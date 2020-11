Nhiều lãnh tụ quốc tế, và dân cử Cộng Hòa chúc mừng Biden đắc cử Tổng Thống. Tỷ phú Bill Gates: muốn làm với Biden từ tháng 1/2021. Nữ diễn viên Mỹ gốc Cuba: các cụ gốc Cba bị tin giả tẩy não 10000% để bầu cho Trump vì tin rằng Biden là CS. Khắp Hoa Kỳ tưng bừng. Tướng Anh: cơ nguy Thế chiến 3 vì chiến tranh khu vực lan rộng. Biden: việc đầu tiên là chống dịch. Trump sẽ ra tòa, có thể vào tù hay b

Các cụ Mỹ gốc Cuba y hệt Mỹ gốc Việt: Cô tài tử Natalie Morales Mỹ gốc Cuba nói rằng cô rất buồn khi các cụ trong cộng đồng của cô bị tẩy não vì Facebook và Fake News tới 10000% để tin Dân Chủ là Cộng sản nên đã ào ạt bầu cho Trump.

WASHINGTON (VB - 8/11/2020) --- Nhiều lãnh tụ Cộng Hòa gửi lời chúc mừng Joe Biden đã thắng cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Jeb Bush, cựu Thống Đốc Cộng Hòa của Florida và là ứng cử viên Tổng Thống năm 2016, gửi lời chúc mừng và cầu nguyện cho Tân Tổng Thống Joe Biden và nói rằng bây giờ đã tới lúc hàn gắn, và nhiều người tin cậy vào Biden dẫn đường hco đất nước.

Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) cũng gửi lời chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris, và nói rằng 2 vợ chồng ông Romney đều biết cả tân Tổng Thống và tân Phó Tổng Thống là người có thiện tâm và nhân cách tốt lành, và "Chúng tôi cầu nguyện Thượng Đế ban phước cho họ trong những ngày và năm tới."

TNS Romney cũng cảnh cáo Donald Trump là hãy "dè dặt" khi thách thức pháp lý về bầu cử 2020 và đừng đẩy Hoa Kỳ vào chỗ rất là bất hạnh của lịch sử, và "những người trong quá khứ, như chính tôi, những người thất cử, đã lui về trong một cách nói rằng, ' nhìn kia, tôi biết các cặp mắt thế giới đang nhìn vào chúng ta. Các cặp mắt của chính người dân mình trong các định chế mà chúng ta có. Các cặp mắt của lịch sử đang nhìn chúng ta,'" khi Romney trả lời phỏng vấn của chương trình TV “Meet the Press.”



Tưng bừng trên đường phố mừng Joe Biden đắc cử. Hình trên ở cây xăng Los Angeles, một thiếu nữ nhảy lên mui xe, cầm biểu ngữ đọc được vài chữ "Fu.. Tru.."

Từ California tới New York, và tới thủ đô Washington DC, nhiều người bước ra đường phố tại nhiều thành phố Hoa Kỳ tưng bừng chúc mừng tân Tổng Thống Biden, bấm còi xe, nhảy múa ca hát. Có nhiều kỷ lục lịch sử trong bầu cử này. Biden là Tổng Thống đắc cử cao niên nhất. Bà Kamala Harris là Phó Tổng Thống gốc Á đầu tiên và gốc da đen đầu tiên, và là phụ nữ đầu tiên vào chức vụ cao thứ nhì Hoa Kỳ.

Tỷ phú Bill Gates nói hôm Thứ Bảy ông muốn hợp tác làm việc với chính phủ Biden kể từ tháng 1/2021, và gửi lời chúc mừng thắng cử.

Lời chúc mừng từ nhiều lãnh tụ các quốc gia thế giới đã gửi tới chúc mừng và cam kết sẽ hoan hỷ làm việc chung với Tân Tổng Thống Biden, trong đó có Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ Tương Anh Boris Johnson, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, Đặc sứ của Tổng Thống Palesrine Mahmoud Abbas, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro, Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga, Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Thủ Tướng Ấn Narendra Modi, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng Thốing Pháp Emmanuel Macron và một số lãnh tụ khác.

Tổng Thống Andres Manuel Lopez Obrador của Mexico nói rằng còn sớm để chúc mừng vì tiến trình bầu cử chưa hoàn tất.



