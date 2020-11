Tiền gây quỹ "Bảo vệ bầu cử" ('Election defense fund') gửi cho TT Trump sẽ có 75% dùng riêng cho Trump chi dụng, xài chuyện gia đình hay cho cuộc tranh cử 2024, theo các dòng chữ nhỏ trên trang của quỹ pháp lý này. Báo Business Insider loan tin này.

.

Tiền giúp quỹ pháp lý cho Trump sẽ trích 75% cho Trump xài riêng hoặc sẽ ứng cử TT 2024. Cô Lara Trump: Bố chồng đang lên kế hoạch ứng cử TT 2024. Tập Cận Bình chúc mừng Joe Biden (VN còn im lặng, chắc chờ Putin gọi trước). Trump dự tính ân xá Michael Flynn. Biden: Để Bộ Tư Pháp tự do, Biden không ép điều tra Trump, cũng không xóa tội cho Trump. 46% dân Mỹ muốn chích ngừa COVID-19, nhưng muốn chờ xem người khác chích trước. Cô Ivanka Trump và Jared Kushner sẽ bỏ xứ, rời New York để ngụ ở New Jersey. Chủ tiệm laptop chụp mũ Hunter Biden, rồi đóng cửa tiệm luôn. 1 kênh trên YouTube được Trump yêu thích bị đóng cửa 1 tuần vì tin giả. Quân đội Israel sẵn sàng: có thể Mỹ sắp tấn công Iran.

.

WASHINGTON (VB -- 25/11/2020) --- Tiền gây quỹ "Bảo vệ bầu cử" gửi cho TT Trump sẽ có 75% có thể dùng riêng cho Trump chi dụng, như xài cho chuyện gia đình hay cho cuộc tranh cử 2024, theo các dòng chữ nhỏ trên trang của quỹ pháp lý này. Báo Business Insider loan tin trên.

.

Trang web gây quỹ của Trump có tên là "Make America Great Again Committee" (MAGAC) nói rằng 75% của tất cả các khoản tiền nhận được sẽ chuyển sang ủy ban hành động chính trị (PAC) mới thành lập có tên là Save America. Tiền này có thể chi dụng riêng cho Trump sau khi rời Bạch Ốc và cũng có thể dùng để tranh cử Tổng Thống 2024.

.

Trong những ngày đầu sau bầu cử, một dòng chữ nhỏ trên trang web MAGAC của Trump nói rằng 60% tiên đóng góp sẽ chuyển sang trả nợ vận động, rồi tiền này sẽ chuyển sang cho PAC mới do Trump thành lập có tên là Save America mà Trump thành lập ngày 9/11/2020, ba ngày sau khi nhiều cơ quan thông tấn và viện Decision Desk HQ nói rằng Joe Biden đã thắng cử Tổng Thống.

.

Bây giờ dòng chữ nhỏ đã được hiệu đính: 75% tiền đóng góp sẽ vào thẳng Save America, nhưng tối đa là $5,000. Khi đạt mức ngưỡng này, một phần của tiền đóng góp sẽ vào quỹ đếm phiếu lại của Trump và 25% số tiền sẽ chuyển sang trương mục của Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc. Đảng Cộng Hòa đã trở thành kho bạc cho riêng Trump và các thái tử đảng trong nhà.

.

Lara Trump, cố vấn cao cấp ban vận động của Trump, nhìn nhận hôm Thứ Tư 25/11/2020 rằng TT Trump đang lên kế hoạch tranh cử Tổng Thống 2024. Trả lời phỏng vấn của Fox Business, được hỏi là Trump có thể tranh cử Tổng Thống 2024 hay không, cô nói rằng vẫn còn hy vọng Trump sẽ ngồi trong Bạch Ốc 4 năm tới, nhưng nếu kiện tụng thất bại thì Trump đã nói với cô rằng Trump muốn tranh cử năm 2024 ("I think he’s said that he would be interested in looking to 2024").

.

Cô nói rằng 74 triệu dân Mỹ đã bầu cho Trump 2020 sẽ ủng hộ cho Trump năm 2024. Cô Lara Trump là dâu của TT Trump, vợ của cậu Eric Trump. Eric và Lara Trump có 2 con. Cô cũng là nhà sản xuất và chủ chương trình Real News Update của Trump Productions. Cô Lara Trump đã từng ngỏ ý có thể ra tranh cử Thượng nghị sĩ North Carolina năm 2022.

