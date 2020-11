Trump được mời viết sách, lên TV tổng cộng 100 triệu đôla. Reuters: 80% dân Mỹ tin là Biden đã thắng cử. Hoa Kỳ: 61% dân gốc Việt bầu Biden; ở California, 59% dân gốc Việt bầu Biden; Trump thua xa. Cộng Hòa kiện vì không tin: 80% phiếu chiến binh bầu cho Biden. Trump chia tiền tứ-lục: quyên tiền đếm phiếu lại, dưới 8,000 đô thì Trump sẽ lấy trước 5,000 đôla, còn lại là Cộng Hòa RNC. Trump sẽ ra hã

Nhân Ngày cựu chiến binh Mỹ 11/11, Tổng Thống đắc cử Joe Biden và phu nhân đã tới dâng hoa tại Bia tưởng niệm thuộc Công viên tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Triều Tiên nằm ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania vào sáng 11/11. Bia tưởng niệm này khắc tên của 600 binh lính Mỹ từng hy sinh hoặc mất tích khi tham gia chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

.

Trump được mời viết sách, lên TV tổng cộng 100 triệu đôla. Reuters: 80% dân Mỹ tin là Biden đã thắng cử. Hoa Kỳ: 61% dân gốc Việt bầu Biden; ở California, 59% dân gốc Việt bầu Biden; Trump thua xa. Cộng Hòa kiện vì không tin: 80% phiếu chiến binh bầu cho Biden. Trump chia tiền tứ-lục: quyên tiền đếm phiếu lại, dưới 8,000 đô thì Trump sẽ lấy trước 5,000 đôla, còn lại là Cộng Hòa RNC. Trump sẽ ra hãng tin để trả thù Fox News. Nhật, Hàn, Úc điện thoại với Biden, được cam kết bảo vệ Châu Á, chống TQ. Cohen: Trump sẽ đón Lễ Giáng Sinh tại Mar-a-Lago và ở luôn, không về Bạch Ốc vì không muốn thấy thủ đô tưng bừng với Biden. Đại dịch COVID-19 kinh hoàng, kỷ lục ở Mỹ và California. Hãng luật giúp Trump bị sinh viên luật tẩy chay.

.

WASHINGTON (VB - 12/11/2020) --- Báo New York Post dẫn một nguồn tin thân hữu của Donald Trump hôm Thứ Ba cho biết Trump đang được nhiều lời mời gọi để viết sách và lên các chương trình TV với trị giá ước tính 100 triệu đôla. Con số đó vượt hơn rất nhiều con số các cựu Tổng Thống khác đón nhận khi rời Bạch Ốc.

.

Như trường hợp 2 vợ chồng Barack và Michelle Obama sau khi rời Bạch Ốc đã nhận viết sách để Penguin Random House xuất bản, tổng cộng hơn 60 triệu đôla, hiện nay là kỷ lục. Trong kh hồi ký 2004 của Bill Clinton cho tiền nhuận bút 15 triệu đôla. Và George W Bush kiếm khoảng 10 triệu đôla với sách Decision Points năm 2010.

.

Hiện nay Trump có 71 triệu phiếu bầu, và như thế, số người mua sách có thể là vài chục triệu ấn bản, trong khi các chương trình truyền hình với khả năng lợi khẩu của Trump thế nào cũng sẽ thu hút thường xuyên vài chục triệu khán giả.

.

Theo tin Reuters, gần 80% dân Mỹ, trong đó hơn phân nửa là Cộng Hòa, công nhân Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử ngày 3/11/2020, theo bản khảo sát của Reuters/Ipsos. Trong khi chỉ cần 270 phiếu cử tri đoàn là đắc cử, Biden đã có 279 phiếu cử tri đoàn và dự kiến khi kết thúc đếm phiếu sẽ có hơn 300 phiếu này.

.

Tính tới giờ phiếu phổ thông Biden đã có 76.3 triệu phiếu, tức là 50.7% tổng số phiếu bầu, trong khi Trump có 71.6 triệu phiếu phổ thông, tức 47.6% phiếu.

.

Bản khảo sát Reuters/Ipsos thực hiện từ chiều Thứ Bảy 7/11 tới Thứ Ba 10/11/2020, cho thấy 79% người thành niên Mỹ tin là Biden thắng cử Bạch Ốc. Có 13% nói là bầu cử chưa quyết định, 3% nói Trump thắng cử, 5% nói họ không biết.

