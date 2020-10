Tại London, Anh quốc, hôm Thứ Bảy 24/10/2020, người biểu tình hóa trang làm nhiều con gà, một con bò và TT Trump làm thầy chích bò.

Trump gạ gẫm TT Israel nói xấu Biden không xong. London biểu tình, đưa Trump ra phố làm thầy chích bò. Người ủng hộ DB Tram Nguyen tố Cộng Hòa lao xe vô hù dọa. Gần 57.5 triệu phiếu bầu đã nhận được. Trump vu khống: bác sĩ, bệnh viện hốt bạc nhờ đại dịch, phóng đại số người chết. Trump bi quan: Cộng Hòa sẽ mất đa số ở Thượng Viện. Chiến tranh thương mại với TQ, Trump thua bi đát. Business Insider: nếu Dân Chủ đại thắng, kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc. Du học sinh VN ở Nhật: làm nhiều sẽ mất visa, không làm thì không tiền đóng học phí. Tài tử, họa sĩ rủ nhau ủng hộ Biden. Cậu Trump Jr. mớm ý ứng cử TT 2024. Trump trở giọng: không bàn giao ôn hòa.

WASHINGTON (VB - 25/10/2020) --- Theo thống kê của trang nhà United States Elections Project do Giáo sư Michael McDonald tại đại học University of Florida thực hiện, tính vào khuya Thứ Bảy 24/10/2020 đã có 57,415,468 phiếu bầu sớm nhận được tại các ban bầu cử các tiểu bang, trong đó bầu qua thư là 39,521,326 và bầu trực tiếp tại phòng phiếu là 17,894,142 người.

Tiểu bang Georgia trở thành chiến trường gay go năm nay: theo bản thăm dò FiveThirtyEight cho biết Biden hơn Trump 1% điểm, với tỷ lệ Biden 50% và Trump 49%. Georgia từ năm 1992 chưa từng ứng viên Tổng Thống Dân Chủ nào thắng được tới giờ.

Biden dự kiến sẽ tới vận động ở Georgia vào Thứ Ba 27/10/2020. Trước đó, bà Kamala Harris, ứng cử viên Phó Tổng Thống của Biden, đã tới Atlanta (Georgia) vận động hôm Thứ Sáu 23/10/2020. Phu nhân của Joe Biden là bà Jill Biden sẽ tới vận động ở 2 thành phố Georgia là Macon và Savannah vào Thứ Hai 26/10/2020. Một điểm tình cờ lịch sử: năm nay có 2 cuộc tranh cử Thượng nghị sĩ liên bang tại Georgia, một điều hiếm xảy ra, và cho Dân Chủ cơ may chiếm đa số Thượng Viện.

TRump gạ gẫm lãnh đạo quốc tế khều chọc Biden, nhưng thất bại. Trong cuộc nói chuyện điện thoại với Benjamin Netanyahu, Thủ Tướng Israel hôm Thứ Sáu 23/10/2020, Trump nói về hòa ước giữa 2 nước Israel-Sudan và rồi Trump hỏi Netanyahu nghĩ gì: "Ông có nghĩ rằng Joe Ngủ Gục có thể làm hòa ước này nổi hay không, hả Bibi, Joe Ngu Gục đấy? Ông nghĩ hắn làm nổi hòa ước này không? Tôi thì không nghi như thế." (“Do you think Sleepy Joe could have made this deal, Bibi, Sleepy Joe.” Do you think he would have made this deal? Somehow I don’t think so.”).

Netanyahu không mắc bẫy Trump, giả vờ như không nghe, nên không trả lời, chi nói về chuyện bình thường hóa quan hệ tương lai giữa Israel-Sudan, rồi đáp rằng Israel biết ơn sự giúp đỡ từ bất kỳ ai tại Hoa Kỳ và chúng tôi mang ơn ngài vô cùng.