General Sir Nick Carter

Tổng Tham Mưu Trưởng Quốc Phòng Anh quốc Nick Carter nói hôm Chủ Nhật rằng thế giới đang bất ổn và bất định, trong khi cùng chịu khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng đại dịch COVID-19, và có cơ nguy lớn là các cuộc chiến tranh khu vực hiện nay có thể lan rộng để trở thành một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Tướng Nick Carter kêu gọi thế giới phải có ý thức và dè dặt trước các rủi ro.

Tổng Thống tân cử Joe Biden nói chính phủ của ông sẽ làm cho Hoa Kỳ được tônt rọng lần nữa trênt hế giới. Biden nói ông hiểu những thất vọng của những người đã bầu cho Trump, nhưng tất cả mọi người dân đều là dân Mỹ, không ai là kẻ thù, "Đã tới lúc hàn gắn tại Hoa Kỳ và" công trình của chính phủ Biden sẽ "khởi sự bằng cách kiểm soát siêu vi coronavirus."

Biden nói ông sẽ công bố ban đặc nhiệm chống đại dịch COVID-19 gồm 12 người vào Thứ Hai 9/11/2020 gồm các khoa học gia hàng đầu, và công tác chống dịch sẽ làm ngay từ ngày đăng quang 20/1/2021. CNN nói rằng có nguồn tin tiết lộ đã có 3 chuyên gia chống dịch vào ban đặc nhiệm mới này: Vivek Murthy (cựu Tổng giám đốc y tế quốc gia), David Kessler (cựu ủy viên FDA), và bác sĩ Marcella Nunez-Smith (Đại học Yale University).

Các cụ Mỹ gốc Cuba y hệt Mỹ gốc Việt: Cô tài tử Natalie Morales Mỹ gốc Cuba nói rằng cô rất buồn khi các cụ trong cộng đồng của cô bị tẩy não vì Facebook và Fake News tới 10000% để tin Dân Chủ là Cộng sản nên đã ào ạt bầu cho Trump. Natalie Morales, 35 tuổi, là con của thế hệ Cuba tỵ nạn thứ nhất, trả lời báo Hollywood Reporter rằng "Họ không phải kẻ kỳ thị. Họ không phải là người xấu muốn có chuyện xấu cho thế giới. Họ bị tẩy não 10000 phần trăm."

Cô nói dân Mỹ gốc Cuba, gốc Venezuela và gốc Latin khác tại Florida bị tràn ngập trong "quảng cáo, các băng hình FB và tin sai lạc" về chuyện gọi là "tất cả người Dân Chủ đều là cộng sản, xã hội chủ nghĩa cực đoan" và rằng tin giả đã "[tẩy não] thành công... Những tin nhảm nhí từ Fox News đã làm họ THỰC SỰ sợ hãi Bernie [Sanders] và bất cứ ai như Bernie. Sợ cả cô dân biểu gốc Latin AOC.”

Cho dù Bernie Sanders không nằm trong liên danh Biden, cô nữ tài tử gốc Cuba này nói cô biết nhiều người tại Florida ủng hộ Trump nói với cô rằng "Joe Biden sẽ làm những gì mà Bernie nói."

Trump sau khi rời Bạch Ốc sẽ gặp nhiều rắc rối pháp lý, và có thể sẽ vào tù, hoặc bị phạt tiền. Ngay cả nếu Trump tự ân xá trước khi về vườn, nếu điều này không vi hiến, các cuộc điều tra cấp liên bang có thể cho xóa tội nhưng điều tra cấp tiểu bang vẫn không bị ảnh hưởng. Hiện nay Công Tố Trưởng Cyrus Vance của Manhattan đang điều tra Trump và Trump Organization từ hơn 2 năm nay về các vi phạm về luật bầu cử (chi tiền cho 2 phụ nữ có gian díu với Trump để im lặng) và về kinh doanh gian lận và trốn thuế. Điều tra này sẽ cho Vance tìm 8 năm hồ sơ khai thuế của Trump.

Bộ Tư Pháp có thể điều tra cấp liên bang về trốn thuế, trong đó theo báo New York Times cho biết Trump trả thuế mỗi năm 750 đôla trong hai năm nắm quyền Tổng Thống 2016 và 2017. Các con số này rất mực vô lý vì một giáo viên trung bình trả thuế gấp 5 lần con số đó mỗi năm. Tuy nhiên, có thể điều tra cấp liên bang sẽ không xảy ra vì "lợi ích quốc gia" để tránh gây chia rẽ và bị xem như trả thù. Nhưng cuộc điều tra ở New York và các đơn kiện Trump về tội hiếp dâm và phỉ báng sẽ không tránh được.

