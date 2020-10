Trump mắng BS Fauci, phóng viên là đồ ngu. Trump chụp nón cối: Biden sẽ hủy bỏ Lễ Giáng Sinh. Cộng Hòa sôi sục vu khống: Nữ Thống Đốc Michigan ra ám hiệu 8645 để xử tử Trump. 50 cựu quan chức tình báo Mỹ tố bài báo New York Post là thủ đoạn gián điệp Nga. Chỉ 1/18 dân biểu Cộng Hòa đòi điều tra cậu Hunter Biden. Lời khai Maxwell cơ nguy lộ bí mật ổ sex trẻ em của Epstein tại sân golf Mar-a-Lago củ

BS Anthony Fauci, Giám đốc Viện Bệnh Truyền Nhiễm và Dị Ứng từ gần 4 thập niên, bị Trump mắng, "Người ta đã chán nghe Fauci và tất cả các bọn ngu ngốc đó."

.

Trump mắng BS Fauci, phóng viên là đồ ngu. Trump chụp nón cối: Biden sẽ hủy bỏ Lễ Giáng Sinh. Cộng Hòa sôi sục vu khống: Nữ Thống Đốc Michigan ra ám hiệu 8645 để xử tử Trump. 50 cựu quan chức tình báo Mỹ tố bài báo New York Post là thủ đoạn gián điệp Nga. Chỉ 1/18 dân biểu Cộng Hòa đòi điều tra cậu Hunter Biden. Lời khai Maxwell cơ nguy lộ bí mật ổ sex trẻ em của Epstein tại sân golf Mar-a-Lago của Trump. Cộng Hòa nổi giận: Tòa Tối Cao cho Pennsylvania đếm phiếu tới trễ 3 ngày. Đô Đốc McRaven, cựu Tư lệnh Hành quân Đặc biệt và chỉ huy trận hạ sát Osama bin Laden: hãy bầu cho Biden vì Mỹ cần lãnh đạo thế giới. Nữ sinh Mỹ gốc Ấn Độ 14 tuổi tại Texas dò ra chất đạm có thể giúp chữa trị COVID-19. Cô Ivanka bị kiện về tội tham nhũng vi móc nối với chính phủ TQ cho kinh doanh thời trang Ivanka. Điểm Biden liên tục hơn Trump. Quận Cam tăng dịch bệnh. Chiến lược gia cao cấp Cộng Hòa: cần đốt rụi Cộng Hòa và xây dựng lại. Ban vận động Cộng Hòa quăng tiền bí ẩn.

.

WASHINGTON (VB - 20/10/2020) --- Theo thống kê của Worldometers vào sáng Thứ Ba 20/10/2020, số người tại Mỹ nhiễm dương tính COVID-19 lên tới 8,459,967 người, trong khi số người chết lên tới 225,269 người.

.

Tại Quận Cam (California), báo cáo đêm Thứ Hai của quận cho biết số người chết dịch lên tới 1,410 người. Tính từ cuối tuần, quận có thêm 203 người nhiễm dương tính, nâng tổng số tới 57,071 người đã nhiễm bệnh. Số bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện hôm Chủ Nhật 18/10/2020 là 162 người, hôm Thứ Hai lên tới 168 người, trong khi số bệnh nhân trong phòng ICU (chăm sóc đặc biệt) tăng từ 50 tới 63 người.

.

Chỉ còn 2 tuần nữa là Ngày Bầu Cử 3/11/2020, điểm thăm dò của Yahoo News/YouGov cho thấy Biden vượt hơn Trump ở tỷ lệ 51%-40%, tức là hơn 11 điểm. Trong khi đó, bản thăm dò New York Times/Siena College cho thấy Biden vượt hơn Trump ở tỷ lệ 50%-41%, tức là hơn 9 điểm.

.

Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai nổi giận trong khi đi vận động ở Tucson, Arizona, nói rằng: "Người ta đã chán nghe Fauci và tất cả các bọn ngu ngốc đó. Cứ mỗi lần hắn lên TV, luôn luôn có một quả bom, Nhưng có một quả bom lớn hơn nếu tôi sa thải hắn. Nhưng Fauci là một tai họa." (“People are tired of hearing Fauci and all these idiots,” Trump said of the government’s top infectious disease expert. “Every time he goes on television, there’s always a bomb. But there’s a bigger bomb if you fire him. But Fauci’s a disaster.”)

.

Tương tự, Trump cũng chửi mắng các phóng viên, cụ thể là đối với Kristen Welker của đài NBC, cũng như đài CNN rằng ạti sao hàng ngày cứ loan tin dịch bệnh trong khi không chịu loan tin Biden là kẻ có tội hình sự. Khi phóng viên hỏi tại sao gọi Biden là hình sự, Trump nói "hãy đọc máy laptop của ông ta" nhắc tới chuyện báo New York Post loan tin báo này có email của Hunter Biden bí ẩn lấy từ "máy laptop của Hunter Biden" mà 50 chuyên gia tình báo Mỹ trong đó có 6 viên chức tình báo cao cấp từng phục vụ trong nội các của Trump nói rằng đó chỉ là tin giả do tình báo Nga gài vào. Trump cũng nói báo chí không loan tin về laptop đó thì là các phóng viên cũng là bọn hình sự.

.

Trong buổi vận động ở thị trấn Carson City, Nevada, nơi cử tri bầu sớm từ Thứ Bảy 17/10/2020, Trump chụp nón cối cho Biden rằng nếu Biden thắng cử thì Carson City sẽ thành thị trấn ma và mùa Lễ Giáng Sinh sẽ bị hủy bỏ (“If he comes in, Carson City will become a ghost town and the Christmas season will be canceled.”). Thực tế, nếu Biden thắng cử, Biden nhậm chức sẽ là ngày 20/1/2021, sau Lễ Giáng Sinh, nhưng Trump ám chỉ Biden là kẻ vô thần, thực tế Biden là tín đồ Công Giáo thuần thành.

.

Stuart Stevens, chiến lược gia cao cấp của Cộng Hòa trong mùa bầu cử 2012, hôm Thứ Hai 19/10/2020 nói rất tiếc rằng Đảng Cộng Hòa đang "sụp đổ toàn bộ" trong nhiệm k2y Tổng Thống của Trump. Stevens nói với phóng viên Jake Tapper trên CNN rằng cách duy nhất cho Cộng Hòa là "hãy đốt rụi nó và khởi đầu lại" (“burn it down and start over”). Ông so sánh Cộng Hòa tan rã với hình ảnh chế động CS tại Liên Xô sụp đổ.

.

Trong cuộc nói chuyện hôm Thứ Hai, Bill Stepien (Trưởng ban Vận động của Trump) cho biết tổng số quảng cáo trong 2 tuần cuối mùa bầu cử là 55 triệu đôla, chia cho 11 tiểu bang chiến trường. Trong khi Jen O'Malley Dillon (Trưởng ban Vận động của Biden) nói là sẽ chi 234 triệu đ6ola quảng cáo trong 2 tuần cuối cho 11 tiểu bang: Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine-2, Michigan, North Carolina, Nevada, Ohio, Pennsylvania, và Wisconsin.

.

Đô Đốc 4 sao hồi hưu William McRaven, cựu Tư Lệnh Trung Tâm Hành Quân Đặc Biệt từ 2011-2014, nói rằng bản thân ông là người bảo thủ, nhưng bây giờ sẽ bầu cho Biden trong bài viết trên tờ The Wall Street Journal hôm Thứ Hai. Ông là người chỉ huy trận đột kích 2011 tại Pakistan, hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden. Tướng này viết ông là người phò sinh, ủng hộ Tu Chánh Án số 2 (quyền dùng súng), chính quyền thu hẹp, quốc phòng mạnh và bảo thủ về đòi hỏi đứng chào quốc kỳ.

