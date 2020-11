Phó Đô Đốc gốc Việt được OSU vinh danh. Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis: Biden cần hủy bỏ chính sách co cụm của Trump. Chiến lược gia TQ: sợ Biden sẽ gây chiến. Lễ Tạ Ơn: 48 triệu người sẽ lái xe. Đài Loan: tự đóng tàu ngầm. Đảng đối lập Nam Hàn: cần chế tạo vũ khí nguyên tử. Trump: bàn giao quyền lực cho Biden, nhưng không chịu thua, Trump sẽ kiện hoài. Lý do Trump cho bàn giao vì 164 giám đố

Phó Đô Đốc Huấn Nguyễn, hiện nay là Phó Tư Lệnh một đơn vị kỹ thuật mạng Hải quân sẽ được Oklahoma State University (OSU) trao tặng huy chương cao quý nhất của đại học này là Melvin R. Lohmann Medal.

.

Phó Đô Đốc Hải quân Mỹ gốc Việt được OSU vinh danh. Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis: Biden cần hủy bỏ chính sách co cụm của Trump. Chiến lược gia TQ: sợ Biden sẽ gây chiến. Lễ Tạ Ơn: 48 triệu người sẽ lái xe. Đài Loan: tự đóng tàu ngầm. Đảng đối lập Nam Hàn: cần chế tạo vũ khí nguyên tử. Trump: bàn giao quyền lực cho Biden, nhưng không chịu thua, Trump sẽ kiện hoài. Lý do Trump cho bàn giao vì 164 giám đốc công ty hăm dọa cúp tiền giúp Cộng Hòa vận động, và cũng vì trên 100 cựu Quan chức An ninh Quốc gia thuộc Đảng Cộng Hoà áp lực. Chiến lược gia Cộng Hòa Rick Wilson: cậu Donald Trump, Jr. sẽ tranh cử TT 2024. Giá nhà tại Mỹ tăng vọt. Dân biểu Pascrell Jr. đòi 5 tiểu bang tước bằng hành nghề của Giuliani và 22 luật sư của Trump về tội vu khống một cách phi đạo đức, phá hoại nền dân chủ. Chính phủ Biden nhiều bất ngờ.

.

WASHINGTON (VB - 24/11/2020) --- Phó Đô Đốc Huấn Nguyễn, hiện nay là Phó Tư Lệnh một đơn vị kỹ thuật mạng Hải quân (Rear Adm. Huan Nguyen, NAVSEA Deputy Commander for Cyber Engineering and Digital Transformation) sẽ được vinh danh bằng thủ tục đưa vào Nhà Vinh Danh của phân khoa kỹ thuật của đại học Oklahoma State University (OSU) và sẽ được trao tặng huy chương cao quý nhất của đại học này là Melvin R. Lohmann Medal, theo bản tin từ đại học này công bố hôm 23/11/2020.

.

Nguyen tốt nghiệp OSU năm 1981 với bằng Cử Nhân Kỹ Thuật Điện, học xong 2 văn bằng Thạc Sĩ Kỹ Thuật ở đại học Southern Methodist University, ở Purdue University và Thạc Sĩ Tin Học ở Carnegie Mellon University.

.

Nguyen sinh ở Việt Nam và là Tướng Hải Quân Hoa Kỳ đầu tiên có dòng máu Việt Nam. Trong Trận Mậu Thân 1968, cả ba mẹ của Nguyễn cùng với 5 anh chị em của Nguyễn bị du kích VC giết tại nhà của Nguyễn nơi ngoại ô Sài Gòn. Cậu bé Nguyen 9 tuổi lúc đó bị bắn vào đầu và tay, nhưng thoát chết, được cứu bởi người chú là một đại tá Không quân VNCH.

.

Năm 1975, lúc 16 tuổi, Nguyen và gia đình rời VN. Một đại tá Không Quân Mỹ, bạn của chú của Nguyen, bảo lãnh họ và họ dọn tới ở Midwest City, Oklahoma. Nguyen gia nhập chương trình Sĩ Quan Hải Quân Kỹ thuật Trừ Bị từ năm 1993. Sau đó, Nguyen làm việc ở nhiều đơn vị Hải quân Mỹ, kể cả trên một số chiến hạm và tàu sửa chữa kỹ thuật, từng tham dự một số chiến dịch ở Iraq và Afghanistan.

