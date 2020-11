(Sẽ cập nhật trong ngày) Nhiều phần Biden sẽ thắng cử. Kết quả sẽ biết hôm nay, Thứ Năm. Cả làng Trump phóng tin giả liên tục. Hàng trăm người biểu tình, nhiều người mang súng, ở một số thành phố. Ít nhất 30 người bị bắt. Càng đếm phiếu, Biden càng thắng, vì cử tri Dân Chủ ưa bầu bằng thư. Hạ viện tiểu bang Oregon: Khanh Pham đắc cử. Hạ Viện Washington: My-Linh Thai đăc cử. Milpitas: Rich Tran tái

Hàng trăm người ủng hộ Trump, một số người mang súng, biểu tình bên ngoài một trung tâm đếm phiếu ở Arizona trong đêm Thứ Tư 4/11/2020 vì có tin giả đồn đại là nhiều phiếu bị quăng bỏ.

Nhiều phần Biden sẽ thắng cử. Kết quả sẽ biết hôm nay, Thứ Năm. Cả làng Trump phóng tin giả liên tục. Hàng trăm người biểu tình, nhiều người mang súng, ở một số thành phố. Ít nhất 30 người bị bắt. Càng đếm phiếu, Biden càng thắng, vì cử tri Dân Chủ ưa bầu bằng thư. Florida: da trắng vũ trang mang súng vây phòng phiếu Ngày Bầu Cử hù dọa. Hạ viện tiểu bang Oregon: Khanh Pham đắc cử. Hạ Viện Washington: My-Linh Thai đắc cử. Milpitas: Rich Tran tái thắng cử chức Thị Trưởng, Anthony Phan hy vọng giữ ghế nghị viên. Dân biểu Hạ Viện California: Janet Nguyen vẫn hơn phiếu Diedre Nguyen. (Sẽ cập nhật trong ngày)

WASHINGTON (VB - 5/11/2020) --- Các con số cho thấy nhiều phần Joe Biden sẽ đắc cử Tổng Thống. Và kết quả đủ 270 phiếu cử tri đoàn có thể Biden sẽ đạt được vào trưa Thứ Năm 5/11/2020, khi một số tiểu bang công bố kết quả đếm phiếu.

Tính vào sáng Thứ Năm 5/11/2020, theo hai khuôn mô hình khác nhau, các cơ quan truyền thông tính ra 3 cách khác nhau về số phiếu cử tri đoàn (còn gọi: đại cử tri) của Biden và Trump.

--- mô hình của Fox News và Politico: Biden được 264 phiếu cử tri đoàn, Trump: 215.

--- mô hình của Realclearpolitics: Biden 243 phiếu, Trump 214.

--- mô hình của CNN, NBC và CBS: Biden 253 phiếu, Trump 213.

Tới trưa Thứ Năm, các con số trên sẽ thay đổi, và nhiều phần là Biden sẽ thắng cử.

Gia đình Trump nhìn thấy viễn ảnh thua phiếu, nên liên tục phóng ra các tin giả. Hai mạng xã hội Twitter và Facebook liên tục gắn nhãn cảnh báo rằng các thông tin phóng đi từ nhà Trump và Bạch Ốc là tin giả, sai lạc. Các tin giả trong hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm phóng ra là từ Donald Trump, hai con trai Donald Jr. và Eric, Trưởng ban vận động của Trump là Tim Murtaugh, Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany.

Trong ngày Thứ Năm sẽ có kết quả hơn 270 phiếu cử tri đoàn, vì có ít nhất 3 tiểu bang chiến trường sẽ cập nhật kết quả các phiếu bầu trong ngày Thứ Năm 5/11/2020. Hiện thời còn 6 tiểu bang chưa có kết quả phiếu bầu chung kết vào Thứ Năm: Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia, North Carolina và Alaska.

Tại Georgia, Tổng Thư Ký tiểu bang Brad Raffensperger sẽ công bố kết quả phiếu bầu vào 10:30 a.m. giờ Miền Đông (7:30 giờ Califonia). Lúc rạng sáng, Trump dẫn đầu ở Georgia khoảng 18,000 phiếu. Nhưng còn 25,000 phiếu chưa đếm.

Tại tiểu bang Nevada, kết quả chung kết sẽ công bố giữa trưa giờ Miền Đông, nghĩa là lúc 9 giờ sáng giờ California.

Tại tiểu bang Arizona, kết quả chung kết sẽ công bố lúc 9 giờ tối giờ Miền Đông, tức là 6 giờ chiều giờ California.

