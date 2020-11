Tấm bảng với chữ viết tay "Vote Here" (Bầu phiếu nơi đây) chỉ vào nơi bị xem là trung tâm bầu cử giả mạo nơi văn phòng dưỡng da của bác sĩ Kimberly Hồ (nghị viên đương nhiệm thành phố Westminster và là ứng cử viên nghị viên) giữa Little Saigon. Nhiều cử tri tới đây để bầu phiếu và được trợ giúp điền vào phiếu bầu. Công tố Quận Cam Todd Spitzer chiều Thứ Ba 3/11/2020 cho biết đang điều tra và có 2 dân cử Cộng Hòa liên can.

.

Trump tuyên bố thắng cử, đòi Tòa Tối Cao chận phiếu từ 4 giờ sáng Thứ Tư. Truyền thông cảnh báo dân Mỹ: phiếu đang đếm, Biden-Trump chưa biết ai thắng, Trump chỉ nói dối. Tranh ghế Dân biểu tiểu bang California: Janet Nguyễn hơn phiếu đối thủ Thu Hà Nguyễn. Gốc Việt: GSV Andrew Đỗ, DB liên bang Stephanie Dang Murphy, DB/TB Tram Nguyen, Bee Nguyen, Hubert Võ thắng cử. TNS/TB Dean Trần cơ nguy thất cử. Cộng Hòa có vẻ vẫn giữ đa số Thượng Viện, và sẽ vẫn là thiểu số Hạ Viện. Đầy đủ kết quả về cộng đồng Việt Quận Cam. Bưu điện: quăng bỏ 300,000 phiếu bầu.

.

WASHINGTON (VB - 4/11/2020) --- TT Donald Trump tuyên bố từ Bạch Ốc rằng ông đã thắng cử Tổng Thống 2020, "Chúng tôi đã thắng bầu cử này." Trump cũng nói Trump sẽ yêu cầu Tòa Tối Cao ra phán lệnh không đếm tất cả phiếu bầu nào kể từ 4 giờ sáng [ngày 4/11/2020].

.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông trong khi loan tin đã gắn nhãn cảnh báo khán giả rằng lời nói của Trump là sai sự thực, vì tất cả các ban bầu cử 50 tiểu bang vẫn đang tiến hành đếm phiếu, có thể vài ngày nữa mới hoàn tất. Thông tấn AP và NPR ghi thêm rằng các thông tấn sẽ còn bận rộn theo dõi số phiếu bầu đếm được trong vài tuần nữa "newsrooms have been buzzing about ... for weeks"). NBC News vài lần ngay giữa bài nói chuyện của Trump trên TV để nói rằng thực tế chưa biết ai thắng cử Tổng Thống. Các mang Facebook Inc., Instagram, Twitter đều dán nhãn cảnh báo rằng lời nói của Trump không đúng sự thực.

.

Tình hình đếm phiếu tới 7:30 giờ sáng Thứ Tư 4/11/2020 cho thấy Trump và Biden chưa đủ 270 phiếu cử tri đoàn. Theo Realclearpolitics sáng Thứ Tư, Biden dẫn đầu với 224 phiếu cử tri đoàn, Trump là 214.

.

Tình hình Thượng Viện, Dân Chủ có vẻ sẽ chỉ giữ vai trò thiểu số, trong khi Cộng Hòa nhiều phần sẽ vẫn nắm đa số ghế. Trong khi tại Hạ Viện, Dân Chủ nhiều phần sẽ vẫn nắm đa số ghế.

.

Tổng giám đốc Bưu điện trả lời tòa rằng Bưu điện không thể chuyển kịp 300,000 phiếu bầu theo lệnh tòa án. Và do vậy có 300,000 phiếu bầu còn nằm trong các trạm Bưu điện toàn quốc Hoa Kỳ kể như quăng bỏ.

.

Tình hình phiếu sơ khởi vào sáng Thứ Tư cho thấy: Dân biểu liên bang gốc Việt Stephanie Dang Murphy thắng cử; Tương tự ở cấp tiểu bang, Dân biểu Bee Nguyen (Georgia) và Dân biểu Tram Nguyen (Massachusetts). Cả 3 dân cử trên đều là Dân Chủ.