.

Nguyen được nhiều huy chương, trong đó có: Legion of Merit (two awards), Bronze Star Medal, Meritorious Service Medal, Navy and Marine Corps Commendation Medal (two awards) và Navy and Marine Corps Achievement Medal (two awards).

.

Nguyen cũng làm việc ở một số công ty tư nhân, nơi đây Nguyen có một số phát minh kỹ thuật riêng về lĩnh vực điện xe hơi cho công ty General Motors (GM).

.

Trong khi Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump chấp nhận bàn giao quyền lực và Bạch Ốc cho Tổng Thống tân cử Joe Biden, Trump vẫn nói là Trump sẽ không bao giờ chấp nhận thua vì cho là có "phiếu bầu giả và máy bầu phiếu gian Dominon" -- những điều này là vu khống vì tất cả các luật sư của Trump đều nói trước các tòa án là không hề có gian lận bầu cử (vì nếu luật sư vu khống là có gian lận, mà không chứng cớ, thì sẽ bị rút bằng hành nghề luật sư), trong khi các đơn kiện chỉ là khiếu nại về các lỗi kỹ thuật.

.

Trump phóng tweet vào đêm Thứ Hai nói rõ là Trump sẽ tiếp tục kiện liên tục, sẽ "không bao giờ chịu thua" -- nhưng điều này hiển nhiên là chỉ có mục tiêu gây quỹ pháp lý, trong đó Trump đã ghi rõ là 60% tiền sẽ chạy vào quỹ riêng PAC của Trump, còn lại mới vào quỹ Cộng Hòa. Tuy nhiên, có thể sẽ có bất trắc là Trump sẽ vào tù New York vì hồ sơ gian lận tài chánh và tốn thuế.

.

Tại sao Trump chấp nhận cho cơ quan GSA làm thủ tục bàn giao quyền lực cho Joe Biden? Một suy đoán có thể là, sau khi 164 giám đốc điều hành nhiều công ty lớn Hoa Kỳ, trong đó có nhiều người góp tiền lớn cho Cộng Hòa thúc giục rằng chính phủ cần bàn giao cho Biden. Các nhà tư bản trước giờ góp tiền Cộng Hòa nói rằng họ sẽ không bơm tiền giúp 2 ứng cử viên Cộng Hòa đang tranh chức Thượng nghị sĩ ở Georgia, nơi sẽ quyết định xem đa số Thượng Viện sẽ rơi vào đảng nào, nếu Trump không chịu bàn giao quyền lực cho Biden. Thế cũng có nghĩa là, họ cũng sẽ không bơm tiền cho Trump và Cộng Hòa nữa, nếu 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia mất về tay Dân Chủ.

.

Có một lý do nữa: hôm 23/11/2020, một bản Tuyên bố của trên 100 Cựu Quan chức An ninh Quốc gia thuộc Đảng Cộng Hoà phổ biến, viết:

"Chúng tôi là những cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao từng phục vụ trong các cơ quan hành chính của Đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, và Donald Trump, hoặc là Thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội.

Chúng tôi tin rằng việc Tổng thống Trump không chấp nhận đã thất cử và cho phép một quá trình chuyển đổi có trật tự cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với tiến trình dân chủ của Mỹ và an ninh quốc gia của chúng ta. Do đó, chúng tôi kêu gọi các lãnh đạo đảng Cộng hòa - đặc biệt là những người trong Quốc hội - công khai yêu cầu Tổng thống Trump ngừng tấn công vào tính chính trực của cuộc bầu cử tổng thống một cách phản dân chủ."

Danh sách "100 Cựu Quan chức An ninh Quốc gia thuộc Đảng Cộng Hoà" có thể đọc ở bản dịch của Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao.

.

