Hồ sơ chụp mũ Biden: tác giả là người bịa đặt, xuất phát từ VN, TQ... Miller: Trump tái đắc cử sẽ siết hồ sơ tỵ nạn tại Mỹ, siết hồ sơ xin visa vào Mỹ, siết visa vào Mỹ làm việc, tăng tiêu chuẩn để thi nhập tịch khó hơn... Philadelphia: sẽ đưa Trump vào tù nếu Trump kích động da tráng vũ trang tới vây phòng phiếu hù dọa cử tri. Đã có 85 triệu phiếu bầu sớm. Đức Giáo Chủ Chính Thốing Giáo Serbia ch

Christopher Balding, phó giáo sư của đại học Fulbright University Vietnam, tự nhận sooạn một phần hồ sơ 64 trang nói rằng gia đình Biden kinh doanh sai trái ở Trung Quốc, và thú nhận nhân vật tác giả Aspen là được bịa đặt ra để phóng hồ sơ này ra.

.

Hồ sơ chụp mũ Biden: tác giả là người bịa đặt, xuất phát từ VN, TQ... Miller: Trump tái đắc cử sẽ siết hồ sơ tỵ nạn tại Mỹ, siết hồ sơ xin visa vào Mỹ, siết visa vào Mỹ làm việc, tăng tiêu chuẩn để thi nhập tịch khó hơn... Philadelphia: sẽ đưa Trump vào tù nếu Trump kích động da trắng vũ trang tới vây phòng phiếu hù dọa cử tri. Đã có 85 triệu phiếu bầu sớm. Đức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Serbia chết vì dịch. Mỹ 24 giờ: chết dịch tăng kỷ lục. Trump mất ngủ vì Texas đang đổi màu. Trump: thống kê dịch tăng vì Mỹ xét nghiệm nhiều, nhưng sẽ có vaccine sớm. BS Fauci: vaccine còn lâu. Walmart: cất súng đạn, không trưng bày, vì sợ bạo động. Biden: sẽ giúp Nam Hàn nhiều hơn, sẽ có luật bình đẳng cho đồng tính ngay khi vào Bạch Ốc...

.

WASHINGTON (VB - 20/0/2020) -- Theo thống kê Worldometers hôm 30/10/2020, tại Hoa Kỳ có 9,217,960 người nhiễm dương tính COVID-19, và có 234,225 người chết.

.

Theo thống kê của United States Elections Project, bầu phiếu sớm tại Hoa Kỳ nhận được tại các ban bầu cử các tiểu bang là: 84,679,411.

-- bầu phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu là: 30,081,048.

-- phiếu bầu qua thư nhận được là: 54,598,363.

-- phiếu qua thư chưa gửi về các ban bầu cử là: 36,051,423.

.

Đêm Thứ Năm 29/10/2020, cậu Donald Trump Jr lên nói chuyện trên chương trình Laura Ingraham của Fox News, nói rằng đại dịch COVID-19 đã được "kiểm soát" và số người chết vì dịch đã "gần như là số không" -- trong khi đó, hôm Thứ Năm là kỷ lục bi thảm của y tế Hoa Kỳ: cả nước có thêm 90,446 người nhiễm dịch trong 24 giờ, và có gần 1,000 người chết.

.

Randi Weingarten, Hội trưởng hội giáo chức American Federation of Teachers, phóng tweet sau khi đọc thống kê kỷ lục: "Đây là thất bại của Tổng Thống Trump."



Bầu phiếu, xếp hàng dài...

.

Rạng sáng Thứ Sáu 30/10/2020, vào lúc 2:30 giờ sáng, TT Trump vẫn còn thức, phóng tweet liên tục. Tình hình cho thấy nỗi lo chính yếu của Trump, vì các tweet đưa ra tập trung vào "Tới luôn, để chiến thắng ở Texas" (“Way ahead in Texas!”) và "Hãy xem Làn Sóng Đỏ!" (“Watch the Great Red Wave!”), ý muốn nói Cộng Hòa đang ào ạt đi bầu phiếu ở Texas.

.