.

Thượng nghị sĩ tiểu bang đương nhiệm Dean Tran (Cộng Hòa - Massachusetts) gặp nguy: đối thủ là ứng cử viên Dân Chủ John Cronin vượt hơn Dean Tran khoảng 500 phiếu vào đêm Thứ Ba 3/11/2020, nhưng có thể sẽ giữ được ghế dân cử nếu lượng phiếu bầu qua thư có thể thay đổi kết quả.

.

Thống kê sơ khởi sáng Thứ Tư cũng cho thấy: Dân biểu tiểu bang đương nhiệm Hubert Võ (Dân Chủ - Texas) nhiều phần đã tái thắng cử tại địa hạt 149 với 30,449 phiếu tức là 59% phiếu. Đối thủ tranh ghế của ông là Lily Truong (Cộng Hòa) được 21,078 phiếu, tức là 41%.

.

Sau đây là có chức vụ dân cử liên hệ tới cộng đồng Việt trong khu vực Little Saigon, Quận Cam, California. Theo kết quả rạng sáng Thứ Tư, và có thểt hay đổi vì còn nhiều phiếu qua thư chưa đếm hết.

.

--- Dân biểu liên bang, địa hạt 46:

LOU CORREA (Dân Chủ): 122,752 phiếu, 68.32%

.

--- Dân biểu liên bang, địa hạt 47:

ALAN LOWENTHAL (Dân Chủ): 56,281 phiếu, 52.31%

.

--- Dân biểu liên bang, địa hạt 48, phiếu gần nhau, có thể đảo ngược:

MICHELLE STEEL (Cộng Hòa):169,179 phiếu, 50.29%

HARLEY ROUDA (Dân Chủ, đương nhiệm): 167,229 phiếu, 49.71%

.

--- Dân biểu tiểu bang, địa hạt 72:

JANET NGUYEN (Cộng Hòa): 101,875 phiếu, 53.64%

DIEDRE NGUYEN (Dân Chủ): 88,051 phiếu, 46.36%

.

--- Học Khu Garden Grove, địa hạt 5:

DINA NGUYEN (đương nhiệm): 10,673 phiếu, 62.24%

.

--- Giám sát viên Quận Cam, địa hạt 1:

ANDREW DO (đương nhiệm): 86,293 phiếu, 52.71%

.

--- Thị Trưởng Garden Grove, chọn 1:

STEVE JONES (đương nhiệm): 33,568 phiếu, 62.69%

PHAT BUI: 14,724 phiếu, 27.50%

.

--- Nghị viên Garden Grove, địa hạt 6:

*KIM BERNICE NGUYEN (đương nhiệm): 4,461 phiếu, 75.19%

.

--- Nghị viên Santa Ana, địa hạt 1:

THAI VIET PHAN: 5,815 phiếu, 41.98%

.

--- Nghị viên Stanton, địa hạt 2:

*HONG ALYCE VAN (đương nhiệm): 1,152 phiếu, 52.03%

.

--- Nghị viên Westminster, địa hạt 2 (chọn 1):

CARLOS MANZO: 2,735 phiếu, 44.51%

NAMQUAN NGUYEN: 2,182 phiếu, 35.51%

TRUNG TA: 1,227 phiếu, 19.97%

.

--- Nghị viên Westminster, địa hạt 3 (chọn 1):

KIMBERLY HO: 5,202 phiếu, 63.96%

TAI DOTAI DO: 2,931 phiếu, 36.04%

.

--- Giám đốc Vệ sinh Midway City (bầu 2 người):

CHI CHARLIE NGUYEN (đương nhiệm): 16,214 phiếu, 31.73%

TYLER DIEPTYLER DIEP: 13,055 phiếu, 25.54%

.

--- Giám đốc Vệ sinh Quận Cam Khu vực 4:

TRI TA (đương nhiệm): 39,104 phiếu, 46.22%

.