Tại sao Trump nói không bao giờ chịu thất cử và sẽ kiện liên tục? Đây là chiến thuật vừa gom tiền, vừa chuẩn bị tranh cử Tổng Thống 2024, theo các phân tích gia. Phóng viên Charlotte Klein ghi nhận trên báo Vanity Fair rằng có tin là Trump sẽ tổ chức một đài truyền hình riêng để cạnh tranh với Fox News, và có thể tranh cử Tổng Thống 2024, nếu không thì sẽ hỗ trợ cho các cậu con tranh cử chức này. Đó là lý do cần liên tục quấy động dư luận.

.

Phóng viên này dẫn lời một cựu cố vấn của Trump là Sam Nunberg, cho biết Trump không ngu để tuyên bố bây giờ là sẽ ứng cử Tổng Thống 2024, nhưng sẽ siết bàn tay vào các thế lực Cộng Hòa, vừa nắm tiền, vừa áp lực nhân sự để vẫn luôn luôn xuất hiện hàng đầu của Đảng Cộng Hòa.

.

Klein ghi nhận rằng báo Washington Post ghi lời một cố vấn của Trump kể rằng Trump nói sẽ mở ra chiến dịch mới trong 3 tuần nữa, và Trump muốn nhanh chóng làm tê liệt các hoạt động của những người Cộng Hòa khác đang muốn tranh cử Tổng Thống 2024.

.

Trong khi đó, chiến lược gia Cộng Hòa Rick Wilson tiên đoán rằng cậu Donald Trump, Jr. sẽ được chuẩn bị cho tranh cử TT 2024 nếu Donald Trump không ứng cử lúc đó.

.

Nhiều triệu người bắt đầu du hành cho Lễ Tạ Ơn --- Lễ Thanksgiving năm nay sẽ là ngày Thứ Năm 26/11/2020 tại Hoa Kỳ. Trong các ngày cuối tuần vừa qua, hơn 3 triệu người đã bước qua các cổng kiểm soát phi trường trên toàn quốc Hoa Kỳ. Riêng Chủ Nhật 22/11/2020 là bận rộn nhất kể từ đại dịch, với 1,047,934 người qua cổng an ninh sân bay.

.

Trong khi đó, hội American Automobile Association cho biết đa số người dân dự lễ sẽ đi bằng xe hơi, dự kiến 48 triệu dân Mỹ sẽ lái xe dịp lễ này.

.

Kim Chong-in, lãnh tụ đảng đối lập People Power Party tại Nam Hàn, nói hôm Thứ Ba rằng Nam Hàn cần xem xét tự chế tạo vũ khí nguyên tử để đối phó hiểm họa nguyên tử từ Bắc Hàn. Ông nói Bắc Hàn sẽ không bao giờ tự gỡ bỏ vũ khí nguyên tử, nên Nam Hàn cần có vũ khí tương đương để tự vệ.

.

Trong bản phúc trình tháng 7/2020, quân đội Hoa Kỳ ước tính rằng Bắc Hàn có khoảng 60 vũ khí nguyên tử, và có khả năng sản xuất thêm 6 vũ khí nguyên tử mỗi năm.

Giá nhà tại Mỹ tăng vọt.

.

Giá nhà tại Mỹ tăng 7% trong tháng 9/2020 so với năm ngoái, theo bản báo cáo S&P CoreLogic Case-Shiller hôm Thứ Ba. Như thế là tăng cao nhất trong 6 năm qua.

.

Tính theo tháng, giá nhà tại Mỹ tăng 1.7% trong tháng 9/2020 so với một tháng trước đó, theo báo cáo của Federal Housing Finance Agency (FHFA) hôm Thứ Ba.

.

Trong khi đó, giá nhà tại Mỹ tăng 7.8% trong quý 3 của năm 2020 so với quý 3 của năm 2019.

.

Thuốc chủng ngừa coronavirus của Nga có tên là Sputnik V có hiệu lực "hơn 95% trong 42 ngày sau khi chích liều thứ nhất, hay là 21 ngày sau khi chích liều thứ nhì, theo công ty Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology công bố hôm Thứ Ba.