Donald Trump tung ra thuyết âm mưu rằng giới bác sĩ và bệnh viện hốt bạc nhờ đại dịch COVID-19 do vậy họ phóng đại số người chết và bệnh khi báo cáo lên các viên chức y tế công cộng. Sự thực là lính cảm tử trong cuộc chiến chống đại dịch chính là các bác sĩ, y tá vì buổi sáng rời nhà vào bệnh viện, không dám chắc buổi chiều được về nhà an toàn, vì hễ lây bệnh là cách ly liền, không dám về nhà lây bệnh cho người thân trong nhà. Trump cũng nhiều lần đưa ra thuyết am mưu rằng đại dịch được các Thống đốc Dân Chủ phóng đại, vì theo Trump nói nhiều lần rằng siêu vi coronavirus sẽ tự nhiên mà biến mất. Theo ước tính của CDC, dự kiến tới ngày Đăng Quang tân Tổng Thống (20/1/2021) số người chết vì đại dịch tại Mỹ sẽ tới 400,000 người.

Chánh văn phòng của Phó Tổng Thống Mike Pence là Marc Short vừa xét nghiệm dương tính siêu vi coronavirus, theo bản văn Bạch Ốc. Short là một trong các phụ tá thân nhất của Pence và cùng làm việc trong ban đặc nhiệm chống dịch của Bạch Ốc. Trước đó, đã có tin Marty Obst, một cố vấn khác của Pence, cũng xét nghiệm có dương tính COVID-19.

Hơn 2/3 người ủng hộ TT Trump tái cử 2020 nói rằng họ không cắm biểu ngữ ủng hộ Trump nơi sân nhà của họ vì sợ nhà của họ sẽ bị đập phá (nghi câu trả lời này quá, vì người ủng hộ Biden thường ôn hòa, trong khi người ủng hộ Trump thường có súng trong nhà). Đó là từ bản thăm dò Granite State Poll, thực hiện từ 1 viện nghiên cứu của đại học University of New Hampshire's Survey Center.

Bản khảo sát nói 68% người ủng hộ Trump không đặt biểu ngữ "MAGA" hay "Trump 2020" nơi sân nhà vì lo sợ nhà sẽ bị đập phá. Trong khi 65% người ủng hộ Trump không dán huy hiệu ủng hộ Trump lên xe vì sợ xe bị phá. Trong khi 45% người ủng hộ Trump vào sở không nói chuyện, cũng không thảo luậnv ới bạn bè về Trump vì sợ tranh cãi. Hiện tượng trên xảy ra tại New Hampshire nơi thăm dò cho thấy Biden hơn Trump 12 điểm, và tỷ lệ là Biden 55%, Trump 43%, theo bản thăm dò FiveThirtyEight.

Donald Trump đã khởi động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, muốn TQ mua thêm hàng của Mỹ và giảm bán hàng sang Mỹ, bằng cách dựng rào thuế quan cao. Nhưng 4 năm sau, Trump thua thê thảm: hàng từ TQ vào Mỹ nhiều hơn hàng từ Mỹ sang TQ trong tháng 8/2020 tăng cao thêm, tới mức hơn $67 tỷ đôla, là mức cao nhất trong vòng một tháng tính trong 14 năm qua. So với tháng 7/2020, thâm thủng thương mại Mỹ-TQ như thế là giảm 7%, nhưng vẫn còn khoảng 26 tỷ đôla.

Trong mùa đại dịch, thâm hụt thương mại thê thảm... Tại sao? Vì trong khi kinh tế TQ mở lại sớm, thì kinh tế Mỹ còn đang ngập lụt. Thặng dư TQ với Mỹ trong tháng 9/2020 là 31 tỷ đôla. Cuộc chiến thương mại gây hại nhiều nhất cho nông dân Mỹ, mặc dù mới đây TQ đồng ý mua lại từ Mỹ đậu nành. William Reinsch, chuyên gia tại viện Center for Strategic and International Studies (CSIS), nói rào thuế quan Trump dựng lên lại hại cho kinh tế Mỹ và không đạt mục tiêu như ý.

Tạp chi Business Insider ghi lời các kinh tế gia từ Goldman Sachs nói rằng nếu Dân Chủ thắng lớn bầu cử 2020, sẽ có đợt kích thích kinh tế trị giá 2 ngàn tỷ đôla đưa ra và sẽ nâng GDP (tổng sản lượng quốc dân) khoảng 0.5% so với niên khóa tài chánh 2021-2020. Bản ước tính dựa vào mô hình Biden-Harris với giả thiết rằng nếu lạm phát không hơn 2% thì GDP của Mỹ có thể tăng từ 2% tới 3% trong nhiều năm sau đó.