.

Tướng này nói rằng, dù vậy, ông ủng hộ "việc tôn trọng sinh mạng dân da đen, ủng hộ việc Dreamers (trẻ em theo ba mẹ vào Mỹ bất hợp pháp) hưởng quốc tịch Mỹ, ủng hộ giáo dục bình đẳng, tin biến đổi khí hậu có thực, và Tu Chánh Án số 1 (tự do phát biểu) là viên gạch nền cho dân chủ, "quan trọng nhất, tôi tin rằng Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới với lòng can đảm, quyết tâm, với ý thức danh dự và khiêm cung. Người ta đã thấy chúng ta xé bỏ các hiệp ước, rời bỏ các đồng minh trên chiến trường và kết thân với các nhà độc tài. Người ta thấy chúng ta bất lực khi đối phó đại dịch và cháy rừng. Họ thấy chúng ta lúng túng với bất công xã hội." ("But, I also believe that black lives matter, that the Dreamers deserve a path to citizenship, that diversity and inclusion are essential to our national success, that education is the great equalizer, that climate change is real and that the First Amendment is the cornerstone of our democracy. Most important, I believe that America must lead in the world with courage, conviction and a sense of honor and humility. They have seen us tear up our treaties, leave our allies on the battlefield and cozy up to despots and dictators,“ McRaven wrote. “They have seen our incompetence in handling the pandemic and the wildfires. They have seen us struggle with social injustice.”)

.

Kết luận, Đô Đốc McRaven viết rằng Hoa Kỳ không còn hướng vọng gì nơi lãnh đạo nữa, và tình hình sẽ thay đổi nếu Biden thắng cử Tổng Thống.

.

Hôm Thứ Ba 20/10/2020, hãng tin Associated Press loan tin rằng các viên chức Cộng Hòa than phiền rằng tiền vận động đã xài 1 tỷ đô trong những cách vô ích. Từ 2017, hơn 39 triệu đô chi trả cho công ty của [Brad] Parscale, người bị sa thải khỏi chức Trưởng ban Vận động của Trump hồi mùa hè 2020. Thế rồi thêm $273.2 triệu đôla chi trả cho American Made Media Consultants, một công ty bí ẩn mà không biết ai là chủ, theo bản phúc trình của Mike Murphy, chiến lược gia Cộng Hòa lâu năm. Murphy viết rằng Cộng Hòa xài tiền y hệt như 10 con khỉ cầm tiền ném vào đống lửa.

.

Có khoảng 67,000 cựu tù hình sự ghi danh cử tri tại Florida tới giờ. Như thế là do từ ảnh hưởng cuộc bầu cử 2018 đòi sửa hiến pháp tiểu bang này. Trước đó, tất cả các tù hình sự đều mất quyền bầu cử trọn đời, dù là đã thi hành xong án tù. Có tổng cộng 1.4 triệu người tại Florida đã mãn án tù hình sự.

.

Trả lời Fox News phỏng vấn, Donald Trump đòi hỏi rằng Bộ Tưởng Tư Pháp Bill Barr phải bổ nhiệm công tố đặc biệt để điều tra Joe Biden dựa theo thông tin New York Post đăng từ các email của Hunter Biden trong máy laptop bí ẩn. Tuy nhiên, ngay cả đa số thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng không tin trò bôi bẩn này, vì Fox News thú nhận rằng trong lá thư gửi tới Barr đòi điều tra gia đình Biden thì chỉ có 11 trong tổng số 198 Dân Biểu Cộng Hòa ký tên; nghĩa là chỉ có 1/18 dân biểu Cộng Hòa đòi điều tra.

.

Trong khi đó, cựu Phó Giám Đốc CIA Nick Shapiro chuyển tới báo Politico để loan tin về một Thư Ngỏ với chữ ký hơn 50 cựu viên chức tình báo cao cấp Hoa Kỳ giải thích lý do vì sao họ tin rằng các emails gọi là của Hunter Biden "có tất cả các dấu ấn kinh điển của chiến dịch thông tin Nga... và phải nghi ngờ sâu sắc rằng chính phủ Nga đóng vai trò quan trọng trong vụ này."