Tiểu bang Texas là thành trì truyền thống Cộng Hòa, có 38 phiếu cử tri đoàn, nhưng bây giờ đã trở thành nghiêng ngửa. Theo khảo sát mới của UMass Lowell Center for Public Opinion phổ biến hôm Thứ Năm về Texas, Trump có 48% điểm, Biden 47%, nghĩa là hơn 1% và xem là bằng nhau, vì xác suất sai số là 4.3% điểm. Nếu Texas chuyển sang bầu cho Biden, đây sẽ là cú động đất lớn cho Cộng Hòa.

.

Texas đi bầu kỷ lục năm nay, mặc dù Thống Đốc Cộng Hòa chèn ép bằng cách chỉ cho mỗi quận hạt một thùng nhận phiếu. Chỉ còn 4 ngày nữa là Ngày Bầu Cử 3/11/2020, và là một ngày bầu sớm còn lại, hơn 9 triệu dân Texas đã bầu phiếu, trong đó đại đa số -- 8,062,615 phiếu bầu — là người dân Texas tới bầu trực tiếp ở phòng phiếu, vì nhiều người không còn tin vào Bưu Điện.

.

TT Donald Trump hôm Thứ Sáu nói rằng hệ thống xét nghiệm tốt nhất của Hoa Kỳ là lý do con số lây nhiễm siêu vi coronavirus tăng kỷ lục. Nghĩa là, nếu không xét nghiệm, con số sẽ ít hơn. Đồng thời Trump hứa rằng thuốc chủng ngừa vaccine cho COVID-19 sẽ có thể có cuối năm 2020. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư 28/10/2020 trên báo y khoa American Medical Association, bác sĩ Anthony Fauci, người chỉ huy cuộc chiến chống dịch, nói về thuốc chủng vaccine: "Có thể là tháng 1/2021, cũng có thể trễ hơn. Chúng tôi không biết."

.

Hôm Thứ Năm 29/10/2020 là bi thảm kỷ lục: trong 1 ngày có thêm 90,446 dân Mỹ nhiễm dương tính COVID-19 và khoảng 1,000 người chết. Trước đó trong tuần, Bạch Ốc ra Thông Báo rằng đại dịch đã bị xóa sổ hoàn toàn tại Mỹ.

.

Joe Biden lên án Trump đã làm tiền Nam Hàn với lời hăm dọa rút quân Mỹ về, và cam kết là sẽ ủng hộ chính nghĩa Nam Hàn trong cuộc chiến ngăn làn sóng đỏ Bắc Hàn. Biden hứa là trong cương vị Tổng Thống sẽ làm việc chung với Nam Hàn để "giữ gìn hòa bình vùng Đông Á" trong khi áp lực Bắc Hàn "phải gỡ nguyên tử Bắc Hàn và hướng tới thống nhất 2 miền Đại Hàn, trong khi giúp đoàn tụ người thân chia cách ở 2 miền."

.

Hệ thống tiệm Walmart nói là đã cất, không trưng bày súng và đạn tại các tiệm hầu hết Hoa Kỳ, vì tình hình bất an xã hội một số nơi. Tiệm hiện đang bán súng đạn tại khoảng 1/2 trong tổng số 4,700 siêu thị của tiệm. Tuy nhiên, tiệm vẫn bán súng đạn cho khách hàng cần mua.

.

TT Donald Trump lại lên mạng Twitter quy chụp truyền thông Mỹ không chịu viết về tình hình tổng sản lượng quốc dân GDP tăng 33.1%, tức là tăng kỷ lục trong quý 3 của 2020.

.

Tuy nhiên, các mạng truyền thông thực tế vẫn loan tin kinh tế trên. Nhưng song song là các bản phan tích kinh tế, nói chung là còn tệ hại: nhiều triệu dân Mỹ còn thất nghiệp, nộp đơn xin tiềnt hất nghiệp hàng tuần vẫn tăng, và tăng gần 4 lần so với trước thời siêu vi đại dịch, theo phân tích của Yelp --- riêng trong tháng 8/2020, khoảng 160,000 cơ sở kinh doanh liệt kê trên Yelp tuyên bố đóng cửa. Nghĩa là chưa hồi phục việc làm được, nói chung. Cùng lúc là các bản công bố sa thải nhânv iên từ Disney tới các hãng hàng không American và United. Mới vài ngày trước, Boeing loan tin sa thải 7,000 người.

.

Phân tích gia kinh tế Jon Burckett-St. Laurent nói với NBC News rằng hiển nhiên là khi quý 2 kinh tế giảm 30% và vào quý 3 kinh tế tăng 30% thì nhìn về kinh tế vẫn là lui sụt so với mức khởi đầu.



