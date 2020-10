Putin: Biden không có gì sai trái ở Ukraine. Fox News thú nhận: đừng bàn chuyện laptop của Hunter Biden nữa, vì chẳng có gì. Quận El Paso tăng vọt COVID-19, phải giới nghiêm. Trump: loan tin về đại dịch trong mùa bầu cử là phạm luật. Chính phủ Trump xin bó tay về đại dịch. Tướng McCaffrey mắng Trump vì vu khống bác sĩ hốt tiền và phóng đại người chết vì dịch. Trump kinh hoàng: Texas nhiều phần Bid

Tổng Thống Nga Vladimir Putin (phải) và TT Trump tại Thượng đỉnh Helsinki tháng 7/2018.

Putin: Biden không có gì sai trái ở Ukraine. Fox News thú nhận: đừng bàn chuyện laptop của Hunter Biden nữa, vì chẳng có gì. Quận El Paso tăng vọt COVID-19, phải giới nghiêm. Trump: loan tin về đại dịch trong mùa bầu cử là phạm luật. Chính phủ Trump xin bó tay về đại dịch. Tướng McCaffrey mắng Trump vì vu khống bác sĩ hốt tiền và phóng đại người chết vì dịch. Trump kinh hoàng: Texas nhiều phần Biden sẽ thắng. Florida: Xe ủi lô phá sập bảng ủng hộ Biden. Boston: phóng hỏa thùng phiếu. Tử tù oan sau 28 năm tù chờ chết, kêu gọi bầu cho Biden để cứu da đen. Đã có hơn 60 triệu phiếu bầu sớm. Báo bảo thủ NHUL kêu gọi bầu cho Biden, phá vỡ truyền thống 100 năm thân Cộng Hòa.

WASHINGTON (VB - 26/10/2020) --- Theo thống kê từ Worldomoters sáng Thứ Hai 26/10/2020, số người Mỹ nhiễm dương tính COVID-19 lên tới 8,889,577 người, và số người chết liên hệ là 230,510 người.

Quận và thành phố El Paso tại Texas kinh hoàng vì đại dịch làm tăng vọt số người bệnh: Quận El Paso tuyên bố lệnh giới nghiêm từ hôm Chủ Nhật 25/10/2020 từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng/ngày toàn quận, trong khi thành phố El Paso yêu cầu cư dân ở trong nhà trong 2 tuần tới để ngăn lây nhiễm.

Thông kê từ Angela Mora, Giám đốc Ty y tế El Paso Public Health Department, cho biết nhập viện vì COVID-19 trong khu vực tăng từ 259 người tới 786 người trong chưa tới 3 tuần qua --- tức là tăng 300%. Tính riêng 14 ngày qua, quận El Paso có gần 10,000 người dương tính. Tuy nhiên, quận nhắc rằng những ai chưa bầu phiếu hãy nên bầu phiếu.

Tổng Thống Donald Trump lại vu khống rằng truyền thông Hoa Kỳ đã can thiệp bầu cử 2020 một cách bất hợp pháp vì cứ loan tin chính xác về đại dịch để gây ấn tượng rằng chính phủ Trump bó tay vì đại dịch, và như thế nên hiểu là vi phạm luật bầu cử (Should be an election law violation!). Theo thống kê từ dự án COVID-19 Tracking Project, trung bình có 68,954 người Mỹ/ngày lây nhiễm siêu vi này trong 7 ngày qua.

Trong khi đó, 5 viên chức trong dàn tham mưu của Phó TT Mike Pence đã thử nghiệm dương tính siêu vi, trong đó có Chánh Văn Phòng PTT. Tình hình này cho thấy Bạch Ốc đã trở thành ổ dịch mới.

Mark Meadows, Chánh Văn Phòng Bạch Ốc của TT Trump, tuyên bố chính phủ Trump đầu hàng đại dịch. Meadows nói trên chương trình "State of the Union" của CNN rằng: "Chúng ta sẽ không kiểm soát đại dịch. Chúng ta sẽ kiểm soát sự kiện rằng chúng ta sẽ có thuốc chủng vaccines, thuốc chữa trị và các phương tiện giảm bệnh khác. Đây là một siêu vi lây nhiễm, chỉ y hệt cúm thôi. ("We're not going to control the pandemic. We are going to control the fact that we get vaccines, therapeutics and other mitigations," Meadows said, adding: "It is a contagious virus, just like the flu."). Có vẻ như Trump thú nhận đã thua Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình?