.

Trong nhóm ký tên có 6 cựu quan chức tình báo trong nội các Trump: Russ Travers (quyền Giám Đốc Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia - National Counterterrorism Center acting director); Glenn Gerstell, cựu công tố trưởng NSA; Rick Ledgett, cựu phó giám đốc NSA; Marc Polymeropoulos, viên chức cao cấp về các chiến dịch CIA; và Cynthia Strand, Phó giám đốc chiến dịch toàn cầu của CIA.

.

Điều này có thể ảnh hưởng tới Trump, chuyện hang ổ sex trẻ em bị lộ tại khách sạn nghỉ dưỡng Mar-a-Lago mà nghi can chính là Jeffrey Epstein đã chết trong tù. Lời khai của bà Ghislaine Maxwell trong năm 2016 sẽ được phổ biến, theo lệnh tòa. Maxwell bị kiện năm 2015 bởi cô Virginia Roberts Giuffre, người tố rằng bả Maxwell giúp Epstein hiếp dâm cô Giuffre khi cô Giuffre còn là trẻ em vị thành niên 14 tuổi. Bà Maxwell khai là không biết gì. Tuy nhiên công tố nói rằng bà Maxwell, 58 tuổi, khai gian nên đã truy tố từ tháng 7/2020 về tội giúp tuyển mộ, chiêu dụ và hướng dẫn các bé gái, và tham gia lạm dụng tình dục các bé gái vị thành niên. Jeffrey Epstein và Maxwell tổ chức đường dây cung cấp sex trẻ em cho nhiều đại gia toàn cầu, hoạt động ở sân golf Mar-a-Lago của Trump. Chưa rõ lời khai Maxwell sẽ được phổ biến trước hay sau Ngày Bầu Cử.

Anika Chebrolu, cô học sinh 14 tuổi từ Frisco, Texas, có khám phá hy vọng chữa trị COVID-19.

.

Cô Anika Chebrolu, cô học sinh 14 tuổi từ Frisco, Texas, đã thắng giả trị giá 25,000 đôla với khám phá hy vọng chữa trị COVID-19. Giải thưởng này giành cho khoa học gia trẻ, có tên là "2020 3M Young Scientist Challenge" và khám phá của cô là dùng phương pháp "in-silico methodology" để dò ra một phân tử chì có thể có khả năng chỉ ra chất đạm của siêu vi coonavirus (...discover a lead molecule that can selectively bind to the spike protein of the SARS-CoV-2 virus).

.

Cô Anika là người Mỹ gốc Ấn Độ, nộp dự án về khám phá của cô khi còn trong lớp 8, ban đầu chỉ là dùng phương pháp này dò ra cchất đạm của siêu vi cúm mùa, và nhờ giáo viên hướng dẫn đã chuyển sang dò tìm chất đạm siêu vi COVID-19. Bây giờ, cô sẽ tiếp tục làm việc với các nhà khoa học trong hướng mới này.

.

Trong đời thường, cô ưa thích luyện điệu múa cổ Ấn Độ có tên là Bharatanatyam, mà cô luyện mua từ 8 năm qua. Tuy nhiên, cô ước mơ trở thành khoa học gia, hay bác sĩ.

.

Tòa Tối Cao sẽ cho phép Pennsylvania đếm phiếu tới trễ sau Ngày Bầu Cử tới 3 ngày, đếm các phiếu tới ngày 6/11/2020, cho dù dấu ấn Bưu điện không rõ. Trước đó, Cộng Hòa nộp đơn kiện tiểu bang này, nói rằng đếm phiếu sau Ngày Bầu Cử là vi hiến.

.