.

Bản tin NHK ghi rằng Đài Loan sẽ bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm đầu tiên do Đài Loan tự phát triển. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngụ ý rằng điều này sẽ tăng cường khả năng răn đe đối với các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở gần hòn đảo này. Hôm thứ Ba, lễ khởi động dự án được tổ chức bên ngoài một cơ sở mới dành riêng cho việc đóng tàu ngầm ở thành phố Cao Hùng. Báo giới chỉ được phép đưa tin về bài phát biểu của bà Thái tại buổi lễ.

.

Bà Thái cho biết dự án này sẽ cho thế giới thấy được ý chí mạnh mẽ của Đài Loan trong việc bảo vệ chủ quyền. Theo bà Thái, tàu ngầm là thiết bị quan trọng giúp hải quân ngăn chặn tàu kẻ thù xung quanh Đài Loan. Bà Thái chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc đang tăng cường sức ép bằng cách tiếp tục xây dựng lực lượng và điều tàu sân bay đi lại ở các vùng biển gần Đài Loan. Đài Loan hiện sở hữu 4 tàu ngầm cũ hơn do nước ngoài sản xuất.

.

Sau khi có tin Joe Biden chính thức nhận chuyển giao quyền lực, cổ phiếu nhiều thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tăng cao hơn vào Thứ Ba. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2.62% vào lúc 3:30 giờ sáng CET (giờ Central European Time), mức cao nhất kể từ 1991. Tương tự, chứng khoán các thị trường Úc châu, Nam Hàn, Hong Kong đều tăng. Trong khi ở lục địa Trung Quốc lại giảm: chỉ số Shanghai Composite giảm 0.20% lúc 3:45 am CET và chỉ số Shenzhen Composite giảm 0.32% lúc 3:32 am CET. Có nghĩa là, giới đầu tư tiên đoán Biden sẽ có chính sách khó khăn với TQ.

.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng Bộ sẽ tức khắc làm việc với ban chuyển giao của Tổng Thống tân cử Joe Biden nhằm giúp tăng hỗ trợ nội các mới. Sue Gough, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, gửi bản văn cho biết Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hậu bầu cử và hỗ trợ trong một cách hiệu lực, trật tự và chuyên nghiệp.

.

Trong khi đó, báo EurAsian Times ghi lời các bình luận gia Trung Quốc bi quan về tình hình Biden nắm quyền, lo ngại rằng trong khi Tổng Thống Trump hiếu hòa và không dám gây chiến, thì Tổng Thống Biden có thể sẽ khởi động một cuộc chiến.



Lính Mỹ sẽ bận rộn hơn? Chiến lược gia Zheng Yongnian của Trung Quốc báo động: Trump hiếu hòa, chỉ sợ Joe Biden sẽ gây chiến tranh.

.

Giáo sư Zheng Yongnian, Viện trưởng một viện nghiên cứu có tên là "Advanced Institute of Global and Contemporary China Studies" bản doanh ở Shenzhen, và là một cố vấn đối ngoại của Chủ Tịch Tập Cận Bình, nhận định rằng Joe Biden có thể thừa cơ lợi dụng tâm lý dân Mỹ chống TQ: "Xã hội Mỹ chia rẽ. Tôi không nghĩ Biden có thể làm gì về chuyện đó. Ông ta chắc chắn là một Tổng Thống rất yếu, nên nếu không thể giải quyết chuyện nội bộ, Biden sẽ làm gì đó ở mặt trận ngoại giao, làm chuyện gì để chống TQ. Nếu chúng tôi nói Trump không bận tâm chuyện đề cao dân chủ và tự do, thì Biden bận tâm các chuyện đó. Trump không ưa chiến tranh... nhưng một Tổng Thống Dân Chủ có thể khởi động chiến tranh."

.

