn Trump và Trump nói rằng cuộc bầu cử bị trộm và nói rằng có thể chính FBI đã "liên hệ" tới âm mưu trộm cuộc bầu cử để tặng cho Biden.

Cô Bartiromo đã im lặng để mặc cho Trump bịa đặt, nhưng vài giờ đồng hồ sau, tới chương trình của Shawn thì Shawn chỉnh lại: "Tất cả chuyện này có sự thật là ban vận động của Trump không đưa ra chứng cớ gian lận nào trước tòa. Trong khi đó, chính quyền, các viên chức bầu cử, các chuy6n gia và mọi người -- trong đó có nhiều người là Cộng Hòa -- kể cả chính các viên chức do Trump bổ nhiệm, đều nói lời Trump nói về gian lận là sai trái và vô căn cứ."

Shawn cũng bác bỏ từng cáo buộc bịa đặt của Trump, từ chuyện phiếu bầu bị bỏ vào thùng rác cho tới chuyện phiếu bầu cho Trump bị dàn máy Dominion Election Systems chuyểnt hành phiếu bầu cho Biden. Shawn nói: "Như dường chúng ta có một Tổng Thống không thể quấn bộ não vào các sự kiện xảy ra, không thể nhận thức rằng có ai mà ông ta nghĩ là thua kém ông ta đã thắng cuộc bầu cử."

Một Dân Biểu Cộng hòa cũng quá mệt, nên bảo Trump làm ơn ngưng các trò kiện tụng ngu ngốc đi. Dân Biểu Paul Mitchell (Cộng Hòa, Michigan) phóng tweet nói rằng Trump hãy làm ơn vì lợi ích cho đất nước Hoa Kỳ, hãy ngừng các lời cáo buộc vô căn cứ --- hãy ngừng trò ngu ngốc đi.

Ghi nhận: Paul Mitchell sẽ rời chức Dân Biểu sau nhiệm kỳ này vào đầu năm 2021, do vậy không sợ gì Trump nữa. Trong khi nhiều dân cử Cộng Hòa, cả Thượng Viện và Hạ Viện, đều tránh chỉ trích Trump vì sợ Trump trả thù.

Tring khi đó, Thống Đốc Cộng hòa Asa Hutchinson của Arkansas hôm Chủ Nhật 29/11/2020 nói rằng chính quyền ông làm việc với ban chuyển giao quyền lực của Tổng Thống tân cử Joe Biden, bởi vì những lời tuyên bố của Trump sau khi thất cử không thấy gì có ý nghĩa.

Thống Đốc Asa Hutchinson nói rằng các tòa án không thấy chứngc ớ nào trong các đơn Trump kiện về cái gọi là "bầu cử gian lận" và Sở Công vụ GSA cũng đã công nhận Joe Biden là Tổng Thống tân cử và "chúng tôi cần làm việc với sự chuyển giao quyền lực này."

Trong khi đó, hôm Chủ Nhật Trump trở mặt la mắng Thống Đốc Cộng Hòa Brian Kemp của Georgia rằng Trump ân hận vì đã tuyên bố ủng hộ Kemp khi Kemp tranh cử Thống Đốc: "Tôi mắc cỡ vì tôi đã ủng hộ Kemp" khi Kemp tranh chức Thống Đốc Georgia.

Trump nói rằng Kemp và Brad Raffensperger, cũng là Cộng Hòa và là Tổng Quản Trị tiểu bang Georgia, đã tuyên bố rằng bầu cử không hề gian lận và đã chấp nhận kết quả bầu cử là Biden thắng phiếu Trump ở Georgia. Trump cũng chỉ trích việc dùng máy bầu cử Dominion Voting Systems tại Georgia, mà máy này bị thuyết âm mưu nói sai trái là máy chuyển phiếu ào ạt từ Trump sang Biden.

Thực sự nói gian lận thì chính Trump gian lận công khai: bổ nhiệm bạn thân vào chức Tổng Giám Đốc Bưu Điện và để bạn này nhổ bỏ cả ngàn thùng thư và gỡ 700 máy lựa thư toàn quốc Hoa Kỳ nhằm làm chậm đà phiếu bầu.