.

Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình đã điện thoại cho Joe Biden hôm Thứ Tư chúc mừng thắng cử và bày tỏ hy vọng sự "hợp tác hai bên cùng thắng" trong khi đang có tranh chấp về thương mại, kỹ thuật và an ninh, theo bản tin AP.

.

Cũng hôm Thứ Tư, Phó Chủ Tịch TQ Wang Qishan đã điện thoại cho Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris, theo bản tin Axios, và bản tin này nói rằng vẫn cò các nguyên thủ của Brazil, Mexico, và Nga chưa chúc mừng Biden.

.

Các bản tin trên không nói gì về nguyên thủ Việt Nam chúc mừng Biden hay chưa. Có lẽ chưa, vì Việt Nam luôn luôn cố ý làm chậm sau 2 nước đàn anh là Nga và Trung Quốc. Nhưng VN hy vọng gì về Biden? Có thể Đặc sứ về khí hậu John Kerry, một người cùng với McCain đã giúp hàn gắn bang giao Việt-Mỹ, sẽ giúp cho VN về các thảm nạn đập nước Đông Nam Á, sông Mekong cạn dòng mà TQ đang bao vây và siết chặt VN? Chưa thấy bình luận gia nào trong VN nói chuyện này.

.

Quân đội Israel được chỉ thị sẵn sàng cho trường hợp Hoa Kỳ tấn công Iran trước khi Trump rời Bạch Ốc ngày 20/1/2021, theo tin từ Axios hôm Thứ Tư dẫn lời từ các nguồn quân sự. Chỉ thị chính phủ Israel chỉ nói là quân đội phải sẵn sàng cho những ngày "rất nhạy cảm" sắp tới. Tuần trước, Trump đã hỏi các cố vấn về khả năng tấn công lò nguyên tử chính của Iran, nhưng đều bị các cố vấn can.

.

Tổng Thống Donald Trump dự định sẽ ân xá cho Michael Flynn, theo một bản tin trên tờ Axios. Bản tin dẫn 2 nguồn trực tiếp biết về cuộc thảo luận này, cho biết Trump nói với một số phụ tá thân tín rằng ông dự tính xóa tội cho cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông. Michael Flynn đã thú tội hồi tháng 12/2017 là đã nói dối với FBI về các liên hệ bí mật của ông với người Nga.

.

Các nguồn tin cũng cho báo này biết rằng Michael Flynn nằm trong danh sách một loạt người sẽ được Trump tuần tự ân xá từ bây giờ cho tới khi rời Bạch Ốc. Flynn vừa bị kết tội nói dối với FBI, cũng bị bắt gặp nói dối với Phó Tổng Thống Mike Pence, rồi Pence lại chuyển lời nói dối này tới người dân Mỹ.

.

Tổng Thống tân cử Joe Biden nói rằng sau khi đăng quang Tổng Thống, ông sẽ không can thiệp với Bộ Tư Pháp của ông về chuyện có nên điều tra Donald Trump hay không, và cũng không dính vào chuyện sẽ ân xá nếu Trump bị điều tra và bị kết tội.

.

Biden nói rằng ông không giống như Trump, cho nên sẽ không dính vào chuyện của Bộ Tư Pháp và sẽ không lợi dụng Bộ Tư Pháp "làm công cụ cho một vài chuyện xảy ra." Đối với nhiều chuyên gia luật, Trump có hơn 10 lần phạm tội cản trở cuộc điều tra của công tố đặc biệt Mueller, và tội cản trở này có thể bị Bộ Tư Pháp mở lại hồ sơ này. Cũng như có thể điều tra về nghi ngờ trốn thuế liên bang.

.

Như thế cũng có nghĩa là, Biden sẽ không xóa tội cho Trump, nếu Trump bị kết tội. Dù vậy, còn nhiều cuộc điều tra ở cấp tiểu bang tại New York và các đơn kiện dân sự thì liên bang không có quyền can thiệp.

.

Joe Biden khi trả lời Lester Holt trên chương trình NBC News cũng nói rằng nhiệm kỳ của ông trong Bạch Ốc không phải là "nhiệm kỳ thứ 3 của Obama."