Bài báo EurAsian Times ghi rằng lịch sử 100 năm qua của Mỹ chứng minh lời Giáo sư Zheng Yongnian là đúng. Các Tổng Thống Dân Chủ thường hứa hẹn giải quyết chuyện nội vụ và đạo dức, nhưng nhiều người rồi đưa Hoa Kỳ vào các cuộc chiến hải ngoại.

.

Dân biểu liên bang Bill Pascrell, Jr. (Dân Chủ, New Jersey) đã gửi thư cho các hội đồng luật khoa tại 5 tiểu bang để yêu cầu rút bằng hành nghề của Rudolph Giuliani và 22 luật sư khác đại diện cho Trump trong mấy tuần qua vì lý do: vi phạm đạo đức luật sư vì vu khống bầu cử gian lận không có chứng cớ, và phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ.

.

Dân biểu Pascrell Jr. viết rằng trong khoảng 40 đơn kiện do nhóm luật sư của Trump đưa ra đều không có chứng cớ cụ thể, chỉ để nhằm giúp Trump "trộm cắp" cuộc bầu cử mà người thắng phiếu là Biden. Pascrell Jr. gửi thư cho các hội đồng luật khoa 5 tiểu bang -- Arizona, Michigan, Nevada, New York, và Pennsylvania --- đòi tước bằng hành nghề của Giuliani và các luật sư liên hệ.

.

Danh sách các luật sư của Trump cần bị tước bằng hành nghề luật là các luật sư: Marc A. Scaringi, Brian C. Caffrey, Ronald L. Hicks Jr., Carolyn B. McGee, Linda A. Kerns, Joseph Pizzo, Kenneth Ferris, Joseph Goldstein, Britain Henry, Kory Langhofer, Thomas Basile, Brett Johnson, Eric H. Spencer, Mark F. Hearne, Stephen S. Davis, J. Matthew Belz, Brian Hardy, Susan Gillespie, Alex Calaway, Donald Campbell, J. Colby Williams, và David O’Mara.

.

Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel hôm Thứ Hai gửi lời chúc mừng Tổng Thống tân cử Joe Biden và đề nghị Mỹ và Liên Âu nên hợp tác để tái xây dựng một liên minh xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ có lợi ích chung và giá trị chung. Michel cũng cảm ơn Biden đã hứa sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác Châu Âu.

.

Một số kỷ lục trong chính phủ Biden, tính tới chiều Thứ Hai 23/11/2020:

-- Phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó Tổng Thống: Kamala Harris.

-- Phụ nữ đầu tiên giữ chức Giám Đốc Sở Tình Báo Quốc Gia: Avril Haines.

-- Phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ Trưởng Ngân Khố: Janet Yellen.

-- (có thể, Biden đang cân nhắc) Phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng: Michèle Flournoy.

.

Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis (Tướng 4 sao của Thủy Quân Lục Chiến, giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng trong chính phủ Trump từ tháng 1/2017 tới hết tháng 1/2019) viết bài bình luận trên báo Foreign Affairs rằng chính phủ Biden nên "xóa sổ" toàn bộ nghị trình "America First" của Tổng Thống Trump vì chính sách co cụm này đã "làm thiệt hại khả năng của Mỹ giải quyết các nan đề trước khi chúng tới lãnh thổ Mỹ."

.

Bài báo này trên tờ Foreign Affairs ký tên chung với Kori Schake (Giám đốc về nghiên cứu quốc phòng và đối ngoại của Viện American Enterprise Institute); Tướng hồi hưu Jim Ellis (cựu Tư Lệnh Hành Quân Chiến Lược và là nhà nghiên cứu của viện Hoover Institution), và Joe Felter (nhà nghiên cứu ở Hoover).

.

Nhóm 4 tác giả nói rằng thế giới ngày càng kém an toàn cho Hoa Kỳ và quyền lợi dân Mỹ, cho nên Mỹ cần một chiến lược "quốc phòng chiều sâu." Nghĩa là cần nhiều đồng minh và đối tác có thể giúp Mỹ nhận diện và đối phó các vấn đề quốc tế tại nơi nó xảy ra chứ không chờ cho hiểm họa đó vào tới bờ biển Hoa Kỳ.