Quận Cam: chết vì đại dịch tăng vọt. Ký túc xá Đại học Chapman bộc phát 1 ổ dịch. Kế hoạch Biden miễn học phí đại học công lập trong 10 năm sẽ có lời gấp 4 lần đầu tư. BS Fauci: tuyên bố "miễn dịch bầy đàn" do Trump ủng hộ là phi lý, bất nhân. Chiến lược gia Cộng Hòa Stevens: Cộng Hòa bệnh hoan vì im lặng khi Trump nói Trump không hiếp dâm 1 cô phóng viên vì không "hợp nhãn". Thất nghiệp bất ngờ t

Người gốc Việt biểu tình tại Little Saigon ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden tuần trước.

.

Quận Cam: chết vì đại dịch tăng vọt. Ký túc xá Đại học Chapman bộc phát 1 ổ dịch. Kế hoạch Biden miễn học phí đại học công lập trong 10 năm sẽ có lời gấp 4 lần đầu tư. BS Fauci: tuyên bố "miễn dịch bầy đàn" do Trump ủng hộ là phi lý, bất nhân. Chiến lược gia Cộng Hòa Stevens: Cộng Hòa bệnh hoạn vì im lặng khi Trump nói Trump không hiếp dâm 1 cô phóng viên vì không "hợp nhãn". Thất nghiệp bất ngờ tăng vọt. Trump kêu gọi Cộng Hòa California đừng gỡ thùng phiếu dỏm, và hãy ra tòa cãi tới cùng. Trump-Biden họp phố đêm Thứ Năm. Thống đốc Massachusetts (Cộng Hòa) tuyên bố không ủng hộ Trump. Scaramucci, cựu Giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump: Tình báo Nga đang giúp Trump qua bài báo NY Post đầy bịa đặt. Twitter cấm cửa bài báo NY Post vì toàn tin giả. Michigan: Cậu da đen bị ông da trắng chửi mắng, dùng ổ khóa đánh gãy nhiều răng ngoài phố. CNN: tiền bí mật từ Ai Cập chuyển vào 2016 giúp Trump vận động.

.

WASHINGTON (VB - 15/10/2020) --- Sau 2 ngày không có ai chết vì COVID-19, các quan chức y tế Quận Cam, California, báo cáo chỉ trong một ngày có 19 người chết vì liên hệ siêu vi coonavirus hôm Thứ Tư 14/10/2020, và 213 người xét nghiệm có dương tính. Như thế là nguy hiểm tăng trở lại, vì tính trong tuần trước có 54 người chết được báo cáo liên hệ siêu vi này, giảm từ mức 72 người chết tuần trước đó, và từ mức 77 người chết tuần trước đó nữa.

.

Đại học Chapman University tại Quận Cam hôm Thứ Ba cho biết đang tìm cách kềm chế một ổ dịch bùng phát trong sinh viên, trong và ngoài khuôn viên trường. Tổng cộng 17 sinh viên cư ngụ trong ký túc xá bị nhiễm COVID-19 trong khi 19 sinh viên cư ngụ khu nhà lân cận khuôn viên trường lây nhiễm, và 1 sinh viên cư ngụ nơi khác cũng bị lây. Nhưng ban giám hiệu không ai bị.

.

Viện trưởng Đại học Daniele C. Struppa gửi thư thông báo về tình hình ổ dịch tại một ký túc xá. Các sinh viên bị lây nhiễm phải cách ly ít nhất 10 ngày, và phải không có triệu chứng trong 3 ngày trước khi có thể trở về căn chung cư của họ hay vào các sinh hoạt trong khuôn viên. Thời gian cách ly phải học qua mạng trực tuyến.

.

Theo thống kê Worldometers hôm Thứ Năm 15/10/2020, Hoa Kỳ đã có tới 8,156,124 bệnh nhân siêu vi coronavirus, và số người chết vì liên hệ siêu vi này là 221,895 người.

.

Một bản tuyên bố nhan đề Great Barrington Declaration của một nhóm khoa học gia kêu gọi hãy cho tự do lây nhiễm COVID-19 tới mức "miễn dịch bầy đàn" ("herd immunity") để đại dịch suy yếu đã được Bạch Ốc ủng hộ, nhưng Bác sĩ Anthony Fauci (Giám đốc Viện Dịch Bệnh Lây Nhiễm và Dị Ứng Quốc Gia - National Institute of Allergy and Infectious Diseases) trả lời phỏng vấn trên ABC News sáng Thứ Năm rằng tự do cho lây nhiễm là "kỳ cục" và "hoàn toàn vô nghĩa".

.