.

Tiểu bang Georgia sẽ đếm lại bằng tay các phiếu bầu, theo lời Tổng Thư Ký Brad Raffensperger hôm Thứ Tư. Lý do vì cách biệt phiếu giữa Biden và Trump quá ít, cho nên theo luật tiểu bang này, tất cả các quận đều phải đếm lại phiếu bằng tay toàn bộ. Hiện nay, Biden có 14,000 phiếu nhiều hơn Trump ở Georgia.

.

Nếu bạn cúng tiền cho quỹ bảo vệ bầu cử của Trump dưới 8,000 đôla, sẽ không có đồng nào thực sự vào qũy này, mà toàn bộ sẽ tiền đó sẽ được chia cho Trump và ủy ban Cộng Hòa toàn quốc RNC. Đó là phân tích của Reuters khi đọc các dòng chữ nhỏ trong lời Trump kêu gọi góp tiền để Trump bảo vệ bầu cử và kiện các ban bầu cử tại nhiều tiểu bang.

.

Nếu bạn muốn tiền của bạn thực sự góp vào quỹ của Trump để kiện về bầu cử, tiền đó phải nhiều hơn 8,000 đôla, vì 8,000 đôla là vô túi quỹ riêng của Trump và quỹ Cộng Hòa RNC. Đièu này được ghi rõ trong các dòng chữ nhỏ trong lời Trump kêu gọi góp tiền vào qũy “Official Election Defense Fund” để gọi là "bảo vệ kết quả và tiếp tục chiến đấu sau Ngày Bầu Cử."

.

Chia tiền kiểu tứ-lục: Dòng chữ nhỏ cho thấy quỹ PAC của Trump có tên là “Save America” sẽ lấy 60% tiền góp, RNC nhận 40%. Sẽ không có đồng nào vào quỹ "đếm phiếu lại" của Trump cho tới khi phần chia cho “Save America” lên tới mức hạn chế là $5,000.

.

Nghĩa là, trước khi có 1 đôla vào quỹ đếm phiếu lại, thì Save America sẽ lấy trước $5,000 và RNC lấy khoảng $3,300. Trong khi tiền cho quỹ đếm phiếu lại hạn chế là $2,800. Nghĩa là, nếu bạn cúng tiền cho Trump 500 đôla, thì $300 vào quỹ của Trump có tên là Save America PAC, $200 sẽ tới RNC của Cộng Hòa -- không đồng xu nào vào quỹ đếm phiếu.

.

Công ty luật Jones Day, nơi đại diện cho ban vận động của Donald Trump, bây giờ bị chỉ trích vì đại diện Cộng Hòa khi đứng kiện tiểu bang Pennsylvania về thời hạn nhận phiếu bầu qua thư, trong đó có phiếu của lính Mỹ từ hải ngoại. Nhiều sinh viên luật cho biết là sẽ tẩy chay hãng luật này.

.

Hãng luật này hôm Thứ ba đã thanh minh thanh nga rằng kiện về thời điểm nhận phiếu có hợp lệ hay không như thế là hành vi hợp hiến, nhưng hãng luật này cũng tự đứng rời khỏi các thách thức pháp lý do Cộng Hòa đưa ra khi nói rằng hãng này không hề thách thức hay chống lại kết quả bầu cử 2020.

.

Bản tin NHK ghi rằng Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết ông Joe Biden, người tuyên bố thắng cử tổng thống Mỹ, đã nói rằng Washington sẽ giúp Nhật Bản bảo vệ quần đảo Senkaku ở Biển Đông Trung Hoa theo hiệp ước an ninh song phương. Ông Suga và ông Biden có cuộc điện đàm đầu tiên trong khoảng 10 phút vào sáng thứ Năm, theo giờ Nhật Bản.

.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Suga cho biết ông đã chúc mừng ông Biden và bà Kamala Harris về chiến thắng của họ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Suga nói môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ông đã chuyển đạt sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa liên minh Nhật-Mỹ, vốn không thể thiếu đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực, cũng như cộng đồng quốc tế.

.