Cả cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris hôm Chủ Nhật đều lên tiếng sau khi Mark Meadows thú nhận trên CNN, nói rằng chính phủ Trump đã thảm bại. Bà Harris nói đây là thảm bại lớn nhất của bất kỳ chính phủ nào trong lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là nguy hiểm khi chính phủ Trump nhồi sọ dân Mỹ bằng cách lặp đi lặp lại rằng siêu vi COVID-19 y hệt cúm, "Chúng ta biết từ khởi đầu đại dịch --và họ [Trump] biết từ tháng 1/2020 -- rằng đại dịch này là giết người gấp 5 lần so với cúm."

Tướng Barry McCaffrey

Sau khi Trump vu khống rằng giới bác sĩ và bệnh viện Hoa Kỳ hưởng lợi dịch bệnh và phóng đại số người chết vì đại dịch để hốt bạc, cựu Tướng 4 sao Barry McCaffrey nói răng Trump chỉ bịa đặt. Tướng này phóng tweet viết rằng Trump là kết hợp của sự ngu dốt nguy hiểm và của sự hoàn toán mất phẩm cách. (This is a Trump combination of dangerous ignorance and utter lack of integrity). Tướng McCaffrey tốt nghiệp Võ Bị West Point, chỉ huy Bộ Binh, được 3 huy chương Purple Heart trong khi tham chiến tại VN vì 3 lần bị thương ngoài chiến trường, và nhiều huy chương khác.

Theo thống kê của United States Elections Project, số phiếu bầu sớm nhận được tại các ban bầu cử toàn quốc tính vào sáng Thứ Hai 26/10/2020 lên tới 60,268,395 phiếu bầu, trong đó phiếu qua thư là 40,226,752 phiếu, và bầu trực tiếp tại các phòng phiếu sớm là 20,041,643 phiếu.

Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói rằng hầu hết người Cộng Hòa muốn thấy Trump thất cử kỳ này nhưng không thể nói công khai, theo báo Axios ghi nhận hôm Chủ Nhật. Bà Clinton nói rằng hầu hết Cộng Hòa "là những kẻ hèn nhát, những tay sai không xương sống" thần phục Trump mấy năm qua.

Diễn biến hòa bình: Tiểu bang Texas có vẻ sẽ bầu cho Dân Chủ năm nay. Bây giờ đã có hơn 7.1 triệu phiếu bầu sớm nhận được ở tiểu bang này, cao nhất Hoa Kỳ và cho hy vọng Biden thắng cử tại tiểu bang đỏ này, nơi trong 4 thập niên qua chưa từng bầu cho Tổng Thống Dân Chủ nào.

Ban khảo sát của Dallas Morning News và đại học University of Texas at Tyler cho thấy Biden hơn Trump với tỷ lệ trong những cử tri nhiều phần sẽ đi bầu: 48%-45%. Như thế, nghĩa là 38 phiếu cử tri đoàn của Texas sẽ về tay Biden. Trái ngược tình hình 4 năm trước: Trump thắng bà Hillary Clinton tới 9% điểm.

Ryan Lizza, phóng viên báo Politico, trả lời trên đài CNN sáng Thứ Hai 26/10/2020 rằng ban vận động của Trump hết vũ khí để xài, vì hoàn toàn không nói gì về chính sách nữa mà chỉ tung ra đầy thuyết âm mưu, sau khi chửi mắng Trung Quốc về siêu vi lại chửi mắng gia đình Biden về cái gọi là bí mật trong máy laptop của Hunter Biden, tệ hại nhất là Trump lên cơn nghiện nói nhảm khi nói suốt 15 phút trong lúc vận động ở Nevada hôm Chủ Nhật 18/10/2020 chỉ tập trung về cái gọi là nước dội bồn cầu, về nước phun hoa sen bồn tắm và giấy nhà cầu thế này thế nọ. Thế rồi Trump nói rằng có điện thoại cho một người ở Ohio và nói rằng các máy rửa chén "làm việc tuyệt hảo." Rồi Trump nói Trump giựt nước bồn cầu 15 lần mới thấy được (So I won’t talk about the fact that people have to flush their toilet 15 times). Nói nhảm như thế mà vẫn có người cuồng mới lạ.

