Trump phun lời nguyền thánh chiến cũ: 3 tiểu bang sẽ vô hỏa ngục. FBI: Da trắng thượng đẳng có kế hoạch bắt cóc 2 thống đốc. DB Tram Nguyen bị Cộng Hòa vu khống sai trái. Nhà khoa học Bạch Ốc tránh mặt. Trump miệt thị người già ngồi xe lăn. Trump lên Tòa Tối Cao xin ém giấy thuế. Quận Cam bầu qua thư tăng 451%. Pelosi: phải giữ bảo hiểm y tế dân nghèo. Trump níu áo bác sĩ, bị rầy, liền níu áo tướn

WASHINGTON (VB - 14/10/2020) --- Trong hồ sơ tòa hôm Thứ Ba 13/10/2020, FBI cho biết nhóm da trắng thượng đẳng bị cáo buộc kế hoạch bắt cóc Thống Đốc Michigan là Gretchen Whitmer cũng đã có kế hoạch bắt cóc Thống Đốc Virginia là Ralph Northam. Bà Whitmer đã công khai tố cáo rằng ngôn ngữ cả Trump đã khuyến khích bạo lực từ các nhóm da trắng thượng đẳng.

Trong khi đó, TT Trump liên tục tung ra các lời nguyền rủa kiểu tôn giáo trong các cuộc thánh chiến từ nhiều thế kỷ trước: trong khi Trump phóng tweet kêu gọi bầu cho Trump đã dùng lời nguyền mắng rằng ba tiểu bang California, New York và Illinois (nơi các thành phố lớn trong 3 bang này) sẽ bị rớt xuống hỏa ngục.

Tạp chí Science Magazine cho biết đã xin phỏng vấn nhà khí tượng học Kelvin Droegemeier, Giám đốc Phòng Chính Sách Khoa Học và Kỹ Thuật Bạch Ốc, về thành quả khoa học chính phủ Trump đạt được trong 3 năm rưỡi qua. Droegemeier từ chối. Sự thật ai cũng thấy, Trump không nghe lời các khoa học gia, ém nhẹm các tin về đại dịch tong khi cấm các bác sĩ điều trần trước quốc hội, thậm chí nói rằng cháy rừng California là do cây khô tự động nổ như lựu đạn và do tiểu bang không chịu quét lá rừng, chứ không phải do khí hậu biến đổi.

Luật sư của Trump hôm Thứ Ba đã nộp đơn khẩn cấp lên Tòa Tối Cao, xin chận việc đưa hồ sơ thuế của Trump cho công tố thành phố Manhattan. Phán lệnh của Tòa Kháng Án Liên Bang trước đó nói rằng Trump phải đưa hồ sơ thuế cho Manhattan điều tra về các kinh doanh gian lận và trốn thuế mà gia đình Trump bị cáo buộc. Theo báo New York Times sau khi có hồ sơ thuế 20 năm của Trump từ nguồn bí mật, Trump trong 2 năm 2016 và 2017 (khi Trump làm Tổng Thống) mỗi năm chỉ đóng thuế thu nhập (income tax) có 750$/năm, và suốt 10 năm trước đó không đóng xu nào.

Cuộc tranh cử giữa ứng viên Cộng Hòa Jeff Dufour và dân biểu tiểu bang đương nhiệm Trâm Nguyễn (Dân Chủ) không phải là phiếu da trắng hay phiếu vàng, mà là giữa những lời vu khống bằng tin giả tung ra từ Cộng Hòa đối với luật sư Trâm Nguyễn trong vị trí người bênh vực cho sự thật và những người nghèo trong địa hạt bản doanh ở Andover, Massachusetts.

DB Trâm Nguyễn đã gây quỹ nhiều hơn đối thủ trong nhiệm kỳ đầu tiên làm dân cử, nằm trong địa hạt bị xem là "địa hạt tím" -- nghĩa là địa hạt nghiêng ngửa -- nơi DB Nguyen bứng ghế Jim Lyons (Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Massachusetts) người nắm ghế này 8 năm trước khi thua phiếu ứng viên D6an Chủ Tram Nguyen.

Nguyen, 34 tuổi, là điển hình người tỵ nạn thành công: tới Mỹ khi mới 5 tuổi, có thân phụ là chiến binh VNCH và ở tù cải tạo 8 năm, tốt nghiệp Northeastern University School of Law và rồi hành nghề luật sự dịch vụ pháp lý trước khi bước vào chính trị.