Đức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Serbia

.

Ngài Amfilohije, 82 tuổi -- vị lãnh đạo Chính Thống Giáo Serbia (Serbian Orthodox Church) tại Montenegro, một quốc gia vùng Balkan, đã băng hà tại bệnh viện, theo thông báo của giáo hội vào Thứ Sáu. Các bác sĩ nói sức khỏe vị giáo chủ này suy sụp vào Thứ Năm sau khi trở nên khó thở và đau ngực.

.

Ngài được chở vào bệnh viện ở thủ đô, Podgorica, từ đầu tháng 10/2020 sau khi bị lây nhiễm siêu vi coronavirus. Giáo hội Chính Thống Giáo Serbia có khuynh hướng thân với Chính Thống Giáo Nga, còn gọi là Thiên Chúa Giáo Đông Phương. Cùng xuất phát từ Kinh Thánh và lời dạy của Chúa Jesus, Công Giáo La Mã và Tin Lành cũng cùng một gốc với Thiên Chúa Giáo Đông Phương, nhưng với một vài giáo lý khác biệt, do cách diễn giải khác.

.

Larry Krasner, Công tố trưởng của Philadelphia, nói trên CNN sáng Thứ Sáu, rằng ông có sẵn nhà tù chờ đợi đưa cá nhân Tổng Thống Trump vào ngồi về tộị hình sự nếu Trump chèn ép phiếu bằng ngôn ngữ kích động và bằng cách kích động các nhóm da trắng thượng đẳng cầm súng tới trước các phòng phiếu hù dọa người đi bầu. Krasner nói thêm về các nhóm vũ tranh ủng hộ Trump, Philadelphia là nơi khai sinh dân chủ Hoa Kỳ, và bọn phát xít tới phòng phiếu hù dọa sẽ bị giam vào tù, "Nếu quý vị muốn mặc quân phục và nói là quý vị tới bảo vệ phòng phiếu thì tất cả chúng tôi biết rằng quý vị đang làm trò hù dọa cử tri, và quý vị sẽ bị tống giam." (“If you want to dress up like GI Joe and claim you are protecting the polls when we all know what you’re really doing is intimidating voters, you’re getting locked up.”)

.

Joe Biden nói rằng ông sẽ hồi phục giai cấp trung lưu Hoa Kỳ. Ông nói như thế trong khi vận động ở Tampa, Florida. Biden tố cáo Trump đã ứng phó tệ hại với đại dịch, trong khi Biden cam kết sẽ không tăng thuế với người có lương dưới 400,000 đôla/năm.

.

Hôm Thứ Tư, nói với báo Philadelphia Gay News, Biden nói sẽ bảo vệ quyền cho người đồng tính/lưỡng tính (LGBTQ): trong vòng 100 ngày sau khi nhậm chức Tổng Thống, Biden sẽ đưa ra Dự Luật Bình Đẳng (Equality Act) và sẽ biến thành đạo luật ngay trong năm đầu vào Bạch Ốc. Biden cũng tố cáo chính phủ Trump kỳ thị người đồng tính, cũng như da màu...

.

Stephen Miller, cố vấn cao cấp của Trump, nói chuyện trên NBC khoảng 30 phút về 4 nghị trình lớn nếu Trump tái đắc cử Tổng Thống: hạn chế hồ sơ xin tỵ nạn tại Mỹ, trừng phạt các thành phố dung dưỡng người di dân bất hợp pháp, mở rộng lệnh cấm du lịch bằng cách ra tiêu chuẩn khó hơn với người xin visa vào thăm Hoa Kỳ, và hạn chế các visa vào làm việc tại Mỹ. (Miller outlined four major priorities: limiting asylum grants, punishing and outlawing so-called sanctuary cities, expanding the so-called travel ban with tougher screening for visa applicants and slapping new limits on work visas.)

.

Mục tiêu là làm tăng tiêu chuẩn nhập cảnh vào Mỹ. Báo Guardian nói rằng chiến lược của Trump là làm hình thành một Nước Mỹ Da Trắng. Một điểm trong danh sách ưu tiên Miller đưa ra là xóa bỏ quy định truyền thống "sinh ra tại Mỹ là tự động có quốc tịch Mỹ" -- nhưng chưa rõ hồi tố như thế nào, vì nếu hồi tố như thế là sẽ tước bỏ quốc tịch Mỹ của nhiều triệu trẻ em sinh ra tại Mỹ từ những người vào Mỹ bất hợp pháp. Trong danh sách Miller đưa ra hành động cũng sẽ có: thi nhập tịch Mỹ khó hơn.