Bản tin Reuters cho biết Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ Nhật thú nhận trên Russian TV rằng: "Vâng, tại Ukraine, cậu Hunter Biden có hay có thể vẫn còn có kinh doanh, tôi không biết. Điều này không àm chúng ta bận tâm. Nó chỉ làm quan ngại dân mỹ và dân Ukraine. Nhưng cậu đã có ít nhất 1 công ty mà cậu điều hành, và xem ra mọi thứ cậu này làm tiền được nhiều. Tôi không thấy có gì là hình sự về chuyện này, và ít nhất chúng ta không biết gì về chuyện này [có hình sự hay không]." ("Yes, in Ukraine he (Hunter Biden) had or maybe still has a business, I don’t know. It doesn’t concern us. It concerns the Americans and the Ukrainians," Putin said in remarks broadcast on Russian TV. "But well yes he had at least one company, which he practically headed up, and judging from everything he made good money. I don’t see anything criminal about this, at least we don’t know anything about this (being criminal).")

Tại sao Putin có vẻ thanh minh thanh nga cho Joe Biden? Trong khi, Thượng viện Mỹ và các sở tình báo Mỹ mới đầu năm nay kết luận rằng chính năm 2016 Nga đã làm mọi thứ để can thiệp bầu cử Mỹ, đưa Trump lên Tổng Thống Mỹ? Khó hiểu. Chỉ có thể đoán rằng, Putin tin là Trump sẽ thất cử, thôi thì đằng nào cũng sẽ phải nói chuyện với Biden từ 2021.

Chưa hết, tới phiên Đài Fox News cũng thanh minh thanh nga cho Joe Biden. Phóng viên Griff Jenkins nói trên Fox News hôm Chủ Nhật 25/10/2020 rằng đài này "không tìm thấy vai trò nào của Joe Biden" trong các kinh doanh của cậu Hunter. Griff Jenkins giải thích rằng các hồ sơ do Tony Bobulinski, đối tác kinh doanh của Hunter Biden, đưa cho Fox News khảo sát thì hoàn toàn không thấy chút gì liên hệ tới Joe Biden.

Howard Kurtz, người dẫn chương trình Fox News, cũng nói rằng báo thiên hữu Wall Street Journal cũng nói là đã được ban vận động của Trump trao đầy đủ các thứ liên hệ bí ẩn gọi là máy laptop của Hunter Biden, thì WSJ đã xem xét các tin nhắn, email và không hề thấy cả Hunter Biden và James Biden nói gì về Joe Biden. Kurtz nói, các emails này là năm 2017, khi đó Joe Biden chỉ là công dân thường, không còn là Phó Tổng Thống.

Chuyện laptop là pháo xì... Jenkins thú nhận, rằng đó là một điều chắc chắn như thế, chuyện này sẽ không còn là kiểu chú tâm như Fox đã cho sự chú tâm, và tương tự ở báo New York Post và các truy62n thông khác trong khi chúng ta tới gần Ngày Bầu Cử. (“One thing is for sure, it’s not getting the kind of attention that Fox has given it and the New York Post and others as we get close to this election.”)

TT Donald Trump dự định sa thải nhiều quan chức, nếu tái đắc cử, theo bản tin từ Axios dưa theo nhiều nguồn nọi bộ Bạch Ốc. Trong danh sách Trump sẽ sa thải có Giám đốc FBI Christopher Wray, Giám đốc CIA Gina Haspel, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr

Lý do vì các quan chức này bất kể bị Trump thúc giục, đã từ chối tuyên bố nghiên cứu khởi tố sau khi điều tra vụ gọi là laptop bí ẩn của Hunter Biden. Cũng như từ chối điều tra cái gọi là vi phạm luật do thám năm 2016 của chính phủ Obama, mà Trump nói là Barr cần bắt liền Biden trong khi cử công tố đặc biệt điều tra Obama và Clinton.

Bạn nghĩ rằng Fox News phải chiều chuộng Trump? Có thể. Nhưng một cuộc nghiên cứu về phát hành sách "Live Free or Die" (ấn hành từ tháng 8/2020) của tác giả Sean Hannity, một người điều hành chương trình Fox News, cho thấy Ủy ban Toàn Quốc Cộng Hòa cho thấy Cộng Hòa nhiều lần bơm tiền mua sách này ào ạt. Báo Salon nói sách này tặng miễn phí trong các buổi gây quỹ cho những ai cúng cho Cộng Hòa từ 75 đôla trở lên. Tính chung trong ba tháng, RNC của Cộng Hòa đã chi hơn 900,000 đôla để mua sách Sean Hannity.



Cháy thùng nhận phiếu ở Boston.