Trang web của bản tuyên bố này nói là có hơn 9,000 chuyên gia y tế toàn cầu ký tên, lý luận rằng hãy để siêu vi lây nhiễm tự do trong giới trẻ và người khỏe mạnh, trong khi bảo vệ người già và người yếu, thì sẽ tới lúc trung hòa nguy hiểm.

.

BS Fauci nói rằng nếu cho tự do lây nhiễm, không mang khẩu trang, cho tự do tụ tập, thế là vô nghĩa, vì chúng ta sẽ không bảo vệ ai được nữa khi bệnh nhân đông tràn ngập và có hậu quả nghiêm trọng, vì lịch sử cho thấy không hề có chuyện cho tự do lây dịch như thế. BS Fauci nói bất kỳ chuyên gia dịch tễ nào cũng thấy rằng như thế là tăng vọt nhập viện và tăng vọt số người chết.

.

Tổng giám đốc World Health Organization là Adhanom Ghebreyesus cũng nói miễn dịch bầy đàn là phản khao học và phi đạo đức vì là sát nhân tập thể, và "chưa từng có trong lịch sử y tế công cộng có chuyện miễn dịch bầy đàn là chiến lược đối phó một ổ dịch, huốn là một đại dịch toàn cầu."

.

Các khoa học gia đại học Oxford Univeristy cho biết đã tạo ra một phương pháp xét nghiệm COVID-19 nhanh tới mức chỉ cần 5 phút là biết kết quả. Thông báo loan báo qua AstraZeneca, đối tác làm thuốc chủng ngừa với Oxford đưa ra hôm Thứ Năm. Tuy nhiên, phương pháp xét nghiệm này dự kiến có thể được chấp thuận giữa năm 2021.

.

Bản nghiên cứu của đại học Georgetown University cho thấy kế hoạch của Joe Biden cho miễn phí đại học công lập sẽ có lợi bù lại trong vòng 10 năm. Kế hoạch của Biden nhắm đối phó tình hình học phí đại học tăng vọt. Riêng trong 10 năm qua, chi phí đại học tăng hơn 25% và bây giờ, khoảng 44 triệu người Mỹ mang còn nợ vay thời đi học hơn 1.6 ngàn tỷ đôla.

.

Ứng viên Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden và TNS Kamala Harris đã đưa ra kế hoạch được cho là có lợi hơn việc xóa nợ sinh viên: đại học công cho miễn học phí đối với tất cả các gia đình có thu nhập dưới $125,000. Bản phân tích của viện nghiênc ứu giáo dục và lao động Center on Education and the Workforce tại đại học Georgetown University nói rằng chương trình sẽ đem đầu tư về trong vòng 10 năm.

.

Nghiên cứu này có nhan đề “The Dollars and Sense of Free College” (Đồng Đô La và Ý Nghĩa Đại Học Miễn Phí) đo lường tốn kém của kế hoạch Biden với 3 mô hình đại học miễn phí. Kết quả cho thấy kế hoạch Biden sẽ tốn $49.6 tỷ đôla (khoảng $8.6 tỷ đôla kém hơn mức tốn kém nếu kế họach không hạn chế lương gia đình $125,000) trong năm đầu tiên, và lợi ích của kế hoạch sẽ vượt hơn chi phí trong vòng 10 năm vì có mức tăng thu nhập và tăng mức thu thế thời gian này. Ước tính là sau 11 năm, kế hoạch Bden sẽ tốn $73 tỷ đôla/năm, nhưng bù lại được bằng mức thuế thu được tới $186.8 tỷ đôla khi các sinh viên ra đời làm việc và nộp thuế ớ mức lương cao.

. Stuart Stevens

.

Một trong những thành viên hàng đầu của The Lincoln Project, chiến lược gia Cộng Hòa thâm niên Stuart Stevens nói rằng tình hình một số Thượng nghị sĩ mù quáng ủng hộ Trump tới mức gọi là "bệnh hoạn sâu sắc" ("a deep sickness") khi Stevens trả lời phỏng vấn của ABC News:

.

"Làm cách nào bạn không thanh lọc một đảng của những người im lặng khi Tổng Thống Hoa Kỳ [Trump] nói rằng ông đã không hiếp dâm một cô phóng viên chỉ vì cô không thuộc loại hợp nhãn với tôi? Bạn làm gì với những người im lặng khi TT Mỹ từ chối -- và cả Phó Tổng Thống -- từ chối chấp nhận kết quả một cuộc bầu cử?" (Nguyên văn: "How do you not try to purge a party of people who say nothing when the president of the United States says he didn't rape a journalist because she wasn't 'my type'? What do you do about people that really are quiet when the president of the United States is refusing -- and the vice president -- refusing to accept the results of an election?")

.

