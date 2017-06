Apple Thu Thập Thêm Chứng Cứ Qualcomm Độc Quyền

Khoảng cuối tháng 06/2017, Apple khẳng định trong tài liệu được chứng nhận xác thực rằng hãng có đầy đủ bằng chứng về việc Qualcomm đang thực hiện kế hoạch bất hợp pháp, cố tình bòn rút một lượng lớn tiền bản quyền sáng chế dành cho mỗi thiết bị không dây được bán ra.Theo đó, Apple cho biết đang thu thập thêm nhiều chứng cứ và cơ sở để bổ sung thêm vào đơn kiện được đệ trình từ tháng 01/2017, với nội dung cáo buộc Qualcomm với hành động và ý đồ độc quyền hóa thị trường chip xử lý dành cho thiết bị không dây. Được biết, lời tuyên bố mới được nêu ra tại Tòa án Liên bang ở San Diego, đã tiếp tục làm nóng lên cuộc chiến pháp lý giữa 2 công ty công nghệ có vị thế và giá trị cao bậc nhất thế giới.Trích nguyên văn từ tài liệu cho biết: “Apple đã liên tục tìm ra thêm nhiều chứng cứ cho việc Qualcomm đang triển khai kế hoạch kinh doanh bất hợp pháp của hãng để bòn rút giá trị công nghệ”. Apple khẳng định chắc chắn rằng có những phần tiền Qualcomm yêu cầu được trả theo sáng chế trước đó lại hoàn toàn không có cơ sở và hiệu lực; Qualcomm không hề hoàn thành trách nhiệm phải tuân thủ theo những luật lệ công bằng, hợp lý về giá thành theo tiêu chuẩn chung của ngành kinh doanh, sản xuất.Apple đã căn cứ vào một bộ luật sửa đổi từ Tòa án Tối cao Mỹ trong tháng 05/2017, với nội dung và mục đích hạn chế quyền hành của những chủ sáng chế trong việc kiểm soát cách phân phối, sử dụng sản phẩm sau khi chúng được bán đi. Nói cách khác, Qualcomm không còn lý do để được nhận 2 lần tiền như trước kia cho cùng một sáng chế. Apple đã dùng chính những lý lẽ liên quan để cáo buộc Qualcomm lợi dụng các kẽ hở để ăn chặn tiền bản quyền.Qualcomm đã bán ra những sản phẩm chip tự làm, nhưng cũng ghi danh bản quyền cho công nghệ của chúng. Tiếp theo, hãng đòi hỏi một phần tiền trích từ giá trị bán ra của mỗi chiếc điện thoại được trang bị chip, kể cả khi đó không phải là do họ tự làm ra, nhưng vì có liên quan đến công nghệ chip di động đã được ghi danh. Apple khẳng định: “Đây là một động thái trục lợi trắng trợn mà tòa án vẫn đang nỗ lực hết mình để bài trừ và giải quyết”.Don Rosenberg, phó chủ tịch điều hành kiêm luật sư từ Qualcomm cho biết: “Apple đang cố gắng đánh lạc hướng khỏi sự thật rằng họ đang cố tình tạo ra các ảo tưởng vô căn cứ về hiệu năng của sản phẩm do họ làm ra, nên Apple đe dọa Qualcomm không được nói ra điều đó. Hoàn toàn không có cơ sở cho việc Qualcomm có biểu hiện khai thác tiền bản quyền sáng chế từ những sản phẩm của Apple, dù không liên quan đến công nghệ của Qualcomm”Quản lý từ trụ sở Qualcomm tại San Diego đã từ chối bình luận về những chứng cứ mới. Qualcomm cũng từng cho biết về động thái không sòng phẳng của Apple trong việc hợp tác kinh doanh. Trong một tài liệu được nộp vào tháng 04/20107, Qualcomm cũng buộc tội Apple đã lừa dối các nhà chức trách để cố đẩy nhanh quyết định điều tra, phá vỡ những điều luật trong hợp đồng và tung thông tin xuyên tạc sự thật.Ngoài ra, Qualcomm cũng đã có động thái tách bạch những quyết định ghi danh sáng chế của hãng khỏi sự liên quan của vụ việc được nhắc đến trước đại diện của tòa bằng việc tự xưng là một công ty “nghiên cứu và phát triển nền tảng công nghệ di động”, nên Qualcomm khẳng định không bắt buộc các nhà sản xuất khác phải mua sản phẩm chip của hãng, nhưng phải trả tiền sòng phẳng cho công nghệ mà họ dùng và đóng vai trò như một phần trong dây chuyền của mình.Phía Apple cố tình dẫn dắt, định hướng cho những đối tác cung cấp linh kiện không tiếp tục trả tiền thêm cho Qualcomm, trong khi Qualcomm lại nhờ đến tòa án Mỹ để gây áp lực lên việc thực thi luật lệ mà họ cho rằng việc trả tiền là hợp lý. Qualcomm cho biết, doanh thu của hãng có thể bị tụt giảm hơn 1 tỷ USD trong 1 quý chỉ vì những khoản tiền bị trì hoãn hoặc không được trả.Mối quan hệ của 2 bên càng trầm trọng hơn, khi Apple liên tục thách thức và tỏ ra không đồng tình với điều khoản của Qualcomm.Còn các công ty trung gian giữa 2 công ty vẫn đang trả cho Qualcomm những khoản giá trị dựa trên sản phẩm mà họ làm ra, không chỉ cho mình Apple mà còn cho nhiều thương hiệu khác.Apple có đề cập đến việc bác bỏ những cáo buộc biện minh mà Qualcomm đưa ra, bao gồm cả chuyện Apple bị buộc tội nói sai sự thật về chất lượng chip làm ra bởi Intel - đối thủ cạnh tranh của Qualcomm. Bên cạnh đó, Apple cũng từ chối, phủ nhận sự xác thực trong tuyên bố của Qualcomm khi cho rằng Apple cố tình đẩy nhanh quá trình xúc tiến điều tra bắt buộc và can thiệp, làm gián đoạn hợp đồng với Qualcomm liên quan tới cả nhiều bên sản xuất ký kết khác. Thực tế, Apple và Qualcomm không hề có hợp đồng trực tiếp với nhau, mà Qualcomm được trả bởi nhà sản xuất và lắp ráp linh kiện, còn những nhà sản xuất đó được cấp tiền trả từ Apple.Vậy, Qualcomm đáng được trả bao nhiêu tiền? Apple cho biết về cơ bản điện thoại có vai trò cốt lõi chính là truyền tải dữ liệu và cuộc gọi, còn những chức năng như nền tảng camera tân tiến hay màn hình cảm ứng, Qualcomm không thể nhận vào công của họ để tính thêm tiền trả. Apple cũng đã bổ sung thêm bằng chứng vào văn bản trình báo sau khi Hội đồng Thương mại Liên bang Hoa Kỳ thông qua đơn kiện chống độc quyền về nội dung Apple đã bị ép buộc sử dụng chip độc quyền từ Qualcomm. Nhiều cơ quan điều tra trên thế giới cũng đang rất quan tâm đến Qualcomm và các bên liên quan.Theo: Nguoivietphone.com