Theo bản tin ngày 25/102/2020 của báo Nhật Bản Mainichi Japan, du học sinh Việt Nam tại Nhật ở thế kẹt: đi làm nhiều giờ hơn quy định là sẽ bị cắt visa và đuổi về VN, nhưng không đi làm hay đi làm ít giờ thì sẽ không đủ tiền đóng học phí và chi tiền ăn, ở. Bản tin phỏng vấn cô Ngoc Ha Pham Thi, 25 tuổi, đang cư trú ở thành phố Kobe, mới nhận được thư từ sở di trú Osaka nói rằng cô sẽ không được tái gia hạn chiếu khán visa vì làm việc hơn mức quy định cho phép (luật đối với sinh viên ngoại quốc tại Nhật: tối đa làm 28 giờ/tuần).

Cô nói với báo Nhật Bản rằng cô tới Nhật tháng 1/2019, làm việc ở 2 nơi (hãng làm hộp thức ăn trưa, và nhà dưỡng lão) trong khi học trường ngoại ngữ tại Nhật. Trong khi chi phí đời sống và ở trường cần 665 đôla/tháng và chi phí nhập học và học phí trường cần $3,697 phải đóng vào tháng 9/2019. Đó là lý do cô phải làm ở 2 nơi trong khi đi học, và phải xài rất hà tiện.

Chuyện xảy ra tại Andover, tiểu bang Massachusetts: những người ủng hộ Dân biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ) bị cho là bị hù dọa bạo lực, trong khi Cộng Hòa nói rằng khôngc ó gì trầm trọng mà la hoảng. Cảnh sát trưởng James Riter nói về sự kiện một người lái xe xông vào đám đông đang cầm biểu ngữ ủng hộ DB Tram Nguyen nơi quảng trường trước tòa nhà Lincoln Hall chiều Thứ Sáu 23/10/2020 chỉ là vô ý vì người lái là một bà cụ 80 tuổi không có ý lái xe xông vào hăm dọa ai.

May mắn, không ai bị thương. Có người báo cáo cảnh sát. Cảnh sát đã tới điều tra và nói không có gì. Tuy nhiên, bà Pamela Newport, cư dân Boxford, nói với báo The Eagle-Tribune rằng bà biểu tình ủng hộ DB Nguyen, không chứng kiến thực sự giây phút xe xông vào đám đông, nhưng đứng gần tới mức nghe 2 tiếng động lớn và sau đó là thấy chiếc xe cán ngã 2 biểu ngữ ủng hộ trên sân cỏ. Bà nói ai cũng nổi giận và sợ kinh hoàng. Cảnh sát trưởng Riter nói rằng chỉ vì bà cụ 80 tuổi lái xe thấy biểu ngữ ủng hộ Dân Chủ quá nhiều cho nên hào hứng lạc tay lái chớ không cố ý cán ai.

DB Tram Nguyen lên FaceBook kể chuyện này, đòi Cộng Hòa phải lên án hành vi lái xe hăm dọa. Và rồi Jim Lyons, chủ tịch Đảng Cộng Hòa người mất ghế cho cô Tram Nguyen năm 2018 liền trả lời rằng chuyện xe chệch tay lái không có gì mà ầm ĩ.

Diễn viên Brad Pitt xuất hiện trong một quảng cáo của Dân Chủ chiếu đêm Thứ Bảy trong trận đấu banh dã cầu, cũng là trận thứ 4 của giải Major League Baseball. Quang cáo dài 60 giây, Pitt kêu gọi cử tri Mỹ bầu phiếu cho Biden, để cho Hoa Kỳ là nơi của mọi người, bất kể da màu hay đảng phái.

Cứ mỗi trận đấu trong giải banh dã cầu World Series là có quảng cáo của Biden với một diễn viên hay nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi bầuc ho Biden. Trước Pitt có một quảng cáo trong đó là diễn viên Sam Elliott.

Túi xách có chân dung Bide do Họa sĩ Rick Fleming vẽ.

Họa sĩ Rick Fleming, người có khuyết tật chậm trí, đã vẽ một chân dung PTT Joe Biden, và ảnh chân dung này được Biden xin phép sử dụng in trên một túi xách để bán gây quỹ, Fleming cư ngụ ở Autis, Texas, có tranh triển lãm ở phòng tranh SAGE Studio, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ và điêu khắc gia bị khuyết tật.