.

Biden nói chính phủ của ông bao gồm nhiều nhân sự đa dạng, đại diện nhiều thành phần cư dân Hoa Kỳ và cả đại diện nhiều lập trường trong Đảng Dân Chủ. Biden cũng nói ông đã nói chuyện với hơn 20 nguyên thủ thế giới sau bầu cử và ghi nhận rằng tất cả họ đều hài lòng và nồng nhiệt muốn làm việc với Biden.

.

Joe Biden cũng nói với NBC News rằng ông hy vọng chính phủ Trump bắt đầu tiến trình phân phối thuốc chủng vaccines chống đại dịch trước khi Biden nhậm chức vào tháng 1/2021. Biden nhấn mạnh về nhu cầu khởi sự chích ngừa cho cả nước đ6ẻ làm dịu và ngăn chận làn sóng đại dịch COVID-19.

.

Theo cuộc thăm dò mới của viện nghiên cứu y tế National Poll On Healthy Aging thuộc đại học University of Michigan cho thấy 1/5 người trong lứa tuổi 50 tới 80 có ý muốn chích ngừa siêu vi COVID-19 tức khắc.

.

Khoảng 46% người khác cũng muốn được chích ngừa, nhưng trước tiên phải chờ cho người khác chích trước, theo viện này trong cuộc nghiên cứu phổ biến kết quả hôm Thứ Ba.

,

Gần 1/2 dân Mỹ lo ngại về sự an toàn của thuốc chủng ngừa vaccine vì được sản xuất quá nhanh chống.

.

Khoảng 20% nói chưa có quyết định về chuyện vaccine, và 14% nói không muốn chích ngừa.

.

Tổng Thống tân cử Joe Biden nói rằng ông sẵn lòng gặp Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump nếu được mời như thế như một phần trong tiến trình bàn giao quyền lực. Tuy nhiên, người ta đoán rằng kiểu tính tình như Trump thì sẽ không có cuộc gặp gỡ như thế.

.

Trang YouTube đã cấm cửa một tuần lễ đối với băng tần One America News Network (OANN) sau khi băng tần này phóng lên một video đầy tin giả, về một cách chữa trị sai lầm đối với COVID-19, theo lời phát ngôn nhân công ty là Ivy Choi nói với báo Axios hôm Thứ Ba.

.

Băng tần OANN được Trump ưa chuộng vì phóng lên toàn tin giả. Mới đầu năm nay Trump có lần kêu gọi những người bảo thủ Hoa kỳ hãy rời bỏ đài Fox News và chuyển sang theo dõi đài OANN hay Newsmax.

.

Làm xong nhiệm vụ bôi bẩn là biến mất. Vài tuần lễ trước Ngày Bầu Cử 3/11, nước Mỹ chú ý tới một tiệm sửa máy điện toán ở thị trấn Wilmington sau khi chủ tiệm này trao một phó bản đĩa cứng của một máy laptop mà ông nói là của Hunter Biden trao cho luật sư đại diện Rudy Giuliani.

.

Mười ngày sau bầu cử, tiệm này đóng cửa. Một hàng xóm nói chủ tiệm đã dọn đi rồi. Người dân Mỹ đa số không tin vào chuyện chủ tiệm sửa máy laptop đã vu khống cha con ông Joe Biden.

.

Bỏ xứ mà đi... Sau 4 năm giữ chức cố vấn Bạch Ốc cao cấp, cô Ivanka Trump và Jared Kushner đang chuẩn bị dọn nhà sang nơi khác, rời bỏ New York City khi nhiệm kỳ của Donald Trump kết thúc vào tháng 1/2021.

.

Báo New York Times cho biết cô Ivanka Trump và Jared Kushner dự đinh dọn về làm cư dân thị trấn Bedminster, tiểu bang New Jersey. Nơi này họ sẽ ở trong một căn nhà trong sân golf có tên là Trump National Golf Club ở thị trấn Bedminster. Trong khi đó, Donald Trump đã cho biết Trump sẽ về ở Floida, trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Nhiều bạn của Ivanka Trump và Jared Kushner nói rằng 2 người sẽ không về lại New York được nữa... vì vòng giao tiếp của họ bây giờ không còn hoan hỷ với bất kỳ ai trong gia đình Trump.

.

.