Một người phóng hỏa một thùng phiếu ở Boston hôm Chủ Nhật trong đó có hơn 120 phiếu bầu trông có vẻ như là "một vụ tấn công cố ý," theo lời các viên chức bầu cử ở tiểu bang Massachusetts. Vụ phóng hỏa xảy ra lúc 4 giờ sáng tại thùng phiếu đặt ngoài thưv iên Boston Public Library, theo AP. Cảnh sát đang điều tra.



Xe ủi lô tới phá sập bảng ủng hộ Biden

Nếu bạn là cư dân thị trấn Haines City, Florida, và nếu bạn cắm bảng ủng hộ Biden nơi sân trước, thì coi chừng, sẽ có kẻ lái xe ủi lô tới cán sập các bảng vận động. tại khu vực đông người da đen, một thanh niên da trắng hôm Thứ Bảy đã tới dùng xe ủi lô trộm từ công trường gần đó và lái cán sập các bảng ủng hộ Biden trước nhà Adam Burgess, một người da đen và từng là Phó Thị Trưởng.

Cảnh sát đã khởi tố James Blight, người cũng phạm tội trộm xe và lái xe quá tốc độ trong khi lái ủi lô cán bẹp các bảng ủng hộ Biden trên đoạn phố này. Burgess nói rằng những người ủng hộ Trump ngay cả khi là một người kỷ thị sắc tộc thì cũng cần phải thông minh một chút.

Các nhà phân tích đưa ra viễn ảnh dự đoán rằng Biden sẽ thắng cử Tổng Thống, trong khi Dân Chủ sẽ chiếm đa số ở cả Thượng và Hạ viện. Các chiến lược gia Dân Chủ đang lên kế hoạch cho năm 2022, sẽ tập trung bứng ghế của Tượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-WI), theo tin từ báo Politico. Lý do vì Johnson thuộc nhóm rất mực thân với Trump và chuyên làm trung chuyển để phóng các thuyết âm mưu và tin giả từ Nga.

Tom Nelson (Dân Chủ), giám đốc điều hành quận Outagamie và là cựu lãnh tụ đa số Hạ viện tiểu bang Wisconsin, đã chính thức tuyên bố tranh cử năm 2022 giànhc hức Thượng nghị sĩ của Ron Johnson.

Anthony Ray Hinton, một người da đen vô tội, đã có 28 năm là tù nhân chờ bị xử tử trong nhà tù tiểu bang Alabama, lý do "vì là da đen và nghèo." Năm nay 64 tuổi, Hinton bị bắt vào tháng 7/1985 và sang năm kế tiếp bị kêu án tử, vào lúc 29 tuổi, vì bị cho là giết 2 nhân viên của một tiệm ăn nhanh ở Birmingham, thị trấn phía nam Alabama, vì đầu đạn sát nhân có cùng kích thước với đạn khẩu súng trong nhà bà mẹ của Hinton.

Chính người Luật sư do tòa bổ nhiệm để biện hộ cho Hinton bác bỏ lời khai vô tội của anh, nói rằng "Tất cả da đen quý vị luôn luôn làm gì đó, và đừng nói là ông không hề làm điều đó [giết người]." Tòa kết án tử hình Hinton dù không có chứng cớ dấu tay hay gì khác, và cũng vì chuyên gia về đầu đạn do luật sư thuê khảo sát bị lòa mắt (thị lực nửa mù). Tới năm 1999, luật sư Bryan Stevenson — người sáng lập hội công bằng pháp lý Equal Justice Initiative (EJI) — chứng minh rằng không có bằng chứng kết tội Hinton sau khi đưa ra bản khảo sát đầu đạn mới.

Cuộc đời của tử tội được đưa lên thành phim "Just Mercy" sau khi ra khỏi nhà tù sau 28 năm trong tù chờ bị xử tử. Hinton kêu gọi tất cả những người da đen hãy đi bầu và hãy bầu cho Biden.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 100 năm, nhật báo bảo thủ New Hampshire Union Leader kêu gọi bầu cho Joe Biden lên Tổng Thống. Báo này giải thích rằng, "Tổng Thống Trump không luôn luôn sai 100%, nhưng Trump sai 100% đối với Hoa Kỳ."

Báo này nói về cách Trump đối phó với đại dịch, và khi nhiều người chết thì báo này nhận ra rằng Trump tự xưng là chuyêng ia nhiều lĩnh vực nhưng khi hỏi thêm thì Trump không muốn thảo luận lĩn vực nào cả, Trump nhanh chóng phóng lên các tin giả ngu dốt, và vũ khí hóa mạng xã hội để gây thiệt hại cho Hoa Kỳ. Báo này kêu gọi bầu phiếu cho Joe Biden.