Nhiều tuần lễ sau khi Hoa Kỳ mở cửa kinh tế sau đại dịch, một con số làm Cộng Hòa thất vọng: số người khai thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ tăng 53,000 hồ sơ kể từ bản báo cáo trước, để tới mức 898,000 ngươi khai thất nghiệp trong tuần lễ cuối tháng 10/2020, theo Bộ Lao Động hôm Thứ Năm. Con số này làm các kinh tế gia thất vọng vì trái ngược với tiên đoán khi họ so với mức tuần trước.

.

Tổng Thống Trump hôm Thứ Tư thúc giục Đảng Cộng Hoa California hãy chống lại lệnh tiểu bang đòi gỡ các thùng do Cộng Hòa dựng lên ngoài phố để nhận phiếu bầu mà các viên chức bầu cử California gọi là các thùng gom phiếu bất hợp pháp. Hiện nay vùng Nam Califonia có khoảng 50 thùng dỏm này dựng trước nhiều nhà thờ, tiệm bán súng và phòng thể dục.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp California là Xavier Becerra và Tổng Thư Ký tiểu bang Alex Padilla đã gửi lệnh buộc Cộng Hòa gỡ bỏ các thùng dỏm này, và Trump liền phản ứng hôm Thứ Tư, nói rằng Dân Chủ từ trước giờ cũng "gom phiếu" ("ballot harvesting") và bây giờ tới phiên Cộng Hòa làm kỹ thuật "gom phiếu" bầu cử. Thực tế, Trump chỉ bịa đặt vì Đảng Dân Chủ California chưa từng dựng lên các thùng bất hợp pháp nào để gom phiếu. Trump nói rằng Cộng Hòa California cần phải lôi các quan chức California ra tòa khi đòi gỡ các thùng dỏm.

.

Các viên chức Cộng Hòa California hôm Thứ Tư cho biết họ sẽ không gỡ bỏ bất kỳ thùng phiếu dỏm nào, vì các thùng này dựng lên hợp pháp theo luật tiểu bang California. Cộng Hòa California nói rằng họ dự tính dựng thêm nhiều thùng phiếu dỏm nữa. Nhưng Tổng Thư Ký tiểu bang Alex Padilla nói rằng gom phiếu như thế là bất hợp pháp, vì phiếu gom về muốn hợp pháp phải có chữ ký người bầu phiếu và chữ ký người gom phiếu mới hợp pháp, vì, Padilla nói, các phiếu gom nơi các thùng này nghĩa là không có chữ ký người bầu và người gom. Kết quả chưa biết ra sao, khi Cộng Hòa California làm đủ trò tuyệt vọng.

.

Thống đốc Massachusetts là Charlie Baker đưa ra bản tuyên bố ông không ủng hộ Trump tái ứng cử. Charlie Baker thuộc Đảng Cộng Hòa, là Thống đốc thứ 72 của tiểu bang Massachusetts kể từ tháng 1/2015. Tiểu bang Massachusetts là truyền thống Cộng Hòa, nên quyết định của Thống đốc là điều bất ngờ. Giám đốc truyền thông của Thống đốc là Lizzy Guyton viết trong thông báo rằng Thống đốc không ủng hộ Trump, và để chuyện phân tích về bầu cử cho các chuyên gia.

.

Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump từ ngày 21/7/2017 tới 31/7/2017, nhìn nhận rằng Trump thông đồng với tình báo Nga để nhờ giúp trong bầu cử 2020, và dấu hiệu rõ nhất là bài báo trên tờ New York Post viết về cái gọi là liên hệ giữa Joe Biden với công ty Burisima tại Kiev, Ukraine, nơi con trai ông là Hunter Biden làm việc. Scaramucci nói bài báo đó là do tình báo Nga dựng chuyện lên, vì kỹ thuật bóp méo và vu khống lộ quá rõ. Cũng nên nói rằng bài báo NY Post được nhiều người ủng hộ Trump dịch ra tiếng Việt và phóng khắp email.

.

Jack Dorsey, Tổng quản trị Twitter, nói rằng mạng xã hội này cấm cửa bài báo của New York Post vì đó chỉ là chuyện bịa đặt nhằm bôi đen Joe Biden và Hunter Biden, hoàn toàn không chứng cớ và không căn cứ khả tín nào. Dorsey nói mạng Twitter chận tất cả các thông tin từ bài báo vu khống Biden, và chận cả tweet và cả cách truyền tin DM của mạng (DM =direct message = tin trực tiếp).

. Biden và Trump

.

Sau khi hủy bỏ cuộc tranh luận lần thứ nhì giữa Biden và Trump, đêm Thứ Năm 15/10/2020 bạn có thể xem độc diễn của một trong 2 ứng viên này, vì cả 2 sẽ có thảo luận hình thức "họp phố" (town hall = có điều hợp viên, nhưng câu hỏi sẽ do người tham dự theo thứ tự nêu lên). Bạn không thể xem cùng lúc cả 2 vì họ họp phố trên 2 làn sóng TV khác nhau.