Trong khi Dufour phần lớn tránh tấn công Nguyen, Đảng Cộng Hòa tiểu bang liên tục tuyên truyền và phóng lên mạng xã hội những lời vu khống, trong đó có chỉ trích rằng Nguyen "hỗ trơ giết bé sơn sinh còn sống" khi hỗ trợ dự luật ROE Act. Vì dự luật này cho phép phá thai sau 24 tuần lễ các trường hợp quái thai chết chóc (The bill would allow abortions after 24 weeks in the case of fatal birth defects.) Đó là lời vu khống tàn bạo. Hiện thời tiểu bang chỉ cho phá thai sau 24 tuần nếu để cứu mạng người mẹ. Không thể nào lấy cớ tôn giáo để đẩy mọi người vào chỗ phải bó tay quy phục Ý Trời kiểu Cộng Hòa tuyên truyền được.

Nam California sôi nổi bầu phiêu sớm. Hiện đã có 370,000 cư dân quận Los Angeles County đã bầu phiếu qua thư, theo báo cáo hôm Thứ Ba của phòng bầu cử quận L.A. County Registrar-Recorder: đã đếm được 369,851 phiếu bầu qua thư đêm Thứ Hai tại phòng này.

Tương tự, hơn 128,000 cư dân Quận Cam đã bầu phiếu qua thư, theo báo cáo hôm Thứ Ba của Neal Kelley, Giám đốc Phòng Bầu Cử Quận Cam. Như thế là tăng 451% so cùng thời kỳ trong năm 2016.

Trump kinh hoàng vì nhiều tiểu bang đỏ đang chuyển sang xanh. Người ta có thể nhìn bản đồ Trump đi vận động cũng thấy: theo lịch trình vài ngày tới, Trump sẽ tới vận động tại Iowa, Georgia, và Florida— nhóm 3 tiểu bang này truyền thống là hang ổ Cộng Hòa và Trump đã thắng lớn trong bầu cử 2016. Thực ế, chưa từng có ứngv iên Tổng Thống Dân Chủ nào thắng nổi ở Georgia kể từ khi Bill Clinton thắng nơi đây năm 1992. Tại sao Trump phải vận động tại hang ổ Cộng Hòa? Bởi vì thăm dò cho thấy Trump đang có nhiều dấu hiệu thua điểm Biden các nơi này.



Nhà hoạt động Ted Glick

Nhà hoạt động Ted Glick, 71 tuổi, tại Bloomfield, New Jersey, nói rằng ông sẽ tuyệt thực cho tới ngày 3/11/2020 để giúp gây ý thức cho dân Mỹ về nhu cầu đánh bại Trump để cứu nền dân chủ Hoa Kỳ. Glick nói ông đã và sẽ không ăn gì hết trong chiến dịch có tên là "Fast to Defeat Trump" (Tuyệt thực để đánh thắng Trump) kể từ ngày 3/10/2020. Ông sẽ ngồi ạti nhà tuyệt thực, và cùng tham gia tuyệt thực với ông là vợ, cũng là nhà hoạt động Jane Califf. Hai người sẽ chỉ uống nước và uống vitamins trong thời gian 30 ngày.

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trả lời phỏng vấn của Wolf Blitzer trên CNN rằng dự luật kích thích kinh tế sẽ được bà chấp thuận với điều kiện là kích thích thực chứ không phải mị dân, và Cộng Hòa không được gỡ bỏ bảo hiểm y tế của 20 triệu người trong đó có những người gặp tiền sử bệnh. Thực tế đang thấy, Cộng Hòa đòi gỡ ObamaCare, và như thế sẽ mất bảo hiểm y tế của 20 triệu người. Trong đó vào vài triệu người sẽ không mua được bảo hiểm ở đâu hết, vì có tiền sử bệnh.

Trump tuyệt vọng, níu áo tùm lum, níu áo bất hợp pháp, và không hề có sự cho phép từ giới bác sĩ và chiến binh. Sau khi BS Fauci nói rằng ông không hài lòng và không cho phép khi quảng cáo của Trump có hình ông và ám chỉ rằng Fauci ủng hộ Trump, thì Tướng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Hoa Kỳ Mark Milley cũng tố cáo Trump dùng hình tướng này trong quảng cáo vận động mà không có sự cho phép. Tướng Milley nói trong cương vị chiến binh, ông là phic hính trị.

Phân tích gia Rick Newman cho biết Trump đang bước vào cuộc phá sản lần thứ 7. Ông kể rằng Trump trong cương vị kinh doanh trước đây là 6 lần khai phá sản khi cạn tiền. Sòng bài Taj Mahal của Trump khai phá sản năm 1991, trong khi các khách sạn Trump Plaza và Trump Castle khai phá sản 1992. Trump tái cấu trúc hậu phá sản cho sòng bài vào công ty mới để được vay thêm, công ty mới này khia phá sản năm 2009. Trump lần thư 6 khai phá sản là với Plaza Hotel, nơi ông mua năm 1988 và phá sản năm 1992.