Lý do Cộng Hòa muốn chèn ép phiếu bầu vì kinh hoảng trước hiện tượng dân tiểu bang này xin ghi danh phiếu bầu qua thư: các đơn xin cho thấy ghi danh Dân Chủ nhiều gấp 3 lần xin ghi danh Cộng Hòa. Trump thắng cử ở Pennsylvania năm 2016, nhưngc hỉ với 44,000 phiếu, tức là chưa tơi 1%.

Thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan với huy hiệu "8645" nơi bàn bên trái, góc dưới hình.

.

Trong khi Trump xách động thượng tôn da trắng vũ trang giải phóng Michigan, dẫn tới một nhóm âm mưu bắt cóc Thống Đốc nơi này và nhóm vũ tranh này đã bị tống giam chờ ra tòa, Thống Đốc Whitmer lên truyền hình tố cáo Trump đỡ đầu khủng bố.

.

Cộng Hòa lại nổi giận khi Fox News chỉ ra rằng khi bà Whitmer nói chuyện trên chương trình Meet The Press của NBC, với huy hiệu để góc bàn (xem hình trên) mang số 8645 là bà Whitmer đang kêu gọi "xử tử Tổng Thống Trump" vì số 45 là chỉ cho Trump, Tổng Thống đời 45, và số 86 là hiệu lệnh "giết chết."

.

Có vẻ như Cộng Hòa ưa vu khống, và không ưa xem tự điển. Theo tự điển Merriam-Webster, con số 86 là tiếng lóng có nghĩa là từ chối một khách hàng, dùng trong các tiệm ăn chỉ cho một món trong thực đơn không còn nữa. Trong tự điển Urban Dictionary ghi vào tháng 11/2017, chữ "8645" có nghĩa là hãy tống cổ, hãy dẹp bỏ Trump.

.

Năm 2018, cựu Trưởng ban Báo Chí Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders khi vào một tiệm ăn ở Virginia đã bị chủ tiệm mời ra khỏi tiệm vì không muốn đón khách hàng làm việc cho Trump. Một tấm hình đưa lên Twitter cho thấy một tờ giấy dán trên tiệm ăn này có dòng chữ "86 — Sarah Huckabee Sanders” nghĩa là đã từ chối đón bà Sarah Huckabee Sanders.

.

Cô Ivanka Trump, cố vấn cao cấp Bạch Ốc cùng với chồng là Jared Kushner, cơ nguy ở tù vì tội tham nhũng, nếu Trump thất cử. Bản tin trên báo The Daily Beast ghi rằng tổ chức quan sát phi đảng phái Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) đã ghi nhận các hành vi nghi là tham nhũng của Ivanka Trump từ đầu năm 2017, và đã nộp đơn đòi điều tra các thương vụ của cô với chính phủ Trung Quốc, cũng như đòi điều tra các thương vụ địa ốc của cô và Kushner. Bản tin nói vào tháng 4/2017, cùng ngày Trump ăn tiệc với Tập Cận Bình, chính phủ TQ cấp sơ khởi chấp thuận thương hiệu mà Ivanka xin từ lâu cho nhãn hiệu thời trang cô kinh doanh ở TQ.

.

Tương tự, ngày 7/8/2018, chính phủ TQ cấp thêm một số bản quyền thương hiệu cho cô Ivanka, trùng vào ngày TT Trump gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với công ty viễn thông ZTE của TQ. Hai cha con Trump kinh doanh không giấu giếm gì. CREW ghi trong đơn khiếu kiện rằng Ivanka đã vi phạm Luật Hatch Act tới 8 lần trong vòng 48 giờ quanh sự kiện đó.

.

Cuộc tranh luận Thứ Năm này giữa Trump-Biden sẽ có luật mới: Trump sẽ không chặn họng khi Biden đang nói được nữa. Trong 6 phần cho 6 đề tài tranh luận, mỗi người sẽ có 2 phút không gián đoạn để trình bày về đề tài đó, trong khi đó máy vi âm của ứng viên kia sẽ bị khóa.

.