.

Joe Biden sẽ có mặt ở buổi họp phố ở Philadelphia, phát sóng trên đài ABC từ 8--9:30 pm giờ Miền Đông (5:00-6:30pm giờ California), điều hợp viên là George Stephanopoulos. Donald Trump sẽ họp phố lộ thiên tại Miami, phát sóng trên đài NBC cùng giờ với buổi của Biden. Tuy nhiên, bạn có thể sau đó xem 2 buổi họp phố này vì sẽ lưu trữ trên YouTube.

. Cậu thiếu niên nạn nhân (trái) và hung thủ.

.

Bạn là người da vàng, hãy cẩn trọng đối với người da trắng cực đoan, đặc biệt là ở Michigan. Lee James Mouat, 42 tuổi, hôm Thứ Ba đã bị truy tố về tội căm thù vì sự kiện xảy ra ngày 6/6/2020 tại sân đậu xe ở công viên Sterling State Park. Nhân chứng kể với cảnh sát rằng Mouat chửi mắng một nhóm 3 em thiếu niên da đen, mắng "Mạng sống da đen không đáng gì đâu" rồi gọi các em này là "bọn quái vật" rồi sau đó Mouat dùng một dây khóa xe đạp đánh vào em Devin Freelon, 18 tuổi, làm thương tích hàm, bầm tím khuôn mặt và gãy nhiều răng.

.

Một phim tài liệu về đại dịch nhan đề "Totally Under Control" (Kiểm soát hoàn toàn rồi) đã bắt đầu lên mạng YouTube, dài hơn 2 giờ dồng hồ, đạo diễn là Alex Gibney, người nổi tiếng về nhiều phim tài liệu trước đây. Nếu bạn xem đầy đủ sẽ phải tốn tiền, khoảng vài đôla, nhưng sẽ có bản trích đoạn cho xem miễn phí ở YouTube, nơi bạn tìm qua nhóm chữ "Totally Under Control".

.

Nhiều chuyên gia y tế sẽ trả lời phỏng vấn trong phim về đại dịch. Phim ghi về thời gian, khởi sự từ ngày 20/1/2020 khi có người đầu tiên tại Mỹ dính COVID-19, và kết thúc phim với hình ảnh Trump nói với phóng viên rằng đại dịch đã "hoàn toàn được kiểm soát" và câu này được làm nhan đề phim. Nhiều chuyên gia y tế trong phim nói rằng nếu Trump không bưng bít đại dịch thì đã có thể cứu mạng nhiều người.

.

Nói chuyện trên CNN hôm Thứ Tư, cựu giám đốc CIA John Brennan chỉ trích Trump sau khi Trump chuyển tweet về một thuyết âm mưu trong đó nói rằng trùm khủng bố Osama bin Laden vẫn còn sống và Tổng Thống Barack Obama đã dàn dựng giết 1 người thế mạng bin Laden. Brennan nói rằng chính ông ngồi ở Bạch Ốc để xem từ đầu tới cuối cuộc đột kích ở Pakistan để giết Osama bin Laden, và chiến dịch bắt giết đã thực hiện rất tuyệt hảo. Tại sao Trump cứ luôn luôn bịa đặt và vu khống như thế nhỉ?

.

Tiền tài trợ bí mật tuôn vào Ai cập và từ Ai cập chuyển sang Mỹ tài trợ cho cuộc tranh cử của Trump từ năm 2016... Có phải tiền này là từ Nga hay các nước cựu cộng sản? CN hôm Thứ Tư đăng về kết quả cuộc điều tra của các công tố liên bang kéo dài trong hơn 3 năm, điều tra về sự kiện nhiều triệu đô la từ một ngân hàng quốc doanh Ai Cập có thể đã chuyển vào quỹ ban vận động của Trump trong thời gian gần ngày bầu cử 2016.

.

Cuộc điều tra này khởi sự trước khi công tố đặc biệt Robert Mueller điều tra về Trump, và kéo dài ngay cả sau khi Mueller hoàn tất cuộc điều tra đặc biệt. CNN nói CIA điều tra căng thẳng tới mức, ban điều tar khóa toàn bộ một tòa nhà tòa án liên bang ở thu đô Washington, DC, để Mueller trình bày về hồ sơ liên hệ ngân hàng Ai cập trong phiên tòa đóng kín cửa sau lệnh triệu tập đại bồi thẩm. Cuộc điều tra kết thúc mùa hè 2020 với không ai bị truy tố, nhưng chưa bao giờ công bố ra công chúng.

.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ xác nhận với CNN rằng có cuộc điều tra như thế để tìm nguồn tiền lạ, nhưng đã đóng hồ sơ từ tháng 7/2020.

.