Lần phá sản thứ 7 thấy rõ hết chữa: điểm của Biden tăng vọt tai hầu hết các tiểu bang nghiêng ngửa, tới mức Trump hămd ọa sẽ không ra khỏi Bạch Ốc nếu thua phiếu. Lần phá sản này của Trump sẽ kéo theo vài dân cử trong phe Trump thất cử theo, đặc biệt là các ghế Thượng nghị sĩ tại Arizona, Colorado, Iowa, Maine và North Carolina và như thế sẽ cho Dân Chủ kiểm soát Thượng Viện. Lần phá sản thứ 7 có thể dẫn Trump vào tù, vì cuộc điều tra hình sự ở New York, nơi Trump bị cáo buộc trốn thuế và gian lận tài chánh.

Có bí ẩn gian lận ở Virginia: các hội dân quyền hôm Thứ Ba nổi giận vì mạng ghi danh cử tri trực tuyến ở Virginia đột nhiên tắt máy vì dây cáp quang đứt, và đây là lần thứ nhì trong năm nay, làm nhiều ngàn người dân không ghi danh cử tri được chỉ vài giờ trước khi hết hạn ghi danh. Kristen Clarke, luật sư của The Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, ra tuyên bố: "Lỗi này đặc biệt là xảy ra y hệt gần như cùng thời gian trong năm 2016. Các quan chức bầu cử Virginia lần nữa đã làm thất vọng lòng tin công chúng: khi chèn ép phiếu nhiều ngàn người có đủ điều kiện bầu cử."

Chỉ vài tuần trước ngày bầu cử 2020, một liên minh Thiên Chúa Giáo có tên là Not Our Faith, gồm cả khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ, tung ra các quảng cáo truyền hình và mạng kỹ thuật số, kêu gọi giáo dân Ky Tô đừng bầu cho Trump. Các quảng cáo này tập trung nhắm vào cử tri Tin Lành Phúc Âm và Công Giáo La Mã, sẽ chạy trên nhiều đài truyền hình tại Michigan và Pennsylvania. Quảng cáo nói Trump chỉ lợi dụng Ky Tô Giáo. Hội đồng cố vấn liên minh này có: Carolyn Y. Woo, cựu Chủ tịch hộit ừ thiện Công Giáo Catholic Relief Services; Mục sư Alvin Love, hội thánh Lilydale First Baptist Church tại Chicago và Chủ tịch Hội đồng liên hội thánh National Baptist Convention.

Trump miệt thị giới cao niên ngồi xe lăn

Trump kinh hoàng khi thấy giới coa niên chuyển sang ủng hộ Biden, Trump liền tung ra hình ảnh các bà già ngồi xe lăn kèm dòng chữ ghi rằng Joe Biden se chỉ ngồi xe lăn trong nhà dưỡng lão thôi. Khẩu hiệu trong tweet của Trump là: "Biden for (xóa chữ P)resident" lấy từ khẩu hiểu gốc của Biden là "Biden for President".

Trump xúc phạm người già, người ngồi xe lăn là dấu hiệu tuyệt vọng tới cùng độ. Giải thích chuyện này, Frank Luntz, chiến lược gia Cộng Hòa, thú nhận: Biden là ứng viên Tổng Thống Dân Chủ đầu tiên trong 20 năm dẫn đầu điểm trong giới cư tri cao niên.

Maggie Haberman, phóng viên Bạch Ốc của báo The New York Times, nói rằng Trump không biết gì về Photoshop, cho nên hẳn là Trump ra lệnh kỹ thuật viên làm hình ảnh ghép và xóa chữ P này, và Trump phóng tweet lên mạng.

Mới tuần trước, Trump tuyên bố rằng Trump rất buồn vì Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr chưa bắt giam Joe Biden và truy tố cựu TT Obama và cựu ngoại trưởng Hillari Clinton vì tội lạm quyền và do thám Trump. Hôm 13/10/2020, Bộ Tư Pháp cho biết đã dẹp bỏ cuộc điều tra vì không thấy có gì gọi là hình sự, theo tin của Washington Post.

Trish Scalia --- vợ của Bộ Trưởng Lao Động Eugene Scalia, là người ngồi sau lưng Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump và kế bên cựu cố vấn Bạch Ốc Kellyanne Conway trong sự kiện siêu lây nhiễm ở Vườn Hồng Bạch Ốc này 26/9/2020 --- có kết quả dương tính coronavirus. Như thế là đã có ít nhất 35 người tham dự sự kiện này bị dính dương tính.