Thắng thì tưng bừng, thua thì kiện... Ban vận động của Trump đã nộp đơn kiện tại Michigan, Pennsylvania và Georgia hôm Thứ Tư, xin NGƯNG ĐẾM PHIẾU trong khi phiếu của Trump đang nhiều hơn phiếu của Biden. Khi nộp đơn kiện như thế lúc đó, chỉ mới 95% phiếu ở Georgia được đếm, trong khi Trump có 49.9% phiếu, Biden kém hơn ở mức 48.9%. Tương tự, lúc đó, Trump dẫn đầu ở Pennsylvania với 51% phiếu, còn Biden 47.8% phiếu, trong khi chỉ mới 88% tổng số phiếu được đếm. Lúc đó tại Michigan đã đếm 99% phiếu, và báo chí nói rằng Michigan trên đà thắng.

Vì sao càng đếm phiếu, càng cho Biden nhiều phiếu hơn Trump. Lý do nên hỏi: Tại sao cả năm nay Trump cứ nói bầu phiếu bằng thư là gian lận? Vì cử tri Dân Chủ ưa bầu thư. Vì dân nghèo không muốn bỏ 1 ngày lao động (Thứ Ba) để đi bầu, nên gửi thư tiện hơn. Đó là lý do phiếu bầu qua thư đa số bầu cho Biden (Dân Chủ). Đó là lý do ban đầu Trump thắng phiếu (vì cử tri Cộng Hoà nghe lời Trump không sợ đại dịch, ưa xếp hàng vô phòng phiếu bấm máy, kết quả có liền trong máy), nhưng về sau là Trump thua khi các ban bầu cử bắt đầu rọc thư, so chữ ký, xếp từng xấp cho máy đọc để đọc phiếu khiếm diện vì đa số phiếu khiếm diện là cử tri Dân Chủ. Do vậy ban đầu là đỏ, từ từ tới khuya là xanh dần... Cử tri Dân Chủ cũng ngại tới bầu trực tiếp vì sợ da trắng thượng đẳng mang súng đứng ngoài phòng phiếu. Một phóng viên VB giải thích như thế, và kết luận: Bầu bằng thư cho nó lành.

Tình hình da trắng vũ trang quấy nhiễu phòng phiếu tại Florida, nơi có 29 phiếu cử tri đoàn, đà làm Jeffrey A. Kasky, một luật sư và là nhân viên phòng phiếu, nổi giận. Ông viết một bài trên báo Sun-Sentinel ở Florida, kể về các nhóm cực hữu ủng hộ Trump hăm he quấy nhiễu ở ở phòng phiếu West Boca Raton.

Luật sư Kasky nói rằng ông không đảng phái, khi thiện nguyện làm nhân viên phòng phiếu là để giúp người dân thực hiện quyền căn bản của dân chủ: bầu phiếu chọn Tổng Thống. Nhưng các tay vũ trang bao vây phòng phiếu để quấy nhiễu là hiện tượng không chấp nhận được.

Cảnh sát nói có ít nhất 30 người bị bắt trong đêm Thứ Tư rạng sáng Thứ Năm tại Portland (Oregon) và New York City (New York), trong khi nhiều cuộc biểu tình bộc phát ở nhiều thành phố Mỹ liên hệ bầu cử. Một số cửa tiệm ở Portland bị đập phá. Cảnh sát Portland đã bắt một người biểu tình đang mang súng trường, nhiều băng đạn, mặc áo giáp chiến thuật khi người này ném một bom xăng về phía cảnh sát.

Kết quả Bầu cử cho thấy có thêm một số ứng cử viên gốc Việt thắng cử.

--- Tại tiểu bang Oregon, địa hạt 46 Hạ viện tiểu bang: Khanh Pham thắng cử.

--- Tại tiểu bang Washington, địa hạt 41 Hạ viện tiểu bang: My-Linh Thai thắng cử.

--- Tại thành phố Milpitas (Bắc California): Rich Tran tái thắng cử chức Thị Trưởng Milpitas.

--- Cũng tại Milpitas: nghị viên đương nhiệm Anthony Phan dẫn đầu phiếu, chung cuộc hy vọng có thể vẫn giữ được ghế.

Trong khi đó, tại Quận Cam:

--- Các Dân biểu liên bang đương nhiệm Lou Correa (Dân Chủ) với 68.27% phiếu, Alan Lowenthal với 52.17% phiếu kể như an toàn tái đắc cử.

--- Dân biểu liên bang đương nhiệm địa hạt 48 Harley Rouda có thể gặp nguy vì kém phiếu suýt soát, nhưng còn hy vọng vì phiếu chưa đếm hết:

MICHELLE STEEL (Cộng Hòa): 171,461 phiếu => 50.42%

HARLEY ROUDA (Dân Chủ): 168,610 phiếu => 49.58%

--- Chức Dân Biểu tiểu bang California địa hạt 72, Janet Nguyen dẫn đầu và có lẽ sẽ thắng đối thủ Diedre Nguyen:

JANET NGUYEN (Cộng Hòa): 103,564 phiếu => 53.76%

DIEDRE NGUYEN (Dân Chủ): 89,065 phiếu => 46.24%

.