Họa sĩ Fleming và Biden đã nói chuyện qua mạng Zoom hôm Thứ Bảy 10/10/2020 về nghệ thuât của Fleming, về thói quen nuôi chó của Biden, về chuyện ngừa dịch bằng cách mang khẩu trang, và cuối cùng Biden xin phép dùng ảnh chân dung Biden do Fleming vẽ in lên một túi xách để bán qua mạng. Họa sĩ đã đồng ý. Túi xách nhan đề "Biden Portrait Tote" kích thước 18"w x 14.5"h x 3"d bán giá 30 đôla.

Tại London, Anh quốc, hôm Thứ Bảy 24/10/2020, nhiều người biểu tình hóa trang làm nhiều con gà, một con bò và TT Trump xuống đường phản đối một thương ước Mỹ-Anh mà các nhà hoạt động nói là sẽ làm giảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Khoảng 50 người biểu tình trước tòa nhà Hạ Viện Anh quốc, tố gáic rằng thương ước đang thương lượng giữa Mỹ-Anh sẽ cho giảm quy định an toàn đối với thực phẩm nhập cảng từ Mỹ vào Anh. Một người biểu tình mang đầu lân theo hình Trump, cầm một ống chích khổng lồ để nêu rằng thịt bò Mỹ bị chích hóa chất hormones có thể được bán ở Mỹ. Trong khi cùng nỗi lo là thịt gà Mỹ được nhúng hóa chất chlorine sẽ vào Anh.

Khi vận động ở Ohio hôm Thứ Bảy 24/10/2020 Trump lại đổi giọng, nói rằng Trump có thể sẽ không bàn giao quyền lực ôn hòa, vì Trump cho rằng Trump đã bị chính phủ Obama do thám, theo dõi năm 2016 là một cách xử thế không thân thiện. Tuy nhiên, theo lệnh Trump, FBI điều tra và bản báo cáo nói là chính phủ Obama không có gì sai luật. Trump đã nổi giận khi ra lệnh cho Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr và FBI bắt giam Biden và cử công tố đặc biệt điều tra Obama và Hillary Clinton, nhưng cả Bill Barr và FBI đều lặng lẽ đóng các hồ sơ điều tra vì không thấy gì.



Don Trump Jr. bắn tin sẽ ứng cử Tổng Thống 2024

Theo một bản tin từ Forbes, cậu Don Trump Jr. và em trai là Eric Trump đang phóng lên các quả bóng thăm dò trong những ngày cận bầuc ử 2020 rằng hai anh em -- tuy đang điều hành Trump Organization nhưng vẫn có kế hoạch sẽ ra ứng cử Tổng Thống 2024 nương theo làn sóng thượng tôn da trắng mà ông bố đã làm dậy sóng lên được.

Cậu Donald Trump Jr. phóng một tấm hình đứng bên biểu ngữ ‘Don Jr. 2024’ lên mạng Instagram, nói rằng cậu cảm ơn ai đó đã làm biểu ngữ, nhưng hãy hoàn tất 2020 bằng một chiến thắng lớn cho Trump đã. Các nhà phân tích nói rằng ngay cả khi Biden thắng cử Bạch Ốc và Dân Chủ thắng lưỡng viện, tư tưởng người Cộng Hòa nay đã biến thành tư tưởng Trump sẽ vẫn in sâu thành hoài niệm lớn cho người cực hữu, cũng y hệt như lá cờ Nam quân vẫn còn được nhiều người Mỹ trắng tôn thờ hơn một thế kỷ sau khi Nam quân đầu hàng Bắc quân năm 1865.

Trump bi quan, đoán rằng Dân Chủ sẽ chiếm đa số Thượng Viện trong kỳ bầu cử này. Lời bi quan này nói trong buổi gây quỹ khép kín của Cộng Hòa tại Nashville, Tennessee, sau khi hoàn tất tranh luận Trump-Biden. Một người tham dự ẩn danh đã kể lại với báo Washington Post rằng Trump nói Trump không thể giúp một vài thượng nghị sĩ Cộng Hòa ứng cử, và bầu cử Thượng Viện quá gay go, Cộng Hòa khó giữ đa số được nữa. Nhưng Trump nói, Cộng Hòa hy vọng chiếm đa số Hạ Viện.