Thủ tướng cho biết ông cũng truyền đạt mong muốn của mình là hợp tác với Mỹ để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thủ tướng Suga nói ông Biden bày tỏ cam kết của Washington trong việc áp dụng Điều 5 Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ đối với quần đảo Senkaku. Ông cũng nói với ông Suga rằng ông rất mong được hợp tác với Nhật Bản để tăng cường liên minh song phương cũng như vì hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

.

Bản tin KBS ghi rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 12/11 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với ông Joe Biden, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ. Cuộc điện đàm kéo dài 14 phút, từ 9 giờ sáng cùng ngày. Tổng thống Moon đã gửi lời chúc mừng ông Joe Biden đắc cử, đồng thời trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề, như quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, dịch COVID-19, ứng phó với biến đổi khí hậu.

.

Tổng thống Moon Jae-in xin trao đổi chặt chẽ với ông Biden trong thời gian tới, vì sự phát triển hướng tới tương lai của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, ông Biden nhấn mạnh Hàn Quốc là một trục nòng cốt trong an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khi lên làm Tổng thống, ông sẽ duy trì vững chắc cam kết phòng thủ cho Seoul.

.

Nhân Ngày cựu chiến binh Mỹ 11/11, ông Joe Biden, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, đã tới dâng hoa tại Bia tưởng niệm thuộc Công viên tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Triều Tiên nằm ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào sáng 11/11 (giờ địa phương). Bia tưởng niệm này khắc tên của 600 binh lính Mỹ từng hy sinh hoặc mất tích khi tham gia chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Các cựu binh già từng thuộc Sư đoàn Nhảy dù 82 của quân đội Mỹ đã đón tiếp ông Biden trong sự kiện được tổ chức giản dị này. Trước đây, ông Biden từng gọi Hàn Quốc là "đồng minh gắn kết bằng máu", "người bạn".

.

Thủ Tướng Úc Châu Scott Morrison cũng đã điện thoại chúc mừng Joe Biden, thảo luận về quốc phòng và an ninh Châu Á. Biden cam kết với Morrison rằng Mỹ sẽ củng cố quan hệ song phương với Úc về quốc phòng, thương mại, môi trường và chống dịch bệnh. Biden nói lập trường mỹ là cần một vùng Châu Á Thái Bình Dương tự do và cởi mở.



Phiếu dân Mỹ gốc Việt đa số bầu cho Joe Biden.

.

Theo bản tin PIVOT, cuộc khảo sát của 2020 American Election Eve Poll do AAPI và 21 tổ chức liên minh hỗ trợ thực hiện cho biết:

-- tính toàn quốc Hoa Kỳ, 61% dân gốc Việt bầu cho Biden và 36% bầu cho Trump.

-- tính riêng ở California, 59% dân gốc Việt bầu cho Biden và 38% bầu cho Trump.

-- tính toàn quốc, 68% dân gốc Á bầu cho Biden, 28% bầu cho Trump.

-- 72% dân gốc Á nói rằng Trump không chú ý tới hay là không ưa cử tri dân gốc Á.

-- 80% dân Mỹ gốic Á nói phong trào Da Trắng Thượng Đẳng là hiểm họa lớn cho Mỹ.

.

Trump kiếm phiếu nhờ tin giả: Tại tiểu bang Florida, Trump được ủng hộ nồng nhiệt từ cử tri Mỹ gốc Latin, nhờ ban vận động của Trump tung ra một quảng cáo YouTube bằng tiếng Tây ban Nha chụp mũ rằng chính phủ dộc tài Venezuela ủng hộ Joe Biden.

.

Chỉ trong vòng 8 ngày trước Ngày Bầu Cử, quảng cáo YouTube đó được xem hơn 100,000 lần tại Florida, ngay cả sau khi thông tấn AP in ra bản tin nói rằng quảng cáo đó là vu khống sai trái. Thực tế, Tổng Thống Nicolás Maduro của Venezuela không ủng hộ ai hết.

.

Joe Biden đã chọn Rom Klein làm Chánh Văn Phòng Bạch Ốc. Klein là cố vấn cao cấp trong ban vận động 2020 của Biden. Klein trong quá khứ từng là Chánh Văn Phòng cho Biden khi còn là Phó Tổng Thống từ 2009t ới 2011. Tuy nhiên, có vẻ có chút sứt mẻ tình cảm là năm 2016, Klein quay sang ủng hộ bà Hillary Clinton tranh cử Tổng Thống, nhưng 2020 lại quay về ủng hộ Biden.