.

FBI cho biết đã mở hồ sơ điều tra hình sự về kinh doanh của Hunter Biden (con trai của Joe Biden), theo tin của Sinclair Broadcast Group hôm Thứ Năm, dẫn theo một viên chức Bộ Tư Pháp. Trump từ nhiều tháng nay liên tục thúc giục FBI điều tra cha con Biden về những "kinh doanh sai trái" ở Ukraine, nhưng sau khi hồ sơ Ukraine không có chứng cớ, theo báo cáo của FBI trình với Thượng Viện, thì Trump quay sang tố cáo gia đình Biden kinhd oanh sai trái ở Trung Quốc. Và Trump công khai cho biết sẽ lột chức Giám Đốc FBI sau ngày bầu cử. Hiệnt hời chưa có chứng cớ kinh doanh sai trái nào đưa ra, trong khi Crason trên Fox News nói sẽ trình chứng cớ sốm, trước ngày bầu cử về chuyệnc ậu Hunter Biden "rửa tiền"...

.

Tuy nhiên, NBC News cho biết hồ sơ Hunter Biden là vô nghĩa vì được viết bởi một người và mộtc ông ty không hiện hữu trên đời này. Hóa ra "Typhoon Typhoons" không phải là một công ty thực, và nhân vật [soạn hồ sơ] có tên là “Martin Aspen” không phải là một người thực. Không phải tác giả dùng tên giả, nhưng ngay cả tấm hình chân dung của tác giả là được chế tạo bởi kỹ thuật thông minh nhân tạo (artificial intelligence).

.

Theo NBC hồ sơ quy chụp Hunter Biden dài 64 trang, đưa ra từ các cận thần của Trump, có vẻ là sản phẩm từ công ty tình báo giả mạo có tên là Typhoon Investigations, theo phân tích của các nhà nghiên cứu và theo các hồ sơ công cộng (The document, a 64-page composition that was later disseminated by close associates of President Donald Trump, appears to be the work of a fake "intelligence firm" called Typhoon Investigations, according to researchers and public documents.)

.

Tác giả hồ sơ tự nhận là một người Thụy Sĩ có tên là Martin Aspen, lại là một căn cước giả mạo, theo các nhà nghiên cứu, và tấm hình chân dung Aspen là dùng kỹ thuật thông minh nhân tạo làm ra.

.

Một trong những người ban đầu đưa hồ sơ này lên mạng là giáo sư Christopher Balding, người tự nhận đã viết một phần hồ sơ này và nhìn nhận rằng Aspen không hề hiện hữu trên đời này. Hồ sơ này ban đầu phóng lên trang Intelligence Quarterly vào tháng 9/2020 và trang này là của Albert Marko. Khi được hỏi về nguồn, Marko nói rằng nhận từ Balding.

.

Balding là một phó giáo sư của đại học Fulbright University Vietnam, đã phóng hồ sơ này vào blog riêng vào ngày 22/10/2020, tức là 7 tuần sau khi nhờ các trang khác phô biến.

.

Balding nhìn nhận rằng Aspen là "một cá nhân được bịa đặt ra toàn bộ chỉ vì mục đích phổ biến hồ sơ này." Balding khôn kể tên tác giả chính của hồ sơ, nói rằng "tác giả chính của bản tường trình, vì cơ nguy nghề nghệp và cá nhân, xin ẩn danh." (Balding said Aspen is "an entirely fictional individual created solely for the purpose of releasing this report." Balding did not name the document's main author, saying "the primary author of the report, due to personal and professional risks, requires anonymity.")

.

Andrew Hitt, chủ tịch Đảng Cộng Hòa Wisconsin, nói hôm Thứ Năm rằng tin tặc đã trộm $2.3 triệu đôla từ một trương mục để quảng cáo cho Donald Trump tại tiểu bang chiến trường này. Thăm dò phổ biến hôm Thứ Tư cho biết, Jobe Biden hơn điểm Trump tại Wisconsin tới 17% điểm.