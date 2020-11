Báo Washington Post trang Thế Giới World ‘Cả thế giới nóng lòng chờ đợi trong khi hình ảnh toàn cầu của nước Mỹ bị vùi dập bởi kết quả cuộc tranh cử kéo dài.’

Nghiên cứu tại Đại học Y khoa Dartmouth cho thấy những bệnh nhân có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ khi phẫu thuật tim có khả năng phục hồi gấp ba lần so với những người ít tôn giáo. / Research From Dartmouth Medical School found that people with religious beliefs more likely to recover.