Chiến binh Mỹ đa số bầu cho Biden

.

Một điều bất ngờ: Chiến binh Mỹ đa số bầu cho Biden. Một nhân chứng trong ban vận động của Trump khai rằng đó là điều khả nghi khi thấy phiếu bầu từ chiến binh Mỹ gửi về đa số bầu cho Biden, và người này nghi là có gian lận nên đã làm tờ khai để cho các luật sư Cộng Hòa lập đơn kiện về các phiếu bầu tại tiểu bang Michigan.

.

Người quan sát tại một trạm bầu cử ghi trong tờ khai đề ngày 4/11/2020 do đơn kiện Cộng Hòa đưa lên ghi rằng người này thấy rất kỳ lạ khi vài chục phiếu bầu qua trước mắt nhìn thì thấy khoảng ít nhất 80% phiếu chiến binh là bầu cho Biden.

.

Theo một thăm dò của Military Times và Syracuse University's Institute for Veterans and Military Families thực hiện hồi tháng 7/2020, có 42% chiến binh Mỹ nói họ bất đồng manh mẽ với Trump trong việc điều hành chính phủ, và gần phân nửa nói rằng họ không ưa Trump. Thăm dò này nói Biden hơn Trump 4% điểm đối với chiến binh lúc đó. Trump có nhiều tai tiếng vì 5 lần trốn lính, và từng miệt thị tử sĩ và chiến binh là bọn thất bại và khờ khạo mới đăng lính.

.

Donald Trump suy tính sẽ tổ chức một công ty truyền thông mạng để kình với Fox News, theo báo Axios hôm Thứ Năm, dẫn nguồn từ nội bộ Bạch Ốc. Nguồn tin này nói Trump muốn làm hãng tin đề đè bẹp Fox News, sẽ đưa tin qua mạng theo hình thức strem các nội dung và dự kiến sẽ tính tiền người xem hàng tháng. Trong cuộc bầu cử vừa qua, Trump nổi giận vì Fox News loan tin đầu tiên rằng Biden đã thắng ở Arizona trong khi chưa thông tấn nào nói như thế. Đích thân Trump và cậu Trump Jr. điện thoại cho ông trùm Murdoch và ban biên tập Fox News đòi gỡ bản tin dự đoán, nhưng cả ông trùm và ban biên tập Fox News đều từ chối.

.

Theo Michael Cohen, cựu luật sư của Trump, thì Trump sẽ đón Lễ Giáng Sinh tại khu nghỉ dưỡng sân golf Mar-a-Lago ở Florida và sau đó sẽ không quay về Bạch Ốc nữa, theo báo The Hill kể lại buổi Cohen được phỏng vấn trên MSNBC. Cohen nói rằng Cohen biết tính Trump, rằng Trump không muốn nhìn thấy thủ đô Hoa Thịnh Đốn tưng bừng đón chào Joe Biden, người chủ sắp tới của Bạch Ốc.

.

Đại dịch COVID-19 vẫn kinh hoàng... Hoa Kỳ có kỷ lục mới: chỉ trong một ngày có thêm 144,133 người mới lây nhiễm dương tính siêu vi, theo thống kê Johns Hopkins University. Đó là kỷ lục cao trong vòng 1 ngày từ khi dịch này vào Mỹ. Trong khi đó, 1,893 chết vì liên hệ siêu vi này trong vòng 24 giờ qua.

.

Riêng California, chỉ thiếu 7,000 trường hợp dương tính nữa là sẽ tới dấu mốc 1 triệu người dính bệnh coronavirus; dấu mốc này Texas đã vượt qua. Riêng quận Los Angeles County đã có hơn 7,200 người chết vì liên hệ dịch này, kể từ khi dịch này vào Mỹ.

.

Trong khi đó tại Quận Cam, nhập viện vì dịch này hôm Thứ Ba là 224 người, cao nhất kể từ ngày 9/9/2020, sau các đợt tăng vọt tháng 6 và tháng 7/2020. Quận Cam tới giờ đã có 1,512 người chết vì dịch COVID-19, và hôm Thứ ba là có 3 người chết.

.