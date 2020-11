Tuyên bố của trên 100 Cựu Quan chức An ninh Quốc gia thuộc Đảng Cộng Hoà - ngày 23/11/2020

Tuyên bố của trên 100 Cựu Quan chức An ninh Quốc gia

thuộc Đảng Cộng Hoà

(ngày 23 tháng 11, 2020)



Chúng tôi là những cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao từng phục vụ trong các cơ quan hành chính của Đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, và Donald Trump, hoặc là Thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội.

Chúng tôi tin rằng việc Tổng thống Trump không chấp nhận đã thất cử và cho phép một quá trình chuyển đổi có trật tự cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với tiến trình dân chủ của Mỹ và an ninh quốc gia của chúng ta. Do đó, chúng tôi kêu gọi các lãnh đạo đảng Cộng hòa - đặc biệt là những người trong Quốc hội - công khai yêu cầu Tổng thống Trump ngừng tấn công vào tính chính trực của cuộc bầu cử tổng thống một cách phản dân chủ.

Rõ ràng trong hơn hai tuần nay, Joe Biden đã giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, thu hút được 306 phiếu đại cử tri, hơn xa số 270 phiếu đại cử tri cần để thắng.

Bất chấp kết quả rõ ràng này, Tổng thống Trump đã từ chối chấp nhận kết quả và ngăn cản quá trình chuyển đổi.

Trong khi Tổng thống có quyền hợp pháp để yêu cầu kiểm phiếu lại và đưa ra các thách thức pháp lý đúng đắn, ông đã không trình ra được bằng chứng về gian lận trên diện rộng hoặc sự vi phạm đáng kể nào khác. Gần như mọi trường hợp kiện do đội ngũ luật sư của Tổng thống ở nhiều tiểu bang đã bị hoàn toàn bác bỏ ngay lập tức.

Tổng thống Trump tiếp tục nỗ lực gây nghi ngờ về tính hợp lệ của cuộc bầu cử và can thiệp vào các quy trình bầu cử tiểu bang, làm suy yếu nền dân chủ và có nguy cơ gây thiệt hại lâu dài cho thể chế của chúng ta. Mặc dù một số lãnh đạo đảng viên Cộng hòa đã ủng hộ quyền của Tổng thống Trump trong việc thách thức các khía cạnh của cuộc bỏ phiếu ở nhiều tiểu bang khác nhau, vì lợi ích của đất nước, giờ đây họ nên phản đối mạnh mẽ những nỗ lực nguy hiểm và phi pháp của ông nhằm đe dọa các quan chức bầu cử và bóp méo quy trình của Cử tri đoàn.

Việc Tổng thống Trump từ chối cho phép chuyển đổi quyền lực của tổng thống cũng gây ra những rủi ro đáng kể cho an ninh quốc gia của chúng ta, vào thời điểm Hoa Kỳ đối mặt với đại dịch toàn cầu và đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ các đối thủ quốc tế, các nhóm khủng bố và các lực lượng khác. Sự chậm trễ trong việc cho phép các nhóm chuyển đổi gặp gỡ và trao đổi với các quan chức của Lực lượng đặc nhiệm Coronavirus, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, các bộ và cơ quan quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, có nghĩa là chính quyền Biden sẽ ít được chuẩn bị hơn để bảo vệ an ninh của Mỹ khi họ nắm quyền chỉ trong 59 ngày tới.

Những lo ngại này không chỉ là giả thuyết: Ủy ban 9/11 kết luận rằng quá trình chuyển đổi rút ngắn sang chính quyền George W. Bush trong cuộc tranh chấp bầu cử năm 2000-2001 “đã cản trở chính quyền mới trong việc xác định, tuyển dụng, điều tra lý lịch, và nhận được sự chuẩn nhận của Thượng viện về những vị trí then chốt ”, những người chịu trách nhiệm giải quyết mối đe dọa chồng chất của những kẻ khủng bố al Qaida trong những tháng dẫn đến vụ tấn công 9/11. Đảm bảo sự sẵn sàng về an ninh quốc gia, Ủy ban khuyến nghị rằng ưu tiên cao được đặt vào việc “giảm thiểu sự gián đoạn việc hoạch định chính sách an ninh quốc gia trong quá trình thay đổi chính quyền càng nhiều càng tốt. ”

Cuộc bầu cử đã kết thúc, kết quả đã chắc chắn. Trong những ngày qua, một số lãnh đạo đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Trump tôn trọng ý chí của người dân Mỹ. Bây giờ là thời gian cho các lãnh đạo đảng Cộng hòa còn lại hãy gạt chính trị sang một bên và quyết tâm đòi Tổng thống Trump ngừng các nỗ lực làm phân hoá, đi ngược tinh thần dân chủ của ông để phá hoại kết quả của cuộc bầu cử hầu bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực một cách xuông sẻ, có trật tự cho Tổng thống đắc cử Biden. Bằng cách khuyến khích các chiến thuật trì hoãn hoặc giữ im lặng của Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đang đặt nền dân chủ Mỹ và an ninh quốc gia trước rất nhiều nguy hiểm.



(Xin xem danh sách của những người ký tên trong bản chính bằng Anh Ngữ đính kèm:

Kính mến,

Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao